Как власть и оппозиция в России готовятся к акции протеста 31 января

Анна Рында

Би-би-си

Автор фото, Getty Images

Во многих городах России 31 января пройдут акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был задержан сразу после прибытия в Россию 17 января.

Уже на следующий день Навальному продлили срок задержания до 30 суток - а в четверг, 28 января, Мосгорсуд признал это решение законным. Таким образом, Навальный остается в "Матросской тишине" как минимум до 15 февраля.

Как власть и сторонники Навального готовятся к новой акции протеста в поддержку политика?

"Привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки"

Фильм "Дворец для Путина", опубликованный Фондом борьбы с коррупцией* перед акциями протеста 23 января, на YouTube к 29 января набрал более 101 млн просмотров. При этом некоторые смотрели его несколько раз - число уникальных зрителей YouTube оценивает в 31 млн человек, следует из данных, переданных ФБК в редакцию Би-би-си.

Алексей Навальный в обращении из СИЗО "Матросская тишина" к своим сторонникам выразил уверенность в том, что даже если в акциях протеста примут участие несколько процентов зрителей фильма, то этого будет достаточно, чтобы власти могли трезво оценить масштабы недовольства.

"2% этих зрителей, вышедших на улицу, будет достаточно, чтобы привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки", - говорится в обращении Алексея Навального.

В пятницу было опубликовано сразу два журналистских материала, подтверждающих некоторые данные, изложеннные в фильме-расследовании ФБК.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое, как он утверждает, во дворце в Геленджике. Телеграм-канал утверждает, что снять видео помог "представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет".

"Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", - прокомментировал видео главный редактор Mash Максим Иксанов.

Интерьеров во дворце нет, проект завершат через пять-шесть лет, следует из опубликованного Mash материала.

Издание "Медуза" опубликовало свое расследование о "дворце Путина" в Геленджике. Издание утверждает, что Путин редко навещает "резиденцию на мысе Идокопас". По подсчетам "Медузы", президент бывал там как минимум четыре раза.

"Подземный комплекс под резиденцией уходит вниз на 16 этажей и целиком пронзает мыс Идокопас, на котором стоит дворец. Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома - на случай эвакуации", - говорится в статье. По утверждению издания, стройкой в Прасковеевке, ближайшем к дворцу населенном пункте, полностью руководит ФСО.

Серия обысков у оппозиции

27 января полиция устроила серию обысков у сторонников Алексея Навального, его соратников, а также членов семьи политика.

Вечером в среду силовики провели обыск в квартире в Марьино, где живет брат политика Олег Навальный. Также полицейские выломали дверь в съемную квартиру Алексея и Юлии Навальных на Автозаводской.

Одновременно обыск проходил в офисе Фонда борьбы с коррупцией и студии канала "Навальный.Live", где в тот момент находилась юрист ФБК Любовь Соболь. После завершения обыска в офисе ФБК полицейские провели обыск и в квартире Соболь.

Полиция пришла в том числе и к отцу координатора московского штаба политика Олега Степанова, а также привезла соратника Навального из спецприемника домой для отдельного обыска.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Полицейские провели обыск в том числе у брата Алексея Навального - Олега

Обыски проходили также у журналистов, активистов и их родственников. О визитах полиции сообщили главред "Медиазоны" Сергей Смирнов, члены Либертарианской партии Игорь Ефремов и Глеб Быков и другие.

Кроме того, полицейские задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, которая на днях уже была оштрафована за призывы протестовать 23 января. Обыск состоялся в квартире матери Алехиной, самой активистки там не было. Как стало известно позже, ее задержали у Мосгорсуда и повезли на обыск к муниципальному депутату Люсе Штейн.

По данным "Открытой России", силовики приехали с Алехиной и выломали дверь в квартиру Штейн, которую та снимает. Сама Штейн в тот момент была в суде на апелляции. По данным "Открытой России", при обыске у нее изъяли компьютер и телефон.

По итогам обысков Соболь, Олега Навального и Алехину задержали и увезли на ночной допрос.

Как сообщил директор ФБК Иван Жданов, обыски проходили в рамках расследования дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (236 УК). Весной 2020 года ее ужесточили из-за пандемии коронавируса.

В пятницу в Москве задержали муниципального депутата Константина Янкаускаса. Как сообщает "ОВД-инфо", его задержание также связано с уголовным делом по статье о нарушении санитарных и эпидемиологических норм.

Также 29 января стало известно о задержании подруги сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова - Анну Велликок. Сам Албуров отбывает 10-дневный арест за призывы к несанкционированному митингу.

Велликок сообщала в "Твиттере", что ее будут допрашивать по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. "Говорят, у меня статус свидетеля", - уточнила она.

29 января в Москве задержали менеджера штабов политика Алексея Навального Анастасию Кадетову за неповиновение полиции. Позже Солнцевский районный суд арестовал Кадетову на 10 суток, рассказал "Медиазоне" ее адвокат Федор Сирош.

17 января Кадетову задержали в аэропорту Внуково, где должен был приземлиться самолет с Алексеем Навальным. Активистку отвезли в ОВД "Дорогомиловский", где составили протокол по той же статье - о неповиновении полиции.

Дело против Леонида Волкова

В пятницу, 29 января, стало известно, что главе сети региональных штабов Алексея Навального Леониду Волкову было заочно предъявлено обвинение. Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении Волкова по статье о вовлечении подростков в "совершение действий, представляющих опасность для жизни". Максимальное наказание по ней составляет три года заключения.

Волков объявлен в розыск. Летом 2019 года он покинул Россию и сейчас, как сообщалось, находится в Германии.

Поводом для уголовного дела следователи назвали размещение Волковым на YouTube призывов "к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России". Как сообщили в Следственном комитете, ссылки на эти публикации появлялись на страницах в "Фейсбуке", "Твиттере" и "Инстаграме".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция 23 января стала крупнейшим несогласованным протестом за последние годы и обернулась рекордными задержаниями

В СК заявили, что собирают доказательства виновности Волкова, который "достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией".

Задержания и аресты в регионах

В регионах также проходят задержания сотрудников штабов оппозиционного политика и активистов.

В Екатеринбурге в пятницу утром была задержана сотрудница регионального штаба Алексея Навального Виктория Райх. По словам девушки, ее задерживали люди в штатском, силой заталкивали в автомобиль.

В отношении активистки был составлен протокол по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации массового мероприятия - прим. ред.) за организацию шествия.

В Нижнем Новгороде полиция задержала Романа Трегубова, координатора нижегородского Штаба Навального. Он доставлен в следственную часть городского управления МВД, по какому делу - пока неизвестно, написал в телеграм-канале правозащитник Павел Чиков.

В Твери полицейские задержали и отвезли в ОВД активиста Артема Важенкова.

В Кургане полицейские выломали дверь, чтобы отвезти в отдел для составления протокола сотрудника местного штаба Навального Антона Талыкова.

В Тамбове полицейские задержали сотрудника штаба Навального Максима Михайлова, сообщил "МБХ медиа" волонтер штаба Леонид Ярыгин. В отношении него был составлен протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции).

В Омске задержан 18-летний студент Никита Константинов, который, по версии полиции, расклеивал листовки с призывом участвовать в акции протеста 31 января, сообщает интернет-издание Тайга.инфо. По данным издания, его уже около суток удерживают в полицейском участке.

Как сообщили в местном штабе Алексея Навального, Константинова полиция забрала из дома и, отобрав телефон, насильно увезла в отделение.

Изъятие плакатов у снеговиков

В Архангельской области полиция изъяла плакаты у снеговиков. 26 января экоактивистка Елена Калинина устроила в селе Зачатье Архангельской области пикет снеговиков. Калинина слепила четыре снежные фигуры, которым дала плакаты "Вова, между нами все кончено", "Долой царя", "Мир хижинам! Войну дворцам!" и "Это наша страна!".

"В основном акции протеста проходят в больших городах, а в селах и деревнях не принято так собираться, поэтому я решила, что как-то тоже надо заявить свою позицию", - так объяснила Би-би-си свой поступок Елена Калинина.

Полицейские приехали на следующий день после начала "митинга" и забрали у у снеговиков плакаты, а хозяйку участка отвезли в отделение для беседы.

По словам женщины, местная полиция действовала по распоряжению начальства.

"И они [полицейские] в шоке от того, что государство реагирует на такие "протесты" [...] Из-за этой реакции полиции о снеговиках знают все, а могли бы просто постоять тихонечко. Узнали бы только наши деревенские и читатели моей страницы", - рассказала Елена Калинина.

В Москве закроются оружейные магазины

Агентство Интерфакс сообщает, что в Москве в ближайшие выходные будут закрыты некоторые оружейные магазины. Как рассказали агентству представители магазинов и торговых сетей, специализирующихся на продаже оружия и патронов, магазины закрываются перед проведением акции протеста по распоряжению правоохранительных органов. Некоторые магазины объяснили выходные дни вне графика "техническими причинами".

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что распоряжение по торговым сетям рассылает Росгвардия. Такие распоряжения получили, по данным канала, в магазинах Air-Gun и "Кольчуга". В пресс-службе Росгвардии эту информацию отрицают, сообщает Интерфакс.

Мэрия Новосибирска, как сообщают местные издания, запретила продажу алкоголя в центре города 31 января и 2 февраля, когда пройдут акции в поддержку Алексея Навального.

Спиртное будут продавать только с 11:00 до 15:00 по местному времени. Но этот запрет будет касаться только магазинов, расположенных в центре города, в непосредственной близости от места проведения протестной акции.