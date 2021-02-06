Как меняется с возрастом наш характер? Часто к лучшему, говорят ученые

Автор фото, Bettmann/Getty Подпись к фото, Рональд Рейган с женой Нэнси после переизбрания на второй срок в ноябре 1984 года

"Господин президент, я хотел бы коснуться темы, которая напрашивается последние две-три недели и обсудить ее с точки зрения национальной безопасности…". Журналист Генри Трюитт сделал паузу и устремил долгий внимательный взгляд на Рональда Рейгана. Разговор происходил в октябре 1984 года, когда Рейган участвовал в теледебатах, борясь за второй срок в Белом доме.

По данным опросов нескольких последних недель, он отставал от соперника, демократа Уолтера Мондейла. Поговаривали, что в свои 73 года Рейган попросту слишком стар для занимаемого им поста.

На тот момент он являлся самым пожилым американским президентом в истории. Спустя 36 лет его рекорд побьет Дональд Трамп и сразу же вслед за ним Джозеф Байден. 14 июня прошлого года Трампу исполнилось 74, а Байден, только что ставший 46-м президентом США, отметил свой 78-й день рождения 20 ноября 2020 года.

"Ни малейшего сомнения"

Трюитт спросил Рейгана, нет ли у того сомнений в его способности действовать в условиях стресса? "Ни малейшего!" - улыбнулся кандидат. "Прошу заметить, что я не затрагиваю тему возраста в ходе данной кампании и не эксплуатирую в политических целях молодость и неопытность моего оппонента", - добавил он. Его ответ вызвал у аудитории смех и аплодисменты.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новому президенту США Джо Байдену два месяца назад исполнилось 78 лет, его жене Джилл 69 лет

Рейган выиграл выборы со значительным перевесом.

Его колкое замечание в адрес Мондейла оказалось более точным, чем, возможно, предполагал он сам. На стороне Рейгана был не только опыт, но и общий имидж "зрелого человека".

Характер меняется к лучшему?

Все мы хорошо знакомы с возрастными изменениями внешности: кожа теряет упругость, десны как бы уходят вглубь рта, нос зрительно увеличивается, волосы у одних начисто исчезают, а у других начинают расти там, где не следует. Человек горбится и кажется ниже ростом.

Автор фото, Christopher Furlong/Getty Подпись к фото, Характер с годами существенно меняется, показывает одно исследование

После продолжавшегося несколько десятилетий изучения последствий старения британские ученые обнаружили другие, более загадочные явления. "Можно утверждать, что на протяжении жизни каждый является не вполне тем же человеком", - говорит психолог из Эдинбургского университета Рене Моттус.

Большинство из нас привыкло считать свою личность неизменной. Однако исследование показывает, что характер с годами существенно меняется, особенно заметно после 70-ти и 80-ти лет.

Наряду с возрастным консерватизмом и утратой интереса к жизни, ослаблением памяти и внимания у "золотого возраста" обнаруживаются и достоинства. Мы становимся более взвешенными и покладистыми, и менее нервными.

Черты известной в психологии "темной триады" - макиавеллизм, нарциссизм, психопатия - идут на убыль. Снижается риск антисоциального поведения.

По мнению ученых, пожилые люди лучше контролируют свои эмоции, делаются более альтруистичными, у них более развиты сила воли и чувство юмора.

Эта выигрышная комбинация требует пересмотреть стереотипное отношение к людям старшего возраста как к сварливым брюзгам.

Личность созревает всю жизнь?

Раньше полагалось считать, что характер человека полностью формируется в детстве и созревает, самое позднее, годам к тридцати. Но, похоже, он сохраняет, по выражению авторов исследования, "текучесть и ковкость".

Автор фото, David Lidstrom/Getty Подпись к фото, Люди в пожилом возрасте больше соразмеряют свои жизненные ожидания с запросами общества, говорят психологи

"С возрастом люди становятся более приятными в общении, - утверждает Рене Моттус. - Они больше соразмеряют свои жизненные ожидания с запросами общества".

Психологи называют этот процесс "созреванием личности". Он идет постепенно и незаметно, начиная с подросткового возраста и до восьмого десятка лет.

Удивительно, но он одинаково затрагивает все культуры, от Гватемалы до Индии.

"Порой трудно приложить к этим изменениям мерку "хорошо - плохо", но в целом они полезны", - говорит Родика Дамиан, социальный психолог из Хьюстонского университета.

Скажем, эмоциональную неустойчивость принято связывать с ментальными проблемами, риском преждевременной смерти и ростом числа разводов. Напротив, партнер человека с развитым чувством ответственности окажется счастливее, потому что тот вовремя помоет посуду и не станет обманывать.

Неизменная основа

Вместе с тем, исследование показывает, что с возрастом характер меняется, но по сравнению с другими членами той же возрастной группы человек сохраняет присущие ему особенности на протяжении всей жизни.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Подпись к фото, От чего же зависит формирование характера - от среды или генов? Мнения разделились

Иными словами, к примеру, нервная возбудимость в целом снижается, но тот, кто был самым невротичным среди сверстников в 11 лет, по-прежнему останется наиболее невротичным и среди 81-летних.

"Характер человека не высечен из камня и способен меняться, но есть некая основа, отличающая одного человека от остальных", - замечает Родика Дамиан.

Гены и среда?

Поскольку созревание личности в целом носит универсальный характер, ряд экспертов считает его генетически запрограммированным, возможно, даже сформировавшимся в ходе эволюции.

Другие полагают, что характер лишь частично зависит от генов, и важную роль играет социальная среда.

Например, как утверждает психолог из Калифорнийского университета Вибке Блейдорн, в культурах, где от человека ждут раннего взросления - скорее начать работать, вступить в брак, взять на себя взрослые обязанности, - созревание личности происходит раньше.

"Людям приходится приспосабливаться к жизненным вызовам и менять свое поведение", - говорит Родика Дамиан.

Но что происходит, когда мы достигаем преклонных лет?

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Два метода

Существуют два способа исследования возрастных особенностей характера.

Один состоит в том, чтобы одномоментно взять большую группу людей разных возрастов, и поглядеть, чем они различаются. Здесь существует опасность принять культурные поколенческие черты, например, склонность к ханжеству или любовь к хересу и выпечке, за возрастные особенности.

Другой способ - взять группу молодых людей и исследовать их на протяжении многих лет. Именно это было проделано в рамках так называемого Лотианского когортного исследования, когда за двумя группами шотландцев начали наблюдать в июне 1932-го и июне 1947 года, когда им было по 11 лет.

Вместе с коллегами Рене Моттус отыскал сотни этих людей, которым к тому времени исполнилось 66 лет и 81 год. С перерывом в несколько лет им было предложено ответить на серию точно таких же вопросов. "Поскольку мы изучили две разные группы людей и проделали это дважды, наше исследование сочетало оба подхода", - говорит Моттус.

Результаты для двух поколений вышли примечательно разными.

Если в младшей группе (1936 года рождения) черты характера особо не изменились, то старшие (родившиеся в 1921 году) стали в среднем более замкнутыми и менее склонными соглашаться с собеседником. Можно сказать, что позитивные качества, приобретенные ими на протяжении жизни, стали опять утрачиваться.

"Думаю, это вполне объяснимо, причем, чем старше человек, тем быстрее он меняется", - говорит Рене Моттус, связывая порчу характера с ухудшением здоровья и потерей близких и друзей. "Теряется связь с миром", - поясняет Моттус.

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS via Getty Подпись к фото, Наше благополучие в пожилом возрасте сильно зависит от характера, полагают психологи

Пока никто не исследовал, какие тенденции будут наблюдаться у тех, кто достигнет 100 лет.

Одно исследование, проведенное в Японии, где особенно много долгожителей, вроде бы указывает на то, что 100-летние старики отличаются повышенным уровнем социальной ответственности и общительности, но пока неясно, наступают ли эти изменения с возрастом, или данные черты были присущи им изначально, и, возможно, обусловили их долгожительство.

Наше благополучие в пожилом возрасте сильно зависит от характера.

Например, люди с высокой способностью к самоконтролю в среднем отличаются лучшим здоровьем, невротичные женщины чаще сталкиваются с неблагоприятными явлениями во время менопаузы, люди-"нарциссы" страдают от одиночества, которое, в свою очередь, чревато преждевременной смертью.

В будущем лучшее понимание того, как меняется с возрастом наш характер и как это связано с физическим здоровьем, должно помочь выявлять группы особого риска и помогать им.

Сознавая, какие желательные и нежелательные перемены с нами происходят, можно отчасти контролировать их. "Важно понимать, что характер способен меняться и приспосабливаться к жизненным вызовам", - говорит Рене Дамиан.