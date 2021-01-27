В ФСБ рассказали о бесполетной зоне близ Геленджика. "Дворец Путина" ни при чем?

Автор фото, palace.navalny.com

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас близ Геленджика была установлена по приказу министерства транспорта от 24 июля прошлого года в интересах пограничной безопасности, заявили в ФСБ. О существовании бесполетной зоны над мысом говорилось в фильме-расследовании Алексея Навального "Дворец для Путина".

В ответе Федеральной службы безопасности, который был направлен изданию РБК, говорится, что причиной установления бесполетной зоны в районе мыса Идокопас стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО".

Как уточнили в ведомстве, в районе мыса Идокопас с октября 2020 года работает пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. В ФСБ утверждают, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля".

В морской акватории Геленджика пограничный режим был установлен в соответствии с приказами ведомства от 2007-го и 2017 годов, сообщили в ФСБ. При этом в ведомстве утверждают, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет.

В Федеральной службе охраны в свою очередь заявили, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет каких-либо объектов, охраняемых ФСО, сообщает РБК.

19 января Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина".

По версии авторов фильма, на мысе Идокопас около поселка Прасковеевка под Геленджиком находится дворец площадью 17,6 тысячи квадратных метров, который был построен для Владимира Путина. Навальный называет здание на мысе Идокопас "самым большим частным жилым домом в России". В фильме также говорится, что над мысом, где находится дворец, с 2011 года была установлена бесполетная зона URP116. Как утверждают в фонде Навального, ФСБ даже запрещает рыбачить возле мыса, на котором стоит дворец.

"Местное ФСБ настоятельно просит обходить мыс Идокопас - тот самый, на котором стоит "дворец Путина" - за милю. Свое требование они ничем не объясняют, просто отправляют всех рыбаков в обход в открытое море за два километра от берега", - говорится в фильме.

Кроме того, в расследовании говорится, что всем посетителям здания строго запрещено проносить с собой даже простенькие мобильники с камерой, а все въезжающие на территорию автомобили осматриваются на нескольких КПП.

Фонд борьбы с коррупцией (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) утверждает, что дворец под Геленджиком был построен в 2010 году, а затраты на его строительство и обустройство составляют около миллиарда долларов.

Площадь самого дворцового комплекса, как утверждают авторы фильма, составляет 68 гектаров, однако 7 тысяч гектаров земли вокруг дворца находятся в ведомстве ФСБ и являются закрытой территорией, говорится в расследовании. В сентябре 2020-го участок, прилегающий к предполагаемой резиденции Владимира Путина, целиком был передан в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец, утверждают в ФБК.

Русская служба Би-би-си ранее писала, что эту территорию занимают охотничьи угодья, их арендовало ООО "Комплекс", которое владеет дворцом. Кроме этого, компания взяла в аренду и береговую линию перед дворцом. За эту землю с компанией судится воронежская общественная организация инвалидов "Импульс".

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал фильм Алексея Навального через неделю после публикации, 25 января. Российский президент сказал, что он не смотрел фильм, но листал видеоподборки, подготовленные помощниками. По словам Путина, ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании Алексея Навального, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - сказал президент России, общаясь со студентами в режиме видеоконференции по случаю Дня российского студенчества.

Само расследование Путин назвал компиляцией и монтажом.

В субботу, 23 января, в десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Некоторые участники принесли на акции протеста туалетные ершики - в знак упомянутого в фильме Навального "золотого ершика", заказанного для одного из зданий комплекса под Геленджиком. В Москве, по разным оценкам, в акции поучаствовали до 40 тысяч человек. Некоторые активисты и общественники назвали ее самой массовой в российской истории.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

Запретная зона в районе, где расположен дворец под Геленджиком, впервые была установлена 13 января 2015 года приказом министерства транспорта, который обновлял список зон, запретных для полетов.

Этот список был утвержден приказом минтранса номер 237 от 6 сентября 2011 года. В приложении к нему содержался список c координатами всех запретных зон. Однако из-за того, что запреты для полетов в различных зонах периодически появляются и снимаются, этот приказ много раз обновлялся.

Зона, запретная для полетов и установленная над местом согласно приказу, ограничена координатами 44°26′49″ с. ш. 38°10′06″ в.д.; 44°26′47″с ш. 38°14′3″в.д.; 44°23′32″с.ш. 38°14′37″в.д.; 44°25′07″с.ш. 38°10′06″в.д.; 44°26′49″с.ш. 38°10′06″в. д.

Зона, установленная над районом, в котором расположен дворец под Геленджиком, называется URP116. Ее можно увидеть на различных онлайн-сервисах, которые используют пилоты гражданской авиации или операторы БПЛА.

В ФСБ сообщили изданию РБК, что бесполетная зона была установлена приказом минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности.

URP116 включает в себя довольно большой район, центром которого является комплекс, о котором говорилось в документальном фильме ФБК. Однако слева от дворца в неё входит часть поселка Прасковеевка, в котором на берегу действительно располагается пограничная застава.

Это не единственный объект на побережье, имеющий отношение к ФСБ или министерству обороны - южный федеральный округ насыщен различными военными объектами, над которыми иногда закрывают воздушное пространство.

Так, например, неподалеку от URP116 в поселке Мысхако в Новороссийске расположена зона URP119, в которую, судя по онлайн-картам, входит часть ПВО. Другая запретная зона поблизости URP136 - расположена над туапсинским нефтеперерабатывающим заводом. Две запретные зоны URP105 и URP106 расположены над Сочи, где находится официальная резиденция президента России Бочаров ручей, причем сама она попадает и в ту, и в другую зоны.

Других запретных зон на побережье от Новороссийска до Сочи нет.

Запрет на полеты в URP116 имеет верхнюю границу - в настоящее время в России в соответствии с новыми международными стандартами она установлена на уровне Flight level 130, что приблизительно соответствует четырем километрам, а до введения новых правил минтранс устанавливал ее на уровне эшелона 3950, что тоже не точно соответствует высоте в 3950 метров.

Тем не менее полеты над объектом, о котором снял фильм ФБК, запрещены на значительно большей высоте, чем над военной базой в Новороссийске - там верхнее ограничение установлено на высоте в 300 метров. Для URP136 в Туапсе установлено ограничение по высоте в 500 метров.