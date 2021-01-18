"Никто, кроме нас самих, нас не защитит". Навального арестовали на 30 суток
"Никто, кроме нас самих, нас не защитит". Навального арестовали на 30 суток
Химкинский суд заключил Алексея Навального под стражу на 30 суток. Накануне политика задержали прямо на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.
Судебное заседание прошло прямо в отделении полиции. В Химкинском горсуде сначала заявили, что это было сделано для того, чтобы там "смогли присутствовать журналисты".
Позже в МВД пояснили, что заседание суда по Навальному сделали выездным из-за отсутствия у него теста на коронавирус.
В конце 2020 года против Алексея Навального возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Позже ФСИН, уже по делу “Ив Роше”, потребовала заменить ему условный срок на реальный.