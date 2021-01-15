Из Москвы в Лондон и обратно: можно ли улететь в период пандемии и закрытых границ?

Мария Киселева

Би-би-си

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря из-за обнаружения "британского штамма" коронавируса. С тех пор запрет уже несколько раз был продлен. Пока ограничения действуют до 1 февраля включительно.

При этом с конца декабря пассажирские самолеты между Россией и Великобританией продолжали летать - в том числе и регулярными рейсами.

Улететь нельзя вернуться

British Airways и "Аэрофлот" выполняли рейсы между Москвой и Лондоном уже после введения ограничений, показывают данные портала FlightRadar. Всего в период с 22 декабря по 14 января сохранялись по меньшей мере шесть разных рейсов между городами.

В частности, речь идет о рейсах BA880, BA881, SU2580, SU2581, SU2578 и SU2585.

Также рейсы между Россией и Великобританией до введения ограничений выполняла авиакомпания Wizz Air - речь идет о рейсах W68123, W68124 между Петербургом и Лондоном. Они действительно были отменены с 19 декабря, свидетельствуют данные сайта FlightRadar.

Русская служба Би-би-си ожидает комментариев от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Росавиации, "Аэрофлота" и British Airways. В конце декабря представитель "Аэрофлота" пояснял РБК, что подобные рейсы выполнялись в грузовом режиме, без кабинных экипажей и пассажиров.

Однако Би-би-си обнаружила несколько свидетельств пассажиров, которые, по их словам, воспользовались этими рейсами и долетели из Москвы в Лондон напрямую. У этих путешественников были документы, которые разрешают им въезжать в Великобританию.

Так, научная журналистка Ася Казанцева писала у себя в "Фейсбуке" о том, как ей удалось добраться до Великобритании, чтобы продолжить учебу.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Пассажиры, приезжающие из Великобританию в Россию, должны пройти карантин

В беседе с Би-би-си она пояснила, что купила билеты на сайте "Аэрофлота". "Спрос был большой, я покупала 29 декабря билет на 3 января, и в нем почти не было свободных мест, и цены были, естественно, тоже выше, чем в мирное время", - рассказала она.

На подобном рейсе летела еще одна пассажирка Людмила, у нее есть паспорта обеих стран. Она рассказала Би-би-си, что летела из Москвы в Лондон 11 января прямым рейсом "Аэрофлота". По ее словам, билет она купила на сайте авиакомпании, а по телефону представитель "Аэрофлота" пояснил ей, что обратно, из Лондона в Москву, самолет идет пустым.

Корреспонденту Би-би-си на горячей линии "Аэрофлота", также пояснили, что рейсы из Москвы в Лондон действительно выполняются, но обратно авиакомпания пока пассажиров не возит.

"Да, действительно, перелеты есть, они есть в расписании на сайте, только в ту сторону [из Москвы в Лондон]. Обратно будут только с 1 февраля этого года. Но мы сейчас не можем дать вам полной гарантии того, что они [перелеты из Москвы в Лондон] не отменятся в ближайшее время. Потому что ситуация, сами знаете, нестабильная. Поэтому вы можете приобрести билет через сайт, но гарантий дать не можем, что его не отменят или не перенесут", - пояснили на горячей линии.

Днем 13 января ближайший доступный билет "Аэрофлота" из Москвы в Лондон можно найти только на 29 января. В обратном направлении - на 2 февраля. Однако билеты на более ранние даты (например, 18 января) доступны через метапоисковики.

Оператор горячей линии пояснил, что правила въезда для пассажиров этих рейсов стандартные - те, которые определяет британская сторона.

Автор фото, EPA/ANDY RAIN/TASS Подпись к фото, Многие страны мира закрыли авиасообщение с Великобританией после обнаружения нового штамма

Британия принимает иностранцев с действующими документами, но по прибытии они должны проходить 10-дневную изоляцию. С 18 января для посадки в самолет до Британии также нужен будет отрицательный ПЦР-тест не старше трех дней - причем это распространяется и на граждан Соединенного Королевства. Также до прибытия в Британию каждый пассажир должен заполнить онлайн-форму о своем местонахождении.

На сайте British Airways продаются билеты на рейсы из Москвы в Лондон: самолеты летают по пятницам и воскресеньям до конца января. Билеты на обратные рейсы не продаются.

В Москву через Стамбул

Основное количество предложений на перелеты между двумя странами в агрегаторах авиабилетов приходится на билеты с пересадкой - через Стамбул и Франкфурт.

По общим правилам Роспотребнадзора, тем, кто прибыл из-за границы, нужно в течение 72 часов сдать ПЦР тест на коронавирус, а также загрузить результат на сайт Госуслуг.

Однако для тех, кто прибывает из Великобритании, с 21 декабря правила особые: им нужно пробыть на карантине 14 дней. В документе не указано, что речь идет именно о прямых рейсах.

Неясно, есть ли какая-то систематическая проверка, прибыл ли человек из Германии или Турции напрямую или воспользовался этими странами для пересадки по дороге из Лондона. В соцсетях и специализированных группах в мессенджерах можно найти рассказы о строгом контроле и проверках, а также свидетельства, что пассажиров без лишних вопросов оформляют по стране пересадки и не отправляют на карантин.

Британцев, которые попытаются въехать в Россию с пересадкой, тем не менее ждут проблемы.

По нормам о въезде в Россию, которые в июне выпустил МИД, Великобритания находится в специальном перечне стран, откуда могут приезжать иностранцы. Но прилететь можно только "из государств их гражданской принадлежности" - то есть напрямую из Великобритании. По этой норме человек с британским паспортом не смог бы прилететь в Россию на рейсе с пересадкой.

Частные борты

Прямо перед и сразу после введения запрета на полеты, по данным "Фонтанки", бизнес-джеты активно летали между Россией и Великобританией. В период с полуночи 21 декабря до полуночи 25 декабря было выполнено восемь прямых рейсов между Москвой и Лондоном - это период перед рождественскими праздниками в Великобритании.

В период до и после новогодних праздников трафик не был столь активным. По данным сервиса Flightradar, которые изучила Би-би-си, за 30-31 декабря и 9-10 января в аэропортах Внуково и Фарнборо под Лондоном (популярные аэропорты для частной авиации) было всего несколько бизнес-джетов, которые летали между двумя странами.