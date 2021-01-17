"Самый счастливый день". Как Навального в Москве ждали сторонники, фанаты Бузовой и ОМОН

Елизавета Фохт, Сергей Горяшко, Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Getty Images

Встречать оппозиционера Алексея Навального в Москве приехало до 2 тысяч человек. Во Внуково сторонники политика столкнулись с ОМОН и "фанатами" Ольги Бузовой, что в итоге привело к потасовкам и хаосу в терминале. Но политика там так и не дождались - рейс "Победы" с ним сел в Шереметьево. Там Навального задержали.

Корреспонденты Би-би-си во Внуково и Шереметьево наблюдали за подготовкой сторонников и оппонентов Навального к возвращению политика на родину.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, ОМОН, Бузова и "Мандаринка": как в Москве встречали Алексея Навального

Навальный еще в среду, 13 января, сообщил, что купил билет в Россию на воскресенье. Силовики начали готовиться к его возвращению накануне рейса "Победы" из Берлина в московский аэропорт "Внуково".

В Петербурге главу местного штаба Навального Ирину Фатьянову в субботу сняли с поезда, на котором она должна была ехать в Москву. Корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, летевшего из петербургского Пулково, задержали утром 17 января. В итоге он пропустил свой рейс (но добраться до столицы все-таки успел).

В Москве полиция пришла в квартиры сторонников оппозиционера - к муниципальным депутатам Константину Янкаскусу, Юлии Галяминой и Сергею Власову, а также к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.

Полицейские вручили им предостережение от прокуратуры. Та заранее сочла планы встретить Навального в аэропорту несогласованным митингом - в группе в Facebook на эту встречу записалось несколько тысяч человек.

Внуково: сторонники Навального и "фанаты Бузовой" против ОМОНа

Сторонники Навального начали стекаться во Внуково еще днем, хотя прилететь политик должен был только в начале восьмого вечера. Днем же к аэропорту подтянулись полицейские автозаки, всего их там было больше десятка.

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Зону международного прилета отгородили от остального зала серым забором. Чем меньше времени оставалось до приземления самолета Навального, тем яснее становилось, что аэропорт перешел во внештатный режим.

Внуково еще с лета не разрешает находится в здании больше двух часов - исключение делали только для пассажиров и сотрудников аэропорта. Но 17 января во второй половине дня пускать в терминал перестали всех, у кого не было билетов.

Уже в три часа дня у Внуково стояла юрист ФБК Любовь Соболь. Она ожидала, что ее задержат еще у квартиры, поскольку она проходит по делу о незаконном проникновении в жилище тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.

Соболь, впрочем, не задержали ни у дома, ни у аэропорта - она спокойно пообщалась с журналистами и прошла в зал прилетов. На улице у дверей аэропорта стоял и режиссер Виталий Манский. Он тоже приехал встречать Навального и перспектива оказаться в автозаке его не испугала.

В аэропорту собирались и те, кто приехал встречать Навального, и люди, которые в это воскресенье улетали из Москвы. Внуково находилось на осадном положении - у рамок металлоискателей на входе образовалась толпа, подземный переход в аэропорт для пассажиров "аэроэкспресса" тоже перекрыли и всем пришлось заходить с улицы.

Полиция на входе громко требовала заранее готовить билеты. В толпе журналистов и сторонников в шутку обсуждали пункты назначения - кто-то "собирался" в Петербург и Калининград, другие - в Анталью.

Руководство аэропорта закрыло прямой проход в здание из терминала аэроэкспресса, который каждый час возит пассажиров с Киевского вокзала. Такой шаг объяснили неназванными техническими причинами. В итоге всех прибывающих в битком набитых вагонах отправляли на улицу - и к половине пятого вечера перед рамками на вход образовалась длинная очередь.

- Вход только по билетам, по билетам только, готовьте билеты, - надрывалась сотрудница службы безопасности

- А что, если у меня билет в сумке, - интересовались желающие попасть в аэропорт

- Как у вас в сумке может быть электронный билет, что вы тут рассказываете? - возмущалась та в ответ.

Ошарашенный мужчина рассказывал журналистам, что приехал во Внуково встречать девушку из Турции:

- А мне сказали, что встречающим нельзя войти. Предложили ждать два часа на двадцатиградусном морозе! Фашизм какой-то.

Те, кому удалось зайти в терминал, встречали в зоне прилета молодых людей, представляющихся фанатами Ольги Бузовой. Певица, судя по соцсетям, ранним утром уехала на "Сапсане" в Санкт-Петербург. Но поклонники почему-то были уверены, что вечером она сядет на самолет во Внуково. Правда, объяснить журналистам, откуда они узнали о возвращении певицы и на каком рейсе она летит, не могли.

А вот активисты провластной "гвардии Захара Прилепина" и SERB, обещавшие встречать Навального и пресекать провокации, во Внуково в воскресенье не приехали.

В какой-то момент юные девушки на радость публике начали исполнять хит Бузовой "Мало половин" (текст песни они читали с мобильных телефонов). Вскоре рядом с ними появились крепкие парни, по виду больше напоминавшие футбольных фанатов, чем поклонников певицы. В руках они держали огромные букеты роз, которыми закрывали лица от фотографов.

Понять, сколько именно сторонников Навального приехали во Внуково и как отличить их от "массовки", было почти невозможно. Но на протяжении всего ожидания у забора, отгородившего зону прилета, оставались не меньше 500 человек. Часть сочувствующих ждала на улице и перед рамками. Волонтеры движения "Белый счетчик" оценили число встречавших политика в 2 тысячи человек.

Соболь сидела в кафе в зале прилетов с братом Навального Олегом, сотрудником ФБК Русланом Шаведдиновым, который в декабре вернулся из армии, и активистом Константином Котовым, который в том же месяце вышел на свободу - он отбывал полтора года по статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Ближе к вечеру обстановка стала накаляться. Задержания начались с Котова, Соболь и Шаведдинова - больше десятка полицейских окружили кафе, и всех задержали по команде начальника: "Вот этого берем! И светлую взяли - пошли!" Брат Навального Олег остался на свободе.

Соболь пыталась добиться объяснения задержания, но полицейские ей не отвечали.

Вскоре на этаже появились сотрудники ОМОНа в касках. Первым делом они вытеснили толпу, которая пыталась попасть в аэропорт с улицы. В ней были как и те, кто хотел встретить Навального, так и обычные пассажиры. Но не у всех сторонников оппозиционера на руках были билеты, поэтому на входе образовалась пробка.

Полицейские достали мегафоны и попросили "не мешать проходу граждан" - требование, знакомое участникам митингов оппозиции. Затем начались задержания - под крики "позор" четверо омоновцев за руки и за ноги унесли мужчину, который принес российский флаг и кричал о "провокациях" со стороны Владимира Путина.

С десяток бойцов в шлемах ворвались в пространство перед турникетами и, размахивая дубинками, стали расталкивать людей. Начался хаос - истошно кричали женщины, лаяли собаки. Из давки вывели мужчину с маленьким ребенком - девочка лет трех громко плакала. За несколько минут практических всех, в том числе пассажиров, вытеснили на мороз.

В это время в другом конце терминала "фанаты Бузовой" развернули плакаты с надписями "Сердце порою так сильно тоскует", "Чужую, не смей, никогда не суди", "Не продавай никому свою душу" - цитаты из творчества певицы. Полиция оттеснила фанатов к ограждению, потребовала убрать плакаты и задержала несколько человек. После этого поклонники Бузовой затихли.

Точечные задержания - часто очень жесткие - продолжались в терминале и на улице перед ним. По данным "ОВД-Инфо" на 23:00 по местному времени, всего в Москве задержали не менее 58 человек. Среди них оказался и фотокорреспондент "Коммерсанта" Иван Водопьянов - по сообщениям газеты, фотографа при задержании несколько раз ударили полицейские. На момент сдачи материала Водопьянов находился в ОВД "Лужники".

В 19:20, когда должен был приземлиться рейс Навального, в аэропорту наступило затишье. На табло с расписанием время прилета все время сдвигали на несколько минут. Сервис Flightradar показал, что уже близ Москвы борт "Победы" повернул в сторону Тулы.

Толпу это взволновало. Некоторые, вспоминая кампанию в поддержку футболиста Артема Дзюбы, предположили, что пилот самолета хочет нарисовать в небе мужской половой орган. Другие посчитали, что самолет с Навальным сядет не во Внуково. И они оказались правы.

Внуково объявило, что из-за поломки снегоуборочной техники аэропорт временно закрылся для прибывающих рейсов. На вылете самолетов эта неисправность никак не сказалась.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Чувствую себя гражданином": Навальный летит в Россию

Десятки человек фотографировали табло, на котором около восьми вечера появилась информация о том, что борт летит в Шереметьево. Между аэропортами около 50 минут езды. Некоторые из встречающих - в том числе журналисты - бросились к такси.

Толпа начала редеть. Оставшиеся сторонники Навального сфотографировались с плакатами, около минуты скандировали его имя и поехали по домам. Несколько человек остались смотреть с телефонов трансляции из Шереметьево.

Дольше всех в терминале оставались фанаты Бузовой. Певица действительно летела на одном из перенаправленных из Внуково рейсов "Победы". В инстаграме она пожаловалась на срыв съемок из-за этого форс-мажора.

Шереметьево: задержание Навального в "самый счастливый день"

В 9 часов вечера у выхода из "зеленого коридора" Шереметьево стояли около 50 человек - журналисты и встречавшие, которые успели приехать в аэропорт. Толпа постепенно росла. Недовольно переговаривались сотрудницы аэропорта: "Зачем его к нам отправили, там же толпа его встречает? А у него есть багаж, интересно?".

К половине девятого борт приземлился в Шереметьево. Телеканалы в прямом эфире показывали спуск Навального из самолета в автобус, его проход в терминал и общение с репортерами. Политик назвал 17 января "одним из самых счастливых дней" в своей жизни и извинился перед пассажирами "Победы" за доставленные неудобства.

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Из "чистой" зоны начали выходить пассажиры берлинского рейса. "Сейчас он придёт!", - сказал журналистам мужчина, летевший с Навальным. Но спустя несколько минут пришли новости о том, оппозиционера задержали на паспортном контроле. В интернет-трансляция видно, как адвокат Навального требует пропустить ее к клиенту, а оппозиционер обнимает жену и уходит в сопровождении полицейских.

Через полчаса к журналистам в Шереметьево наконец вышли Юлия Навальная и его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Они отказались рассказать подробности случившегося на границе. Ярмыш сообщила лишь, что никаких бумаг о задержании оппозиционера его семье не выдали.

Брат оппозиционера Олег успел добраться до места из Внуково и подхватил чемоданы Юлии. Вдвоем они стали протискиваться через толпу репортеров, которые, сбивая мусорные урны и заграждение, пытаясь задать вопросы. На них жена Навального не ответила. В толпе кричали: "Юля, мы с вами!".

Перед тем, как сесть в машину, Навальная все-таки обратилась к людям вокруг: "Спасибо вам, что приехали сюда и во Внуково. Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей. Просто человек, который прилетел на свою родину. Самое главное, что Алексей сказал, что он не боится, и я тоже не боюсь и вас призываю не бояться".

Что грозит Навальному? Законно ли его задержание по требованию ФСИН?

ФСИН объявила о задержании Навального, отметив, что он останется под арестом до суда по делу о замене его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Это заседание назначено на 29 января. Ведомство обвиняет лидера оппозиции в уклонении от контроля инспекции, пока тот лечился в Германии. Если суд согласится с этим, политику грозит 3,5 года колонии.

Местонахождение Навального до сих пор не известно, сказала Би-би-си адвокат Ольга Михайлова, прилетевшая из Берлина вместе с политиком. Полицейские линейного отдела в аэропорту сказали, что поскольку политик задержан в пограничной зоне и не прошел контроль, никто не может к нему попасть.

Михайлова уточнила, что при задержании силовики предложили политику "пройти с ними", чтобы выяснить обстоятельства прибытия Навального в Россию, и задержали его по решению ФСИН.

"Дальше они его увели. Границу, по-видимому, он пересечет с полицейскими. Я звонила инспектору ФСИН, который за ним надзирает, у него отключен телефон. В самом УФСИН тоже - там включаются факсы. Ни одного сотрудника ФСИН при задержании в аэропорту я не наблюдала. Поскольку у ФСИН нет своих спецприемников, вероятнее всего, Навального отвезли в какое-нибудь отделение полиции", - рассуждает Михайлова.

В уголовно-исполнительном и процессуальном кодексах нет нормы, на основании которой силовики могут задержать условно осужденных, которые, по мнению инспекции, скрываются от контроля. Поэтому адвокат обещает обжаловать действия силовиков.

Этот "пробел" в законодательстве дважды пытались устранить депутаты, вносившие в Госдуму соответствующие поправки. Обе инициативы были отклонены. Неправильное применение закона при таких задержаниях обсуждается правоведами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером в воскресенье сказал журналистам, что в последний день отпуска за повесткой не следил. "Прошу прощения, его в Германии задержали? Я не в курсе", - ответил он на просьбу о комментарии.