Научный дайджест: романтика - лекарство от старости и как богомолы сохраняют голову

Леонид Лунеев

Би-би-си

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Романтические отношения - лучшее средство от старости

Автор фото, Getty Images

Чем глубже романтические отношения, тем медленнее идет процесс биологического старения у влюбленных, выяснили исследователи из университетов Дьюка и Отаго в США и Новой Зеландии. Партнеры, которые друг с другом не ладят, напротив, стареют быстрее.

С точки зрения геронтологии, биологическое старение - это постепенный упадок физиологических функций организма, включая все органы, на протяжении ряда лет. Это важная предпосылка хронических заболеваний, и ученые по всему миру пытаются выяснить, как этот процесс замедлить.

Участниками исследования стали люди из Данидинского эксперимента. (Это долгосрочное исследование - оно длится уже около 40 лет - заслуживает отдельной статьи, но вкратце его суть заключается в том, что ученые отобрали свыше тысячи детей, мальчиков и девочек, рожденных в новозеландском городе Данидин в 1972-1973 годах и внимательно наблюдали за ними, чтобы понять, какие предпосылки в детском и подростковом возрасте влияют на нас во взрослой жизни.)

Участников эксперимента опрашивали и тестировали четыре раза - в 26, 32, 38 и 45 лет, то есть, по словам ученых, "в период, когда формируется и поддерживается большая часть романтических отношений".

Ученые сопоставляли темпы биологического старения и особенности романтических отношений участников.

Биологическое старение определялось по 18 биомаркерам, включающих уровень артериального давления, холестерин, индекс массы тела, качество зубов и т.д.) и визуально (фотографии лиц подопытных сравнивала специальная комиссия), романтические отношения - с помощью опросников об уровне близости в отношениях, присутствию в них психологического или физического насилия.

Учитывались также такие факторы, как неблагоприятный детский опыт, социоэкономический статус, состояние здоровья, уровень образования и опыт курения.

В ходе исследований ученые пришли к четырем выводам:

Участники, у которых не было романтических отношений на протяжении трех-четырех этапов исследования, постарели в среднем на 2,9 лет больше, чем те, у кого были партнеры.

Дальше ученые исследовали тех, кто состоял в отношениях на протяжении хотя бы двух фаз эксперимента. Оказалось, что чем лучше отношения, тем медленнее идет процесс старения.

Участники, сообщавшие о психологическом или физическом насилии в отношениях (а таких подопытных было больше половины на каждой фазе), были больше подвержены биологическому старению.

В целом, на торможение или ускорение процесса старения влияет каждый из факторов: наличие отношений, их качество, а также уровень насилия.

Результаты, конечно, ожидаемые, но от этого не менее впечатляющие.

Как не потерять голову от любви: рецепт от богомола

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каннибализм у богомолов - дело обычное

Зову любви покорны даже насекомые, но вот у богомолов романтические отношения долголетию совсем не способствуют, скорее наоборот.

Согласно статистике, в 60% случаев романтические отношения между самцами и самками вида Miomantis caffra заканчиваются тем, что самцы теряют голову. В прямом смысле этого слова. После любовных утех самка норовит закусить партнером.

Энтомолог Нэйтан Берк из университета Окленда обнаружил у самцов одного из видов богомолов неожиданный механизм защиты.

"Для самца богомола каждая встреча с подругой-каннибалом - это игра в русскую рулетку, поэтому они соблюдают все меры предосторожности, - поясняет ученый в работе, опубликованной в издании Biology Letters. - Но если другие виды богомолов пытаются подкрасться сзади или отвлечь даму чем-то вкусным, самцы Miomantis caffra применяют ранее не наблюдавшуюся тактику: они пытаются подчинить самку силой".

Самцы, которые выигрывают в такой схватке, имеют все шансы стать отцами будущего потомства, так что, по мнению ученых, "такая борьба - это и любовная тактика, и тактика выживания".

Ну а ключ к победе, как показали наблюдения за 52 парами богомолов, в том, кто нанесет первый удар.

Если самец первым возьмет самку в захват, его шансы уцелеть составляют хорошие 78%, а нанеся при этом даме серьезное, но не смертельное ранение, он точно сохранит себе жизнь.

Ну а если самка первой успевает заключить в объятия жениха, то финал поединка, который в среднем длится всего 13 секунд, всегда одинаков: он будет убит и съеден. А обед за счет ухажера пойдет на пользу подрастающему поколению.

Кольца, топоры, "ребрышки": чем расплачивались в Бронзовом веке

Автор фото, M.H.G. Kuijpers Подпись к фото, Именно так могли выглядеть древние аналоги денег

Мы все больше переходим на безналичный расчет, а бумажные и металлические деньги начинают уходить в прошлое. А вот где, когда и в каком виде они появились - этот вопрос продолжает волновать ученых.

Команда археологов из Нидерландов считает, что нашла ответ, и указывает на начало Бронзового века.

Важнейшая черта денег - соответствие определенному стандарту, а поскольку древние люди едва ли могли делать точные замеры, обнаружить аналоги монет среди предметов, найденных во время раскопок, очень непросто. И еще тяжелее доказать свое предположение - ведь понятие "схожести" довольно субъективно.

Исследователи решили подвести под эти субъективные оценки научную базу и воспользовались так называемым психофизиологическим законом Вебера-Фехнера. Этот закон, выведенный еще в первой половине XIX века, гласит, что интенсивность ощущения чего-либо прямо пропорциональная логарифму интенсивности раздражителя. Если проще, то чтобы два предмета воспринимались как различные, их вес должен различаться по меньшей мере на 1/30, а не на какое-то количество граммов.

Ученые предположили, что если сравнивать по два сходных бронзовых предмета, и разница в весе не будет превышать 10%, то для человека бронзового века такие пары будут неразличимы по весу. И если в эти весовые рамки попадет сразу много предметов, то скорее всего совпадение не будет случайным.

Чтобы проверить, работает ли их теория на практике, исследователи взвесили более 5 тыс. бронзовых предметов (колец, так называемых ребрышек и лезвий топоров), обнаруженных при раскопках в сотне разных мест, от Германии до Чехии и Скандинавии.

Они были поражены, когда оказалось, что более 70% из 2600 с лишним бронзовых колец весили в пределах от 176 до 217 граммов.

Применив закон Вебера-Фехнера, археологи пришли к выводу, что для человека бронзового века эти кольца весили одинаково - как если бы их вес был 195,5 граммов.

Точно такая же картина онаружилась и с ребрышками. И хотя с лезвиями топоров разброс оказался больше, все равно сходство в весе было куда выше, чем простая случайность.

Сходный вес и форма предметов, обнаруженных при раскопках, а также их сгруппированность, позволили ученым предположить, что все эти предметы были взаимозаменяемы и использовались в качестве валюты (тем более что представить иное практическое предназначение ребрышек и колечек до сих пор никому не удалось).

"У археологов нет возможности определить, в каких транзакциях использовались эти предметы, но по крайней мере кольца и ребрышки вполне попадают под описание товарных денег", - пишут авторы исследования в PLOS ONE.