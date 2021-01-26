Исход мигрантов. Население Лондона сократилось на 8%, но официальная статистика этого не заметила

Ольга Просвирова

Русская служба Би-би-си

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В Британии произошло самое масштабное сокращение населения со времен Второй мировой войны. Из-за пандемии страну покинуло до 1,3 млн мигрантов, подсчитали эксперты. Британское бюро национальной статистики (ONS) эту аномалию не замечает и говорит о росте занятости на 0,4%, хотя его собственные данные противоречат итоговым цифрам.

Массовый исход

В 2004 году сразу несколько стран, включая Литву, Латвию, Эстонию, Румынию и Венгрию, присоединилось к Европейскому союзу. После этого в Британию приехали сотни тысяч мигрантов из Восточной Европы. Но чиновники долгое время не могли даже приблизительно понять, как изменилось население страны.

Мервин Кинг, тогда возглавлявший Банк Англии, оправдывался, что может полагаться на статистику рождаемости и смертности, но признавался, что ресурсы не позволяют оценить реальный приток мигрантов в страну. "Просто в настоящее время у нас нет возможности точно определить численность населения", - заключал он.

Нечто похожее происходит и сейчас. Экономисты Джонатан Портес и Майкл О'Коннор подсчитали, что в период с третьего квартала 2019 года по аналогичный период 2020 года из Британии могли уехать 1,3 млн мигрантов.

Только из Лондона выехали до 700 тысяч человек, родившихся за пределами Британии, - это 8% населения столицы. Эти цифры, признаются сами авторы исследования, скорее иллюстративные, а не точные, но, по их мнению, намного лучше отражают ситуацию, чем официальная статистика.

"Наши расчеты можно рассматривать как верхнюю границу вероятного сокращения численности населения, не родившегося в Британии, и населения в целом. Тем не менее они рисуют совершенно иную и, на наш взгляд, гораздо более правдоподобную картину последних событий в области населения и рынков труда Британии, чем официальная статистика", - говорится в исследовании, проведенном на основании анализа открытых данных, в том числе статистики налоговых органов.

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Портес и О'Коннор считают, что одна из главных причин такого оттока населения - проблемы с поиском работы, которые возникли во время пандемии коронавируса из-за сокращения числа рабочих мест - в основном, в сфере гостиничного бизнеса и туризма, где традиционно работали мигранты.

У таких цифр могут быть и другие причины. "Поскольку многие университеты полностью или частично перешли на онлайн-обучение, иностранные студенты могли не приехать в страну или не вернуться [на новый семестр]".

У живущего в России предпринимателя Александра Скородеева обе дочки учатся в Британии: одна в школе, другая - в университете. Он сомневается в том, что дети вернутся в страну даже после улучшения ситуации.

"Я забрал обеих из Лондона еще в марте прошлого года. Обе сейчас на дистанционном обучении, но я не уверен, стоит ли младшей возвращаться в британскую школу даже после окончания пандемии. Действия Британии во время коронавируса заставляют усомниться в том, что руководство страны знает, что делает", - говорит он.

Авторы исследования отмечают, что именно это объяснение дает представление о том, почему мигранты решили покинуть Британию.

"Британия (наряду с некоторыми другими странами западной Европы, например, Испанией и Италией) показала себя с неприглядной стороны во время первой волны пандемии - как с точки зрения регулирования экономики, так и с точки зрения возможностей системы здравоохранения. Для многих мигрантов, особенно из восточной, центральной и юго-восточной Европы, у кого в родных странах остались родственники, выбор стоял так: или остаться в Британии без работы и без денег, оплачивая дорогое жилье, или вернуться домой к семье, сэкономив при этом деньги и подвергая себя меньшему риску заразиться коронавирусом. Несложный выбор", - считают Портес и О'Коннор.

Расчеты экономистов - плохие новости для британского Бюро национальной статистики.

"Более заразный штамм"

ONS не видит никаких серьезных перемен в стране и сообщает, что за последний год уровень занятости вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим годом - то есть около 66 тысяч человек получило работу.

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Проблема в том, что ONS оценивает рынок труда на основании опросов, в которых участвуют как коренные британцы, так и мигранты. Кроме того, раньше информация собиралась и в аэропортах, но сейчас полагаться на эти данные невозможно: пассажиропоток в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу упал на 88% из-за локдауна - руководство аэропорта даже приняло решение минимум на год закрыть один из терминалов.

Авторы исследования предлагают ONS все-таки обратить внимание на другие статистические данные, которые сигнализируют о явном сокращении населения. Иначе, пишут Портес и О'Коннор, происходит одна из главных статистических ошибок: число опрошенных остается прежним, но поскольку мигрантов стало меньше, их место в опросе занимают коренные британцы.

В результате статистика может искажаться, а авторы опросов не задаются вопросом о том, куда делись все мигранты, которые ранее принимали участие в опросах. В то время как возможных объяснений этого феномена не так много: либо эти люди просто исчезли, либо, что вероятнее, они уехали из страны.

Хотя многие специалисты согласны с выводами исследования, они не вполне уверены в том, что причина кроется исключительно в пандемии. Но Джонатан Портес убежден, что нынешний массовый отъезд мигрантов связан именно с коронавирусом.

"Брексит определенно также влияет на ситуацию - но аж с 2016 года, и я подробно исследовал этот вопрос. А данные, которые мы представили сейчас, показывают очень резкий рост эмиграции с апреля по июнь 2020 года. Маловероятно, что тому виной брексит, я уверен, что причина в пандемии", - сказал Портес Би-би-си.

При этом, говорит Портес, нельзя с уверенностью утверждать, что часть уехавших не вернется обратно. Итальянец Лоренцо Бьянчи живет в Лондоне уже восемь лет и работает в технологической компании. Он уехал на родину в октябре 2020 года и пока не знает, когда планирует вернуться в Британию.

"Основная причина - это коронавирус, конечно, - говорит Бьянчи. - Я чувствую себя более безопасно в Италии, где система здравоохранения более понятная и, мне кажется, более эффективная. Люди лучше следуют правилам, все носят маски, в том числе на улице. А в Британии сейчас более заразный штамм вируса еще к тому же".

У Лоренцо Бьянчи есть возможность продолжать работать удаленно на британскую компанию. Он все же рассчитывает вернуться в Британию, когда ситуация стабилизируется.

Хотя брексит, по утверждению Портеса, не влияет на нынешнюю ситуацию, он может дополнительно ее усугублять. Даже когда ситуация стабилизируется, вернуться в страну смогут те европейцы, которые до 1 января 2021 года получили постоянный статус в Британии. Те, кто не успел вовремя получить необходимое разрешение, должны будут претендовать на рабочую визу, что потенциально может затруднить приток новых мигрантов в страну.

Как в Москве?

В октябре прошлого года власти Москвы рассказали о сокращении иностранной рабочей силы на 40%. Источники "Коммерсанта" поправляли: падение составило не 40, а целых 60%. СМИ писали, что из-за нехватки рабочих особенно страдают сферы ЖКХ и строительства. Этот резкий отток мигрантов также был связан с пандемией коронавируса - часть мигрантов не смогла въехать в страну на сельхозработы из-за мартовского локдауна, а другие покинули Россию при первой возможности после снятия карантинных мер, опасаясь дальнейшей неопределенности.

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Журналисты говорили, что если на позиции дворников еще можно найти новых людей, то в сфере строительства сделать это непросто. В итоге сроки сдачи многих объектов сдвигались.

"Ситуации в России и Британии действительно кажутся похожими, - говорит Джонатан Портес. - Хотя, конечно, в Лондоне проживает большее количество высококвалифицированных и высокооплачиваемых мигрантов".

Портес не решается оценить последствия такого резкого сокращения населения: "Все точно изменится. Мы просто пока не знаем, как. Если Лондон больше не сможет полагаться на стабильные потоки иммиграции, это будет иметь серьезные долгосрочные последствия для экономики. Если мигранты не вернутся, восстановление будет медленным".

В 2005 году глава Банка Англии Мервин Кинг говорил, что приток трудовых мигрантов - это амортизирующая сила для экономики: привлечение рабочих из-за границы позволяло снизить расходы: "Действительно вероятно, что приток трудовых мигрантов ослабил давление на рынок труда".

В краткосрочной перспективе ситуация, кажется, благоприятна для британской столицы: рост безработицы уменьшается, равно как и арендная плата в Лондоне. Но в долгосрочной перспективе, пишет Financial Times, все может быть менее радужно: если вакцины от коронавируса сработают, экономика восстановится, и жизнь вернется в привычное русло, на британском рынке труда могут возникнуть проблемы, если граждане ЕС, имеющие постоянный статус в стране, смогут вернуться. В то же время у работодателей из-за брексита появится меньше возможностей нанимать новых работников, в том числе из стран ЕС.

С аналогичной проблемой столкнулась сейчас и Москва: некоторые компании, даже муниципальные, ради новых рабочих рук готовы оплачивать дополнительные расходы мигрантам, например, перелеты. В то же время сами мигранты повышают свои зарплатные ожидания: как сказала руководитель портала по поиску работы для иностранцев Светлана Саламова, если раньше можно было предложить дворнику зарплату в 25 тысяч рублей, с апреля 2020 года стало затруднительно найти человека за 40 тысяч.

В Британии же, где сейчас также возникли проблемы со статистикой, ситуация вряд ли выправится в ближайшее время. Компания PwC прогнозирует, что в этом году население Лондона может сократиться еще на 300 тысяч человек, однако здесь речь идет уже не только об иностранцах, но и коренных англичанах.