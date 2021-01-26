Госсекретарем США утвержден Энтони Блинкен. Чего ждать России от этого жесткого критика Кремля?

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Я бы сразу сказал, что президент Байден будет бороться против Путина из-за его агрессии", - так Энтони Блинкен обозначил в одном из интервью намерения новой администрации США

Сенат США проголосовал за назначение Энтони Блинкена на пост главы Госдепартамента. Давний советник президента Джо Байдена и один из авторов политики "перезагрузки" сегодня известен в Вашингтоне как сторонник максимально жестких мер в отношениях с Москвой.

В начале этой недели в Белом доме заявили, что требуют от Москвы немедленно освободить Алексея Навального, а также всех задержанных во время массовых акций в его поддержку, пригрозив новыми жесткими мерами в отношении Кремля. По словам пресс-секретаря новой администрации Дженнифер Псаки, глава государства не исключает, что в рамках реакции на действия российских властей могут быть задействованы "все варианты".

Сам Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, дал понять, что пока рассматривает лишь одну сферу, в которой США и Россия могут сотрудничать - вопросы ядерного разоружения. Во всем остальном взаимодействие будет сведено к минимуму.

"Обе наши страны могут действовать в сфере, которая отвечает взаимным интересам - это [продление] договора СНВ", - сказал Байден.

В то же время США должны донести до властей России, что они очень озабочены арестом Навального, атакой на компанию SolarWinds, в которой подозреваются связанные с Россией хакеры, а также сообщениями о выплатах за убийства американцев в Афганистане, добавил президент США.

Задержание Навального стало одной из основных тем во время слушаний, посвященных утверждению кандидатуры Энтони Блинкена в Сенате. Проблему отношений с Россией Блинкен назвал одной из ключевых для новой администрации, а свое отношение к задержанию российского оппозиционера выразил одной-единственной фразой: "Это поразительно, как сильно Владимир Путин боится этого человека".

Позицию Блинкена разделяют и его коллеги по новой администрации США.

Бывший посол в России Уильям Бернс, например, номинированный Байденом на пост директора ЦРУ, еще несколько месяцев назад заявил в интервью интернет-порталу Axios, что не видит особых перспектив в будущем сотрудничестве с Москвой.

По его словам, Америка по отношению к Кремлю будет действовать в рамках "довольно узкого диапазона возможностей - от острого соперничества до довольно неприятной враждебности".

Реализовывать эту политику на практике предстоит новому главе Госдепартамента.

Кто такой Энтони Блинкен?

58-летний Блинкен окончил Гарвард и получил диплом юриста в Колумбийском университете. С 1994 по 2001 год он работал в аппарате Совета национальной безопасности в администрации Клинтона, а с 2002 года занял должность главы аппарата комитета по международным делам Сената от Демократической партии. Комитет тогда возглавлял Джо Байден, и Блинкен достаточно быстро заимел репутацию его ближайшего советника.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Энтони Блинкен занимает место в окружении Джо Байдена уже почти 20 лет

Именно этот период нынешнему госсекретарю часто припоминают республиканцы в Конгрессе. В 2002 году Байден поддержал вторжение в Ирак, позднее выступил в поддержку военной операции в Ливии и заявил, что США должны проводить более агрессивную политику в Сирии. По утверждению газеты Washington Post, занять именно такую позицию политику посоветовал Блинкен, в свое время называвший вторжение в Ирак примером "жесткой дипломатии".

"Я думаю, что будет громадной ошибкой утвердить в должности госсекретаря человека, который постоянно принимал ошибочные решения, когда дело касалось американской внешней политики или национальной безопасности", - заявил во время слушаний в Сенате на прошлой неделе республиканец Джон Баррассо, проголосовавший против номинации Блинкена.

В 2009 году будущий госсекретарь вслед за Байденом также перешел в администрацию, где сначала получил должность советника вице-президента США по национальной безопасности, а затем стал заместителем советника по нацбезопасности президента Барака Обамы. В сферу его обязанностей входили политика в отношении Пакистана, Афганистана, ядерной программы Ирана. Блинкена считают одним из ключевых разработчиков политики США в отношении России после событий в Крыму и на востоке Украины.

Через пять лет, в декабре 2014 года, президент номинировал его на должность заместителя госсекретаря США.

Тогда процедура утверждения в Сенате не стала для Блинкена чем-то новым. Как минимум трое членов его семьи проходили точно такой же процесс: его отец Дональд Блинкен был послом США в Венгрии, его дядя Алан Блинкен был послом в Бельгии, а жена Эван Райян в администрации Обамы занимала пост помощника госсекретаря по вопросам образования и культурным связям.

Во время слушаний в Сенате в 2014 году Блинкен впервые упомянул семейную историю. В 1970 году его родители развелись, и его мать вскоре вышла замуж за известного адвоката Сэмюэла Писара. Вскоре семья переехала в Париж, где будущий госсекретарь заканчивал школу.

Его приемный отец, по словам самого Блинкена, в начале Второй мировой войны попал в концлагерь и стал единственным из 900 учеников школы в Польше, кто выжил после четырех лет заключения. Спас приемного отца, как утверждал он сам, чернокожий американский солдат.

Эту же историю Блинкен вновь рассказал во время недавних слушаний в Сенате, добавив, что этот случай свидетельствует о том, "какую важную роль играют Соединенные Штаты в мире".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После победы Трампа на выборах в 2016 году Блинкен прервал свою политическую карьеру и временно занялся бизнесом

После победы Трампа на выборах 2016 года Блинкен покинул администрацию и ушел в частный бизнес. Он стал советником в инвестиционной компании Pine Island Capital Partners, а в 2018 году создал консалтинговую фирму WestExec Advisors.

Должность советника в Pine Island занимал отставной генерал Ллойд Остин, занявший в администрации Байдена пост главы Пентагона. Одним из руководителей в компании WestExec работала Эврил Хэйнс, назначенная на должность директора Службы национальной разведки.

Судя по налоговым отчетам, бизнес у Блинкена был успешным. В числе клиентов его компании WestExec Advisors значились Facebook, Uber, Microsoft и LinkedIn, а всего за последние годы в этой фирме будущий госсекретарь заработал 1,2 млн долларов. Еще 144,5 тыс. долларов он получил, работая в избирательном штабе Байдена. Более 21 тыс. долларов выплатила Блинкену телекомпания Си-эн-эн, где он был международным комментатором.

Работа в частном бизнесе, впрочем, не помешала ему за последние несколько лет дать несколько десятков интервью и выступить с публичными обращениями по самым различным вопросам внешней политики. России и будущим отношениям с Москвой в этих выступлениях Блинкен уделял особое внимание. Мы решили изучить, что именно говорил госсекретарь США о перспективах двусторонних отношений.

О политике "перезагрузки"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Энтони Блинкен считается одним из авторов политики "перезагрузки" отношений США и России. Эту символическую кнопку с ошибкой в ключевом слове тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон передала Сергею Лаврову на встрече в Женеве в 2009 году

"Байден был предельно ясен, что, даже когда мы стремились к перезагрузке с Россией, мы не собирались отказываться от наших основных принципов. Мы не собирались возвращаться в мир сфер влияния в Европе или за ее пределами. Мы не собирались соглашаться с предложением о том, что одна страна, такая как Россия, может указывать другим странам, что они должны делать или не должны делать.

Он [Путин] использует так называемую асимметричную тактику, чтобы толкать, зондировать, провоцировать без лобового военного нападения. Тут используется все: от подкупа политиков, кампаний дезинформации, очень небольших по масштабу и незаметных военных операций и действий до поддержки сепаратистских сил в этих странах - все это вместе превращается в асимметричную стратегию, которая при очень ограниченных ресурсах [...] может нанести огромный урон".

Об отношениях НАТО и России

"Я бы сразу сказал, что президент Байден будет бороться против Путина из-за его агрессии [...]".

"НАТО, под руководством США, резко активизировало свою политику, возродилось после вмешательства России в события на Украине. Наше присутствие, в том числе в странах, граничащих с Россией, сейчас более заметное и масштабное, чем оно было до этого кризиса. Опять же из-за этого, европейцы стали более сплоченными, когда дело доходит до энергетической безопасности. По всем показателям из-за этих стратегических решений стратегически Россия скатилась на более слабые позиции".

О ядерном разоружении

"Конечно, мы хотим вовлечь Китай в вопросы контроля над вооружениями, [...] но мы можем добиться стратегической стабильности, продлив договор об ограничении вооружений, СНВ, и таким образом попытаться добиться баланса в мире".

"Одновременно мы должны заниматься вопросами стратегической стабильности, и мы можем это сделать. Байден считает, что мы должны продлить новый договор СНВ и искать другие пути для укрепления стратегической стабильности с Россией, даже если мы одновременно противодействуем агрессивным действиям Путина".

О борьбе с терроризмом

"Когда [Трамп] получил разведданные о том, что Россия платит талибам награду за убийства наших военных [...] и он ничего не делает [...], у нас есть реальная фундаментальная проблема".

"Что мы должны сделать сейчас, чтобы защитить наши ключевые интересы [в Афганистане], и помешать возникновению новых террористических групп, но не отправляя туда 14 тыс. или 7 тыс. американских солдат? Для этого нужно, на мой взгляд, сохранить какое-то присутствие для борьбы с терроризмом, чтобы в обозримом будущем такие группы не возродились".

О кибербезопасности

"Президент Байден займется [...] инвестициями в новые возможности для того, чтобы справиться с угрозами в киберпространстве [...] и в ведении электронной войны".

О двусторонней торговле и санкциях

"[Администрация Байдена] будет стремиться к тому, чтобы нанести реальный, заметный ущерб с помощью скоординированных санкций, разоблачения коррупции, и необходимо будет очень четко и ясно сообщить Путину, с какой угрозой он столкнется. С другой стороны, не мешает и объяснить, какие преимущества он получит от торговли, от инвестиций, от возвращения за стол переговоров. Если Россия изменит свою политику, то это, в том числе, позволит ослабить и постоянно растущую зависимость этой страны от Китая".

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