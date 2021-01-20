Условно заключенный. Законно ли помещение Навального в СИЗО?

Анна Пушкарская, Елизавета Фохт

Би-би-си

Автор фото, Sergey Bobylev/Tass Подпись к фото, Сторонники Навального на морозе ждали решения суда в Химках

Алексей Навальный отправлен в СИЗО "Матросская тишина" до суда, который решит вопрос о замене ему условного срока по делу "Ив Роше". Однако следственный изолятор не предназначен для “задержанных”, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми. Как убедилась Би-би-си, в российских законах нет ни статьи для взятия под стражу Навального, ни учреждения для таких заключенных.

Правила содержания ни в одном из мест временного лишения свободы не регулируют заключение туда условно осужденных уклонистов. Такую "дырку" Би-би-си обнаружила в законах и инструкциях, которые регулируют работу СИЗО, изоляторов временного содержания и спецприемников.

Навального после "продления задержания" отвезли в СИЗО "Матросская тишина" и поместили в расположенный на его территории спецблок федерального подчинения (так называемый “Кремлевский централ”). Об этом политик сообщил в "Инстаграме".

Посетившему его адвокату Вадиму Кобзеву сам Навальный сказал, что условия пребывания там "в сто раз круче, чем в спецприемнике", где Навальному раньше приходилось отбывать административный арест. В спецблоке находится всего сто человек (в "Матросской тишине" - несколько тысяч). Решения о помещении туда, как и в “Лефортово”, принимаются специально по каждому заключенному.

При этом после вынесения постановления Химкинского суда защитники Навального не были уверены, что политик попадет именно в СИЗО, а, например, не в ИВС, сказал Би-би-си адвокат Навального Вадим Кобзев.

Даже если суд счел, что Навальный действительно уклонялся от контроля (сам он и его защита это отрицают), в законе вообще не указано, что условно осужденных в таких случаях можно задерживать (Би-би-си уже писала об этом).

"Судья должна была вернуть представление начальнику УВД без рассмотрения, поскольку ставить такой вопрос перед судом он не мог", - сказал адвокат. Вопрос, куда следует направлять таких задержанных, также не урегулирован, отметил он.

При этом в любом СИЗО по закону 103-ФЗ, регулирующему содержание под стражей, должны находиться "подозреваемые и обвиняемые" по уголовным делам, за совершение которых их можно посадить на срок более трех лет -и только если суд после задержания избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

У Алексея Навального статуса подозреваемого или обвиняемого по делу об уклонении от контроля ФСИН нет - он условно осужденный. Ни о какой мере пресечения в постановлении Химкинского суда речь не идет.

Из утвержденного минюстом распорядка работы СИЗО также следует, что туда не может попасть человек, которого не подозревают или не обвиняют в совершении уголовного преступления. Ни один из пунктов этих правил не регулирует размещение в СИЗО условно осужденных уклонистов.

Для содержания под стражей "задержанных" по тому же закону 103-ФЗ предназначены изоляторы временного содержания (ИВС). Они входят в систему МВД, но содержат задержанных "по подозрению в совершении преступлений" на короткий срок - максимум 72 часа. Еще меньше времени - до 48 часов - задержанный может провести непосредственно в полиции.

Уклонение от контроля ФСИН - не преступление, а нарушение условий исполнения приговора, при этом 30-дневный срок задержания Навального многократно превышает предусмотренный для ИВС. То есть в ИВС политик тоже находиться не может.

В течение 30 суток граждан можно содержать в спецприемниках, которые тоже управляются МВД, но туда помещают лишь тех, кто по решению суда подвергнут административному аресту.

Уклонение от контроля ФСИН, которое якобы совершил Навальный, административным правонарушением не является.

Автор фото, Alexander Scherbak/Tass Подпись к фото, Навальный бал отправлен в СИЗО "Матросская тишина"

Наиболее четко в случаях с уклонившимися от контроля ФСИН закон регламентирует задержание осужденных к исправительным работам. Находиться до суда по изменению им условий исполнения наказания они должны не в СИЗО, а в помещении для нарушителей исправительных центров (ИЦ), созданных для содержания таких осужденных.

В Москве исправительный центр создан в Зеленограде. Фактически это общежитие с более мягкими по сравнению с другими учреждениями ФСИН условиями пребывания.

Существуют также спецучреждения временного содержания иностранных граждан, куда сажают мигрантов и апатридов (лиц без гражданства), а также центры временного содержания несовершеннолетних нарушителей. К этим категориям Алексей Навальный не относится так же, как к подозреваемым, обвиняемым или осужденным к исправительным работам.

"Почему в СИЗО, а не в вытрезвитель?"

“С одной стороны, закон о содержании под стражей позволяет содержать в СИЗО задержанных за преступления, - говорит руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. - С другой, если закон в принципе не позволяет задерживать условно осужденных, то и содержание их где-либо предусмотрено быть не может".

"Свобода - это правило, любое лишение свободы - это исключение. Когда мы говорим о лишении свободы, закон должен быть четким, предсказуемым и защищенным от любого произвола. Условие, что содержание под стражей возможно исключительно на основании закона, есть и в Конституции, и в системе Европейской конвенции по защите прав человека. Главный критерий лишения человека свободы - это законность. Даже если суд считает это обоснованным - мы сейчас это не обсуждаем, - он должен четко сослаться на норму, которая должна использоваться для лишения человека свободы", - сказала Би-би-си адвокат Ольга Цейтлина.

"В законе должно быть четко прописано, куда и за какое нарушение должен быть помещен условно осужденный. Если это четко черным по белому не прописано, такой закон не может использоваться для помещения человека в СИЗО или любое иное место лишения свободы - это незаконно и может быть основанием для обращения в Европейский суд по правам человека, - считает адвокат. - На основании "кривого" закона лишать человека свободы нельзя. Непонятно, почему такого человека нужно отправить в СИЗО, а, например, не в вытрезвитель".

В случае с Навальным, по словам Цейтлиной, нужно разобраться, что применено в его деле: "Если судья продлила задержание, значит, она не могла применить к нему “меру пресечения". С такой точки зрения задержанный должен продолжать сидеть в полиции. Но там для этого условий нет, рассуждает адвокат. Она отметила, что такая проблема возникает в уголовном судопроизводстве, поскольку при решении вопроса о мере пресечения суд по ходатайству защиты может продлить срок задержания до пяти суток. В этой ситуации тоже непонятно куда отправлять задержанного. Практика сложилась так, что увозят в СИЗО, но это хотя бы соответствует статусу подозреваемого и связано с мерой пресечения, говорит юрист.

Автор фото, Valery Sharifulin/Tass Подпись к фото, Суд над Навальным проходил в Химкинском отделе полиции

Законность определяется качеством закона, он должен быть понятным и исключать несколько толкований, объясняет Ольга Цейтлина: "Если все настолько не регламентировано, нечетко и непредсказуемо, законодательство настолько "кривое", что ни сам осужденный, ни юристы, ни журналисты, ни общество в целом не могут понять, на основании какого конкретного нормативного акта человек лишен свободы - это нарушение конституционных и международно-правовых принципов".

Ряд опрошенных Би-би-си юристов считает, что судья Морозова применила к условно осужденному Навальному нормы законов, позволяющие задерживать на 30 суток уклоняющихся от отбывания других видов наказаний, "по аналогии". Суды в России применяют такую практику преодоления пробелов в законодательстве, хотя регламентирована она только в гражданском кодексе, а в уголовном праве такой нормы нет.

Адвокаты Ольга Цейтлина и Анна Ставицкая в разговоре с Би-би-си подчеркнули, что применение закона "по аналогии" возможно только в сторону улучшения положения осужденного, а лишение свободы его положение ухудшает.

Как Навальный оказался в СИЗО

Навального задержали сразу после того, как он вечером 17 января приземлился в Шереметьево. После этого политика доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся суд, по итогам которого оппозиционера увезли в "Матросскую тишину".

На задержании Навального изначально настаивала ФСИН. Служба считает, что он уклонялся от контроля во время испытательного срока по делу "Ив Роше", и в связи с этим объявила его в розыск. Ведомство обещало добиться того, чтоб Навальный был задержан до заседания суда, на котором будет решаться, заменить ли условный срок в 3,5 года на реальный.

Однако задерживали Навального полицейские, а с просьбой о "заключении под стражу" Навального 18 января обратилась не ФСИН, а начальник УВД по городу Химки Игорь Янчук, следует из постановления Химкинского суда. Представители ФСИН в заседании вообще не участвовали.

Судья Елена Морозова в итоге вынесла решение не о "заключении под стражу", а о "продлении задержания на 30 суток" - то есть, с формальной точки зрения сделала не то, о чем ее попросил полицейский.

Ссылок на нормы законов, разрешающих такое задержание, в постановлении Химкинского суда нет.