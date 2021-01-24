Новое исследование проливает свет на "ужасную тайну" Дарвина, преследовавшую его до конца жизни

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В своей теории эволюции Чарльз Дарвин описал естественный процесс развития живой природы

Термин "ужасная тайна" Чарльза Дарвина - широко известен. Не секрет, что великий ученый так и не смог объяснить с точки зрения эволюции происхождение на Земле цветковых растений. Но лишь сейчас стало известно, что тайна цветов чуть не стоила Дарвину труда всей его жизни и угнетала его до последних дней.

Разбирая архивные документы, биолог-эволюционист из Лондонского университета королевы Марии, профессор Ричард Баггс обнаружил, что за несколько лет до смерти Дарвина у него появился весьма решительный оппонент - шотландский ботаник Уильям Каррутерс.

Каррутерс придерживался креационистской теории происхождения цветковых растений, полагая, что они возникли благодаря вмешательству свыше, и раструбил в прессе, что Дарвин не в состоянии дать по этому вопросу естественнонаучного объяснения.

Пробел в дарвиновской теории эволюции стал достоянием общественности и грозил подорвать позиции Дарвина в научном мире.

Тогда-то, считает Ричард Баггс, и родилось это словосочетание - the abominable mystery: ужасная или отвратительная тайна.

Что такое "ужасная тайна" Дарвина?

Впервые этот термин Чарльз Дарвин употребил в 1879 году в письме своему другу, исследователю и ботанику Джозефу Хукеру. В нем он писал, что стремительное по геологическим меркам развитие высших видов растений составляет ужасную тайну.

Речь шла о цветах и цветковых (или покрытосеменных) растениях, отличительная особенность которых заключается в наличии органов полового размножения. К ним относится большая часть всех растений на Земле - от водяных лилий и полевых цветов до дубов и фруктовых деревьев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В природе существует более 200 тысяч разновидностей цветковых растений

Дарвин не мог объяснить процесс их возникновения и эволюции. Цветковые растения появились на Земле сравнительно поздно по сравнению с другими видами и очень быстро приобрели широчайшее многообразие цвета, размера и форм.

"Судя по так называемой летописи ископаемых, цветковые растения (Angiospermae) появились внезапно - в меловом периоде, около 100 миллионов лет назад. У них нет ни единого сходства с растениями, существовавшими до этого. Кроме того, их появление было ознаменовано разнообразием подвидов", - говорит профессор Баггс.

Именно эта внезапность не давала покоя Чарльзу Дарвину.

Почему не было последовательной эволюции? Куда подевались промежуточные формы между хвойными породами (Gymnospermае) и цветковыми? И как это возможно, что они появились сразу в великом множестве вариантов?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поля тюльпанов в Германии

Дарвин не понимал, как эти растения избежали последовательных этапов развития в отличие от других обширных видов флоры и фауны, включая млекопитающих. Все это противоречило одному из главных принципов естественного отбора, который гласил, что природа не совершает резких скачков.

Долгое время Дарвин утешал себя идеей, что, возможно, цветковые растения возникли и эволюционировали на каком-нибудь еще не открытом острове или континенте.

В августе 1881 года, всего за несколько месяцев до смерти, он написал Хукеру: "Для меня нет ничего более экстраординарного в истории растительного царства, чем неожиданное и стремительное развитие высших растений. Иногда мне казалось, что на протяжении веков где-то около Южного полюса мог существовать отдаленный и затерянный континент".

Нападки Каррутерса

В библиотеке Королевских ботанических садов Кью профессор Баггс наткнулся на копию лекции, которую в 1876 году читал членам Ассоциации геологов шотландский ботаник Уильям Каррутерс.

В ней шотландец утверждает, что Дарвин не в силах понять и объяснить возникновение цветковых растений, потому что их появление имеет божественную основу.

Каррутерс обрушивается на всю дарвиновскую теорию эволюции в целом, чем провоцирует горячие споры не только в научных кругах, но и в обществе. Его высказывания и выводы напечатала газета Times, а также ряд научных изданий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зал ботаники в Британском музее, 1858 год

"Каррутерс воспользовался моментом для того, чтобы начать поход против дарвиновской теории. Он утверждал, что покрытосеменные в Меловом периоде были созданы непосредственно Богом. Для Дарвина и его друзей это было полной ересью, но возникла проблема: он не мог объяснить это явление с точки зрения эволюции", - говорит Баггс.

По мнению профессора, именно эта ситуация и подтолкнула Чарльза Дарвина к использованию словосочетания "ужасная тайна". Свои выводы Баггс опубликовал в научном издании American Journal of Botany.

Сам Уильям Каррутерс впоследствии стал хранителем раздела ботаники в Британском музее и одним из крупнейших ученых в области палеоботаники.

По словам Ричарда Баггса, "ужасная тайна" Чарльза Дарвина сродни теореме Ферма, сформулированной математиком Пьером Ферма в 1637 году, - ни один из них не смог при жизни разгадать собственную загадку.

"Мы получили представление о том, что творилось в голове Дарвина в последние годы его жизни. Эта последняя загадка, попытки ее решить занимали все мысли Дарвина вплоть до самой смерти", - говорит профессор Баггс.

Удалось ли ученым с тех пор разгадать "ужасную тайну"?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За 140 лет выдвигались различные теории происхождения цветов на Земле, но все они оставляют открытыми множество вопросов

Если одним словом, то нет.

Прошло уже 140 лет, а исчерпывающе объяснить возникновение цветковых растений до сих пор никто не может.