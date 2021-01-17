ОМОН, Бузова и "Мандаринка": как в Москве встречали Алексея Навального
Алексей Навальный вернулся в Россию после нескольких меcяцев лечения в берлинской клинике "Шаритэ". Он должен был приземлиться в аэропорту Внуково, но в итоге самолет сел в Шереметьево, где политика задержали на паспортном контроле.
ФСИН подтвердила задержание Навального. "Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", - сказано в пресс-релизе ведомства.
Тем временем во Внуково собрались, по данным "Белого счетчика", около двух тысяч сторонников Навального. Несмотря на то, что в здание аэропорта в этот день пускали только по билетам, туда пришли и несколько десятков человек, которые, по их словам, пришли встречать Ольгу Бузову. Сама певица подчеркнула, что о ее прилете знали всего три человека.