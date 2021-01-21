Грузия против России: Страсбургский суд принял решение по делу о войне 2008 года

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С 2009 года баталии России и Грузии проходят здесь, в Страсбургском суде по правам человека

Большая палата Европейского суда по правам человека объявила решение по межгосударственному иску Грузии против России. Дело касается событий двенадцатилетней давности - российско-грузинской войны 2008 года и ее последствий.

Суд признал часть жалобы, которая касается событий, происходящих в активный период боевых действий, то есть с 8 по 12 августа, неприемлемой.

Но происходящее после активной фазы боевых действий и прекращения огня, согласно суду, подпадает под юрисдикцию России, так как она осуществляла эффективный контроль в отколовшихся от Грузии регионах Абхазии и Южной Осетии, а до с 12 августа по 10 октября - и в так называемых "буферных зонах".

Суд установил в этот период так называемую административную практику, которая нарушает статьи о праве на жизнь (статья 2), запрещение пыток и бесчеловечном или унизительном обращении (статья 3), а также уважение частной и семейной жизни (статья 8). Суд также установил нарушение защиты собственности (статьи 1 Протокола № 1)

Согласно суду, Россия несет ответственность за нарушения пятой статьи Европейской конвенции по правам человека - право на свободу и личную неприкосновенность, в связи с произвольными задержаниями грузинских граждан юго осетинскими силами в августе 2008 года.

В решении суда отмечается, что грузинские жители были задержаны, в основном, после боевых действий.

Суд установил таже административную практику, противоречащую статье о запрещении пыток и унизительном обращении, говоря об условиях, в которых содержались 160 задержанных грузинских мирных жителей. Суд также установил административную практику, противоречащую этой статье, в отношении грузинских военнопленных.

Решение Большой палаты суда окончательное и не может быть обжаловано. За исполнением этого постановления следит Комитет министров Совета Европы.

К обоюдному неудовлетворению сторон

Невозможность для жителей Грузии вернуться в свои дома в Абхазии и Южной Осетии, согласно вердикту суда, является нарушением статьи о свободе передвижения (статья 2 Протокола №4). При этом суд не установил нарушения статьи о праве на образование.

Согласно постановлению, у России было обязательство провести адекватное и эффективное расследование не только событий после прекращения боевых действий, то есть после 12 августа, но и во время войны. Таким образом в процедурном аспекте была нарушена статья конвенции о праве на жизнь, заявил суд.

Как заявил руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев, это решение оставляет жертв международного вооруженного конфликта без защиты, поскольку суд признал, что во время вооруженного конфликта Россия не осуществляла юрисдикцию над Южной Осетией, а несет ответственность за злоупотребления южноосетинских силовиков только после его завершения 12 августа 2008 года.

ЕСПЧ решил, что ему сложно разобраться в фактах, связанных с боевыми столкновениями за контроль над территорией, хотя установление фактов - одна из его основных задач, сказал Коротеев в интервью Би-би-си. Он отметил, что для обоснования своей позиции ЕСПЧ ссылается на решение по делу "Банкович и другие против стран НАТО" 20-летней давности, исключившее ответственность европейских членов НАТО за бомбардировки Югославии - хотя с тех пор, по словам Коротеева, практика Европейского суда сильно поменялась.

Уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замглавы минюста России Михаил Гальперин, в свою очередь, заявил, что позиция Грузии о возможности применения Европейской конвенции не только в мирное время, но и в условиях боевых действий фактически подрывает основы международного гуманитарного права.

"Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также, ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", - отметил Гальперин.

При этом российская сторона не согласна с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе по вопросу возложения на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года: в минюсте считают, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена.

Концепция экстерриториальной юрисдикции (в связи с военной, политической и экономической поддержкой, которую оказывала в регионе Россия), по мнению Москвы, расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права.

Обстрел обвинениями

В Страсбургский суд Грузия обратилась прямо во время вооруженного конфликта, 11 августа 2008 года. В полной форме жалоба грузинской стороной была подана в феврале 2009 года.

Тбилиси обвинял российскую армию и сепаратистские силы, которые, согласно грузинской версии, находились под ее контролем, в неизбирательных и несоразмерных нападениях на мирных граждан и их имущество в Грузии, в том числе в отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

Россия, согласно иску грузинской стороны, нарушила восемь статей Конвенции по правам человека: право на жизнь (статья 2), запрещение пыток и бесчеловечного или унизительного обращения (статья 3), право на свободу и личную неприкосновенность (статья 5), уважение частной и семейной жизни (статья 8), право на эффективную правовую защиту (статья 13), а также право на образование, защиту собственности и на свободу передвижения.

Российская сторона назвала обвинения безосновательными, обвинила Грузию в намеренном искажении фактов и заявила о признаках фальсификации доказательств.

Согласно российской версии, конфликт был следствием нападения Тбилиси на мирных жителей Цхинвали, которых защищала Россия. Россия также заявляла, что не несет ответственности и за деяния юго-осетинских ополченцев в ходе конфликта, так как они действовали независимо.

Россия оспаривала приемлемость грузинской жалобы в Страсбургском суде, заявляя, что она выходит за рамки юрисдикции суда.

Но в 2011 году суд объявил жалобу приемлемой без вынесения решения по существу, а в 2012 году дело было передано Большой палате суда.

Последние устные слушания прошли в мае 2018 года.

Дело рассматривали судьи из 17 стран, в том числе Грузии и России. Обе стороны в суде, кроме чиновников, представляли те же британские адвокаты, что и в деле Украины против России. Контракты Минюста РФ на услуги юристов по грузинскому делу, согласно сайту госзакупок, составили около 380 млн руб.

Грузинская сторона заявляла на слушаниях, что весь ХХ век Москва пыталась "подавить демократический дух Грузии". Российская сторона парировала, что "Южная Осетия была включена в состав Грузии в 1922 году Иосифом Сталиным, и никто не спросил осетин, хотят ли они стать грузинами".

Еще до обнародования решения Страсбургского суда в Грузии делали оптимистические прогнозы, отмечая, что это первая оценка российско-грузинской войны международным судом.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в преддверии решения назвал 21 января важнейшим днем в новейшей истории Грузии.

"Это решение - результат 12-летнего труда наших соотечественников, сотрудников министерства юстиции и специалистов. Конечно, мы все уверены, что это решение будет справедливым. Мы должны понимать, что, кроме создания оснований для компенсаций нашим пострадавшим соотечественникам, оно станет основанием для дальнейшей защиты их интересов на международном уровне", - заявил Гахария.

По его словам, решение должно стать новым этапом в борьбе за деоккупацию Грузии и посылом для более активной межведомственной и координированной работы грузинского правительства в этом направлении.

Автор фото, Uriel Sinai/Getty Подпись к фото, Грузинский танк из Гори движется в сторону Тбилиси 11 августа 2008 года

Позиция Грузии: убийства, задержания и пытки

Тбилиси обвинял Россию в обстрелах грузинских деревень, в том числе в применении кассетных бомб и во внесудебных убийствах мирных жителей. Россия, согласно мнению истцов, не провела адекватного и эффективного расследования этих преступлений.

Согласно грузинской стороне, жертвами пыток со стороны ополченцев Южной Осетии стали десятки мирных жителей. Сообщалось, по меньшей мере, о 50 случаях пыток. Около 160 человек, большинство из них - старики, де-факто оставались в заключении с 19 до 27 августа 2008 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские войска на боевых позициях в окрестностях Цхинвали, 11 августа 2008 года

Жертвами жестокого обращения стали и грузинские военнослужащие, которые не принимали активного участия в боевых действиях.

Около 30 грузинских солдат были избиты винтовками, к ним применялся электрошок. По меньшей мере 13 военнослужащих получили травмы от жестокого избиения и пыток во время задержания юго-осетинскими силами с 8 по 19 августа.

Грузинская сторона также говорила о мародерстве и поджогах деревень, где проживали этнические грузины. Эти действия продолжались после формального прекращения боевых действий.

Всего, согласно грузинской стороне, в ходе вооруженного конфликта погибли 228 мирных граждан. Более полусотни получили ранения. Более 23 тыс. мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома, не смогли вернуться обратно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители грузинского Гори были вынуждены на время бежать к турецкой границе

В рамках этого дела были опрошены 33 свидетеля, из них 16 были вызваны через грузинское правительство, 12 - через российское, а 6 - по инициативе суда.

Грузинской стороной представлены более 700 доказательств, в том числе фото и видеоматериалы, данные с радаров, а также заключения экспертов, отчеты по разминированию и доклады международных организаций.

В качестве доказательств грузинской стороной были представлены также фрагменты примененной 12 августа в грузинском городе Гори ракеты "Искандер".

Заявление российских оппонентов о фальсификации доказательств представитель Грузии назвал "параноидальным бредом о ЦРУ" и "придумыванием постановочных сцен".

Аргументы представителя РФ о том, что ракету "Искандер" якобы умыкнуло ЦРУ из какого-то ненадежного хранилища и потом разобрало на части и подбросило, унижают суд, заявил он.

Позиция России: не сепаратисты, а мирные жители

Россия считает конфликт последствием вооруженного нападения Грузии на Цхинвали и его жителей в ночь с 7 на 8 августа 2008 года и обвиняет Грузию в нападении на российских миротворцев, которые законно находились в Южной Осетии.

Согласно российской стороне, Россия была вынуждена в этих условиях применить силу в полном соответствии с принципами международного права и законного права государства на самооборону.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские власти настаивали, что защищали жителей Южной Осетии, однако несколько грузинских деревень здесь были полностью сожжены

Согласно российской стороне, результатом нападения грузинской стороны на Цхинвали стала гибель 64 человек с российской стороны, в том числе 12 миротворцев. Около 1500 мирных жителей погибли, многие остались без крова, еды и питья.

Что касается действий юго-осетинских и абхазских сил, согласно позиции России, они не были частью миротворческих или российских военных сил и действовали независимо и без согласия Москвы.

Грузинское нападение на Цхинвали обострило напряженность между грузинами и осетинами, вызвав гражданские беспорядки и нападения на грузинские деревни и дома. С учетом близости осетинских и грузинских сел и того, что были смешанные села, такие нападения, согласно мнению российской стороны, невозможно было предотвратить.

Россия также ссылалась на отчеты международных организаций, в которых были примеры попыток российских солдат защитить мирных жителей от членов осетинских бандформирований и криминалитета.

Согласно российской стороне, это противоречит обвинениям грузинской стороны, которые заявляют об участии российских солдат в этнической чистке в отношении грузинского населения.

После августовской войны 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

Тбилиси, равно как и международное сообщество, считает их неотъемлемой частью Грузии, оккупированной Россией.

Как уже судились Грузия и Россия

Обнародованное в четверг постановление - уже второе решение Страсбургского суда по межгосударственному иску, поданному Грузией против России.

В июле 2014 года Большая Палата признала нарушения со стороны России ряда статей Конвенции по делу о депортации граждан Грузии в 2006 году.

Два года назад, в январе 2019 года суд обязал Россию выплатить 10 млн евро в качестве компенсации по меньшей мере полутора тысячам пострадавшим гражданам Грузии.

Это крупнейшая после дела ЮКОСа компенсация, присужденная ЕСПЧ по российскому делу. Россия должна была выплатить эту сумму до 31 апреля 2019 года.

Рассмотрение исполнения решения суда было передано Комитету министров Совета Европы, но, несмотря на призывы Комитета, Россия до сих пор не выплатила эту сумму.

Еще один межгосударственный иск Грузия подала против России в августе 2018 года.

Согласно грузинскому минюсту, иск касается административной практики массовых притеснений, задержаний и убийств жителей Грузии в оккупированных регионах - Абхазии и Южной Осетии и вблизи их непризнанных границ.

В ведомстве заявили, что подобная практика участилась после войны 2008 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские войска в Южной Осетии остаются до сих пор

Кроме межгосударственных исков, согласно суду, в связи с боевыми действиями 2008 года подано почти 600 индивидуальных жалоб как против Грузии, так и против России или обоих этих государств.

В грузинском правительстве называли решение Страсбургского суда историческим, отмечая, что эта первая правовая оценка российско-грузинской войны международным судом.

2021-й: страны бывшего СССР против России

В Тбилиси считают, что принятое в Страсбурге решение в связи с августовской войной станет важным в плане урегулирования конфликтов не только в Грузии, но и в Молдове и на Украине.

С тем, что новый год будет напряженным с точки зрения международных разбирательств для России, соглашаются и в Москве.

В интервью "Интерфаксу" заместитель министра юстиции и уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин отметил, что в сентябре запланированы публичные заседания по жалобам Украины и Нидерландов против России в отношении событий на востоке Украины в 2014 году.

Страсбургский суд 14 января признал частично приемлемой жалобу Украины против России о систематических нарушениях прав человека в Крыму.

В декабре прошлого года прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда объявила об окончании предварительного рассмотрения ситуации на Украине.

Россия не является государством-участником Международного уголовного суда. Она подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, но так и не ратифицировала его.