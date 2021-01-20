"Проснулись, из кроватей переползли за компьютеры". Кто за и кто против удаленки в школах

Наталия Зотова

Би-би-си

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Российские школы открыли свои двери 18 января - учащиеся вернутся в классы спустя четыре месяца “удаленки” из-за пандемии. Большинство педагогов и школьников этому рады, но у решения нашлись и свои оппоненты. Какие аргументы выдвигают сторонники и противники дистанта, изучала Русская служба Би-би-си.

"Волнительное воссоединение"

С понедельника, 18 января, российские школьники вернулись за парты. На карантине остались считанные учебные заведения в семи регионах страны, ранее заявил министр просвещения Кравцов.

Русская служба Би-би-си неоднократно писала о проблемах, с которыми сталкивались школьники и учителя на дистанте, поэтому большинство из них возвращению в школы оказались рады.

“Сегодняшний день был воссоединением, очень волнительным. Мы не видели детей четыре месяца, они даже выросли”, - рассказал Би-би-си учитель истории и эксперт профсоюза "Учитель" Александр Кондрашев.

Он очень рад вернуться в школу. Как и его ученики, которые, как заметил учитель, очень стараются на уроках, потому что ценят возможность снова учиться в классе.

В школах сохраняются меры безопасности, внедренные из-за пандемии ковида в сентябре: открыты дополнительные входы в здание, занятия начинаются в разное время, за каждым классом закреплен свой кабинет. Так что ученики разных классов меньше пересекаются друг с другом.

Кондрашев признает, что открытие школ может вызвать вопросы, ведь эпидемия продолжается. Но в то же время, замечает он, по стране давно открыты магазины, катки, торговые центры.

"На мой взгляд, школа должна быть последним, что закрывается, а не первым. Экономические проблемы можно залить деньгами, сделать выплаты, компенсации, льготы. А образование и психологическое состояние детей нельзя купить", - говорит он.

За свое здоровье Александр не боится: "Я привился еще в декабре, когда была первая возможность записаться - по идее, у меня уже полный иммунитет".

Боязнь за здоровье против трудностей на удаленке

В основном для учеников и родителей преимущества очного обучения перевешивают страх перед ковидом.

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Иван Федоров - отец четверых детей. Его старшие сыновья - ученики шестого и восьмого класса - очень рады вернуться в школу. Объяснения живого учителя, по словам отца, мальчики воспринимают гораздо лучше, чем аватара в видеочате.

К тому же они рады наконец увидеться с друзьями. "Хотя им никто не мешал гулять, но от постоянного сидения дома уже и желания особого не было куда-то идти. Да и некогда было", - рассказывает их отец.

На дистанционке день подростков выглядел совсем иначе: "Они утром проснулись, из кроватей переползли за компьютеры, еще не открыв глаза, что-то пытаются делать. Усваиваемость очень плохая. Заканчиваются уроки - они, не отходя от компьютеров, пытаются делать домашнее задание".

Вернувшись в школу, дети взбодрились, говорит Иван. Здесь у них больше активности, на переменах дети встают из-за парт, выходят на улицу. К тому же его жене после ухода детей в школу будет проще работать из дома на удаленке.

Самоизоляция у семьи все равно не получалась. Младшие дети Ивана все это время ходили в школу и в детский сад - младшеклассников на дистанционное обучение не переводили. Так что они могли бы точно так же занести в семью вирус. Возможно, это и произошло: Иван с женой переболели ковидом в октябре, хотя у детей симптомов не было.

Москвич Олег рассказывает, что после первого учебного дня его старшая дочка еще несколько часов гуляла с одноклассниками возле школы, несмотря на двадцатиградусный мороз. Шестиклассница очень ждала возможности вернуться в класс, говорит он.

Олег согласен, что дети могут заразиться вирусом в школе и во время прогулок со сверстниками, а затем заразить домашних. Но и у него есть двое младших детей, которые продолжали ходить в школу и детский сад. Так что самоизоляция старшей дочери ни на что не влияла, считает он - из-за нее девочка только страдала от одиночества.

Уроки на дистанте: "Кто-то спит, кто-то гулять уходит"

Большинство учителей и школьников с воодушевлением восприняли возвращение в школу из-за множества трудностей на дистанционном обучении.

Светлана (имя изменено) преподает в одном из московских колледжей. Колледжи, как и вузы, еще не вернули с дистанта, но Светлана очень ждет этого момента.

"Мы очень соскучились по детям, и дети изнемогают дома: кто проспал, кто у бабушки в деревне без интернета замучился сидеть, - рассказывает она. - Им, конечно, тяжелее дома осваивать все предметы. Мы как учителя понимаем, что это совсем не тот уровень образования, который хочется давать".

Дисциплина тоже страдает, говорит Светлана: "Ты не понимаешь, он тебе правило из интернета читает или сам все выучил. Если есть выбор - поспать или выучить уроки, то, конечно, дети выберут поспать. Кто-то спит, кто-то гулять уходит".

Сама Светлана заболеть не боится, а новости про пандемию старается не читать: "Меня все эти новости о коронавирусе до трясучки доводят".

В любом случае, отсутствие учеников в классе ее ни от чего не оберегает, считает преподаватель: занятия онлайн они ведут из колледжа, а не из дома, а значит каждый день ездят в забитом людьми метро.

Кто против возвращения с дистанта

Но у возвращения к очному обучению есть и свои критики, которые опасаются ковида и смогли адаптироваться к дистанту.

“У меня нетипичное для московских родителей мнение: для меня коронавирус страшнее, чем недополученные знания”, - считает Татьяна Андриянова.

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В их семье на дистант ушел не только сын-семиклассник, но и дочка, которая учится в четвертом классе. Младшие классы на удаленку не уходили, но из-за астмы дочки мать договорилась перевести ее на учебу дома.

Татьяна воспринимает пандемию всерьез: "Я не уверена, что цифры по заболевшим правдивые, но они в любом случае очень высокие".

По словам Татьяны, дети ответственно подошли к учебе из дома, их не нужно все время контролировать: она уходит на работу, а сын с дочкой занимаются сами.

Дети продолжали общаться со сверстниками, но в онлайне, рассказывает мать. На самоизоляции дочка часто сидела в видеочатах с подружками. Кроме того, оба ребенка продолжали ходить на спорт во время пандемии: они занимались в малых группах и с соблюдением мер безопасности.

Теперь обоим придется вернуться в школу. Администрация сказала, что других вариантов нет. "Она немного ныла, что нужно идти в школу, - рассказывает Татьяна о дочери. - Мороз, утро, а нужно встать, вспомнить, как выглядят брюки, сменка, как собирать портфель".

Что хорошего в дистанционном обучении?

Старший сын Татьяны тоже не горел желанием возвращаться на очное обучение. Его мать рассказывает, что он интроверт, и "бесилово" сверстников его раздражает. "Когда ему не мешают, ему проще, спокойней учиться. Он не понимает, почему одноклассники бесятся, почему нельзя спокойно сесть и послушать учителя".

А москвичка Дарья вообще не отпустила сына в школу: договорилась с учительницей, что хотя бы первую неделю он проведет дома. Сын учится в 11-м классе и уже вовсю готовится к ЕГЭ с репетиторами.

"В 11-м классе школа не так важна, нужно проходить массу материала самостоятельно. Вставать в 6:30 и ехать на метро на первый урок по ОБЖ он, естественно, не хочет", - объясняет Дарья.

Еще летом семья понимала, что вторая волна ковида придет, и основательно подготовилась к ней: "Мы выстроили инфраструктуру на даче, купили еще один компьютер, организовали еще одно рабочее место, чтобы было тихо и никто никому не мешал", - рассказывает Дарья.

На даче вся семья и жила: муж с женой на удаленке, двухлетний малыш и старший сын - на дистанте. Теперь им не хочется расставаться с обжитой дачей и возвращаться в куда более тесную московскую квартиру. К счастью, и не пришлось: перед началом очной учебы Дарья отпросила сына на неделю, а в понедельник узнала, что родители в классе сына единогласно проголосовали за продление дистанта.

Отец троих детей Максим и вовсе увидел политику в решении мэра Москвы Сергея Собянина вернуть очные занятия. Ведь столичный градоначальник объявил о возврате в школы 14 января, сразу после анонса лидером оппозиции Алексеем Навальным возвращения в Москву.

"А протестная сила - это студенты и старшеклассники, которые не привыкли ничего бояться, - рассуждает Максим. - Если бы в понедельник не назначили школу, старшеклассники бы поехали к отделению полиции (в котором находился задержанный Навальный - Би-би-си) с плакатами".