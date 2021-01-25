"Выросло непуганое поколение": ответы на главные вопросы о новой волне протестов в России

Владимир Дергачев, Ольга Шамина, Анна Рында, Петр Козлов, Илья Барабанов, Елизавета Фохт

Би-би-си

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

В Москве прошли крупнейшие несогласованные акции протеста за многие годы. Чем эти митинги отличаются от демонстраций прошлых лет? С чем связана широкая география протеста и как выглядит портрет типичного активиста? Ждать ли нового "Болотного дела"? И как повлияют акции на судьбу Навального и выборы в Думу? Во всех этих вопросах разбиралась Русская служба Би-би-си.

Можно назвать субботние акции крупнейшими за 10 лет? С чем связаны их масштабы и широкая география?

На митингах по всей стране по подсчетам ФБК (признан иноагентом) было примерно 300 тысяч человек, - заявил Би-би-си соратник Навального Леонид Волков. - Это была беспрецедентная штука по географическому охвату и по принципиальному отказу от попыток что-то согласовывать, а также и по масштабам запугивания".

Конкретно в Москве на акции в субботу по разным данным собралось до нескольких десятков тысяч человек.

Главное управление министерства внутренних дел по Москве традиционно дало самую низкую оценку акции: 4 тысячи человек. Директор ФБК Иван Жданов дал рекордную оценку в 50 тысяч человек.

Агентство Рейтер со ссылкой на своих корреспондентов насчитало 40 тысяч человек, не уточнив методики подсчета.

Организация "Белый счетчик" в этот раз не вела официальных подсчетов, сославшись на невозможность оценить несанкционированную акцию.

Подпись к фото, Среди протестующих действительно было много молодых людей, но массового присутствия школьников корреспонденты Би-би-си не наблюдали

"Люди выходят из разных выходов метро, немало людей приходят от парковки и с бульваров, приезжают на наземном транспорте (опасаясь перекрытия или проверок на выходах из метро). Кроме того, были группы потенциальных участников планировавшегося шествия, не подходившие непосредственно к местам скопления около Пушкинской", - объяснили в организации.

Социолог Алексей Захаров, который сотрудничает со "Счетчиком", насчитал на митинге от 18 до 30 тысяч человек. "Это самая крупная несогласованная акция в Москве за все время", - пишет социолог.

Директор Левада-центра (признан НКО-иноагентом) социолог Лев Гудков полагает, что обе стороны манипулируют фактами - МВД занижает цифры, а оппозиция - преувеличивает. Но сам размах митингов в период пандемии он называет "экстраординарным".

Тем не менее согласованные акции во времена "болотных протестов" в 2011-2012 году были многочисленнее, указывает Гудков.

В декабре 2011 года митинг на проспекте Сахарова в Москве, по данным МВД, собрал на своем пике около 29 тысяч человек. Политик Борис Немцов оценивал его численность до 130 тысяч человек.

"Марш миллионов" от Калужской площади до Болотной площади 6 мая 2012 года собрал по данным полиции 8 тысяч человек, а по оценкам оппозиции - до 100 тысяч. Согласованное мероприятие тогда закончилось столкновениями с полицией и масштабными уголовными делами.

За последние годы крупнейшей массовой акцией стал митинг на проспекте Сахарова в августе 2019 года после выборов в Мосгордуму. "Белый счетчик" тогда насчитал 49,9 тысячи человек, а полиция - около 20 тысяч.

В любом случае субботний митинг в столице можно назвать самой крупной именно несанкционированной акцией протеста за многие годы как в столице, так и в регионах.

Об эффективности штабов Навального может говорить и географический размах митингов, указывает Гудков - почти в каждом регионе со штабом шли демонстрации.

Подпись к фото, Центр Санкт-Петерубурга был оцеплен полицией

Широкая география нынешнего протеста вплоть до Якутии, где митинговали при температуре -50 градусов - важное отличие от акций прошлых лет, сходятся социологи.

Старший научный сотрудник института социологии РАН Дмитрий Рогозин заметил "мощную активность" в регионах: "Протестные акции в регионах раньше набирали до тысячи участников, то есть 400-500 человек собрать - это уже очень хороший результат для протестующих, а сейчас речь идет о счете на тысячи, а не о сотнях участников".

Акции в поддержку Навального прошли даже в регионах, не замеченных ранее в высокой протестной активности. К примеру в в Крыму (этот регион был аннексирован Россией в 2014 году, а большинство стран мира считают его частью Украины).

"Видимо, очень долго накапливалось раздражение. Кроме того, триггером к выходу послужил арест Навального и вышел фильм о "дворце Путина", - полагает социолог Александра Архипова.

Другой причиной размаха акций она связывает с тяжестью прошедшего года. Повысить протестные настроения могла пандемия, обнажившиеся социальные проблемы и "сильная усталость разных социальных групп от существующей социальной и политической повестки" и ухудшения состояния экономики.

Подпись к фото, Некоторые протестующие проводили параллели с протестами в Беларуси

"Недовольство, усталость от происходящего, страх перед будущим, который в первую очередь касается экономического положения семьи - это, безусловно, фиксируется [в исследованиях - Би-би-си], - согласен Рогозин. - Мы живем сейчас в очень непростое время, и по совокупности эта неопределенность должна вызывать беспокойство за свое будущее".

Политолог Алексей Макаркин связывает регионализацию протеста с его легитимацией. "Человек, идущий на митинг в регионе, исходит из того, что его "ближний круг" если не поддержит, то и не осудит за это решение", - пишет он.

За ростом протестов он видит следующие факторы: размывание "крымского эффекта" и настроений "осажденной крепости" во внешней политике; пенсионную реформу в 2018 году; возросшее неприятие насилия по отношению к митингующим, что показывали опросы во время разгона "забастовок избиркомов" в 2019-м.

Власти много говорили о политизации детей - так школьники преобладали на митингах? Что известно о портрете среднего протестующего, он изменился со времен "Болотной"?

Одной из главных тем в преддверии акций протеста стало участие в них несовершеннолетних детей и молодежи в целом. О недопустимости участия в митингах детей говорили все - от директоров школ и садиков до Следственного комитета, мэра Москвы и пресс-секретаря президента.

Штабы Навального и его соратники к походу детей на митинги не призывали. На самих акциях репортеры Би-би-си не увидели массового присутствия школьников.

"Митинг не состоял из глупых школьников. Многие молодые люди политизированы, и это нормально, трудно было бы ожидать другого", - подтверждает старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Александра Архипова. Ее группа опросила на протестной акции в столице 365 человек.

Медианный возраст участников митинга - 31 год, то есть по опросу половина из пришедших на митинг моложе этого возраста. "Это чуть моложе, чем те, кто выходил на акции во время протестного лета 2019 года, когда были выборы в Мосгордуму", - поясняет Архипова.

Отчасти она объясняет это несанкционированностью акции. Люди постарше реже приходят на такие мероприятия, их присутствие могла ограничить и эпидемия коронавируса.

По словам Архиповой, повестка митинга ближе молодым, но причины выйти на улицу могут различаться. "Кто-то выходит, потому что он поддерживает Навального. Кто-то выходит, потому что он разозлился, посмотрев фильм о дворце. Очень многие говорили, что им не нравятся взгляды Навального, например, по поводу Крыма, но они против того, чтобы его незаконным образом арестовывали и помещали в тюрьму ", - объясняет она.

По подсчетам социолога и ее коллег, из группы 18-24 года чуть более 60% респондентов пришли на митинг впервые, а из группы 25-35 лет - 36,7%. Всего 42% опрошенных пришли в этот раз на митинг в первый раз в жизни.

И масштабный приход "новичков" на протестную акцию - "неожиданное открытие", указывает социолог Дмитрий Рогозин.

Впрочем, основной контингент участвующих все тот же, что и на прошлых акциях, добавляет эксперт: образованные, работающие люди - "экономически активное население" или средний класс.

Подпись к фото, Центр Москвы в субботу был оцеплен сотрудниками полиции

Социолог Лев Гудков уточняет, что на митинги в 2011-2012 годах выходили более образованные и подготовленные группы.

"Это действительно были российские прото-средние классы, и они требовали политических изменений, реформ, изменения права, институциональных изменений в первую очередь. Здесь это все-таки мотивация в защиту самого Навального и против коррупции, перспектива реформ здесь не просматривалась", - говорит Гудков. Тем не менее социолог оговаривается, что пока об этих новых группах и их убеждениях трудно судить.

Вне зависимости от фактического положения вещей ставка власти на новости о якобы большом детей на акции могла сработать, полагает директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Это помогло создать негативный образ протестов.

"Представление работает не исходя из того, что там было на улице, а что в голове у людей, которые об этих событиях читают и слышат. Власти удалось сформировать в повестке представление о том, что инициаторы акции использовали детей. Теперь сложно будет это опровергнуть", - подытожил Чеснаков.

Ролик о "Дворце Путина" только в YouTube посмотрели 70 млн. Почему это не привело, например, к 100-тысячному митингу в Москве?

Отравление Навального, его арест и расследование ФБК о "дворце Путина" без внятного ответа властей, - "все это создает ощущение царящей несправедливости, что и толкает людей на улицы", считает Рогозин.

После отравления Навальный приобрел большую известность и геройский имидж, полагает Архипова.

Тем не менее фильм ФБК о "дворце Путина" смотрели в сотни раз больше людей, чем в итоге пришли на митинги. По данным на середину дня понедельника, фильм только в YouTube посмотрели более 86 млн человек. В группе субботнего митинга в "Фейсбуке" о планах пойти отчистались 5,8 тысячи человек, а интересовались мероприятием около 10,5 тысяч.

На вопрос о конверсии просмотра протестных роликов в митинги "никто и никогда не ответит", объясняет Би-би-си Денис Терехов из агентства "Социальные сети".

Подпись к фото, В этот раз на митинг вышли и во многих городах России. Так выглядела акция протеста в Ростове

По словам Терехова, на митинге на Болотной 2012 году конверсия между приглашениями в "Фейсбуке" и реальным числом пришедших была более 100%. Сейчас, по его словам, неясно, какой канал коммуникации сработает, так как их слишком много.

"Год назад к "ТикТоку" всерьез не относились - а что теперь? "Фейсбук" превращается в ЖЖ, где сидит всякое старичье. Активные ребята - в "ТикТоке" или "Инстаграме". Статистика показывает, что основная аудитория там старше 24, - рассуждает Терехов о новых каналах информации. - "ТикТок" - это про молодежь в классическом понимании: 18, 20, 25. Очевидно, что это была абсолютно вирусная история: если в YouTube и "Инсте" можно было включить какие-то механизмы, то в "ТикТоке" история точно вирусная".

По его мнению, раз "девочки, которые должны интересоваться Егором Кридом, зачем-то смотрят" двухчасовые расследования про дворцы, властям надо научиться разговаривать с молодежью по другому: "Советские призывы: не ходите, будут бить, не работают, дети скорее заходят пойти после такого".

Говорить об универсальных правилах конверсии между просмотром фильма и выходом на протестную акцию практически невозможно, сказал Би-би-си собеседник, работающий в администрации президента. Он попросил не называть его имя, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ.

Подпись к фото, В Санкт-Петербурге прошли многотысячные акции протеста, были и жесткие задержания

"Эти митинги же не в вакууме проходят. Каждый выходит на них, исходя из своей собственной ситуации", - сказал источник.

В Кремле придают огромное значение соцсетям и анализу поведения их пользователей, утверждает собеседник Би-би-си. Но если работа давно существующих платформ "разобрана на атомы", то с новыми, тем же "ТикТок" и YouTube, все пока не так очевидно, добавляет он.

Чиновник утверждает, что YouTube почти всегда засчитывает дважды просмотревших такие длинные видео, как двухчасовой фильм Навального, а в "ТикТоке" "цифры вообще не имеют никакого отношения к действительности".

Сергей Кокарев, директор по стратегии агентства "Апрель", согласен, что в "ТикТоке" могут быть завышены просмотры. Поскольку по "Медиаскопу" там порядка 25 млн уникальных пользователей в России - и миллиарды на счетчиках видео скорее всего отражают показы в ленте, а не уникальные просмотры.

Что касается YouTube, Кокарев согласен в возможности завышения счетчика в длинных видео, но не в 2-3 раза.

На митингах действительно было много столкновений? Ждать ли большого уголовного дела по примеру "Болотного"?

В соцсетях широко разошлись ролики с эпизодами столкновений на митинге в Москве - драка с полицией на Пушкинской площади, столкновения с Росгвардией в начале Цветного бульвара, атака на служебный автомобиль возле Московского цирка.

К 24 января известно о полутора десятках уголовных дел, которые после акций возбудили по всей стране - большинство из них приходится на Москву.

Пока самые опасные для столичных протестующих - четыре дела по первой части статьи 318 УК (о применении насилии к полицейским). Дела по этой статье массово возбуждались после митингов на Болотной площади в 2012 году и серии акций в поддержку кандидатов в Мосгордуму летом 2019 года.

СК еще не сообщал про обвинения в насилии к полицейским в адрес конкретных участников митинга.

Другое уголовное дело касается перекрытия дорог (статья 267 УК) - ответственность за такие действия депутаты в экстренном порядке ужесточили перед Новым годом.

Трех соратников Навального - Киру Ярмыш, Георгия Албурова и Олега Степанов - в качестве свидетелей допросили по делу о "нарушении санитарно-эпидемиологических правил" (статья 236 УК). Как и в случае с блокированием дорог, в прошлом году ответственность за это нарушение усилилась. Но произошло это не перед Новым годом, а еще весной - Владимир Путин подписал соответствующий закон в апреле из-за ситуации с коронавирусом.

Подпись к фото, Многие эксперты и адвокаты опасаются, что после митинга будет много уголовных дел

Пока сложно прогнозировать, станет ли митинг в Москве основой для нового "болотного" или "московского" дела". Акции и 2012, и 2019 годов закончились возбуждением дел о массовых беспорядках (212 УК). Наказание по этой статье существенно серьезней, чем за насилие к полицейским: например, за организацию беспорядков можно сесть в колонию на срок до 15 лет.

Но по "болотному делу" по статье 212 осудили сразу нескольких фигурантов, а вот в случае с "московским" делом в 2019-м обвинение в массовых беспорядках фактически развалилось. Его фигурантов осудили только за насилие к полицейским, экстремизм, призывы к нему, и по "дадинской статье" о неоднократных нарушениях правил митингов.

На момент сдачи материала в связи с митингами 23 января лишь в трех регионах возбуждены дела о призывах к массовых беспорядкам, Москва в их число не входит.

Подпись к фото, В Санкт-Петербурге были столкновения полицией и митингующих

Но в столице следователи уже завели дело о хулиганстве (213 УК) - из-за широкой трактовки действий, подпадающих под эту статью, в теории к нему можно привлечь многих протестующих.

"Уголовное дело однозначно будет, потому что если его не будет, власть потеряет и свой электорат, - уверен члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. - Люди, выступающие за стабильность, говорят: давайте все же принимать решения. Потому что дальше насилия пойдет все больше и больше. Так что будут уголовные дела, появятся новые узники совести".

Масштабных уголовных дел по мотивам митингов, исходя из опыта прошлых лет, ждет и адвокат Сергей Бадамшин.

"Тем более что в Москве с каждым годом улучшается система распознавания и идентификации лиц, появившаяся после чемпионата мира по футболу, камеры у всех улучшаются, социальные сети развиваются", - указывает он.

Готовность протестующих сопротивляться полиции Бадамшин связал с тем, что со времен "Болотного дела" прошло уже девять лет и "выросло новое непуганое поколение". Оно "не попадало под репрессивную машину и не знает меры ответственности за подобные поступки, вот оно и вышло", - полагает адвокат.

ФБК анонсировал новые акции в следующие выходные. Протест разрастется или выдохнется?

Оппозиция сразу же пообещала провести новые акции в следующие выходные. Их анонсировал руководитель ряегиональных штабов Навального Леонид Волков в ходе стрима с протестов 23 января.

"Несмотря на то, что все наши координаторы под арестом, мы покажем, как мы умеем самоорганизовываться, как мы умеем перегруппировываться. Вытащим каких-то людей из запаса, - заявил Волков в стриме. - Мы в следующие выходные проведем новые протестные акции по всей стране".

В понедельник Волков уточнил, что акция планируется на воскресенье, 31 января.

Стратегии проведения протестных митингов с разлетом в одну или несколько недель оппозиции придерживалась и в прошлые годы (например Болотные протесты 2011-2013 годов, "забастовки избиркомов" в 2020 году).

Волков надеется, что протестные акции через неделю будут масштабнее, ведь "повод выходить никуда не делся", а "энергии и злости у людей много". Он видит потенциал расширения протестов вплоть до удвоения численности. И проводит аналогию с митингом 24 декабря 2011 года на проспекте Сахарова после Думских выборов - на него вышло до 120 тысяч человек, в то время как митинг двумя неделями на Болотной площади собрал около 100 тысяч.

Политолог Татьяна Становая напоминает динамику прошлых протестов, когда несколько последующих акций идут по нарастающей.

Подпись к фото, В ближайшие недели в России могут пройти новые акции протеста

"В Хабаровске спад протестов начался где-то через месяц. В Москве в 2019 году тоже несколько таких акций тоже шли с ростом численности участников. Поэтому есть надежда, что еще две-три такие акции вполне вероятно привлекут большее число участников", - указывает эксперт.

По ее мнению, в Москве есть потенциал для роста численности акций, ведь до 44% демонстрантов в столице вышли на протест впервые. Так что потенциально к следующим акциям могут присоединиться ветераны прошлых митингов.

Несет ли очередная волна протестов в России риски для власти и чем ответит Кремль? Как протесты отразятся на приговоре Навальному?

Главные лозунги митингов этой протестной волны - освобождение Навального из СИЗО "Матросская тишина". Там политик ждет заседания в Симоновском суде, где 2 февраля рассмотрят требование ФСИН о замене его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

Судя по реакции властей и утечкам в СМИ ,до своей цели оппозиции далеко.

"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в после митингов в интервью "России-1".

Навальный останется под арестом даже в случае продолжительных протестов, сообщило агентство Рейтер 22 января со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю.

Это подтверждают и источники агентства Блумберг. По итогам слушаний 2 февраля политик может отправитльсяв колонию на три с половиной года, а по другому делу - еще на 10 лет, отметило агентство.

Источники агентства связали ужесточение линии в отношении оппозиционера с уверенностью Кремля, что Навальный действует в интересах Запада.

Волков в "Фейсбуке" скептически отреагировал на утечки агентств о посадке оппозиционера, назвав "инсайды" математикой по открытым данным. И выразил надежду, что на решение властей повлияет численность митингов.

По логике Кремля, у протестующего населения нет субъектности, и проблема заключается в "отдельных смутьянах", считает политолог Константин Калачев. Поэтому власти попытаются изолировать Навального, но с учетом признания политика на Западе ему может грозить не самый жесткий приговор.

"Чем серьезнее будут протесты, тем серьезнее будет наказание для Навального, - напротив, считает директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. - Такая логика более соответствует моменту и логике работы власти.Что касается следующей акции, то давайте дождемся и посмотрим. Мне кажется, она не будет по массовости похожа на первую".

Исход суда над Навальным прямо связан с судьбой протестов, ведь это на все 100% политический процесс, полагает социолог, профессор Шанинки Григорий Юдин. По его мнению, многое зависит от того, насколько давление на власти будет сильным, чтобы Владимир Путин пошел на диалог с протестующими.

Пока этого давления хватило видимо только на то, чтобы президент публично открестился от дворца в Геленджике.

Что касается перспектив нынешних протестов, Калачев указывает на их радикально-"предреволюционный характер": митингующие уже не пытаются апеллировать к закону и Конституции. "И это вызов для системы. Либо она сама запустит программу перемен, либо вопрос о власти однажды будет решаться на площади. Но пока власть просто ушла в глухую оборону. И занята самоуспокоением. Сервильные политологи и социологи им в помощь", - рассуждает эксперт.

Впрочем, массовый протест вряд ли создаст угрозу политическому режиму, полагает Лев Гудков из Левада-центра: "Потому что сам по себе протест без политической организации, без ясной программы нестабилен и может быстро ослабеть и сдуться. Удерживает и делает активным вот такой протест только наличие не просто лидера, а наличие четкой программы и организации. С этим пока, на мой взгляд, есть проблемы".

Гудков указывает на примеры Белоруссии и Хабаровска, где массовый протест не дал немедленного результата: "Только при превращении его в систематическую политическую работу он может принести плоды, и то не сразу".

Протесты не несут рисков для власти, в свою очередь считает Чеснаков. Они "неприятны, но не опасны", ведь у власти в наличии все механизмы, которые позволяют купировать протесты, указывает он.

Более того, власти могут быть заинтересованы в выплеске негатива на улицах, считает политолог: "Энергия, в том числе и негативная, должна находить каналы для выхлопа. Если ее не "стравливать", она будет накапливаться и может выплеснуться ближе к выборам. А сейчас это менее опасно, чем ближе к дню голосования [в сентябре]".

Протесты отразятся на раскладах перед выборами в Думу? Парламентская оппозиция может влиться в протесты?

Лидеры думских фракций ожидаемо "сплотились вокруг флага" еще до субботних митингов - они обрушились на Навального на первом же заседании весенней сессии парламента 19 января.

Председатель Думы Вячеслав Володин говорил, что Навального используют Госдеп США и западные спецслужбы. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отправить Навального "на Север - туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю".

В 2012 году фракция "Справедливой России" на фоне "болотных протестов" пришла в парламент с белыми ленточками и устроила "итальянскую забастовку". В этот раз риторика Сергея Миронова из "Справедливой России" не отличалась от коллег - он назвал Навального предателем, который стремится "любыми путями прорваться к власти".

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сравнил лидера оппозиции с попом Гапоном, уверив, что за господином Навальным "ничего нет, кроме организации российского Майдана".

Тем не менее КПРФ стала единственной думской партией, в которой идут дискуссии по генеральной линии отношения к протестам. Депутат нижней палаты парламенты от коммунист Алексей Куринный в "Фейсбуке" выступил против преследования по политическим мотивам и "отдал дань личной смелости" Навальному.

На XIII пленуме ЦК КПРФ в субботу - в день митингов - экс-глава Иркутской области, коммунист Сергей Левченко признал, что "у Навального получается задавать повестку дня". "Нам нужно задавать свою повестку, а не говорить, какой он плохой", - заявил он на пленуме (цитата по "Коммерсанту").

"Мы боремся против капиталистической системы, а он борется с отдельными представителями этой системы - коррупционерами, и это выглядит более ярко", - пояснил Левченко.

Отдельные партийцы прямо поддержали митинги, например, на них в Москве были депутаты КПРФ в Мосгордуме Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин. Оба были избраны в Мосгордуму в 2019 году при поддержке "Умного голосования".

Этот инструмент Фонда борьбы с коррупцией по поддержке наиболее сильных оппонентов "Единой России" на выборах помог избраться в регионах многим кандидатам из системной оппозиции.

Но системные партии к протесту точно не присоединятся, прогнозирует политолог Константин Калачев.

Для КПРФ и других парламентских партий несистемная оппозиция "токсична", соглашается Чеснаков. "Любое заигрывание с ними позволит власти жестоко расправляться с коллаборантами. Логично демонстративно наказывать тех, кто такими попытками будет грешить, - отмечает эксперт. - Власти нужно продемонстрировать монолитность и единство в борьбе с теми кто выступает против системы в целом".

Власти постараются полностью "разгромить" информационно-организационную инфраструктуру "Умного голосования", что оттолкнет КПРФ и другие системные партии от сотрудничества с внесистемной оппозицией, также считает политолог Александр Пожалов.

Но даже если оппозиция в Думе не поддержат протесты, неприятным сюрпризом для власти может стать тема "опрокидывающего" голосования в сентябре, в Единый день голосования, полагает Калачев.

"Умное голосование" работает там на вторых турах как "опрокидывающее голосование", в ответ замечает Чеснаков.

А вот на федеральном уровне (выборы по спискам в Думу) оно не сработает, уверен он. Эксперт также сомневается в эффективности инструмента в большей части одномандатных округов в Госдуму.

Новое электоральное законодательство позволяет нивелировать умное голосование, считает Пожалов.