"Срочный осмотр интимных частей": новые детали противостояния МИ-5 и КГБ в Британии

Ольга Ившина

Би-би-си

Автор фото, Getty Images

Британская контрразведка осматривала интимные органы бизнесмена Гордона Лонсдейла, чтобы найти доказательства его причастности к шпионажу на СССР. Эти и другие интересные детали операции по разоблачению крупнейшей сети советских агентов в Британии стали известны из рассекреченных архивных документов.

Чуть более года назад британская служба контрразведки (более известная как МИ-5) разрешила доступ к целому массиву ранее неизвестных сведений о том, как работала "Портлендская агентурная сеть". Так контрразведчики называли самую большую из известных советских шпионских групп, работавших в Британии.

В России эта история более известна как "Портлендская операция", которой руководил советский разведчик-нелегал Конон Молодый. Но все значимые архивы КГБ по этому делу продолжают оставаться засекреченными.

Зажигалка, паспорт и канадская конная полиция

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зажигалка со спрятанными шифрами, изъятая у агентов "Портлендской сети"

В общих чертах о работе "Портлендской сети" известно давно. Советский разведчик Конон Молодый, выдавая себя за канадца Гордона Лонсдейла, приезжает в Британию и за несколько лет выстраивает успешный бизнес (начинал шпион с продажи автоматов с музыкальными грампластинками, а потом у него было уже четыре разные фирмы).

Молодому передают контакты ранее завербованных СССР агентов, в том числе Гарри Хаутона, работавшего в научно-исследовательском центре подводного оружия королевских военно-морских сил. Чуть позже в работу группы включается и любовница Хаутона - секретарша военной базы Этель Джи. За связь "Портлендской группы" с Москвой отвечала американская семья - Моррис и Леонтина Коэны (в Британии работали под фамилией Крогер).

Рассекреченные МИ-5 документы проливают свет на то, как именно контрразведчики вычисляли участников агентурной сети Молодого и готовили юридические основания для их ареста. Оказывается, важную роль в этом сыграла Канадская конная полиция.

Расследование началось после того, как ЦРУ узнало от информатора под псевдонимом "Снайпер", что в 1950-х годах Польша (у руля в этой стране тогда стояли коммунисты) завербовала сотрудника британского военно-морского представительства в Варшаве. Когда этот человек вернулся в Британию, его передали в руки советской разведки.

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, Гарри Хаутон и Этель Джи поставляли советской разведке документы с секретной базы ВМС Британии

МИ-5 довольно быстро вычислила, что это был Хаутон. Начав следить за британским офицером, контразведчики увидели, что тот часто встречается с канадцем Гордоном Лонсдейлом (Кононом Молодым). При негласном обыске в банковской ячейке Лондсейла сотрудники МИ5 нашли зажигалку, в которую были спрятаны миниатюрные шифровальные блокноты для кодирования исходящих секретных сообщений или расшифровки приходящих данных, а также фотоаппарат, оборудование для проявления снимков и микрофильмы.

Британцы попытались "пробить" успешного бизнесмена по своим архивам и поняли, что вообще ничего не знают о его прошлом. Тогда они обратились к канадским коллегам.

Полиция Каналы заглянула в свои базы и с удивлением обнаружила, что у них тоже крайне мало сведений о Лонсдейле. Известно лишь, что он родился в Онтарио в 1924 году, а в 1954 году получил водительские права в Ванкувере. В 1955 году Лонсдейл принес в полицию свое свидетельство о рождении и подал заявление на получение паспорта.

"Жизнь [Лонсдейла] в Канаде словно окутана тьмой", - говорится в отчете контрразведчика, который вел расследование.

"Полное отсутствие каких-либо документов, возможно, является наиболее показательным доказательством того, что Лонсдейл является незаконным агентом разведки", - добавляет офицер МИ-5.

Но для суда подобных умозаключений было недостаточно.

Доказательства ниже пояса

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Конон Молодый считается одним из самых успешных разведчиков-нелегалов в истории СССР

Канадская конная полиция продолжила искать зацепки. В начале января 1961 года они нашли отца Гордона Лонсдейла и смогли поговорить с ним. Оказалось, что мать Лонсдейла - Ольга Элина Буса - разошлась с мужем и уехала, забрав с восьмилетнего сына (по одной из версий - в Финляндию, по другой - в СССР). Что было с сыном дальше, отец не знал, но смог рассказать об одной особой примете - маленькому Гордону вскоре после рождения сделали обрезание.

Канадцы сообщили об этом МИ-5. К этому моменту ставки расследовании выросли до предела. Информатор ЦРУ "Снайпер" (под этим прозвищем скрывался сотрудник польской разведки Михал Голеневский) бежал в США. Это значило, что СССР в ближайшее время будет оповещать и выводить всех агентов и разведчиков, с которыми был знаком "Снайпер".

МИ-5 хотелось продолжить свое расследование, чтобы установить всех людей, вовлеченных в "Портлендскую сеть". Из расскереченных документов следует, что на группу работал по крайней мере еще один агент, приносивший ценные сведения. Но установить, кто это, у разведчиков не получалось из-за нехватки времени. Если медлить, Москва успеет предупредить своих подопечных о приближающейся опасности, и они, воспользовавшись поддельными документами на чужое имя, просто исчезнут из страны.

7 января 1961 года МИ-5 задерживает Лонсдейла, Хаутона и Джи прямо на улице во время встречи. При них находят сумку, буквально набитую копиями секретных документов. В этот же день полиция приходит и к связным "Портлендской сети" - чете Крогеров. При обыске в их доме находят радиопередатчик, устройства для создания и чтения микроснимков, зажигалку с тайником, коды для шифрования и семь паспортов.

МИ-5 было важно доказать, что Лонсдейл - не просто оппортунист, а разведчик, находившийся в Британии по документам другого человека. И вот тут пригодилась информация, добытая канадцами. Лонсдейла привели на допрос и попросили снять всю одежду ниже пояса.

"Они провели довольно срочный и очень конфиденциальный медицинский осмотр некоторых интимных частей тела Лонсдейла", - описывает этот момент в недавно вышедшей книге "Мертвые двойники" документалист Тревор Барнес. Он провел огромную работу с рассекреченными сообщениями, чтобы узнать новые подробности этой громкой шпионской истории.

В ходе этого медицинского осмотра выяснилось, что арестованному ранее не проводили обрезание. Так МИ-5 удалось добыть непровержимые доказательства того, что задержанный ими человек на самом деле не был Гордоном Лонсдейлом.

Как выяснилось позже, настоящий Гордон Лонсдейл умер еще ребенком, а его документы попали в руки КГБ. В 1953 году, используя свидетельство о рождении на имя Лонсдейла, Конон Молодый прибыл в Канаду, чтобы начать новую жизнь под видом западного гражданина.

Узнать все неизвестные

Автор фото, Central Press Подпись к фото, По оценке ВМС Британии, секретные документы, переданные "Портлендской сетью" в Москву, позволили СССР создать новое поколение подводных лодок.

Британский суд приговорил человека, выдавашего себя за Гордона Лонсдейла, к 25 годам тюрьмы за подделку документов и работу на иностранную разведку. Но как удалось узнать имя советского разведчика?

Теперь мы, наконец, знаем, как это произошло. Как поясняет документались Тревор Барнес, МИ-5 и ФБР помогла случайность и кропотливая работа.

Уже сидя в британской тюрьме, Лонсдейл подружился с заключенным, который говорил по-русски и предложил ему помощь в передаче весточки родным. Лонсдейл написал ему адрес матери в Москве. Как оказалось, тот заключенный сотрудничал с администрацией, поэтому записка тут же оказалась в руках МИ-5. Услуги "пробить адресок по базе данных" тогда не было, поэтому добытая информация не помогла. Контрразведчики по прежнему не знали настоящего имени советского шпиона.

Но вскоре офицер МИ-5, который вел дело Лонсдейла, вспомнил содержание одного из перехваченных телефонных разговоров разведчика. В разговоре с девушкой Лонсдейл упомянул, что учился в престижной школе в Калифорнии. Живя в Британии, совесткий шпион имел множество романов, и МИ-5 решило методично опросить всех известных им подруг осужденного.

Одна из опрошенных вспомнила, что Лонсдейл рассказывал, что его детство прошло в Сан-Франциско, где его воспитывала тетя. По словам девушки, во время просмотра одного из американских фильмов Лонсдейл рассказывал о Сан-Франциско много деталей.

Взяв на заметку эти данные, ФБР стало методично опрашивать учителей престижных школ в Калифорнии с надеждой, что кто-то вспомнит русского школьника, учившегося там в 1930-х годах.

Директор одной из школ в Беркли (город рядом с Сан-Франциско) вспомнил, что с 1936 по 1938 годы у него учился талантливый мальчик Конон Молодый. Он жил со своей тетей, преподавателем танцев Татьяной Пьянковой.

Смерть на прогулке

Автор фото, Mirrorpix Подпись к фото, МИ-5 пыталась установить личность того, кто скрывался под документами Лонсдейла, чтобы оказать на него давление и склонить к сотрудничеству с британскими спецслужбами

Конан Молодый родился в СССР в небогатой семье. После смерти мужа мать Молодого Евдокия едва сводила концы с концами. Ее сестра Татьяна Пьянкова, проживавшая в Эстонии, предложила забрать мальчика в США.

Но получить американскую визу уже тогда было непросто. По какой-то причине к делу отправки маленького Конана за границу подключился Генрих Ягода, тогда возглавлявший Наркомат внутренних дел СССР. По его указанию в церкви, где когда-то крестили Конона, переписали метрику, и Конан якобы стал внебрачным сыном своего отца от Татьяны Пьянковой.

В 11 лет Конон прибыл в США. Пять лет спустя его мать написала, что он должен решить, хочет ли он стать американским гражданином и прожить там до конца жизни или вернуться в Россию. Конан выбрал Россию.

Перед возвращением парня на родину сестра его матери организовала для него небольшой тур по странам Европы, "чтобы, вернувшись в нищету России, он навсегда запомнил свою ошибку". Поездка не изменила решения Молодого, и он вернулся домой к матери в Москву.

Как только МИ-5 установила личность Лонсдейла, контрразведчики попытались использовать это, чтобы оказать на него давление и склонить к сотрудничеству с британскими спецслужбами.

Молодому пригрозили, что его настоящее имя "сольют" в американские газеты. Это могло грозить разведчику проблемами в СССР - его могли заподозрить в измене или разглашении секретной информации противнику. Но Молодый так и не согласился на сделку с МИ-5.

В 1962 году в Будапеште задержали британского бизнесмена Гревилла Уинна и затем осудили за шпионаж против СССР. В 1964 году Лондон и Москва договорились об обмене шпионами.

Ранее британцы никогда не обменивались шпионами с СССР и нервничали. Как следует из документов, премьер-министр Алек Дуглас-Хоум не доверял советскому правительству и опасался, что в Москве Уинну могут дать какой-нибудь медленно действующий яд, который убьет его после прибытия в Лондон. Но в итоге обмен все же состоялся.

Молодый вернулся в СССР, где был встречен коллегами как герой. Он умер неожиданно в возрасте 48 лет - гулял по лесу, собирая грибы с семьей, упал в обморок и больше не очнулся.

Историки бритаснких спецслужб отмечают, что дело "Портлендской агентурной сети" изменило работу МИ-5. Тогда контрразведчики впервые лицом к лицу столкнулись с советскими агентами-нелегалами.

Это были не сотрудники КГБ под официальным прикрытием, а люди, выдававшие себя по сути за местных жителей или эмигрантов из дружественных Британии стран.

Шаг за шагом нелегалы вплетали свои выдуманные биографии в реальную жизнь и постепенно безупречно растворялись в жизни Британии и США.