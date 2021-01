100 тысяч смертей от коронавируса: как Британия дошла до этого?

Летнее снижение заболеваемости вызвало ложное чувство безопасности. В отчаянной попытке оживить экономику правительство запустило в августе схему Eat ou to help out ("Сходи поешь и помоги"), предоставив субсидии владельцам точек общепита, продающим обеды на вынос по сниженным ценам. Врачи спорят, до какой степени это ослабление локдауна способствовало "осенней волне" заболеваемости.