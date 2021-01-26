Нужна ли вам прививка от коронавируса и как действуют различные вакцины от Covid-19?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вакцина готовит организм к борьбе с определенным типом инфекции или вируса

По всему миру развернулась программа массовой вакцинации, чтобы обуздать пандемию Covid-19. Информации на эту тему море, но порой очень непросто в ней разобраться.

Мы сделали подборку основных фактов о том, что такое вакцина в принципе как тип медицинского препарата и как она воздействует на организм человека.

Что такое вакцина?

Вакцина подготавливает организм к борьбе с возбудителем той или иной инфекции - конкретным вирусом или бактерией. Вакцины содержат инактивированные (убитые) или ослабленные микроорганизмы, вызывающие заболевание, либо их фрагменты.

Это заставляет нашу иммунную систему, во-первых, распознать вторгнувшегося врага, а, во-вторых, произвести антитела, чтобы научиться с ним бороться. Вы не заболеете от самой прививки, но у некоторых людей может возникнуть реакция на нее, например, боль (или припухание) в месте укола или даже небольшая температура.

Зато вы приобретаете иммунитет к этой болезни.

Именно поэтому вакцины являются столь мощным способом в борьбе с различными заболеваниями: они не лечат болезнь, а предотвращают ее развитие.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прививка - это введение вакцины, предназначенной против определенного вируса или какой-то специфической инфекции

Безопасна ли иммунизация?

Вакцинация как способ предотвращения заболевания была известна в Китае еще в Х веке, однако пионером вакцинации стал английский врач Эдвард Дженнер, который в 1796 году заметил, что легко переносимый человеком вирус коровьей оспы дает защиту от черной оспы.

Он проверил эту теорию на практике, сделав, к примеру, одну из первых прививок восьмилетнему сыну своего садовника с помощью содержимого болячки коровьей оспы, которой была заражена его молочница.

Дженнер опубликовал свои наблюдения два года спустя в научном журнале Королевского научного общества, и так появилось слово "вакцинация" - от латинского слова vacca, то есть "корова".

Изобретение вакцинации считается одним из самых грандиозных достижений медицины нового времени; именно благодаря вакцинам, по данным ВОЗ, удается ежегодно предотвратить смерть 2-3 млн человек.

Центр контроля и профилактики заболеваний США сообщает, что перед тем, как выпустить любую вакцину в оборот, она проходит тщательное тестирование в лаборатории и на животных, а затем проводятся клинические испытания на людях-добровольцах, после чего вакцины получают одобрение от регулирующих органов.

Как и любой медицинский препарат, вакцина может быть не абсолютно безопасной, однако польза от ее применения существенно перевешивает возможные риски.

Например, детские болезни, которые были очень распространены всего лишь поколение назад, становятся редкостью именно из-за вакцинации. А черная оспа, унесшая жизни сотен миллионов людей, полностью уничтожена.

Однако порой путь к победе над тем или иным заболеванием длится многие десятки лет. Африка только в августе 2020 года была объявлена свободной от полиомиелита - спустя 30 лет после начала кампании массовой вакцинации.

Эксперты предупреждают, что на вакцинацию жителей нашей планеты против Covid-19 в масштабах, позволяющих вернуть жизнь в нормальное русло, могут уйти многие месяцы, а то и годы.

Автор фото, Keystone-France/Getty Images Подпись к фото, Прививка против оспы, 1962 год

Как производятся вакцины?

Когда какой-нибудь новый патоген - вредоносная бактерия, вирус или грибок - проникает в организм, антигены, то есть специфические вещества, присущие только этим микроорганизмам, тут же вызывают защитную реакцию антител - специфических молекул, производимых клетками крови и растворенных в ней.

Традиционные вакцины устроены по принципу введения в организм ослабленных частиц специфического антигена - чтобы познакомить организм с этим патогеном прежде, чем он подхватит его в обычной обстановке.

Защита вырабатывается потом, что иммунная система реагирует на такое безопасное знакомство точно так же, как если бы оно происходило с настоящим, агрессивным патогеном.

Однако некоторые противоковидные вакцины произведены совершенно новым способом.

Автор фото, Cavan Images/Getty Images Подпись к фото, Для некоторых противоковидных вакцин были использованы новые методы

В чем разница между имеющимися вакцинами от Covid-19?

Вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna, используют часть генетического кода коронавируса, его матричную РНК.

Вместо того, чтобы запускать в организм ослабленный вирус, эта вакцина заставляет клетки нашего организма самостоятельно вырабатывать тот самый шиповидный белок, который имеется на поверхности вируса, вызывающего Covid-19, и запускать в действие иммунную реакцию на формирование антител для борьбы с ним.

Вакцина, разработанная Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, действует по другому принципу: тут ученые взяли несколько измененный обычный аденовирус, вызывающий простуду у шимпанзе, и вставили в него фрагмент генетического кода нового коронавируса.

Все три вакцины были одобрены для применения в Британии и США.

Мексика и Коста-Рика уже начали вакцинацию препаратом Pfizer, тогда как власти Бразилии дали зеленый свет как Оксфордской вакцине, так и CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

Какие еще есть вакцины?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первой в Бразилии прививку от коронавируса получила медсестра Моника Калазан

CoronaVac, произведенная традиционным методом с помощью обезвреженного вируса, сейчас применяется в КНР, Сингапуре, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах.

Однако ее эффективность была поставлена под вопрос в ходе поздней стадии испытаний в Турции и Индонезии, как и в Бразилии, где ученые заявили, что ее эффективность составляет лишь 50,4%.

Индия запускает в оборот две вакцины - ту, что разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет (там она известна под брендом Covishield), и Covaxin, созданную местной фирмой Bharat Biotech.

Россия использует свою векторную вакцину "Спутник V", которую также уже заказали несколько стран - например, Аргентина закупила 300 тыс. доз для начальной стадии иммунизации, а президент страны даже привился "Спутником" публично, чтобы подать пример остальным гражданам.

Африканский Союз заказал 270 млн доз от ряда поставщиков - Pfizer, AstraZeneca (через индийскую компанию Serum Institute of India) и Johnson & Johnson, которая пока продолжает тестировать свою вакцину.

Это в дополнение к 600 млн доз, которые будут выделены через глобальный проект Covax, проводимый под эгидой ВОЗ и альянса Gavi, целью которого является обеспечение доступа к антиковидным вакцинам для беднейших стран мира.

Делать ли мне прививку?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Групповой иммунитет поможет вернуться к нормальной жизни

Пока вакцинация против Covid-19 не является обязательной ни в одной стране мира, однако эксперты настоятельно рекомендуют сделать прививку большей части взрослого населения - за исключением тех, кому это может быть противопоказано по состоянию здоровья.

Это, как говорят специалисты, является единственным надежным способом покончить с пандемией.

ВОЗ полагает, что от 65% до 70% людей должны иметь иммунитет, прежде чем прервется цепь передачи инфекции.

У некоторых людей вызывает сомнение беспрецедентная скорость, с которой были разработаны антиковидные вакцины.

Действительно, обычно у ученых годы уходят на разработку новых вакцин, однако в условиях пандемии и при активном сотрудничестве ученых разных стран под эгидой ВОЗ это стало возможно в значительно более сжатые сроки. В то же время стоит отметить, что последняя, третья фаза клинических испытаний еще ни одной вакцины не была завершена, так что все заявленные результаты - предварительные.

Подытоживая, можно сказать следующее: вакцинация миллиардов людей поможет остановить передачу вируса, вызывающего Covid-19, и достичь группового иммунитета.