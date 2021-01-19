Носки можно, а крем для обуви - нет. В магазинах Латвии возник хаос из-за Covid-19

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си, Рига

Подпись к фото, Товары в латвийских магазинах делятся на запрещенные и разрешенные. Запрещенные можно купить только по предварительному заказу

Коронавирус вызвал законодательный хаос в Латвии: новые правила вводятся и отменяются почти еженедельно, перечень разрешенных к продаже товаров варьируется от магазина к магазину, а для покупки бытовых мелочей иногда нужно ехать в соседний город.

Латвия борется с распространением коронавируса не так, как все. Если обычно в странах Европы правительство обязывает предпринимателей закрывать непродовольственные магазины, то в Латвии речь идет о запрете на продажу непродовольственных товаров.

Выглядит это так: внутри одного магазина часть стендов открыта, часть - заклеена. Приобретать товар с открытых стендов можно непосредственно на месте. А вот "запрещенку" приходится заказывать через интернет или по телефону.

У кассы вас могут попросить выйти из магазина, позвонить по телефону, сделать заказ, а уже потом вернуться за покупками.

Дело в том, что прямая продажа большинства непродовольственных товаров запрещена, а вот интернет-торговля теми же товарами разрешена.

В итоге латвийские торговцы массово переводят контактную продажу на бесконтактную, но у людей это вызывает недоумение.

Здоровые и без локдауна

Весной Балтийские страны отреагировали на пандемию довольно оперативно - режим чрезвычайной ситуации в Латвии был введен в марте, когда в стране было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом.

Границы были закрыты, школы перешли на удаленку, спортивные клубы закрылись, однако торговые центры, общепит и салоны красоты продолжали работать. Не было ни локдаунов, ни комендантского часа, однако улицы и магазины опустели сами собой - люди боялись выходить из дома.

Несмотря на мягкие по европейским меркам ограничения, первую волну Латвия пережила с минимальными потерями - заболеваемость на пике была примерно в десять раз ниже, чем, например, в Испании.

За полгода, к началу ноября, распространение коронавируса выросло в восемь раз. Спортивные клубы работали, самолеты летали, общепит был открыт, спа-центры принимали посетителей.

Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации только 9 ноября, и вот тут в стране начался хаос.

Бунт маникюрш и запрет на сигареты по выходным

Для начала все магазины, где продаются товары не первой необходимости, должны были закрываться по выходным. Общепит - только на вынос, салоны красоты закрыты, но парикмахеры работают.

Это вызвало недоумение среди тех, кто больше не мог принимать клиентов: почему стричься безопасно, а делать маникюр - опасно. Работники индустрии красоты, включая специалистов по маникюру, начали сбор подписей против ограничений, провели пикет у парламента и добились послаблений.

1 декабря правительство разрешило работать маникюршам и косметологам, но одновременно ввело запрет на продажу сигарет, алкоголя и непродовольственных товаров по выходным дням.

"Основная мысль в том, что суббота и воскресенье - не дни для покупок, это не дни, когда мы можем позволить себе отправиться в магазин", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В реальности это означало, что по выходным дням продуктовые магазины открыты, но стенды с хозтоварами заклеены пленкой.

По выходным нельзя было купить, например, мочалки, носки, алкоголь и сигареты. В список разрешенных товаров входили, например, могильные свечи, но не входили обычные свечи.

В итоге всем этим и многим другим жители Латвии на всякий случай массово закупались в пятницу - тот же алкоголь покупали вне зависимости от того, собирались они выпивать больше нормы или нет.

Тогда же был введен запрет на массовые мероприятия. Это не помешало противникам ограничений собрать в центре Риги несколько сотен человек. Они участвовали в двух пикетах, проведя без масок в тесной компании около семи часов.

Без парикмахеров, но с алкоголем

Подпись к фото, Большинство непродуктовых магазинов превратились в пункты выдачи товара, заказанного через интернет

К 17 декабря двухнедельный показатель уровня заражений на 100 тысяч человек достиг 453, хотя еще первого декабря он было 335.

Ограничения, очевидно, не работали. Поэтому правительство поменяло тактику: закрыло салоны красоты, разрешило торговлю алкоголем по выходным и распространило запрет на продажу непродовольственных товаров на всю рабочую неделю.

Латвия - преимущественно лютеранская страна, соответственно, рождественские каникулы выпадают на декабрь. Таким образом вечером 17 декабря жители страны осознали, что у них есть полтора дня, чтобы купить не только подарки на Новый год, но и все непродовольственные товары, которые будут запрещены в ближайший месяц. Полного списка запрещенных и разрешенных товаров на тот момент не было.

"Эксперименты с "нелегальными" товарами все же развлекают. В магазине взяла фольгу и пищевую пленку. На кассе узнала, что купить могу только бумагу для выпечки. И это все с той же полки", - написала в "Твиттере" экс-министр внутренних дел Линда Мурниеце.

К 29 декабря показатель достиг 501, и было очевидно, что введенные ограничения не дают нужного результата. Правительство снова сменило тактику: за два дня до нового года политики объявили о введении комендантского часа во время праздников и по выходным дням.

После 22:00 надлежало находиться у себя дома, пребывание на улице или в гостях - запрещено. К охране порядка были привлечены пограничники и народное ополчение.

"То есть 31 декабря правительство предлагает приходить в гости до 22:00 и оставаться до 5 утра? Считается, что так будет ограничено распространение вируса?" - написал в "Твиттере" экс-министр образования Вячеслав Домбровский.

На Новый год полиции удалось оформить 1136 административных протоколов. "Владельцы домов, где проходили вечеринки, спускали собак. В служебные автомобили летели предметы. Были совершены нападения [на стражей порядка]", - рассказала на заседании парламентской комиссии секретарь МВД Сигне Балоде.

Выйдите, закажите и зайдите назад

Тем временем правительство определилось со списком запрещенных товаров. Накануне Нового года в магазине можно было купить елку, но нельзя было купить елочные игрушки. Можно было купить стиральный порошок, но не носки. Можно было купить продукты, но не сковородку.

Торговля в интернете ограничена не была, поэтому носки и елочные игрушки можно было заказать онлайн. Система доставки была перегружена, любую бытовую мелочь нужно было ждать в среднем неделю. У многих магазинов появилась опция заказать онлайн и забрать на кассе.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Пикет против коронавирусных ограничений собрал в Риге несколько сотен человек

Некоторые магазины пошли дальше: запрещенные товары можно было заказать прямо в магазине. Логика в следующем: если можно продать товар через интернет, то можно и по телефону, а если правительство не сказало четко, за сколько часов до покупки его надо заказать, значит, сделать заказ можно хоть за несколько минут до покупки.

Алгоритм работы хозяйственного магазина следующий: спрашиваете на кассе, каким образом можно приобрести "запрещенный" крем для обуви, вам объясняют, что его можно заказать по телефону, и выдают номер телефона. Звонить прямо из магазина нельзя, надо выйти. Выходите, звоните в тот же магазин, объясняете, что хотите купить, второй раз (!) идете на кассу, называете свое имя, оплачиваете и забираете товар.

Книжный магазин поступает проще. Подходите к кассе, спрашиваете, как купить книгу. Кассир объясняет: на месте купить нельзя, надо сделать заказ. Если не знаете, что хотите, можно пройти по магазину и выбрать, листать книги тоже можно. В магазине объясняют: нельзя брать книгу в руки и нести на кассу. Вместо этого нужно позвать продавца, указать нужную книгу и назвать свое имя. Продавец сам берет книгу и относит ее на кассу. Потом на кассу идет покупатель, оплачивает товар и забирает его.

Магазин косметики предлагает покупать кремы через мессенджер. Приходите в магазин, просите крем, вам приносят товар и говорят, что купить его сразу нельзя, надо заказать в мессенджере. Для этого вы фотографируете товар и его штрих-код, затем отправляете сообщение. Магазин отвечает в мессенджере: через шесть минут товар можно забрать на кассе. Подходите, оплачиваете, забираете заказ.

Онлайн-отставки и онлайн-скандалы

Эти ограничения тоже не дали нужного результата: к 5 января двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек достиг 581. Премьер-министр Кришьянис Кариньш отправляет в отставку министра здравоохранения Илзе Винкеле. Формальная причина - план вакцинации готовится слишком медленно, правительство получило его только 5 января.

Премьер и глава минздрава проводят две параллельные онлайн пресс-конференции: Кариньш объявляет об отставке Винкеле, Винкеле презентует план вакцинации.

На той же пресс-конференции Кариньш заявляет, что обязанности главы минздрава временно будет исполнять глава минобороны Артис Пабрикс.

"Сегодня я удивлен вдвойне. Сначала о демиссии (отставке) министра здравоохранения Илзе Винкеле, потом - о моем якобы назначении исполняющим обязанности главы минздрава. Считаю, что в условиях кризиса, связанного с распространением Covid-19, эти обязанности должен взять на себя глава правительства", - написал Пабрикс в "Твиттере".

"Катастрофическая коммуникация. Даже полные идиоты, перед тем как сбросить министра, ну хотя бы в каком-нибудь парламентском буфете договаривались со следующим, - заявил латвийский рекламщик Эрик Стендзениекс. - Ну и эпическое отсутствие какого бы то ни было уважения к лидеру".

Минздрав Латвии возглавил экс-министр экономики Даниэль Павлютс. Правительство расширило список разрешенных товаров из-за прихода зимы - температура в Латвии опустилась до нетипичных -20 градусов. Теперь в магазине можно купить, например, носки, шапки, дрова и обогреватели. Кремы для обуви все еще запрещены.