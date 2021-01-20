Дело рядового Шойгу. Тезка министра обороны пожаловался на дедовщину и попал под следствие

Анастасия Голубева

Би-би-си

Автор фото, Getty Images

Срочник из Тувы Шойгу Куулар 10 января пожаловался в "Инстаграме" на дедовщину в армии по национальному признаку. Историей заинтересовались глава Тувы, минобороны, военная прокуратура и полиция. В итоге на тезку министра обороны завели уголовное дело за драки с сослуживцами.

Русской службе Би-би-си удалось связаться с рядовым Шойгу и узнать детали этой неоднозначной истории.

От жалобы в "Инстаграм" до уголовного дела

Срочник Шойгу Куулар пожаловался на дискриминацию в армии на своей странице в “Инстаграме” 10 января. Он служил в военной части под Ростовом Великим (Ярославская область). Тезка министра обороны утверждал, что его и еще четырех сослуживцев из Тувы "третирует командование в/ч из-за их национальности и из-за того, что они носят имя Шойгу и родом из Республики Тыва".

“По моим наблюдениям, наше начальство ненавидит нашу нацию, обзывают плохими словами. Каждый тувинец, если в их адрес скажут эти унизительные слова, то он рассердится. Мы здесь подрались с начальством из-за этих неприятных слов”, - говорится в обращении солдата.

Автор фото, Shoigu Kuular/Instagram Подпись к фото, Заявление с жалобой на дискриминацию срочник выложил в "Инстаграм"

На это обращение в тот же день обратил внимание глава Тувы Шолбан Кара-оол, который пообещал проверить его объективность.

Через несколько дней командование воинской части Западного военного заявило об отсутствии нарушений по итогам проверки обращения.

В командовании подчеркнули, что "информация о том, что солдат-срочник – однофамилец главы минобороны Сергея Шойгу, не соответствуют действительности". Выяснилось, что Шойгу - это его имя, а не фамилия.

Дискриминации не нашел и уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин, который посетил срочника. Впрочем, правозащитник признал наличие конфликтов в части. Их проверкой занялась военная прокуратура.

“Когда в конфликте участвуют люди разных национальностей, национальный контекст в любом случае присутствует, но часто имеет сопутствующий характер, так как сам конфликт возникает в первую очередь из межличностных противоречий и отношений”, - заявил Бабуркин.

За что на срочника завели дело

Проверки в части привели к тому, что уголовное дело завели уже на самого срочника - об этом правозащитник Бабуркин сообщил 13 января. Рядового Шойгу Куулара обвинили в драке с сослуживцем.

Бабуркин рассказал о своей встрече с рядовым в Ростове, в ходе которой Шойгу признал, что "не считает себя образцом дисциплинированного солдата, допускал ошибки".

Автор фото, www.up76.ru

“Но вместе с тем он считает, что в отношении его земляков допускались некорректные высказывания и действия, которые ущемляли их достоинство”, - добавил омбудсмен.

14 января, после запроса Би-би-си в "Инстаграме", рядовой сам перезвонил корреспонденту. Он рассказал про опасения насчет уголовного дела из-за обращения и подтвердил, что 14 января его начала проверять военная полиция. Службу заинтересовало, как солдат мог пользоваться мобильным телефоном.

По словам срочника, он решил записать свое обращение после того, как 10 января "майор избил двух тувинцев". Что было причиной побоев, Шойгу не уточнил, но сказал, что он и его товарищи-тувинцы боятся отвечать командованию военной части, так как могут попасть в дисциплинарный батальон.

"Таких случаев много бывает со всеми солдатами - доводят до этой степени, чтобы они не выдержали. Они нападают, и все - дисбат", - сказал срочник.

Он пожаловался на дискриминацию: “У меня друзья русский язык не очень хорошо понимают, и бывает, их дразнят: из строя уводят, берут за шкирку и вытаскивают из строя”.

Куулар добавил, что ранее служил в Кантемировской дивизии и не сталкивался там с проблемами. Сейчас срочник, по его словам, служит в войсковой части 52558 в Ростове Великом.

После короткого разговора с Би-би-си Куулар больше не отвечал на вопросы корреспондента, но продолжал снимать видео в "Инстаграме" из армии.

Проверка подтвердила конфликт с майором

В Общественной палате Тувы 18 января рассказали, что тоже посетили военную часть, где служит Куулар Шойгу.

Глава палаты Анатолий Дамба-Хуурак подтвердил слова омбудсмена Бабуркина, что срочник подрался с русским солдатом через пять дней после перевода в военную часть.

Но он подтвердил и слова Куулара на счет того, что майор избил солдат-тувинцев.

"Ситуация, которая создалась вокруг солдат Хертека и Ооржака, такова: однажды к ним пришел майор и ударил кулаком по причине, что военнослужащие не маршировали вместе с другими. Однако у солдат на то была уважительная причина, узнав о которой, майор прилюдно принес извинения и сам сделал явку с повинной. Говорят, майор был пьян, но все детали выяснит военный суд", - заявил глава тувинской ОП.

По итогам конфликта ни срочник Шойгу, ни другие четверо тувинцев не пожелали переводиться в другую часть, сказал общественник. Глава ОП добавил, что Куулар за время службы получил шесть дисциплинарных высказываний.

"Прорыв насилия": с чем связана дедовщина в армии

В отделении "Комитета солдатских матерей" по Ярославской области Би-би-си сообщили, что к ним не поступало обращений по поводу срочника Шойгу и они не слышали о случаях ксенофобии в военных частях области.

"Военнослужащий ссылается на применение к нему неуставных отношений, но сам устав он не соблюдает. Мало того что иметь смартфон запрещено, так и фото, и видеофиксацию воинской части делать также запрещается. Он идет на нарушения, будучи под следствием", - заявил Би-би-си юрист правозащитной организации Александр Латынин.

По его словам, военнослужащие в российской армии всегда сбиваются в группы по национальному признаку. Но нельзя исключать, что начальство части негативно относится к тувинцам на основе их национальности, и это требует проверки.

Однако, добавил юрист, у срочника Шойгу были другие возможности защитить себя от дискриминации, например, через адвоката, который у него должен быть из-за уголовного дела.

Латынин предложил разобраться, жалуется ли Шойгу объективно или "хотел заявить о себе, чтобы избежать уголовной ответственности".

Национальной ненависти в российской армии давно нет, полагает координатор правозащитной инициативы "Гражданин и армия" Сергей Кривенко. Истории, подобные рассказу рядового, он называет "прорывом насилия".

"В замкнутом пространстве создается коллектив, который содержится в условиях подвергающегося давления, и из-за этого их общение происходит с помощью насильственных практик, а на кого они обернутся - дело случая", - считает правозащитник.

Такие проблемы он связывает с нехваткой в армии младших командиров и психологической службы.

Проблем добавляет и непрозрачность армейской системы. "Ни одна структура, кроме военной полиции, не может прийти в армию, как, например, ОНК в СИЗО", - указывает Кривенко.

Тот факт, что после заявления Шойгу Куулара о дискриминации появилась информация о его уголовном деле - стандартная реакция военной структуры, считает правозащитник. "Он сам виноват, плохой был солдат. Не разбирать, что произошло, а свалить все на пострадавшего", - объясняет он логику командования.

Чем известна эта войсковая часть

В/ч 52558 в Ростове Великом уже попадала в новости в 2019 году. Тогда "Комсомольская правда" рассказала, что солдата Дмитрия Бурусова избил сослуживец-дагестанец.

В Следственном комитете тогда заявили, что возбудили уголовное дело уже на следующий день после избиения. Чем закончилось расследование, СМИ не сообщали - заметка КП позже была удалена с сайта газеты.

Как утверждали правозащитники, армейское руководство якобы грозило Бурусову "испортить армейскую характеристику" за то, что пожаловался родителям.