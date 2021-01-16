"Буду бить этих собак": как премьер-министр Камбоджи 30 лет борется с оппозицией

Алексей Ильин

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хун Сен известен своими жесткими высказываниями в адрес оппозиции

В Камбодже начался масштабный судебный процесс над сторонниками оппозиционной Партии национального спасения. Среди ответчиков числится более ста человек - их обвиняют в госизмене и подстрекательстве к насилию накануне всеобщих выборов 2018 года. Победу на них единолично одержала партия премьер-министра страны Хун Сена, который бессменно находится у власти с 1985 года и является самым долгоправящим действующим премьером в мире.

В четверг в Муниципальном суде Пномпеня началось первое из четырех запланированных судебных заседаний: рассмотрение дел против оппозиционеров продолжится 22 и 29 января и 4 марта. Обвинения выдвинуты в отношении почти 150 человек, так или иначе связанных с официально запрещенной в стране Партией национального спасения Камбоджи (ПНСК). Среди ответчиков - лидеры партии Сам Рейнси и Му Сочуа.

Камбоджийские власти активно начали предъявлять обвинения в адрес сторонников ПНСК в 2017 году, накануне всеобщих выборов. Оппозиционерам, в частности, вменяли в вину сговор с властями США для организации "цветной революции" в Камбодже. В итоге в ноябре 2017 года Верховный суд страны принял решение о запрете Партии национального спасения. После этого начались массовые аресты и задержания членов и сторонников ПНСК, многие из которых были вынуждены уехать из страны. Под арест попал и председатель партии Кем Сокха. Правда, в 2019 году его отпустили из-под домашнего ареста, но при этом запретили заниматься политикой.

Многие активисты и политики до сих пор находятся за границей и поэтому, скорее всего, не смогут принять участие в судебных заседаниях в Пномпене. Кроме того, у некоторых из них были аннулированы камбоджийские паспорта. В начале января представитель правительства Камбоджи Пхай Сипхан сообщил радиостанции RFA, что власти не намерены выдавать визы или паспорта тем ответчикам, которые захотят вернуться в страну, чтобы защищать себя в суде.

"Они не только не признают наше правительство, но также пытались организовать государственный переворот и свергнуть его, призывая военных направить оружие против премьер-министра [Хун Сена]", - сказал он.

Вирус против оппозиции

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Партия национального спасения Камбоджи является главным оппозиционным движением в стране

Судебные процессы над камбоджийской оппозицией уже осудили правозащитные организации. Так, глава Азиатско-Тихоокеанского подразделения Amnesty International Ямини Мишра назвал их "наступлением на международные судебные стандарты".

"Новейшая история Камбоджи показывает, что у осужденных мало надежд на справедливый суд. Когда дело касается обвинений против оппозиционных активистов и критиков правительства, то политическая мотивация значительно перевешивает факты и закон", - говорится в заявлении Мишра, опубликованном в четверг.

В докладе Human Rights Watch, опубликованном в среду, отмечается, что власти Камбоджи использовали пандемию коронавируса для того, чтобы усилить преследование оппозиции и принять рад новых запретительных мер под видом борьбы с инфекцией.

Так, в апреле правящая Народная партия Камбоджи (НПК) приняла закон о введении режима ЧС, который позволяет премьер-министру и силовикам отслеживать частную переписку и звонки, а также запрещать распространение той или иной информации. В июне вступили в силу ограничения на собрания, а также закон о блокировке интернет-ресурсов, которые, по мнению властей, угрожают общественному порядку в стране. Замглавы азиатского подразделения Human Rights Watch Фил Робертсон уверен, что все эти меры на самом деле направлены на ограничение свободы слова и свободы собраний в стране.

"Пандемия Covid-19, из-за которой сотни тысяч камбоджийцев потеряли работу и средства к существованию, сопровождалась углублением кризиса в области прав человека, для разрешения которого иностранные власти, ООН и правозащитники мало что сделали", - заключает Робертсон в своем докладе.

По данным организации, только в ноябре прошлого года в стране были задержаны более 30 оппозиционных активистов, а с июля по сентябрь 14 активистам были предъявлены обвинения за участие в мирных протестных акциях.

Премьер-рекордсмен

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хун Сен стал премьером Камбоджи в 32 года (на фото с королем Камбоджи Нородомом Сиануком)

В четверг на официальной странице премьер-министра Камбоджи появился пост, в котором Хун Сен поздравил самого себя с 36-летием премьерства.

"За эти 36 лет Камбоджа пережила много серьезных проблем, но умелое и опытное руководство привело к тому, что она развивается во всех сферах и продолжает укреплять свои позиции на международной арене", - говорится в посте на кхмерском языке.

На сегодняшний день Хун Сен является самым долгоправящим действующим премьер-министром в мире, и его правление уже можно назвать одним из самых долгих в новейшей истории. Премьер носит почетный титул "самдечь", который присваивается только королем Камбоджи и обладателями которого стали лишь несколько камбоджийских политиков.

В прошлом году Хун Сен признавался, что он планирует занимать должность премьера еще как минимум 10 лет, после чего его может сменить его сын, 43-летний генерал камбоджийской армии Хун Манет.

"Хотя у Хун Манета уже есть надлежащая квалификация, ему нужно подождать до 2028 года или до 2029-го или до 2030-го, чтобы претендовать на позицию премьер-министра", - говорил Хун Сен, которому в этом году исполняется 69 лет. При этом он оговаривался, что помимо Хун Манета в правящей партии есть и другие кандидаты на этот пост.

Отношение к действующему премьеру в камбоджийском обществе продолжает оставаться весьма противоречивым: одни подчеркивают, что он вывел страну из тяжелейшего кризиса и разрухи 1980-х годов и покончил с затяжной гражданской войной, другие обвиняют его в авторитаризме, нарушении прав человека и жестком подавлении оппозиции.

Выходец из простой крестьянской семьи, Хун Сен быстро взошел на вершину власти и сделал головокружительную карьеру в политике.

В середине 1970-х годов будущий премьер примкнул к движению "красных кхмеров" - радикальному крылу камбоджийских коммунистов - и участвовал в боях против проамериканского режима генерала Лон Нола. В одном из таких боев он потерял левый глаз. После массового террора, развернутого лидером "красных кхмеров" Пол Потом, Хун Сен поменял свои убеждения и бежал во Вьетнам, где вступил в антиполпотовский Единый фронт национального спасения Кампучии (ЕФНСК). Впоследствии он не раз утверждал, что не принимал непосредственного участия в геноциде, устроенном "красными кхмерами".

В январе 1979 года вьетнамские войска вошли в Пномпень, режим "красных кхмеров" был свергнут, и Хун Сен возрасте 27 лет стал министром иностранных дел новопровозглашенной Народной республики Кампучия (НРК).

Карьера молодого амбициозного политика стремительно шла в гору, и 14 января 1985 года - в возрасте 32 лет - Хун Сен занял пост председателя Совета министров НРК, фактически возглавив страну, которая на тот момент находилась под жестким контролем Вьетнама.

В 1993 году - через четыре года после ухода вьетнамских войск из страны - в Камбодже была восстановлена монархия, и Хун Сену несколько лет пришлось делить премьерскую власть с сыном короля Нородома Сианука, принцем Ранаритом. Отношения между двумя премьер-министрами были крайне напряженными, и в 1997 году Хун Сен решил избавиться от своего напарника: с помощью группы верных ему силовиков он отстранил принца от власти и разгромил возглавляемую им монархическую партию ФУНСИНПЕК.

После этого Хун Сен впервые подвергся жесткой критике со стороны правозащитных организаций. Amnesty International в открытом письме премьеру называла его действия госпереворотом и отмечала, что он "развеял иллюзии, будто страна идет к демократии".

Протесты в парке Свободы

В середине 1990-х годов министром экономики Камбоджи стал либеральный политик Сам Рейнси, который постепенно превратился в главную фигуру камбоджийской оппозиции и в главный объект критики со стороны Хун Сена.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Летом 2014 года Хун Сен и Сам Рейнси (слева) провели переговоры после массовых протестов

Сам Рейнси можно назвать полной противоположностью действующему премьеру как по происхождению, так и по политическим взглядам. В отличие от Хун Сена, он является выходцем из камбоджийской элиты (его отец в 1950-е годы работал послом Камбоджи в Великобритании), учился и долго жил во Франции. В своей политике Сам Рейнси активно выступает против тесных связей Камбоджи с Китаем и Вьетнамом, но за улучшение отношений с США. Электораты двух политиков тоже кардинально отличаются: если за Хун Сена активно голосует сельские жители, чиновники и силовики, то его оппонента поддерживает население крупных городов, студенты и предприниматели.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2013-2014 годах Камбоджу накрыла волна антиправительственных протестов

На всеобщих выборах в июле 2013 года Партия национального спасения Камбоджи во главе с Сам Рейнси набрала почти 44,5% голосов и заняла 55 мест в парламенте – это стало лучшим результатом оппозиции с конца 1990-х годов. Однако сразу после выборов оппозиционеры потребовали пересчета голосов, утверждая, что результаты были подтасованы. Все это вылилось в массовые протесты, эпицентром которых стал парк Свободы в центре Пномпеня.

Помимо оппозиционеров к акциям примкнули и сотрудники швейных фабрик Камбоджи, которые требовали двукратного увеличения зарплаты (до 160 долларов в месяц), а также камбоджийские националисты, требовавшие сокращения вьетнамского присутствия в Камбодже.

Массовые протесты набирали обороты, и в январе 2014 года власти решили предпринять жесткие меры. Рабочим было отказано в повышении зарплат, а на подавление их протестной акции в пригороде Пномпеня была отправлена военная полиция - в результате столкновений погибли четверо демонстрантов и один полицейский.

На следующий день полиция разогнала лагерь протестующих в парке Свободы. После этого власти запретили массовые мероприятия, а сам парк вскоре был закрыт для публики на неопределенный срок.

Однако летом 2014 года оппозиционные митинги продолжились. Под давлением общественности и ряда стран Азии и ЕС Хун Сен все же согласился на переговоры со своим оппонентом Сам Рейнси: они договорились поделить руководящие места в ключевых комиссиях и комитетах Национальной ассамблеи Камбоджи между двумя партиями. Кроме того, с Сам Рейнси был снят ранее введенный запрет на участие в выборах, и он стал членом парламента.

Однако сотрудничество люто ненавидящих друг друга политиков продолжалось недолго: уже в 2015 году Народная партия Камбоджи лишила Сам Рейнси парламентского мандата из-за обвинений в клевете на главу МИД Камбоджи Хор Намхонга. А в 2017 году политик был вынужден покинуть пост председателя Партии национального спасения. Чтобы избежать уголовного преследования, в 2016 году Сан Рейнси уехал за границу.

Действующий премьер неоднократно высказывал свое негативное отношение к оппозиционерам в весьма резких выражениях. Например, в январе 2011 года, когда его спросили, не опасается ли он повторить участь свергнутого президента Туниса, он ответил так:

"Я не только ослаблю оппозицию, я хочу, чтобы они были мертвы… А если кто-то почувствует в себе силы и попытается провести демонстрацию, то я буду бить этих собак и посажу их в клетку".

В октябре 2017 году Хун Сен заявил, что власти могут усилить преследование оппозиционеров, и прямо обвинил их в попытке организовать "цветную революцию" в стране.

"Это все не закончится одним арестом, я хочу дать им (оппозиционерам) сигнал. Речь идет о систематической активности. Мятежники в городе, которые занимаются "цветными революциями", совершенно неприемлемы", - заявил тогда камбоджийский лидер на открытии отеля в провинции Сиемреап.

Все еще находящийся в изгнании Сам Рейнси, в свою очередь, неоднократно грозился продолжить протестные акции против действующей власти.

"Чтобы усилить давление на Хун Сена, мы организуем демонстрации по всей стране, у нас также есть кампания в "Фейсбуке", где люди лайкают и шерят то, что мы пишем", - говорил он в интервью агентству Рейтер в ноябре 2019 года.