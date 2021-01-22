"Бриджертоны": искажение истории или аттракцион? Как сериал Netflix стал битвой за историческую правду

Мария Корниенко

Русская служба Би-би-си

Автор фото, NETFLIX Подпись к фото, Голда Рошевель в роли королевы Шарлотты

В российских и западных соцсетях раскритиковали сериал производства Netflix "Бриджертоны" за историческую недостоверность и излишнюю политкорректность. Уместны ли такие упреки к сериалу-фантазии на историческую тему?

"Бриджертоны" стали рождественским подарком подписчикам стримингового сервиса, увидев свет в конце декабря 2020 года. Уже к середине января сериал стал самым просматриваемым на платформе в России, опередив даже популярный "Ход королевы". Теперь стало известно, что Netflix будет снимать второй сезон.

Это эффектная костюмная драма, действие которой происходит в Британии первой половины XIX века, также известной как эпоха Регентства. Сюжет сериала основан на книгах американской писательницы Джулии Куинн, а в роли продюсера шоу выступила Шонда Раймс, известная своей работой над "Анатомией страсти".

Главные герои - семья аристократов, стремящиеся выдать замуж старшую дочь Дафну, красоту которой оценила сама королева Шарлотта.

"Бриджертоны" стали предметом бурных дискуссий в российских и англоязычных соцсетях. Мнения пользователей разделились: россиян возмутило, что роли некоторых представителей британской аристократии исполняли темнокожие актеры, в то время как англоязычные пользователи похвалили такое решение.

"Балаган эпохи Регентства"

В начале января российская писательница Татьяна Толстая написала пост в "Фейсбуке", в котором раскритиковала сериал за историческую недостоверность. Больше всего Толстую возмутило большое количество темнокожих актеров в сериале: "Дамы высшего общества - чернокожие, фрейлины тоже". Она также сочла, что в сериале неверно показана мода начала XIX века.

Автор фото, NETFLIX Подпись к фото, Никола Кохлан (слева ) в роли Пенелопы Федерингтон, Клаудия Джесси играет Элоизу Бриджертон

На комментарий писательницы ответили многие эксперты в области кино, в том числе, кинокритик Мария Кувшинова, которая сказала: "Аутентичность в кино существует лишь до той степени, до которой мы позволяем себе в нее поверить. Рискну предположить, что Татьяна Толстая не посещала британских аристократических гостиных в 1813 году и не может в данном кейсе выступать мерилом аутентичности".

Тем не менее, комментариев, подобных высказыванию Толстой, в российских соцсетях оказалось немало.

"Создатели не то, что не имеют ни малейшего представления об истории Англии начала века, так они еще и английскую литературу не читали", - пишет одна из пользовательниц в "Фейсбуке". Другая называет сериал "балаганом вроде как эпохи Регентства, но из параллельной вселенной".

В то же время, в англоязычных соцсетях встречаются восторженные отзывы о сериале.

"После того, как это сделали в "Бриджертонах", можем ли мы ждать больше исторических произведений с более разнообразным актерским составом вне зависимости от того, является ли это "исторически точным"? Netflix говорит, что шоу станет одним из самых просматриваемых в истории. Спрос есть, и оправданий больше быть не может", - говорит одна из пользовательниц "Твиттера".

Хотя британские историки более скептичны. "Заигрывая с политкорректным составом актеров, в Netflix упустили прекрасную возможность рассказать, сколь восхитительной женщиной на самом деле была королева Шарлотта", - не без горечи замечает историк Эндрю Робертс.

Сама Джулия Куинн, на чьих книгах основан сюжет "Бриджертонов", рассказала о том, что раньше ее задевала критика об исторической неточности ее произведений, но позже она изменила отношение. "Знаете что? Это романтическая фантазия, и, мне кажется, очень важно показать, насколько это возможно, что как можно больше людей заслуживают такого же счастья и достоинства [как и герои сериала]", - так Куинн отозвалась о разнообразном выборе актеров в сериале.

Происхождение королевы Шарлотты

Некоторых русскоязычных пользователей в особенности возмутило решение создателей шоу взять темнокожих актеров на роли ключевых персонажей - королевы Шарлотты и графа Гастингса, Саймона.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из портретов королевы Шарлотты, гравюра середины XIX века

По словам Роберта Моррисона, профессора в области английской литературы из канадского Университета Куинс в Кингстоне, среди британской аристократии начала XIX века никак не могло быть небелых людей. Но это совершенно не значит, что выбор создателей сериала не может быть оправдан.

Профессор напоминает, что даже сегодняшний опыт показывает нам, что темнокожих людей в британской аристократии крайне мало. В частности, он упоминает опыт Меган Маркл, супруги принца Гарри, которая предпочла в итоге жизнь в Америке жизни в Британии в статусе члена королевской семьи.

"В шоу нет исторической достоверности. Но показывает ли оно мир лучше, чем тот, в котором мы живем? И полезно ли это? Да, полезно. Нет, в британской аристократии и тогда, и сейчас, не могло быть темнокожих людей, но как мы можем двигаться вперед, если мы не скажем: "Почему нет?", - говорит Моррисон.

Выбор темнокожей актрисы на роль королевы Шарлотты вызвал в англоязычных СМИ волну обсуждений о возможном африканском происхождении королевы. В частности, по словам некоторых комментаторов, один из портретов королевы Шарлотты позволяет предположить, что в ней есть африканская кровь, если обратить внимание на форму ее носа и рта.

Профессор Роберт Моррисон объясняет, что достоверных доказательств этой теории все же нет. "Существует один портрет королевы, который явно указывает на возможность такого происхождения. Однако, есть еще около 19 портретов, на которых королева Шарлотта изображена категорически и бесспорно белой", - объясняет он.

Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая родилась в небольшом померанском городке Мирове в семье герцога Мекленбургского в 1744 году. Ее родители - бедные немецкие дворяне, которые скорее жили как английские джентри, а не аристократия. Исторических свидетельств того, что в роду герцогов могли быть темнокожие, нет. В 17 лет Шарлотта вышла замуж за британского монарха Георга III, которому на тот момент было 22 года, а умерла в ноябре 1818 года.

Женский вопрос

Многие отметили внимание создателей сериала к вопросу о правах женщин. Например, Настя Красильникова, автор Телеграм-канала "Дочь разбойника", посвященного проявлениям сексизма в российских СМИ, считает, что в сериале есть несколько героинь, которые активно сопротивляются существующему миропорядку.

Автор фото, NETFLIX Подпись к фото, Аджоа Андо в роли Леди Данбери и Реге Пейдж в роли Саймона Бассета

"Сестра главной героини Дафны постоянно подчеркивает, как несправедлив гендерный уклад в обществе, в котором она живет. В этом смысле приятно видеть таких героинь, которые с этим активно не соглашаются", - говорит она.

Роберт Моррисон объясняет, что отражение конфликта женщин с обществом в сериале можно считать вполне точным с исторической точки зрения. Моррисон считает, что дата, обозначающая начало событий сериала - 1813 год, - неслучайно совпадает с годом выхода романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение", в котором автор в особенности уделяет внимание позиции женщины в обществе XIX века.

"Женщины сыты по горло обращением с ними как с собственностью, которая нужна только для продвижения семейной чести", - говорит он.

"На Дафне в возрасте 18 или 19 лет лежит огромная ответственность выйти замуж, потому что, если женщина в свои 20 с чем-то лет не замужем, для нее существует огромная угроза - остаться старой девой. Это худшее, что может случиться с женщиной в таком обществе, потому что для нее это означает одиночество, изоляцию и, скорее всего, бедность", - объясняет Моррисон.

Британский историк Эндрю Робертс считает, что именно образ королевы Шарлотты и мог бы стать воплощением конфликта женщин с обществом, но создатели сериала выбрали иное видение: "В отличие от комичного образа в сериале скучающей, вульгарной и гротескной королевы, которая кормит собак с ложки... Шарлотта была умной, образованной и артистичной женщиной, чья свобода была несколько скована тем обстоятельством, что в первые 20 лет своей замужней жизни, она была беременна 15-тью детьми", - пишет историк.

Корсеты, бокс и историческая достоверность

В своем комментарии, Татьяна Толстая также раскритиковала костюмы в сериале, сказав: "Чернокожая английская знать - это еще мелкие плевки в лицо зрителя; гораздо хуже - бессмысленное затягивание корсетов при моде на платья ампир".

Автор фото, NETFLIX Подпись к фото, Актриса Фиби Дайневор рассказывала, что для съемок сериала ей вручную сшили 104 платья

Ирина Жигмунд, художник по костюмам и автор блога "Кино и образ", обращает внимание на отражение моды в сериале: "Художник по костюмам Эллен Мирожник конечно изучала крой и стиль того времени, но, зная эстетику сериалов "Шондалэнд", адаптировала его под современного зрителя, создав микс из подлинного и позаимствованного в моде более позднего времени".

Жигмунд объясняет: "то, что "нагая мода" начала XIX века не предполагала ношения нижнего белья, и тем более корсета - всеобщее заблуждение". Она цитирует коллекционера старинного дамского белья Антона Приймака, который рассказывает: "Это было время, когда линия талии в женском костюме находилась очень высоко под грудью, которую для этого приподнимали корсетом. Существовало два вида корсетов: короткий - для тех, у кого фигура соответствовала эстетическому эталону, но требовалось приподнять грудь, и длинный - для тех, чей корпус нуждался в корректировке".

Автор фото, Антон Приймак Подпись к фото, Фото подлинного корсета 1810-х гг из коллекции Антона Приймака

Жигмунд заключает, что "кино - это не музейная реконструкция, а художественное произведение", где костюмы соответствуют визуальному стилю и служат для раскрытия характеров персонажей.

Например, она отмечает, что в сериале "семья Фезерингтонов одета в яркие, броские цвета фруктового сорбета, подчеркивающие отсутствие вкуса и присутствие больших амбиций. А у благородной семьи Бриджертонов костюмы решены в прохладных пастельных тонах, напоминающих нежные печенья-макаруны и элегантный фарфор от "Веджвуд".

Красильникова также говорит, что "смысл здесь все-таки не в исторической точности, смысл в том, что это - сериал-аттракцион, сериал-развлечение".

В целом, эксперты считают, что в "Бриджертонах" реалистично показаны многие элементы британской культуры и общества начала XIX века.

Моррисон замечает, что в сериале есть "различные элементы, которые имеют прямое отношение к эпохе Регентства". Он подчеркивает два важнейших культурных аспекта того времени, подробно показанных в сериале, - бокс на голых кулаках и азартные игры.

По его словам, бокс на голых кулаках, крайне жестокий вид спорта, которым занимается главный герой, можно по праву назвать "спортивным помешательством эпохи Регентства", а азартные игры - настоящей манией того времени.