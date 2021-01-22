Евроинглиш против многоязычия. Что станет с английским языком в ЕС после брексита?

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Подпись к фото, Британия под предводительством Бориса Джонсона ушла из ЕС, но надписи на английском - и английский как главный рабочий язык Евросоюза - остаются

"Европейский союз должен перестать говорить на ломаном английском!" - заявил в начале января, через несколько дней после окончательного выхода Британии из ЕС, французский министр по делам Европы Клеман Бон. Но ЕС вряд ли его послушает - на английском он заговорил прежде всего не из-за Британии, а из-за Восточной Европы.

"После брексита людям будет труднее понять, почему мы держимся за этот в некотором роде ломаный английский. Давайте снова привыкать говорить на наших языках", - призвал государственный секретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон, выступая перед журналистами на французском.

До Бона, еще в 2018 году, против засилья английского в ЕС выступали и президент Франции Эммануэль Макрон, и тогдашний глава Еврокомиссии, франкоговорящий люксембуржец Жан-Клод Юнкер.

"Это доминирование [английского] не является чем-то неизбежным. Это в наших силах - установить какие-то правила и сделать так, чтобы и человек с французским языком имел определенные перспективы", - сказал Макрон, который сам прекрасно говорит по-английски.

Жан-Клод Юнкер примерно в то же время сказал в интервью одному из французских телеканалов, что он не понимает, почему язык Шекспира должен ставиться выше языка Вольтера.

И Бон, и Макрон, и Юнкер заверяют, что они - не против английского, они - за многоязычие.

Гадания о судьбе

Вопрос о том, что будет с английским в Евросоюзе после ухода Британии, обсуждают все четыре с половиной года, прошедшие после референдума о брексите, и в европейской прессе часто можно встретить разные взаимоисключающие предположения, а именно:

что английский с уходом Британии автоматически потеряет статус официального языка ЕС, и Евросоюзу что-то нужно будет с этим делать;

что английский автоматически сохранит статус официального, потому что он - государственный язык Ирландии и Мальты;

что английский не потеряет статус, но постепенно утратит значение, потому что из ЕС уходит главная англоязычная страна.

Все эти предположения либо не совсем верны, либо совсем не верны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Франции Эмануэль Макрон хотели бы, чтобы на английском в Европе говорили пореже, а на их родном французском - почаще

Что будет со статусом

Рассуждения о том, что английский останется официальным языком ЕС благодаря Ирландии и Мальте, корреспондент Русской службы Би-би-си видел даже в материалах работающих в Брюсселе журналистов и слышал в разговоре с чиновником Евросоюза.

На самом деле вопрос о статусе не так прост.

С одной стороны, по постановлению, принятому еще в 1958 году, когда Евросоюз был юн и назывался "Европейскими сообществами", каждая страна может заявить один язык, на который должен обеспечиваться перевод всех документов и выступлений в ЕС.

Сейчас в Евросоюзе 24 официальных языка.

При этом Ирландия и Мальта уже заявили в качестве своих официальных языков в ЕС ирландский (гэльский) и мальтийский - заменять их на английский они пока не собираются.

Английский же "записан" только за Британией.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава делегации ЕС на переговорах о брексите француз Мишель Барнье все свои пресс-конференции проводил на двух языках, и в том числе дважды, на английском и французском, произносил вступительную речь

Получается, с уходом Британии английский выпадает из списка официальных? Нет.

Дело в том, что по Договору о функционировании Европейского Союза - это один из основополагающих документов ЕС, - вопрос об официальных языках решает единогласно Европейский совет.

То есть все 27 стран ЕС должны единогласно отказаться от английского, что на данный момент выглядит очень маловероятным.

"Исчезновение английского, естественно, создало бы проблемы, и на самом деле сейчас об этом только французы и заикаются", - сказал Русской службе Би-би-си пожелавший сохранить анонимность переводчик одной из структур Евросоюза.

"Есть ли возможность, что представители стран-членов ЕС в Европейском совете единогласно проголосуют за сохранение английского в качестве не только официального, но и рабочего языка? Такая ситуация возможна и юридически допустима. Использование английского языка в учреждениях ЕС может быть санкционировано с согласия всех стран-членов", - рассуждает в обстоятельной статье о роли и судьбе английского языка в ЕС польский политолог Элжбета Кузелевска.

Английский, пришедший с востока

Английский язык, по мнению и Элжбеты Кузелевской, и многих других высказывавшихся на эту тему, не перестанет с уходом Британии быть лингва франка, языком межнационального общения в ЕС еще и потому, что, как бы парадоксально это ни звучало, эту роль он получил благодаря не британцам, а восточноевропейцам и, косвенно, США.

Первые примерно 30 лет, что Британия состояла в ЕС, главным рабочим языком в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге оставался французский (и остается до сих пор в одном учреждении Евросоюза - Европейском суде).

Но в 2004 году в Евросоюз большой и шумной компанией влились восемь стран бывшего соцлагеря, где почти все в школе учили язык самой влиятельной державы мира, США, а также Мальта и Кипр, где английским владеют практически все - и баланс быстро сместился.

Французский остается вместе с английским и немецким одним из трех неофициальных рабочих языков ЕС, но роль "языка европейской дипломатии" он потерял.

"Английский стал обиходным рабочим языком в учреждениях ЕС, и брексит тут ничего не изменит, потому что те, кто не из Западной Европы, привыкли говорить на английском", - сказал в уже упомянутом телеинтервью предыдущий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Подпись к фото, Были времена, когда и британский премьер выступал на континенте на хорошем французском. На фото - премьер-министр Британии Тони Блэр (справа) и президент Франции Жак Ширак

Чиновники - с народом

Дело не только в чиновниках ЕС и политиках. Чиновники и политики - часть народа, а среди народов Европы английский - вне конкуренции самый популярный иностранный язык.

В 2012 году Евросоюз в рамках своей социологической программы "Евробарометр" заказал машстабное исследование о языках и выяснил, что английским как иностранным на уровне, достаточном для поддержания разговора, владеют 38% жителей ЕС.

Остальные языки сильно отстают: французским как иностранным восемь лет назад владели 12%, немецким - 11%, испанским - 7%, русским - 5%.

На севере Европы на английском говорят почти все: от 90% в Нидерландах до 70% в Финляндии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На каком языке, как не на английском, говорить главе Еврокомиссии, немке Урсуле фон дер Ляйен, с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, если ни немецким, ни французским он не владеет?

В Эстонии и Латвии в 2012 году на английском могли изъясняться около половины жителей.

Сейчас, через восемь лет после того исследования, доля англоговорящих в Европе, скорее всего, выросла, потому что 91% европейских школьников и студентов учат английский.

"Английский, скорее всего, останется лингва франка среди европейских законодателей и языком общения для большинства жителей ЕС [...] Он теперь - средство международного общения, которое не принадлежит ни одной конкретной стране. И брексит, при всех масштабных переменах, что он несет Европейскому союзу, не изменит этот факт", - писал в журнале Forbes работающий в Брюсселе журналист Дэйв Китинг.

"Перестанет ли английский быть (общим) языком ЕС? В кратко- и среднесрочной перспективе, наверное, нет - ни в общении между странами ЕС или депутатами Европарламента, ни в общении ЕС с другими странами. Один депутат Европарламента от Швеции даже сказал, что общаться в ЕС на английском - это правильно, потому что теперь он ни для кого не будет родным языком", - согласна профессор фонетики из Университета Рединга в Англии Джейн Сеттер.

Гипотетические проблемы

Документы и выступления в ЕС переводятся на все 24 официальных языка союза, и теоретически Евросоюз мог бы отказаться от английского: армия переводчиков справилась бы и без него.

"В ЕС - три рабочих языка: английский, французский и немецкий. Для работы в учреждениях ЕС нужно знать минимум три официальных языка Евросоюза. Обычно на работу и поступают с тремя языками, но с течением лет выучивают еще сколько-то языков", - объяснила Русской службе Би-би-си профессиональная переводчица, которая работает в одной из структур ЕС. Она пожелала сохранить анонимность.

То есть выпадение английского из тройки рабочих "языков-коммутаторов", с которых и через которые переводят в ЕС, по идее не привело бы к параличу: переводчики, как правило, владеют и каким-то другим языком из тройки. Но это по идее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В центральных органах Евросоюза работают 4300 "пишущих" переводчиков и 800 мастеров высшего класса, переводчиков-синхронистов

"Даже и частичный отказ от английского на самом деле невозможен, потому что большинство так называемых новичков - стран, которые вступили в 2004-м и позже, явно предпочитают в общении и работе пользоваться английским. В нашем учреждении практически 99% отчетов чиновники пишут на английском", - говорит собеседница Би-би-си.

Евроинглиш

Английский в Евросоюзе с уходом Британии не только не выйдет из употребления - он давно отделился от родины и живет своей жизнью. По мнению многих лингвистов, континентальный английский даже может быть когда-нибудь признан отдельной разновидностью английского, как американский английский, австралийский английский или нигерийский пиджин-инглиш.

"Евроинглиш - это новая разновидность английского, находящаяся в процессе формирования. Этот язык используют многие из тех в Европе, для кого он не родной, и это дает возможность назвать английский, на котором говорят в Европе, "евроинглиш", - пишет польский политолог Элжбета Кузелевска, ссылаясь на труды нескольких европейских филологов. - Евроинглиш может быть признан разновидностью английского и в достаточной степени удовлетворяет лингвистическим и социолингвистическим критериям, по которым он отличается от эндонормативной разновидности".

Корни и грамматика в евроинглиш - те же, что в исходном английском, но отличается словарный запас.

На обиходном уровне, в общении европейцев между собой, это скорее просто упрощенный английский. В общении евробюрократов - это язык со своими названиями для реалий Евросоюза, со своим особым канцеляритом и своими кургузыми кальками с других европейских языков.

Перевести все это на русский так, чтобы была понятна разница, очень трудно, но если хочется услышать что-то отчасти похожее по духу - вслушайтесь в русский язык, которым изъясняется на публике глава МИД России Сергей Лавров.

Например, нормативное английское content (содержание), всегда используется в единственном числе (содержание документа, содержание политики), а в евроинглиш превратилось в contents - во множественном числе.

И точно так же слово "озабоченность", которое в обычном русском языке бывает только в единственном числе, в языке российской дипломатии вдруг обрело множественность.