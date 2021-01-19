Коронавирус: какие ограничения действуют в Европе и Британии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Парижский Лувр пока закрыт

Страны Европы и Британия применяют разные комплексы ограничительных мер для борьбы с пандемией - в зависимости от числа зараженных и скорости распространения инфекции.

2021 год во многих этих странах начался в жестких условиях - с комендантским часом, указаниями оставаться дома и другими мерами, призванными взять под контроль вспышку заболеваемости. При этом в других странах, наоборот, ослабили ограничения, введенные осенью.

Британия: строгий карантин без даты окончания

С 5 января в Британии действует строгий национальный карантин, подобный первому, введенному в конце марта. Это уже третий национальный локдаун в Британии, и на этот раз, в отличие от ноябрьского, снова закрыты все школы.

Работодателям предписано, по возможности, перевести сотрудников на удаленный режим работы. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, для покупки продуктов или посещения врача, а также для занятий спортом недалеко от дома.

Дата окончания карантина остается открытой - правительство в середине февраля будет решать, продлевать его или начать ослаблять ограничительные меры.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, После зимних каникул все школы в Британии остаются закрытыми

В декабре из-за молниеносного роста числа новых случаев Covid-19, связанного с появлением нового, особо заразного штамма коронавируса, власти Британии сначала ужесточили меры в отдельных регионах, но вскоре распространили их на всю страну в форме национального локдауна.

В конце декабря из-за "британского" штамма десятки стран ввели запрет на рейсы из Британии. 18 января из-за других особо заразных штаммов Британия отменила свободный въезд из большинства стран мира - все прибывшие должны самоизолироваться в течение 10 дней.

Франция: ужесточение комендантского часа

Во Франции с декабря действует комендантский час. Изначально он ограничивал передвижения с 20:00 до 06:00, а с 16 января уже к 18:00 все граждане должны быть дома, а магазины и офисы закрыться.

Школы открыты, в них ввели регулярное массовое тестирование.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Парижские бары не открывались с середины октября

У пассажиров, прибывающих во Францию, должен быть сертификат о негативном результате теста, сделанного в течение 72 часов до поездки. Затем они должны самоизолироваться семь дней, после чего сдать еще один анализ и получить негативный результат.

Закрытыми остаются рестораны, бары, кинотеатры и лыжные курорты.

Германия: ожидаются новые ограничения

С 16 декабря Германия закрыта на полный карантин. Работают только магазины необходимых товаров. Школы закрыты, как и рестораны и большинство предприятий сферы услуг.

Встречаться на улице можно только с одним человеком, не живущим с вами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Берлине много новых заболевших

Во вторник правительство может объявить об ужесточении существующих мер после того, как канцлер Ангела Меркель обсудит их с главами 19 земель. Речь идет, в том числе, о частичной остановке системы общественного транспорта и введении комендантского часа.

Греция: открываются детские сады и школы

С ноября в Греции действует национальный карантин, включающий в себя комендантский час между 22:00 и 05:00, а также запрет на работу большинства магазинов и школ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Афинах гуляют в масках

Эти меры помогли справиться с всплеском новых случаев заболевания, и в январе разрешили открыть детские сады и начальные школы. Сейчас власти рассматривают возможность снятия ограничений на работу магазинов и в других сферах экономики.

Италия: старшеклассники вернулись за парты

В Италии по-прежнему действует комендантский час с 22:00 до 05:00. До 15 февраля не разрешено передвигаться между 20 областями страны. Маски обязательны во всех общественных местах - как в помещениях, так и на улице.

В трех областях страны - Ломбардии, Кампании и Тоскане - действуют самые строгие ограничения. Там закрыто все, кроме магазинов первой необходимости.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Риме идут очные занятия для старшеклассников

При этом ученикам старших классов разрешили вернуться к очным занятиям - их поделили на группы, чтобы классы были заполнены только частично. Старшеклассники были на домашнем обучении с октября.

Испания: комендантский час в силе

Осенью власти Испании ввели в стране чрезвычайное положение на шесть месяцев - до мая 2021 года. Этот статус дает регионам возможность вводить комендантский чаc и частичный локдаун, а также закрывать региональные границы.

В стране действует ночной комендантский час, а днем большинство жителей может выходить из дома за необходимыми покупками и лекарствами, по работе или к людям, которым они предоставляют уход.

Маски обязательны для всех, включая детей старше 6 лет, в помещениях и в общественном транспорте. Во многих регионах их нужно носить и на улице.

Бельгия: карантин продолжается

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Брюсселе маски обязательны везде

Локдаун в Бельгии продлили как минимум до 22 января.

К вам домой может приходить только один гость (и это один и тот же человек), а на улице можно собираться группами не более 4 человек.

Маски обязательны везде.

Португалия: начался новый карантин

На материковой части Португалии локдаун был введен с 15 января. До этого подобные ограничения действовали в стране только во время первой волны коронавируса и были отменены в начале мая.

Работодатели там должны перевести сотрудников на удаленку, закрыто большинство магазинов и предприятий сферы услуг, кафе и рестораны работают только на вынос.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Рестораны Лиссабона не принимают посетителей

Школы остаются открытыми.

Ожидается, что локдаун продлится по крайней мере месяц.

Нидерланды: школы закрыты, поездки за рубеж запрещены

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Очередь за едой на вынос в Амстердаме

Закрыты большинство магазинов, кинотеатры, парикмахерские, спортзалы и школы. Правительство не советует бронировать поездки за рубеж по крайней мере до 31 марта.

Дания: карантин продлили

В декабре в стране ввели карантин, который был продлен до 7 февраля.

Из предприятий сферы услуг открыты только супермаркеты и аптеки. Закрыты школы и университеты, большинство людей работает из дома.

В общественных местах можно собираться группами до пяти человек, в помещении обязательны маски.

Ирландия: ограничения наивысшего уровня

В конце декабря в Ирландии снова начался национальный карантин - после краткосрочного ослабления ограничений на путешествия в рождественский период.

Теперь жители страны должны оставаться дома и выходить только на работу, в образовательное учреждение, к врачу или по другим важным причинам. Спортивными упражнениями можно заниматься на улице в радиусе 5 км от дома.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Маски на любой вкус в Ирландии

Приходить домой к другому человеку могут только няни и сиделки. На свадьбах может присутствовать до шести человек, на похоронах - до 10.

Закрыты большинство магазинов и других предприятий сферы услуг, рестораны и кафе работают на вынос.

Швеция: новые полномочия правительства

Долгое время Швеция была против карантинных мер для борьбы с пандемией. Но 10 января в силу вступил новый закон о чрезвычайной ситуации, который дал властям полномочия впервые ввести коронавирусные ограничения в стране.

До этого существовали лишь официальные рекомендации от министерства здравоохранения, следовать которым жители страны могли по желанию.

Автор фото, AFP

Новый закон дает властям возможность ограничивать число посетителей в магазинах, офисах, культурных заведениях и других общественных местах. Нарушителей правил ждут штрафы - в том числе и владельцев бизнесов, не обеспечивших меры безопасности для клиентов.