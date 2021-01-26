Госсекретарем США утвержден Энтони Блинкен. Чего ждать России от этого жесткого критика Кремля?
- Кирилл Белянинов
- Би-би-си, Вашингтон
Сенат США проголосовал за назначение Энтони Блинкена на пост главы Госдепартамента. Давний советник президента Джо Байдена и один из авторов политики "перезагрузки" сегодня известен в Вашингтоне как сторонник максимально жестких мер в отношениях с Москвой.
В начале этой недели в Белом доме заявили, что требуют от Москвы немедленно освободить Алексея Навального, а также всех задержанных во время массовых акций в его поддержку, пригрозив новыми жесткими мерами в отношении Кремля. По словам пресс-секретаря новой администрации Дженнифер Псаки, глава государства не исключает, что в рамках реакции на действия российских властей могут быть задействованы "все варианты".
Сам Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, дал понять, что пока рассматривает лишь одну сферу, в которой США и Россия могут сотрудничать - вопросы ядерного разоружения. Во всем остальном взаимодействие будет сведено к минимуму.
"Обе наши страны могут действовать в сфере, которая отвечает взаимным интересам - это [продление] договора СНВ", - сказал Байден.
В то же время США должны донести до властей России, что они очень озабочены арестом Навального, атакой на компанию SolarWinds, в которой подозреваются связанные с Россией хакеры, а также сообщениями о выплатах за убийства американцев в Афганистане, добавил президент США.
Задержание Навального стало одной из основных тем во время слушаний, посвященных утверждению кандидатуры Энтони Блинкена в Сенате. Проблему отношений с Россией Блинкен назвал одной из ключевых для новой администрации, а свое отношение к задержанию российского оппозиционера выразил одной-единственной фразой: "Это поразительно, как сильно Владимир Путин боится этого человека".
Позицию Блинкена разделяют и его коллеги по новой администрации США.
Бывший посол в России Уильям Бернс, например, номинированный Байденом на пост директора ЦРУ, еще несколько месяцев назад заявил в интервью интернет-порталу Axios, что не видит особых перспектив в будущем сотрудничестве с Москвой.
По его словам, Америка по отношению к Кремлю будет действовать в рамках "довольно узкого диапазона возможностей - от острого соперничества до довольно неприятной враждебности".
Реализовывать эту политику на практике предстоит новому главе Госдепартамента.
Кто такой Энтони Блинкен?
58-летний Блинкен окончил Гарвард и получил диплом юриста в Колумбийском университете. С 1994 по 2001 год он работал в аппарате Совета национальной безопасности в администрации Клинтона, а с 2002 года занял должность главы аппарата комитета по международным делам Сената от Демократической партии. Комитет тогда возглавлял Джо Байден, и Блинкен достаточно быстро заимел репутацию его ближайшего советника.
Именно этот период нынешнему госсекретарю часто припоминают республиканцы в Конгрессе. В 2002 году Байден поддержал вторжение в Ирак, позднее выступил в поддержку военной операции в Ливии и заявил, что США должны проводить более агрессивную политику в Сирии. По утверждению газеты Washington Post, занять именно такую позицию политику посоветовал Блинкен, в свое время называвший вторжение в Ирак примером "жесткой дипломатии".
"Я думаю, что будет громадной ошибкой утвердить в должности госсекретаря человека, который постоянно принимал ошибочные решения, когда дело касалось американской внешней политики или национальной безопасности", - заявил во время слушаний в Сенате на прошлой неделе республиканец Джон Баррассо, проголосовавший против номинации Блинкена.
В 2009 году будущий госсекретарь вслед за Байденом также перешел в администрацию, где сначала получил должность советника вице-президента США по национальной безопасности, а затем стал заместителем советника по нацбезопасности президента Барака Обамы. В сферу его обязанностей входили политика в отношении Пакистана, Афганистана, ядерной программы Ирана. Блинкена считают одним из ключевых разработчиков политики США в отношении России после событий в Крыму и на востоке Украины.
Через пять лет, в декабре 2014 года, президент номинировал его на должность заместителя госсекретаря США.
Тогда процедура утверждения в Сенате не стала для Блинкена чем-то новым. Как минимум трое членов его семьи проходили точно такой же процесс: его отец Дональд Блинкен был послом США в Венгрии, его дядя Алан Блинкен был послом в Бельгии, а жена Эван Райян в администрации Обамы занимала пост помощника госсекретаря по вопросам образования и культурным связям.
Во время слушаний в Сенате в 2014 году Блинкен впервые упомянул семейную историю. В 1970 году его родители развелись, и его мать вскоре вышла замуж за известного адвоката Сэмюэла Писара. Вскоре семья переехала в Париж, где будущий госсекретарь заканчивал школу.
Его приемный отец, по словам самого Блинкена, в начале Второй мировой войны попал в концлагерь и стал единственным из 900 учеников школы в Польше, кто выжил после четырех лет заключения. Спас приемного отца, как утверждал он сам, чернокожий американский солдат.
Эту же историю Блинкен вновь рассказал во время недавних слушаний в Сенате, добавив, что этот случай свидетельствует о том, "какую важную роль играют Соединенные Штаты в мире".
После победы Трампа на выборах 2016 года Блинкен покинул администрацию и ушел в частный бизнес. Он стал советником в инвестиционной компании Pine Island Capital Partners, а в 2018 году создал консалтинговую фирму WestExec Advisors.
Должность советника в Pine Island занимал отставной генерал Ллойд Остин, занявший в администрации Байдена пост главы Пентагона. Одним из руководителей в компании WestExec работала Эврил Хэйнс, назначенная на должность директора Службы национальной разведки.
Судя по налоговым отчетам, бизнес у Блинкена был успешным. В числе клиентов его компании WestExec Advisors значились Facebook, Uber, Microsoft и LinkedIn, а всего за последние годы в этой фирме будущий госсекретарь заработал 1,2 млн долларов. Еще 144,5 тыс. долларов он получил, работая в избирательном штабе Байдена. Более 21 тыс. долларов выплатила Блинкену телекомпания Си-эн-эн, где он был международным комментатором.
Работа в частном бизнесе, впрочем, не помешала ему за последние несколько лет дать несколько десятков интервью и выступить с публичными обращениями по самым различным вопросам внешней политики. России и будущим отношениям с Москвой в этих выступлениях Блинкен уделял особое внимание. Мы решили изучить, что именно говорил госсекретарь США о перспективах двусторонних отношений.
О политике "перезагрузки"
"Байден был предельно ясен, что, даже когда мы стремились к перезагрузке с Россией, мы не собирались отказываться от наших основных принципов. Мы не собирались возвращаться в мир сфер влияния в Европе или за ее пределами. Мы не собирались соглашаться с предложением о том, что одна страна, такая как Россия, может указывать другим странам, что они должны делать или не должны делать.
Он [Путин] использует так называемую асимметричную тактику, чтобы толкать, зондировать, провоцировать без лобового военного нападения. Тут используется все: от подкупа политиков, кампаний дезинформации, очень небольших по масштабу и незаметных военных операций и действий до поддержки сепаратистских сил в этих странах - все это вместе превращается в асимметричную стратегию, которая при очень ограниченных ресурсах [...] может нанести огромный урон".
Об отношениях НАТО и России
"Я бы сразу сказал, что президент Байден будет бороться против Путина из-за его агрессии [...]".
"НАТО, под руководством США, резко активизировало свою политику, возродилось после вмешательства России в события на Украине. Наше присутствие, в том числе в странах, граничащих с Россией, сейчас более заметное и масштабное, чем оно было до этого кризиса. Опять же из-за этого, европейцы стали более сплоченными, когда дело доходит до энергетической безопасности. По всем показателям из-за этих стратегических решений стратегически Россия скатилась на более слабые позиции".
О ядерном разоружении
"Конечно, мы хотим вовлечь Китай в вопросы контроля над вооружениями, [...] но мы можем добиться стратегической стабильности, продлив договор об ограничении вооружений, СНВ, и таким образом попытаться добиться баланса в мире".
"Одновременно мы должны заниматься вопросами стратегической стабильности, и мы можем это сделать. Байден считает, что мы должны продлить новый договор СНВ и искать другие пути для укрепления стратегической стабильности с Россией, даже если мы одновременно противодействуем агрессивным действиям Путина".
О борьбе с терроризмом
"Когда [Трамп] получил разведданные о том, что Россия платит талибам награду за убийства наших военных [...] и он ничего не делает [...], у нас есть реальная фундаментальная проблема".
"Что мы должны сделать сейчас, чтобы защитить наши ключевые интересы [в Афганистане], и помешать возникновению новых террористических групп, но не отправляя туда 14 тыс. или 7 тыс. американских солдат? Для этого нужно, на мой взгляд, сохранить какое-то присутствие для борьбы с терроризмом, чтобы в обозримом будущем такие группы не возродились".
О кибербезопасности
"Президент Байден займется [...] инвестициями в новые возможности для того, чтобы справиться с угрозами в киберпространстве [...] и в ведении электронной войны".
О двусторонней торговле и санкциях
"[Администрация Байдена] будет стремиться к тому, чтобы нанести реальный, заметный ущерб с помощью скоординированных санкций, разоблачения коррупции, и необходимо будет очень четко и ясно сообщить Путину, с какой угрозой он столкнется. С другой стороны, не мешает и объяснить, какие преимущества он получит от торговли, от инвестиций, от возвращения за стол переговоров. Если Россия изменит свою политику, то это, в том числе, позволит ослабить и постоянно растущую зависимость этой страны от Китая".
Об Украине
"Уязвимой точкой для России на Украине было вовсе не военное противостояние, это была экономика. Поэтому были введены санкции, поэтому Соединенные Штаты решили повести за собой европейские страны, чтобы ввести очень ощутимые санкции против России, чтобы она заплатила настоящую цену за свою авантюру на Украине".
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