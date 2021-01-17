Научный дайджест: чем хорош чайный гриб и что ЦРУ скрывало об НЛО

Леонид Лунеев

Би-би-си

Среди научных новостей недели:

Чайный гриб - живой материал будущего

Морские водоросли спасают океан от пластика

ЦРУ рассекретило все (почти), что знало про НЛО

Дятел, который долбит, но не застревает

Бактерии и дрожжи, соединяйтесь!

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вид не самый привлекательный, но ученым чайный гриб пришелся по вкусу во всех отношениях

Чайный гриб (или комбуча, как его теперь модно называть) - это симбиоз бактерий и дрожжей, который был известен еще в древнем Китае. Там считали, что продукт его жизнедеятельности - кисло сладкая слегка газированная вода - полезен для здоровья.

И хотя ученые до сих пор не выяснили, в чем именно заключается его польза, газировка из гриба в самом деле довольно приятна на вкус.

Могу засвидетельствовать это лично: помню, как у бабушки на подоконнике в трехлитровой банке жило нечто довольно противное на вид и весьма капризное, потому что его надо было часто отмывать от пленок и кормить сахаром и спитым чаем. Я долго не мог преодолеть отвращение, но попробовав, должен был признать, что это не так уж и плохо.

Однако в нашей истории вкусовые качества напитка вовсе не важны - важны те самые пленки. Потому что ученые смогли получить из гриба (так для простоты назовем этот симбиоз) так называемые ELM, или искусственно созданные живые материалы, которым можно найти полезное применение (они обладают светочувствительностью, могут выявлять вредные вещества и многое другое).

И что не менее важно, эти ELM можно создавать чуть ли не в домашних условиях, нужен лишь все тот же спитый чай и сахар.

Автор фото, Imperial College London Подпись к фото, Чайный гриб - это живой организм, более того, пример симбиоза. На это и сделали ставку исследователи

Еще в 2014 году исследователям удалось создать биопленку, в которую можно было встраивать золотые нановолокна, однако тогда выход продукции ограничился микроскопическими объемами, так что говорить о практическом применении технологии ELM не приходилось.

Но ученые не оставили свои поиски и в конце концов обратили внимание на чайный гриб.

Поскольку симбиозы бывают разными, исследователи остановили свой выбор на лабораторной разновидности дрожжей Saccharomyces cerevisiae и бактериях Komagataeibacter rhaeticus. Затем методом проб и ошибок было подобрано правильное соотношение ингредиентов, которое дало материал с подходящей плотностью.

Как объясняют ученые (результаты их работы опубликованы в издании Nature Materials), уже внутри этого искусственно созданного гриба бактерии начинают в больших количествах вырабатывать целлюлозу, которая служит своего рода опалубкой, в которой дрожжи S. Cerevisiae и их ферменты выполняют различные (заранее заданные им) функции (например, по химическим маркерам распознают вредные вещества или патогены или создают белок, способный светиться под воздействием ультрафиолета).

"Конечно, до того, чтобы люди сами могли выращивать себе дешевые биосенсоры, еще далеко, но открытая нами технология приближает нас к созданию ощутимых материалов, которые могут весьма пригодиться в повседневной жизни", - оптимистично заявляет соавтор нового исследования, специалист в области синтетической биологии из Имперского колледжа Лондона Чарли Гилберт.

Шары Нептуна спасают океан от пластика

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В мировом океане живет около 70 видов водорослей. 100 млн лет назад они были вполне сухопутными, но переселились с суши в океан и с тех пор освоили все доступные растениям глубины от Арктики до тропиков, создав обширные подводные луга.

И это не просто очень красиво: водоросли поглощают CO2, выделяют кислород и служат одновременно укрытием и пищей для сотен видов рыб.

Более того, они даже защищают берег, укрепляя дно, препятствуя вымыванию почвы и смягчая последствия штормов.

Но и это не все. Как выяснила группа исследователей во главе с морским биологом из Университета Барселоны Анной Санчес-Видаль, изучавшая вид водорослей Posidonia oceanica, которые встречаются только в Средиземном море, они способны собирать пластик.

Водоросли эти за их форму называют еще шарами Нептуна.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шары Нептуна (хотя скорее шарики) после шторма устилают многие пляжи средиземноморских стран

Эти шары формируются из черенков листьев, которые были порваны течением, но не оторвались от стеблей. По мере того, как мякоть листьев исчезает, жесткие прожилки начинают сворачиваться в шар, собирая при этом плавающие в воде частицы пластика.

"Мы не знаем, где носит эти шары, знаем лишь, что их иногда выбрасывает на берег во время шторма", - говорит Санчес-Видаль.

В этих шарах, выброшенных на берег, ученые обнаружили невероятно высокое содержание частиц пластика - почти полторы тысячи фрагментов на килограмм водорослей.

Произведя несложные подсчеты, авторы исследования пришли к выводу, что водоросли Средиземного моря сами без помощи людей ежегодно собирают почти 900 млн тонн пластика и сами выбрасывают его на берег.

Так что к длинному послужному списку морских водорослей можно теперь еще добавить и функцию добровольных чистильщиков морской экосистемы.

Все, что вы хотели узнать про НЛО, но не решались спросить

Автор фото, US NAVY Подпись к фото, Один из рассереченных снимков НЛО, вызвавший интерес американских конгрессменов

Если вас интересуют инопланетяне и их космические корабли и если вы думаете, что они существуют, только правду о них власти тщательно скрывают, то можете торжествовать.

ЦРУ решило предать гласности всю документацию про НЛО, накопленную более чем за три десятилетия, начиная с 1980-х годов, а это более 2700 страниц.

Правда, благодарить за это нужно скорее не спецслужбу, а правдоискателей, создавших вебсайт Black Vault, куратором которого бессменно остается Джон Гринвальд-младший.

Именно он вот уже четверть века, пользуясь законом о свободе информации (FOIA), бомбардирует запросами государственные ведомства, по долгу службы получающие информацию о паранормальных явлениях.

В ЦРУ этих запросов скопилось так много, что они решили в итоге собрать все, что "известно об НЛО", на один CD-ROM (получивший название "Коллекция ЦРУ") и переслать его Гринвальду.

Включенные туда документы описывают десятки происшествий - от разведданных по НЛО, якобы полученных в 1976 году помощником заместителя директора по науке и технологиям ЦРУ, до информации о таинственном взрыве в небольшом городке в России.

"Хотя ЦРУ уверяет, что это их полная рассекреченная коллекция, с точностью проверить это невозможно, - написал Гринвальд на своем сайте. - Поэтому Black Vault продолжит расследование, чтобы выяснить, не остались ли у ЦРУ еще какие-то нераскрытые документы".

Это произошло за несколько месяцев до назначенных в Конгрессе слушаний, в ходе которых, как ожидается, представители разведывательного и оборонного ведомства должны будут рассказать все, что им известно о неопознанных летающих объектах.

Конгрессмены заинтересовались этой темой после того, как военное ведомство рассекретило видеозаписи 2004-2015 годов, сделанные пилотами ВВС США, на которых видны неопознанные объекты, с большой скоростью летающие вокруг американских военных самолетов.

Впрочем, несмотря на большой объем рассекреченной информации, это лишь капля в море необъятного архива Black Vault, в котором содержится свыше 2 млн страниц материалов, посвященных этой теме. И все эти данные Гринвальд добыл совершенно законно, отправив более 10 тысяч официальных запросов, первый из которых был написан еще в 1996 году, когда правдоискателю было всего 15 лет.

Не болит голова у дятла, и клюв не застревает...

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Вы когда-нибудь пробовали загнать молотком в дерево гвоздь, а потом вытащить его оттуда? Могу поспорить, что без специального инструмента у вас ничего не получится. А как же дятел выдалбливает в твердых стволах такие дыры и ни разу не застревает там клювом?

Вот и орнитологи решили выяснить это. Ведь никто и никогда не видел застрявшего в дереве дятла. Значит, они как-то научились решать эту задачу.

Исследователи не стал бродить по лесам, а отправились в зоопарк и там засняли, как ловко работают клювами два черных дятла Dryocopus martius (такой дятел еще называется желна). Потом они по кадрам разобрали весь процесс движения головы и клюва птицы при каждом ударе.

Оказалось, что секрет заключается в том, что нижняя и верхняя половинки клюва у дятла двигаются независимо друг от друга. Как только кончик клюва входит в дерево, голова дятла едва заметно отворачивается в одну сторону, а верхняя часть клюва при этом чуть приподнимается и поворачивается в противоположном направлении.

Таким образом создается небольшой зазор между клювом и поверхностью древесины на дне отверстия, которое выдалбливает птица. Этот зазор и не дает клюву застрять после первого же удара.