"Ставки повысились". Власти России устроили беспрецедентную кампанию против митингов 23 января

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, В день продления Навальному срока задержания в некоторых российских городах уже прошли акции протеста

Российские власти готовятся к митингам 23 января: силовики задерживают соратников Алексея Навального по всей стране и заводят уголовные дела; чиновники, преподаватели и лояльные блогеры при участии ОНФ отговаривают школьников и студентов от митингов; от соцсетей требуют блокировать призывы к акции.

Активисты и эксперты в разговоре с Би-би-си назвали "антимитинговую" кампанию беспрецедентной. Активность власти можно объяснить рекордной протестной волной в соцсетях: только в "ТикТоке" ролики про Навального и митинги набирают десятки миллионов просмотров.

Выйти на митинги по всей стране в субботу, 23 января, соратники Алексея Навального призвали после того, как 18 января ему на 30 дней продлили срок задержания. В СИЗО "Матросская тишина" лидер оппозиции дожидается заседания в Симоновском суде, который 2 февраля рассмотрит вопрос о замене его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

Нынешние митинги в столице власти Москвы не согласовали. Управление МВД в пятницу пообещало пресекать и призывы к несанкционированным акциям, и "любые провокационные действия со стороны их участников". Недопустимыми будущие митинги назвали и в Кремле.

Воздержаться от участия в субботних акциях призвал мэр Москвы Сергей Собянин. Он тоже предупредил, что силовики "обеспечат необходимый порядок в городе".

Вечером перед митингами генпрокуратура пригрозила протестующим статьей об участии в массовых беспорядках (212.2 УК). Она предполагает наказание от трех до восьми лет колонии.

За последние дни власти задерживали активистов и выносили им десятки предупреждений. Кроме того, они развернули масштабную кампанию, призванную не допустить участия детей в акциях. В центре Москвы уже началась подготовка к митингу - на Пушкинскую площадь, где будут собираться протестующие, привезли заборы.

Власть даст силовикам установку на "жесткий разгон", говорит Би-би-си политолог Константин Калачев. "Бывали уже случаи, когда власти предприняли беспрецедентные превентивные меры. Но даже тогда не было такой истерической реакции. - говорит политолог. - Кампания информационного сопровождения в этот раз абсолютно беспрецедентная".

Фильм о "дворце Путина" и арест Навального вызвали рекордный резонанс. Власти ответили соцсетям угрозами штрафов и банов

После ареста политика Фонд борьбы с коррупцией (ФБК*) выпустил фильм о "дворце Владимира Путина" в Геленеджике. Двухчасовое расследование рассказывает о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как утверждает Навальный, принадлежит президенту и финансируется людьми из его окружения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал информацию о том, что дворец в Геленджике построен для Путина враньем и "качественной клюквой".

К пятнице расследование набрало на YouTube больше 50 млн просмотров. Социальные сети заполнили призывы к выходу на митинг, только в одном "ТикТоке" ролики с протестными хэштегами набирают десятки миллионов просмотров.

Автор фото, TikTok/Getty/BBC

С 18 января по утро 21 января 2021 года - в "Твиттере", YouTube, "Фейсбуке", "ТикТоке", "Инстаграме", "Телеграме", "ВКонтакте" и "Одноклассниках" пользователи более 127 тысяч раз упомянули в своих постах сочетания слов "митинг 23 января", "митинг", "23 января" и фамилию Навального, посчитала для РБК аналитическая компания "Медиалогия".

Это почти втрое больше, чем за три дня до проведения согласованного митинга из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 10 августа 2019 - акция тогда собрала до 50 тысяч человек по данным волонтеров "Белого счетчика".

Власти быстро отреагировали на рост протестной повестки в соцсетях.

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать "в незаконных акциях 23 января".

Роскомнадзор по поручению генпрокуратуры потребовал у "ВКонтакте" и "ТикТока" оградить несовершеннолетних от призывов к участию и пообещал воспользоваться свежими поправками в законодательство, которые позволяют штрафовать соцсети за распространение запрещенной информации.

30 декабря Владимир Путин внес в закон "Об информации" поправки, обязывающие владельцев соцсетей блокировать информацию, которая, в том числе, содержит призывы к массовым беспорядкам или склоняет несовершеннолетних "к совершению противоправных действий".

Тогда же депутаты приняли поправки в административный кодекс, позволяющие штрафовать в соцсети за непринятие мер по удалению незаконной информации.

Статья ст. 13.41 КоАП вступила в силу 10 января этого года.

Нарушителями Роскомбнадзор считает "ТикТок", "ВКонтакте", "Фейсбук", "Твиттер", "Инстаграм" и YouTube, им грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В пятницу стало известно, что "ВКонтакте" заблокировал большую часть групп, в которых сторонники Навального призывали выходить на митинги.

Удалять "незаконный контент" начали и другие соцсети, заявили в Роскомнадзоре: "ТикТок" якобы избавилась от 38% такой информации, "ВКонтакте" и YouTube прекратили распространение 50% "выявленных призывов", "Инстаграм" - 17%.

Поведение российский властей напоминает реакцию их белорусских коллег во время акций протеста после президентских выборов, считает Калачев: "Александр Лукашенко же удержался, поэтому, видимо, его опыт считается положительным и воспринят как возможный пример для подражания". "Кампания запугивания" может быть и частью подготовки к выборам в Госдуму, для которой нужно показать "жесткость и бескомпромиссность" в надежде, что "активисты разбегутся".

Несмотря на предупреждения властей, в поддержку Навального выступили не только его соратники, но и деятели культуры, блогеры и спортсмены. Среди них - певицы Монеточка, Гречка и Муся Тотибадзе, группы "Кровосток" и "Каста", музыканты Андрей Макаревич и Noize MC, футболист Игорь Денисов, актрисы Александра Бортич и Яна Троянова, журналист Юрий Дудь, хоккеист Артемий Панарин.

"Не важно, близки ли ваши позиции, - написала "Монеточка", - это не о политике, а о гражданском обществе и справедливости".

Некоторые знаменитости, наоборот, посоветовали россиянами не выходить на улицу. Например, певец Филипп Киркоров призвал "не раскачивать лодку" и "быть едиными с нашим Лидером".

Пользователи соцсетей также обнаружили, что похожие друг на друга видео с критикой Навального за последние дни опубликовали популярные в "Инстаграме" блогеры.

Агентство Wildjam, с которым работали некоторые из этих блогеров, после выхода публикаций объявило о прекращении сотрудничества с ними.

Сотрудники ФБК пожаловались на то, что на соцсети фонда и региональных штабов за последние дни подписались десятки ботов. На это же жаловалась и "Новая газета". С чем это связано, неизвестно.

Источник ТАССа "во властных структурах" рассказал агентству о том, что "компетентные органы" изучают вопрос о возможных мерах - вплоть до закрытия - в отношении радиостанции "Эхо Москвы". Претензии к станции якобы вызвана "пропагандой насильственных действий", утверждает ТАСС. Главред "Эха" Алексей Венедиктов рассказал "Интерфаксу", что ничего не знает о таких претензиях.

Соратников Навального задерживают по всей стране. Юриста ФБК депортируют из страны

Еще в четверг, 21 января, силовики начали задерживать одних активистов, а другим вручать предупреждения о недопустимости несогласованной акции. На момент публикации этой заметки в Москве задержали почти всех основных соратников Навального.

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток за призывы к несанкционированной акции (статья 20.2 КоАП). Сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова накануне задержали по тем же причинам и арестовали на 10 суток. На Любовь Соболь накануне составили протокол о неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП), а в пятницу Симоновский суд оштрафовал ее на 250 тысяч рублей.

Юристу ФБК Владлену Лосю, гражданину Беларуси, и вовсе запретили въезд в страну и предписали покинуть Россию.

Задержания координаторов региональных штабов Навального прошли по всей стране - от Архангельска до Владивостока. В Татарстане еще за два дня до митингов возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Навальный вернулся в Россию в воскресенье - его самолет перенаправили из Внуково в Шереметьево, где оппозиционера задержали на паспортном контроле

Некоторые соратники Навального, например, координатор московского штаба Олег Степанов, до сих пор остаются на свободе. Накануне полиция пришла к его квартире - там в тот момент находилась лишь девушка Степанова, журналистка и создательница проекта "Передачи" Елизавета Нестерова. Полицейские, не поверив, что Степанова нет в квартире, отключили в ней свет. У дома Нестеровой до сих пор дежурят сотрудники правоохранительных органов и автозак.

"Последний раз масштабный шухер был в 2017 году после расследования "Он вам не Димон", тогда тоже перед протестами были акции устрашения - задержания членов команды Навального, угрозы школьникам и студентам, - сказала Нестерова Би-би-си. - Но такого шухера, как в этом году, я еще не видела: чтобы суетились вообще все возможные ведомства. Так что сейчас ставки определенно повысились".

Сам Степанов сказал Би-би-си, что, на его взгляд, перед митингами 2019 года, связанными с выборами в Мосгордуму, давление на команду Навального "было даже масштабнее": "Уголовные дела, обыски вдобавок к традиционным превентивным арестам не только против нашей команды, но и против широкого круга кандидатов в Мосгордуму." По словам активиста, сам он по-прежнему намерен прийти на акцию 23 января.

Координатор "Апологии протеста" Александр Передрук рассказал, что адвокаты проекта будут оказывать помощь задержанным на митингах примерно в двух десятках российских городов. Юристы проекта уже столкнулись с давлением силовиков: адвоката Мансура Гильманова, который приехал оказать помощь Владлену Лосю, избили и задержали по обвинению в неповиновению полиции.

"Такие события как превентивные задержания организаторов, предупреждения - это все уже в принципе происходило. Но вопрос, конечно, в масштабе. Механизмы те же самые, но их применение увеличилось", - сказал Передрук.

По словам юриста, предсказать, как будут действовать власти 23 января и последуют ли за митингами уголовные дела, сложно. "Ничего нельзя исключать, возможно что угодно. Но "Апология протеста" рассчитывает, что граждане смогут мирно выразить свое мнение и никто не пострадает", - сказал Передрук.

"Дети вне политики". Как власти пытаются отпугнуть школьников от митингов

Одно из главных тем в преддверии акций 23 января стало возможное участие в них несовершеннолетних. Би-би-си уже писала о том, как протестная волна захлестнула российский "ТикТок": в этой соцсети школьники массово агитируют подписчиков прийти на субботние митинги.

Активность подростков заинтересовала чиновников, силовиков и общественников.

Следственный комитет вечером в пятницу, перед митингами завел уголовное дело из-за призывов к детям об участии в протестах. Следователи посчитали, что "сторонники Навального" разместили их в соцсетях. Дело завели по статье о "вовлечении несовершеннолетних" в действия, которые несут угрозу для их жизни (часть 2 статьи 151.2 УК РФ). Максимальное наказание по ней - три года колонии.

МВД в свою очередь заявило, что, по данным силовиков, "руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России - в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова - указание максимально задействовать молодых".

О том, что сторонники Навального якобы призывают участвовать в митингах детей, в пятницу говорили и в Кремле. "Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и, тем более, провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Про детей вспомнил и Сергей Собянин: "Недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам".

За день до этого мэр с 22 января отменил несколько действоваших из-за коронавируса ограничений: например, возобновил работу детских досуговых учреждений и развлекательных центров.

"Идет сфокусированная кампания, где главная тема - "оппозиционеры втягивают детей в политику". Непонятно, правда, как это будет соотносится с возможными жесткими действиями против этих же детей и подростков на самих акциях, - объясняет политолог Константин Калачев, - Но ясно, что это попытка расчеловечивания и демонизации оппонентов, которые якобы готовы пожертвовать здоровьем детей ради своих политических целей - ничего лучше никто из пропагандистов, видимо, не придумал".

"Отдельный респект школьникам, устроившим по выражению адвоката "беспредел в ТикТоке". Не знаю, что это означает, но звучит круто", - заявил Навальный из "Матросской тишины".

По словам Калачева, чиновники так много говорят об участии детей в митингах, потому что, в том числе, "не верят в горизонтальную организацию". "Субъектность молодых людей изначально отвергается. Предполагается, что они могут действовать только по чьему-то указанию, только через агентов влияния и под диктовку Госдепа, - объясняет Калачев. - Но это не так. Я думаю, что в случае молодежи речь идет как раз о самоорганизации".

Предупреждения от ведомств и школ перед митингами в разной форме получили родители в самых разных регионах - на Урале, в Петербурге, Волгограде, Калужской области.

Минпросвещения накануне митингов опубликовало в соцсетях просьбу к родителям не участвовать в прогулках 23 января, а вместо этого посмотреть с детьми "любимое кино" или "приготовить блюдо со всеми членами семьи".

О предостережениях в адрес школьников Би-би-си рассказали и ее читатели. Например, в школе 1164 в Москве классная руководительница одного из классов предложила ученикам не ходить на митинги, чтобы "не портить себе жизнь и биографию". "В другом классе был классный час вместо ОБЖ, посвященный митингам", - рассказал Би-би-си ученик этой школы.

Родитель ученицы седьмого класса одной из школ в Жуковском показал Би-би-си скриншот родительского чата с информацией о том, что из-за будущего переноса одного из февральских праздничных дней "принято решение отработать этот день 23 января". Для учеников девятого и одиннадцатого класса в субботу проведут тренировочные экзамены по математике, а остальным предложат поучаствовать в спортивных играх.

На другом скриншоте, из чата гимназии в Люберцах (есть в распоряжении Би-би-си), директор просит родителей не отпускать школьников 23 января с 10 до 15 часов. Для тех, кто свободен от занятий, обещают организовать спортивные мероприятия. "Если ребенок остается с вами, просим сообщить об этом письменно классному руководителю", - говорится в сообщении директора гимназии.

Еще один читатель Би-би-си рассказал, что к его племяннику, который учится в одной из частных школ Москвы, приходили учитель истории и директор: "Рассказывали, какая Америка плохая, что Навальный - шпион и провокатор, и спрашивали, пойдут ли на митинги".

По хэштегу #дети_вне_политики во "ВКонтакте" можно найти сотни постов, сделанных родительскими комитетами и администрациями школ со всей страны. Например, в школе 7 города Чусовой (Пермский край) школьников предупредили, что участвовать в несогласованных митингах "может быть больно": "Тебя могут травмировать такие же участники толп". Ученикам также посоветовали "критично относиться к информации, поступающей от политических лидеров".

Во многих таких публикациях указывается, что родители могут понести ответственность за своих детей на несогласованных акциях: например, крупные штрафы за неисполнение родительских обязанностей.

Большинство постов сопровождаются картинками, оформленными в одном стиле - на них грустные и испуганные дети сняты на фоне черно-белой толпы с подписью "Дети имеют право на детство, а не на протест". Подобные публикации появились даже на страницах детских садов - например, сада "Теремок" в городе Сысерть (Свердловская область)

Подпись к фото, Однотипные фотографии с призывами "беречь детство" в пятницу заполнили страницы школ, досуговых центров и даже детских садов

При этом как обнаружила Би-би-си, одна из фотографий, которая используется в агитации против митингов, сделана на акции протеста многодетных родителей, которые вышли на нее с лозунгом "Единая Россия, извини, что нарожали". При этом на тех снимках, которые сейчас распространяют в соцсетях, надписи на плакатах замазаны.

Надписи #детивнеполитики, выполненные в том же стиле, что и агитация против митингов, появились на аватаре многих пользователей "ВКонтакте". Сделать "брендированную" фотографию можно с помощью сайта детивнеполитики.рф. Как следует из данных сайта Ru Centr, страница была зарегистрирована за два дня до акция, 21 января, движением "Народный фронт "За Россию" - это юридическое название Общероссийского народного фронта.

Запись с хештегом #детивнеполитики также появилась в инстаграме модели Анастасии Решетовой - в коротком видео она призвала родителей объяснить детям, что протесты - это "не аттракцион", и добавила, что "дети и политика - вещи несовместимые и они не должны пересекаться".

Предостережения по поводу участия детей в митингах появились и в СМИ, причем не только в государственных. "Новая газета" 22 января выпустила текст за заголовком "В субботу заприте детей дома".

Как объяснил Би-би-си координатор "Апологии протеста" Александр Передрук, с точки зрения международного права несовершеннолетние имеют право участвовать в публичных мероприятиях, это прямо указано в Конвенции о правах ребенка.

По российском законодательству, "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании" - это отдельный состав статьи 20.2 КоАП, которая касается нарушений при проведении митингов.

При этом дети старше 16 лет за нарушение правил несут такую же ответственность, как и взрослые - за исключением того, что помещать их под административный арест нельзя.

От выговора до отчисления. Чем грозят студентам за участие в протестах

О недопустимости участия в митингах предупреждают и студентов, писала Би-би-си. Подобные случаи фиксируют активисты группы "Протестный МГУ" в своем телеграм-канале.

Некоторые вузы открыто публикуют в своих соцсетях посты с просьбой не ходить на митинги.

"За нарушение законов РФ к обучающемуся могут быть применены дисциплинарные взыскания: замечание, выговор или отчисление из университета, если вузу будет передана информация о совершении правонарушения", - предупредил студентов Российский университет транспорта (МИИТ). Комментарии к этому посту, а отличие от других записей, вуз отключил.

Студент Томского государственного университета (в самом Томске, где был отравлен Навальный, тоже планируются акции) рассказал Би-би-си, что "на паре факультетов деканат передаёт через старост просьбы не ходить на несанкционированные мероприятия и ничего про них не постить": "Но есть ощущение, что это какая-то личная инициатива. На моем факультете ничего такого, к счастью, нет".

В некоторых вузах студентам и вовсе не делали никаких предупреждений - их, к примеру, не получали студенты РАНхИГс, Высшей школы экономики в Петербурге и Новосибирской консерватории.

По мнению Дмитрию Пескова, вузы имеют право предостерегать студентов от участия в митингах. "Участие студентов в тех или иных акциях - это, безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений", - пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.

По мнению юристов "Апологии протеста", применять к студентам жесткие санкции за участие в митингах нельзя: "Отчислять студентов за действия, совершённые во внеучебное время и вне территории учебного заведения - незаконно. В таком случае отчислить студента можно и за превышение скорости или переход дороги в неположенном месте".