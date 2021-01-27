100 тысяч смертей от коронавируса: как Британия дошла до этого?

Ник Триггл, Кристин Дживэнс и Роберт Кафф

Би-би-си

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Число жертв пандемии в Соединенном Королевстве перешагнуло стотысячный рубеж. Год назад Covid-19 казался британцам отвлеченной угрозой на другом конце Земли. По размерам населения страна находится в мире на 21-м месте, а по количеству жертв коронавируса на пятом; среди развитых государств на втором.

Как такое могло случиться?

На этот вопрос нет простого ответа. Несомненно, после окончания пандемии будет проведено основательное расследование. Но уже сегодня в нашем распоряжении множество фактов, которые в совокупности дают некую картину.

Некоторые из них касаются просчетов правительства: более позднего, по сравнению с большинством стран Западной Европы, введения карантина, заминок с началом тестирования и отслеживания контактов вирусоносителей, недостаточной защитой обитателей домов престарелых.

Другие связаны с давними проблемами британского общества: худшим, по сравнению с некоторыми развитыми нациями, состоянием здоровья, в частности, большим количеством людей с избыточным весом.

Третьи проистекают из того, что всегда считалось достоинствами Британии: ее ролью оживленного авиахаба, этническим многообразием и высокой плотностью городского населения.

Вроде бы помочь Британии должно было ее островное положение. Новая Зеландия, Австралия и Тайвань не позволили вирусу закрепиться и обошлись минимумом смертей. В Австралии с начала пандемии скончалось меньше людей, чем в среднем умирает в Британии за сутки.

Но они сразу ограничили движение через свои границы. Британия этого не сделала. Только в июне прошлого года был введен карантин для всех прибывающих, но власти сразу же принялись делать исключения для путешественников из некоторых стран в виде так называемых "безопасных коридоров". Только в текущем месяце их отменили.

Министров и их ключевых советников сегодня обвиняют в том, что на первоначальном этапе они избрали тактику достижения группового иммунитета: практически ничего не предпринимать, а ждать, когда большинство населения переболеет, и эпидемия угаснет сама собой.

Прозрение наступило уже в конце марта прошлого года, когда наконец был объявлен тотальный локдаун. Но промедление всего на одну неделю обошлось, по оценке правительственного консультанта профессора Нила Фергюсона, в двадцать с лишним тысяч жизней. Именно в этот момент суточная заболеваемость резко подскочила, практически удвоившись.

Конечно, все задним умом крепки. Советники правительства признают, что имели на том этапе недостаточно данных для принятия решений. Главный из них, профессор Крис Уитти, прошлым летом заявил, что в марте специалисты обладали "крайне ограниченной информацией" о том, как может развиваться болезнь, и каковы ее последствия.

Первую смертельную жатву вирус собрал в домах престарелых. На их обитателей приходится 30% жертв первой волны инфекции, и 40% с учетом тех, кто попал в клинику и скончался там.

В мае ограничения начали ослаблять. Не рано ли, можем спросить мы сегодня?

На том этапе правительство всецело сосредоточилось на создании "не имеющей аналогов в мире", по обещанию премьер-министра, системы тестирования и отслеживания контактов выявленных носителей вируса, чтобы ликвидировать очаги болезни в зародыше.

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То, что через несколько месяцев после прихода вируса эпидемии такую систему только начали создавать, указывает на еще одну очевидную причину высокой смертности: Соединенное Королевство было просто не подготовлено к эпидемиологической угрозе так, как азиатские страны, где подобное случалось и раньше.

В Южной Корее и на Тайване такие системы уже существовали и нуждались лишь в команде властей, чтобы заработать.

Естественно, возникли проблемы. Летом стало остро недоставать мощностей для тестирования, власти не успевали отслеживать контакты заразившихся прежде, чем они успевали заразить кого-то еще.

Летнее снижение заболеваемости вызвало ложное чувство безопасности. В отчаянной попытке оживить экономику правительство запустило в августе схему Eat ou to help out ("Сходи поешь и помоги"), предоставив субсидии владельцам точек общепита, продающим обеды на вынос по сниженным ценам. Врачи спорят, до какой степени это ослабление локдауна способствовало "осенней волне" заболеваемости.

Правда состояла в том, что вирус никуда не делся. Даже летом выявлялось в среднем по 500 заболевших в сутки, а выборочное тестирование населения показывало, что еще примерно столько же людей болели бессимптомно.

В конце августа количество новых случаев возросло до тысячи в день, к середине сентября до трех тысяч, к середине октября до 15 тысяч. С тех пор число ежедневно выявляемых новых случаев не опускалось ниже отметки 10 тысяч.

Еще одно решение, вызывающее сегодня острую критику - отказ министров ввести в сентябре короткий двухнедельный локдаун для "прерывания цепи", несмотря на рекомендацию экспертов из научной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве (SAGE). Те утверждали, что короткий локдаун притормозит распространение вируса примерно на месяц и даст системе здравоохранения возможность перегруппировать свои силы.

Впрочем, власти Уэльса ввели в октябре 17-дневный локдаун, и заболеваемость снизилась, но после его снятия быстро вернулась к прежним показателям, что снабдило принципиальных противников локдаунов дополнительной аргументацией.

В частности, эффективность коротких локдаунов осенью поставил под сомнение известный специалист по инфекционным болезням, сотрудничающий с SAGE, профессор Эдинбургского университета Марк Вулхауз. Дискуссия на эту тему продолжается поныне.

Осень - сезон роста респираторных заболеваний. Школьники и студенты возвращаются в классы и аудитории, что помогает инфекциям распространяться.

Когда в ноябре в Англии наконец ввели четырехнедельный локдаун, SAGE сочла это запоздалой мерой. "Отсутствие решений - тоже решение", - заявил директор финансирующего медицинские исследования фонда Wellcome Trust сэр Джереми Фаррар.

Еще до снятия этого второго локдауна количество новых случаев вновь начало увеличиваться, сперва на юго-востоке Англии. Спустя несколько недель сделалось ясно, что происходит: вирус мутировал, и рост вызван новым, более заразным штаммом.

К середине декабря зазвучали громкие требования снова ввести локдаун, но правительство уже обещало народу рождественские послабления. Министры решили переждать.

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В начале 2021 года четыре главных руководителя системы здравоохранения выступили с предупреждением, что клиникам грозит переполнение. Локдаун вернулся через несколько часов.

Глубинные причины

Но необходимо признать, что не все зависит от правительства. Одна из причин, по которым вирус смог закрепиться и быстро распространиться в Британии, состоит в том, что страна, и особенно ее столица Лондон - всемирный хаб.

Генетические исследования показали, что в конце марта вирус был занесен на Британские острова по меньшей мере 1300 раз, главным образом из Франции, Испании и Италии. Он появился здесь раньше, чем мы об этом узнали. Австралия или Новая Зеландия не сталкивались с проблемой в таких масштабах.

Другой фактор - плотность населения. Соединенное Королевство входит по данному показателю в первую десятку стран мира с населением свыше 20 миллионов человек. Более того, британские города связаны друг с другом теснее, чем в большинстве мест.

Все это означает, что вирус распространялся с чрезвычайной быстротой. Сравните с Италией, где во время первой волны подавляющее большинство случаев сконцентрировалось в одном регионе страны, на севере.

Примем во внимание также старение населения. Если разбить смертность по возрастным категориям, то окажется, что она, конечно, возросла, но не столь драматично, как утверждают заголовки СМИ.

Общее состояние здоровья нации тоже внесло свой вклад. В Соединенном Королевстве один из самых высоких в мире уровней страдающих от ожирения, а по данным исследований, серьезные проблемы с весом удваивают риск попасть в больницу и умереть при заболевании Covid-19.

Серьезно осложняют его течение сопутствующие заболевания, особенно диабет, почечные и легочные расстройства. У каждого пятого из тех, кто умер, будучи зараженным коронавирусом, в свидетельстве о смерти в качестве причины значится диабет.

Процент страдающих всеми этими болезнями в Британии, опять-таки, высок.

По мнению многих, плохое здоровье прямо связано с социальным неравенством.

Уровень заболеваемости и средняя продолжительность жизни в депрессивных районах всегда были выше, чем в благополучных, а пандемия усугубила ситуацию. По данным Национального бюро статистики, смертность от коронавируса в первом случае примерно вдвое выше. Как говорит профессор Майкл Мармот, специализирующийся на проблеме неравного доступа к здравоохранению, "печальный рекорд сообщает нам нечто важное о нашем обществе в целом".

Британия на фоне остального мира

Прошлой весной Соединенное Королевство оказалось одной из наиболее пострадавших стран. Труднее оценить ситуацию и успех или провал разных стран в ходе второй волны, поскольку пандемия проходит в мире очень по-разному.

В одних государствах, как в Австралии, и первая, и вторая волна были слабее.

Другие, как Германия и Польша, сравнительно легко отделались весной, но сейчас переживают всплеск.

В США вообще трудно говорить о волнах, потому что там, в отличие от Британии, не было летнего спада заболеваемости.

Пока число умерших растет, а вакцинация только разворачивается, рано составлять таблицу результатов и судить, кто лучше и кто хуже справился со второй волной.

Профессор Деви Шридхар из Эдинбургского университета - одна из тех, кто критикует принятую Британией тактику борьбы с пандемией с самого ее начала.

По ее словам, власти Соединенного Королевства, как, впрочем, многих европейских стран, проявили беспечность, придерживаясь распространенного мнения, что Covid-19 - "это что-то вроде гриппа".

"Потребуются годы, чтобы разобраться, почему дела с Covid-19 пошли в Британии так плохо, - говорит ведущий инфекционист Лондонского университетского колледжа доктор Нил Стон. - Пока видно одно: вопиющая неспособность извлечь уроки из первой волны".

Многие разделяют это чувство, но кое-какие выводы все же делаются.

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Например, дополнительное тестирование и поставка средств индивидуальной защиты помогли существенно понизить смертность в домах престарелых, если сравнивать первую и вторую волны.

Конечно, легко рассуждать обо всем задним числом. Но, как заметил в недавнем интервью ведущий научный консультант правительства сэр Патрик Валланс, "урок таков - ограничения надо вводить чуть раньше, чуть жестче и чуть шире.