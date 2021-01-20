Вакцины от коронавируса: насколько эффективна однократная доза?

Зариа Горветт

BBC Future

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, О стратегиях вакцинации против Covid-19 ведутся серьезные споры

"Считайте, что ничего не произошло", - советуют эксперты о том, как себя вести после однократной дозы любой из вакцин против Covid-19. И вот почему.

Когда в конце декабря 85-летний Колин Хорсман попал в больницу Донкастера, врачи подозревали у него почечную инфекцию.

Но вскоре после этого он заразился Covid-19 - в то время примерно каждый четвертый человек, находившийся в больнице с этим вирусом, подхватил его именно там.

У Хорсмана появились тяжелые симптомы, и в конце концов ему назначили искусственную вентиляцию легких. Через несколько дней он умер.

Случай Хорсмана может показаться довольно типичным, но от этого не менее трагичным.

К моменту подготовки этой статьи только в Великобритании от коронавируса скончалось более 90 тыс. человек.

Но, как недавно объяснил местной газете сын Колина Хорсмана, меньше чем за три недели до болезни его отец стал одним из первых людей в мире, получивших начальную дозу вакцины против Covid-19, разработанной Pfizer-BioNTech.

Он должен был получить вторую дозу за два дня до смерти.

Нужен бустер

На самом деле, для поддержания эффективности большинства вакцин требуются бустерные дозы.

Возьмем, к примеру, вакцину против кори, эпидемического паротита и краснухи, известную как MMR, которую вводят младенцам во всем мире для предотвращения этих детских инфекций.

Около 40% людей, получивших только одну дозу, не защищены от всех трех вирусов, по сравнению с 4% тех, кто получил вторую дозу.

У людей из первой группы вероятность заразиться корью в четыре раза выше, чем у людей из второй. В местах, где значительная часть людей не завершила полную вакцинацию MMR, наблюдались вспышки заболевания.

"Причина, по которой люди считают бустеры жизненно важными, заключается в том, что они как бы переводят вас в совершенно другой режим тонкой настройки иммунного ответа вашего организма", - говорит Дэнни Олтманн, профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона.

Как работают бустеры вакцины

Когда иммунная система впервые встречает вакцину, она активирует два важных типа лейкоцитов. Прежде всего, это плазматические В-клетки, которые в первую очередь заняты выработкой антител.

К сожалению, этот тип клеток недолговечен, поэтому, хотя ваше тело может всего за несколько недель наполниться антителами, без второй инъекции это часто сопровождается быстрым сокращением их числа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Задача Т-клеток - обнаружить и уничтожить патоген

Второй тип - это Т-клетки, каждая из которых специально предназначена для идентификации определенного патогена и его уничтожения.

Некоторые из них, Т-клетки памяти, способны оставаться в организме десятилетиями, пока не наткнутся на свою цель, а это значит, что иммунитет от вакцин или инфекций иногда может длиться всю жизнь.

Но есть один важный момент. Как правило, число клеток этого типа до второй встречи с инфекцией в вашем организме будет невелико.

Бустерная доза - это способ повторно подвергнуть организм воздействию антигенов (молекул патогенов, запускающих иммунную систему), чтобы инициировать вторую часть иммунного ответа.

"Итак, вы запустили этот процесс, - говорит Олтманн. - Теперь, как только вы получите бустер, у вас будет больше Т-клеток памяти. В определенной степени это справедливо и для числа В-клеток памяти в вашем организме. Они также будут вырабатывать более качественные антитела".

При повторном воздействии той же вакцины или патогена оставшиеся В-клетки способны быстро делиться, что приводит к повторному увеличению количества циркулирующих антител.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Производство каждой вакцины в достаточном количестве потребует времени, поэтому некоторые страны - в частности, Великобритания, - решили отложить вакцинацию второй дозой

Вторая доза также запускает процесс "созревания В-клеток", который включает отбор молодых клеток с лучшими рецепторами для захвата того или иного патогена.

Это происходит, когда они все еще находятся в костном мозге, где образуются белые кровяные тельца, а затем попадают в селезенку, чтобы завершить свое развитие.

Это означает, что впоследствии В-клетки не только станут более многочисленными, но и продуцируемые ими антитела будут более эффективными.

Т-клетки памяти также быстро размножаются. Считается, что они сыграли решающую роль во время нынешней пандемии, защитив некоторых людей от развития тяжелой формы Covid-19.

Хотя вирус, возможно, циркулировал во всем мире с декабря 2019 года, есть свидетельства того, что Т-клетки памяти могли раньше "видеть" другие коронавирусы, например, те, которые вызывают простуду, что позволяет им теперь распознавать Covid-19.

Итак, насколько эффективна разовая доза каждой из вакцин против Covid-19?

С учетом того, что британское правительство решило отложить введение второй дозы всех одобренных в настоящее время вакцин против Covid-19 с 3-4 до 12 недель, а Россия испытывает режим однократной дозы вакцины "Спутник V" под названием "Спутник-Лайт", ответ на этот вопрос крайне важен и крайне непрост. Вот что нам известно на данный момент.

Pfizer-BioNTech

Согласно данным Pfizer, опубликованным в декабре 2020 года, после первой дозы вакцина Pfizer-BioNTech эффективна примерно на 52%.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вакцина Pfizer-BioNTech, по данным производителя, эффективна примерно на 52% после первой дозы

Из 36 523 участников третьего этапа испытаний (заключительного этапа тестирования, когда люди получали либо две полные дозы с интервалом 21 день, либо плацебо), у которых не было доказательств наличия инфекции, у 82 человек в группе плацебо и 39 человек в группе вакцины развились симптомы Covid-19.

Однако эта ранняя защита сопровождается некоторыми важными оговорками. Во-первых, защита не срабатывает как минимум до 12-го дня - разницы между двумя группами до этого момента не наблюдалось.

Во-вторых, одна доза по-прежнему значительно менее эффективна, чем две. Двойная доза уже через неделю достигает эффективности в 95% в профилактике заболевания.

Но есть еще одна цифра, которая циркулировала в интернете, и, что удивительно, некоторые врачи даже говорили об этом пациентам: это предположение, что первая доза эффективна примерно на 90%. И здесь все становится немного сложнее.

Подобная оценка поступила от британского комитета по вакцинам, JCVI, который решил рассчитывать эффективность вакцины по-другому. Вместо того, чтобы использовать все данные о количестве инфекций, в том числе и за те первые дни, когда первая доза еще не начала действовать, они рассмотрели только данные за время с 15-го по 21-й день.

При использовании этого метода эффективность вакцины возрастает до 89%, поскольку на нее не оказывает влияние относительно большое количество инфекций, прежде чем вакцина начнет действовать.

Если пойти еще дальше и рассмотреть только первые семь дней после второй дозы (дни 21-28) - потому что вторая доза к тому времени, возможно, еще не сработала - эффективность достигает 92%.

Однако эти расчеты как минимум спорны.

"Люди сейчас внимательно изучают графики в статье компании Pfizer, опубликованной в New England Journal of Medicine, где показано, что какая-то польза должна быть заметна уже на 14-й день, - говорит Олтманн. - Это тот случай, когда кривые для группы плацебо и группы вакцины полностью расходятся, и случаи заболевания начинают расти в группе плацебо. Но очевидно, что это не измерение иммунного ответа напрямую - это довольно грубая оценка количества заразившихся".

Олтманн говорит, что никому не советовал бы считать себя в безопасности через 14 дней после первой дозы вакцины. "График - это просто способ сказать, что "что-то происходит", - считает он.

В Израиле, который лидирует по скорости вакцинации населения, медицинские эксперты предупредили, что разовая доза вакцины оказалась "менее эффективной, чем мы думали", и ниже по эффективности, чем предполагала Pfizer. Координатор правительства Израиля по борьбе с коронавирусом Нахман Эш заявил, что у тех, кто получил вторую дозу вакцины Pfizer, уровень антител увеличился в 6-12 раз по сравнению с теми, кто получил лишь одну дозу.

Oxford-AstraZeneca

В случае вакцины Oxford-AstraZeneca дела обстоят немного иначе.

В статье, опубликованной в январе, авторы объясняют, что вакцина обеспечивает защиту на 64,1% после хотя бы одной стандартной дозы.

Эту цифру можно сравнить с 70,4%, если вы приняли две полные дозы, или, как ни странно, с 90% у тех, кто получил половину дозы, а затем одну полную дозу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вакцина, разработанная для борьбы с лихорадкой Эбола, - единственная, в которой используется та же технология, что и в российской вакцине и вакцине Oxford-AstraZeneca против Covid-19

Между тем, на основе неопубликованных данных, которые предоставили Комитету по вакцинам, там подсчитали, что за период от трех до 9-12 недель после первой инъекции вакцина предотвращает около 70% случаев серьезного течения ковида.

Поскольку третья фаза исследования включала два перерыва между первой и второй дозами - в том числе один из шести недель и более длительный из 12 недель, - можно с большей уверенностью говорить о том, что первая доза может продолжать обеспечивать некоторую защиту по крайней мере в течение нескольких месяцев до получения бустера.

Moderna

Согласно документу, представленному компанией в регулирующее агентство США FDA, одна доза вакцины Moderna может обеспечить 80,2% защиты по сравнению с 95,6% после второй дозы (у людей в возрасте от 18 до 65 лет, и 86,4% - у тех, кто старше 65).

Как и в случае с вакциной Pfizer, все участники третьего этапа испытания получили две дозы вакцины или плацебо в течение одного установленного периода времени - в данном случае 28 дней, - поэтому пока неизвестно, сохранится ли иммунитет от одной дозы вакцины или пойдет на спад.

CoronaVac

Вакцина CoronaVac была разработана Sinovac, биофармацевтической компанией, базирующейся в Пекине. Эта вакцина необычна, поскольку она была испытана независимо в нескольких странах, и все они дали разные результаты.

ОАЭ были первой страной, оценившей ее эффективность в 86%. По данным турецких исследователей, вакцина обеспечивает защиту на 91,25%, в то время как ученые из Индонезии заявили, что она эффективна на 65,3%, а бразильский Институт Бутантан в Сан-Паулу недавно объявил, что вакцина предотвращает развитие симптомов у 50,4% людей.

На данный момент никто не опубликовал данных об эффективности разовой дозы - эти цифры относятся только к двум дозам, разнесенным на 14 дней.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вакцина CoronaVac прошла испытания в нескольких странах - все с разными результатами

К результатам относились с некоторым скептицизмом, поскольку они были опубликованы в пресс-релизах, а не в рецензируемом научном журнале, как это принято в научной среде.

Без доступа к дополнительной информации о методах испытаний и собранных данных ученым сложнее независимо оценить достоверность результатов.

"Спутник V"

Вакцина "Спутник V" разработана Московским национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Как и в случае с другими, эта вакцина вводится в виде двух доз и, по-видимому, эффективна на 91,4% после второй дозы - в настоящее время нет общедоступной информации об эффективности только одной дозы.

Опять же, эти результаты не были опубликованы в рецензируемом журнале и поэтому могут оказаться ненадежными. Несмотря на стремительный рост числа случаев Covid-19 в стране, многие россияне с подозрением относятся к безопасности и эффективности этой вакцины.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В первую неделю впосле запуска российской вакцины "Спутник V" в декабре очередей на вакцинацию в клиниках не наблюдалось

Как сообщается, в первую неделю вакцинации в декабре прошлого года залы ожидания клиник были наполовину пусты.

Совсем недавно правительство России объявило о разработке новой версии "Спутник-Лайт" в качестве временного решения проблемы нехватки оригинальной вакцины.

Вакцина будет вводиться в виде разовой дозы, хотя пока неясно, насколько эффективной она окажется.

Можно ли менять свои привычки после приема разовой дозы?

"Я бы вел себя точно так, как если бы мне еще не сделали прививку, - говорит Олтманн. - Я бы ни за что не ослаблял бдительность".

Дебора Данн-Уолтерс, профессор иммунологии из Университета Суррея, столь же недвусмысленно говорит о том, как следует себя вести.

"Для этого есть несколько причин, - предупреждает она. - Во-первых, вы не будете полностью защищены. А во-вторых, пока нет доказательств того, что вакцинация полностью предотвратит заражение вирусом и его передачу".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большинство разработанных вакцин против Covid-19 нацелены на "белок-шип" на поверхности вируса

Данн-Уолтерс объясняет, что эффективность вакцин в значительной степени оценивалась по тому, предотвращали ли они развитие у людей симптомов, а не собственно заражение вирусом.

"А мы знаем, что инфекция может протекать бессимптомно", - напоминает она.

Пока нет никаких доказательств того, что одна доза - или даже две - любой из существующих вакцин остановит передачу вируса другим людям.

Можно ли пропустить вторую дозу вакцины?

"Доклинические испытания показали, что иммунитет после одной прививки недостаточен, поэтому неообходимы две дозы", - говорит Данн-Уолтерс.

Также во время третьей фазы испытаний после двух доз в крови было больше антител и Т-клеток, чем после одной.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для появления иммунитета могут потребоваться недели, поэтому ни одна вакцина против Covid-19 не может защитить вас немедленно

В декабре генеральный директор Pfizer Альберт Бурла объяснил, что было бы большой ошибкой пропустить вторую дозу, потому что она почти вдвое увеличивает степень защиты.

Pfizer и BioNTech тоже призвали к осторожности на том основании, что "нет данных, демонстрирующих, что защита после первой дозы сохраняется через 21 день".

Вполне возможно, что защита, которую обеспечивает первая доза, по истечении этого времени внезапно исчезнет. Это неудивительно, учитывая, как обычно работает иммунная система.

Надежная оценка того, как долго может длиться защита от однократной дозы, еще больше осложняется тем фактом, что все одобренные в настоящее время вакцины против Covid-19 используют совершенно новую технологию.

Вакцины Oxford-AstraZeneca и "Спутник V" включают модифицированные версии аденовирусов - группы вирусов, которые могут проникать во многие типы клеток и вызывать целый ряд заболеваний, таких как респираторные инфекции.

В то время как в оксфордской версии используется аденовирус шимпанзе, в российской версии используется смесь двух человеческих типов.

Для производства вакцин вирус был изменен, так что он безопасен и не может копировать себя внутри клеток. Он может научить организм обнаруживать коронавирус, кодируя инструкции для распознавания его характерной черты - белка-"шипа".

Хотя аденовирусы использовались в противораковых вакцинах и генной терапии в течение многих лет, для предотвращения вирусной инфекции их применили лишь однажды - вакцина против Эболы с использованием этого метода была одобрена для использования в США в декабре 2019 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пока неясно, как долго длится частичная защита, обеспечиваемая однократной дозой любой вакцины против Covid-19

Версии Moderna и Pfizer-BioNTech, возможно, еще более новаторские. Обе содержат бесчисленные мельчайшие фрагменты мРНК (матричной РНК), которые, как и вакцина на основе аденовируса, "вычисляют" белок-"шип" с поверхности Covid-19.

Это единственные вакцины с мРНК, когда-либо одобренные для использования на людях, и их эффективность просто не с чем сравнивать.

Рональд Корли, профессор микробиологии Бостонского университета, недавно объяснил в интервью университетскому журналу, что с этими вакцинами пока много непонятного. Например, неясно, будут ли они работать одинаково хорошо для людей всех возрастов и рас, и как долго сохранится иммунитет.

Вакцина CoronaVac содержит деактивированные частицы коронавируса. Этот метод не нов - концепция использования мертвых патогенов в вакцинах существует с конца 19 века.

Однако все так же непонятно, как долго продержится такой иммунитет, поскольку ни одна вакцина, полученная из членов этого семейства вирусов, до пандемии никогда не одобрялась к применению.

Для развития иммунитета нужно время

Наконец, Данн-Уолтерс подчеркивает, что для развития иммунитета нужно время, поэтому независимо от того, сможет ли однократная доза какой-либо из вакцин против Covid-19 в итоге обеспечить защиту, в течение первых двух недель иммунитета против вируса у вас будет не больше, чем до ее приема.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для защиты от болезней вакцинам требуется время

"В иммунной системе есть часть, называемая "врожденным иммунитетом", которая реагирует немедленно", - говорит Данн-Уолтерс.

Она включает в себя физические барьеры для инфекции, например, кожу, а также определенные типы лейкоцитов и химические сигналы.

Но эксперт объясняет, что само по себе это, как правило, не может предотвратить болезнь - и вакцины на это не влияют.

"Соответственно, вам также нужен адаптивный иммунитет. Однако проблема с адаптивным иммунитетом в том, что, как следует из названия, он приспосабливается к индивидуальным угрозам со стороны патогенов", - продолжает Данн-Уолтерс.

Чтобы вакцины были эффективными, они должны стимулировать организм вырабатывать больше иммунных клеток, некоторые из которых, в свою очередь, вырабатывают антитела.

"А это требует времени", - добавляет Данн-Уолтерс.