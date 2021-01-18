"Никто, кроме нас самих, нас не защитит". Навального арестовали на 30 суток

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"Никто, кроме нас самих, нас не защитит". Навального арестовали на 30 суток

Химкинский суд заключил Алексея Навального под стражу на 30 суток. Накануне политика задержали прямо на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.

Судебное заседание прошло прямо в отделении полиции. В Химкинском горсуде сначала заявили, что это было сделано для того, чтобы там "смогли присутствовать журналисты".

Позже в МВД пояснили, что заседание суда по Навальному сделали выездным из-за отсутствия у него теста на коронавирус.