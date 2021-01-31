Ковидное поколение: как пандемия влияет на психику британских подростков

Ольга Смирнова

Би-би-си

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В Британии - уже третий карантин с начала пандемии. Как и во время первого локдауна в марте-апреле 2020 года, закрылись школы. Выпускные экзамены летом 2020 года были отменены после множества метаний и неопределенности.

Еще за два дня до введения нынешнего карантина премьер-министр Борис Джонсон утверждал в интервью Би-би-си, что школы останутся открытыми, но уже черед два дня объявил, что школы все-таки закрываются и переходят на виртуальное обучение.

Долгое время политики утверждали, что выпускные экзамены в конце этого учебного года остаются в силе, но потом их все-таки отменили. На этой неделе власти объявили, что школы не откроются до марта.

Как пандемия коронавируса повлияла на психическое здоровье детей и подростков? Русская служба Би-би-си разбирается в исследованиях британских ученых на эту тему.

Туда-сюда

"Я не знаю, радоваться мне или плакать. Я рада, что мне не нужно сдавать экзамены. Но все это сильно подрывает наше психическое здоровье. Власти постоянные передумывают - открывать или закрывать школы, сдавать или не сдавать экзамены. Все это очень несправедливо по отношению к нам. Это вызывает большой стресс", - говорит 15-летняя Генриетта Вуд в интервью Би-би-си.

Хелен Вестерман из благотворительной организации Childline рассказывает о значительном росте числа звонков на линию помощи ее организации от детей, испытывающих тревожность и депрессию.

"Потенциально у нас на руках целое поколение, чье психическое здоровье подорвано эпидемией", - говорит она.

Исследование, заказанное Национальной службой здравоохранения Британии (NHS), показало, насколько психическое здоровье детей ухудшилось по сравнению с 2017 годом.

Тогда психические расстройства наблюдались у одного из девяти детей. К июлю 2020 года, после первого карантина, такие расстройства были выявлены у одного ребенка из шести.

Среди мальчиков этот процент детей с расстройствами вырос с 11% в 2017 году до 16% в 2020 году, а среди девочек - с 10% до 15%.

Этот доклад выявил, что детей больше всего беспокоило, что они скучают по школе и друзьям и боятся, что их друзья и родственники могут заразиться коронавирусом. Четверть опрошенных признала, что у них проблемы со сном.

Особенно уязвимыми во время пандемии оказались подростки.

"До 50% процентов старшеклассников сказали нам, что меньше удовлетворены своей жизнью со времени введения ограничений. Однако треть подростков рассказала исследователям, что их жизнь улучшилась в связи с ограничениями", - говорит автор еще одного исследования Оксфордского университета, детский психиатр Мина Фазел.

"Похоже, чем старше школьник, тем более негативное влияние на него оказывают карантинные меры", - сказала она Би-би-си.

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Нехватка общения

Ученые полагают, что подростки особенно уязвимы, потому что именно в подростковом возрасте очень интенсивно идет развитие ребенка в самых разных областях.

"В подростковом возрасте ребенок начинает понимать, каким человеком он должен быть, каким другом он хочет быть, какие взаимоотношения с другими людьми приносят ему радость. Одновременно подросток развивается физически и морально - школьнику нужно усвоить код морального поведения, - сказала Мина Фазел Русской службе Би-би-си. - Во время карантина и ограничений, связанных с ковидом, затрудняется развитие подростка в этих областях. В целом, для большинства детей жизнь стала труднее. Им не хватает общения с другими детьми".

Изоляция влияет и на физическое здоровье. "Физические последствия изоляции равноценны курению 15 сигарет в день", - сказал в интервью Би-би-си профессор Стивен Райшер из Сент-Эндрюссого университета в Шотландии, изучающий поведение людей в кризисных ситуациях.

Во время первого карантина весной прошлого года людей поддерживало осознание того, что все страдают от изоляции, было ощущение единства и общего дела, борьбы с пандемией.

"Сначала все было нормально, потому что мы не думали, что ограничения продлятся так долго, но со временем становится все труднее и труднее. Меня все это очень беспокоит", - говорит 17-летний Брендан.

Неудивительно, что особенно страдают дети, чьи родители потеряли работу в результате пандемии, а также дети из семей с низким достатком.

"В моем классе так много школьников, у которых нет своего компьютера и у которых пропала мотивация", - рассказывает Би-би-си другая школьница Люси Ридс.

"Нам было трудно мотивировать себя во время первого карантина в марте-апреле. Во время нынешнего карантина нам трудно концентрироваться", - жалуется Ассда Кланг из Бирмингема.

Треть довольных - тоже проблема?

Треть опрошенных британских школьников заявила, что они стали счастливее во время карантина.

Действительно , некоторым детям во время карантина не нужно было тратить время на дорогу в школу, и они могли спать дольше.

"Некоторых детей обижают в школе. В школе довольно шумно, и не всем подходит такая среда обучения. Обучение в школе проводится во время, которое не подходит подростку в силу того, что их организм с утра требует сна", - рассказывает Мина Фазел.

Такие дети испытывают тревожность в школе и предпочитают быть дома.

"Есть дети, которые просто ненавидят школу, им трудно учиться. У некоторых детей дислексия или специальные потребности развития. Когда постоянно сталкиваешься в школе с препятствиями и трудностями, тебе комфортнее, когда не нужно туда ходить", - добавляет психиатр.

"Но в долгосрочной перспективе мы не хотим, чтобы школьники были дома, а не в школе. Нам нужно больше узнать о детях, которые говорят, что они счастливее во время карантина, и понять почему. И следует посмотреть, как изменить школьную систему", - рекомендует она.

Как говорят специалисты, чем дольше школьник пытается избегать ситуаций, волнующих его, тем труднее будет справиться с этим в будущем.

Опыт предыдущих эпидемий

Ученые выявляют общие черты влияния эпидемий на психику человека.

"В начале эпидемии люди испытывают острый стресс и тревожность. Дальше во время пандемии наблюдается уменьшение терпимости к фрустрации и растет уровень тревожности", - рассказывает доктор Джордж Ху из Шанхайского госпиталя Пудонг, изучавший влияние эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2003 года.

Его опыт подсказывает, что психологические трудности не заканчиваются, когда пандемия проходит.

"Первоначально люди испытывают эйфорию и радость, но они очень быстро сменяются чувством грусти и меланхолией", - рассказывает он.

Профессор Нил Гринберг из Королевского колледжа напоминает о существовании понятия "посттравматический рост", когда после преодоления трудностей происходит прорыв в эмоциональном развитии человека.