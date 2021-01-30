"Призрак оперы" из Баттерси: 65 лет нераскрытой тайне

Подпись к фото, Первая статья в Daily Mail об этом случае, датируемая 20 февраля 1956 года

Сейчас Ширли Хитчинс 80. А когда ей было 15, о ней заговорило все Соединенное Королевство.

В России ближайшим аналогом этой истории по интригующей таинственности и интересу публики является гибель тургруппы Дятлова на Северном Урале. Только в Британии, к счастью, все остались живы.

За 65 лет кто только не пытался разобраться в загадке: от полиции до священников. Разгадку искали даже в Палате общин: во время парламентского часа тогдашнего министра внутренних дел спросили, что он обо всем этом думает, но конкретного ответа не получили.

Подпись к фото, Семья Хитчинсов у себя дома в 1957 году

В наши дни новое расследование предпринял журналист Би-би-си Дэнни Робинс. Два года назад в его распоряжении оказалась объемистая картонная коробка с документами, которые собрал ныне покойный знаменитый "охотник за привидениями" и друг Артура Конан-Дойля Гарольд Чиббетт.

6 марта 1956 года Чиббетт позвонил в дверь дома по адресу Уиклиф-роуд, 63 в районе Баттерси на юге Лондона, который снимала семья Хитчинсов: машинист подземки Уолли, его жена Китти - банковский клерк, пожилая мать Уолли и их дочь Ширли.

Чиббетта проводили в гостиную, где сидела главная героиня этой истории, большеглазая хрупкая шатенка.

Подпись к фото, Мать Ширли Китти Хитчинс у дома по адресу Уиклиф-роуд, 63

"Вы, должно быть, считаете меня сумасшедшей, как все?" - спросила она, едва поздоровавшись.

"Пока я вижу, что вы напуганы, мисс", - мягко сказал Чиббетт.

Все началось примерно месяц назад, 27 января, когда Ширли обнаружила на коврике в своей спальне старинный серебряный ключ - по словам Хитчинсов, слишком шикарный для их дома, и не подходивший ни к одному замку. Впоследствии он пропал так же необъяснимо, как нашелся.

Подпись к фото, Надписи на стене в доме по адресу Уиклиф-роуд, 63, якобы сделанные полтергейстом

Следующей ночью семью разбудил грохот, как будто кто-то передвигал и ронял тяжелую мебель. Понятно, все очень испугались.

За этим, по словам Хитчинсов, последовали новые "чудеса". В 90% других описанных случаев полтергейста дело ограничивается стуками и скрипами, но здесь был полный набор: летающие предметы, самовозгорающиеся огни, гуляющие сами по себе домашние тапочки.

Подпись к фото, Статья из газеты Sunday Graphic с фотографией Ширли

Кто-то передвигал кастрюли и сковородки на кухне, сдергивал простыни с кроватей и спускал воду в туалете. По словам Ширли, у неё на глазах стулья поднимались в воздух, а часы, взлетев с каминной полки, покружились и приземлились на столе.

Судя по поведению полтергейста, он как-то особенно относился к Ширли, и вроде бы ревновал ее к ухажерам. Девушка назвала его "Дональдом". По словам женщины, "Дональд" вел себя с ней, как надоедливый брат. Журналисты называли его "призраком-бойфрендом".

Подпись к фото, Дэнни Роббинс на улице Уиклиф-роуд во время съемок сериала

Бабушка однажды облила внучку святой водой. В тот же день в ее комнате кто-то порвал занавески. "Дональд" рассердился, решила семья.

В те годы дома на Уиклиф-роуд стояли тесно, а шум по ночам у Хитчинсов бывал такой, что соседи начали задавать вопросы. В полтергейст им не очень верилось, но, с другой стороны, добропорядочные и даже скучноватые Хитчинсы не выглядели как люди, способные так шутить.

Подпись к фото, "Ширли, я приду", - говорится на первой записи, якобы оставленной полтергейстом

За "самый страшный дом в Англии" принялась, как выражались тогда в СССР, "падкая до сенсаций буржуазная пресса". Тем более, что в британской культуре привидения и спиритизм издавна занимают особое место.

Публика разделилась на верящих в сверхъестественное и тех, кто считал, что Хитчинсы зачем-то всех разыгрывают. По словам Ширли Хитчинс, даже отец порой сомневался в ее рассказах.

Однажды на стене спальни Ширли появилась надпись: "Ширли, я приду". Но никто не "пришел", семья свыклась со странностями и прожила так целых 12 лет.

Закончилось все тем, что в 1968 году Ширли вышла замуж, уехала из Лондона в Сассекс, и с тех пор "Дональд" себя не проявлял.

Подпись к фото, Первая страница дневника Уолли Хитчинса "Жизнь с полтергейстом"

Старшие Хитчинсы давно умерли, дом на Уиклиф-роуд, 63 снесли. Бывший пролетарский район превратился в престижное место с многочисленными гастропабами и авторскими кафе.

Гарольд Чиббетт занимался загадкой всю оставшуюся жизнь, но к определенным выводам не пришел.

Одно время он дежурил по ночам на кухне Хитчинсов и пытался записать таинственные звуки на магнитофон, но из этого ничего не вышло. "Что и требовалось доказать", - говорят скептики. "Ничего удивительного, - возражают "верующие". - Признак знал, когда его подслушивают".

Расследование с открытым финалом

Плодом работы Дэнни Робинса стал цикл передач общей продолжительностью больше полутора часов, прозвучавших на BBC Radio 4 на днях, в 65-ю годовщину начала таинственных событий.

Подпись к фото, В центре фото - медиум Гарри Хэнк, который проводит сеанс спиритизма. Ширли и ее отец Уолли - справа от него

Фрагменты интервью с Ширли Хитчинс и дискуссий с приглашенными экспертами, профессором психологии Кираном О'Кифом и писательницей-экспертом по паранормальным явлениям Ивлин Холлоу, перемежаются там с постановочными эпизодами, в которых давно умершие люди "разговаривают" с Робинсом голосами актеров.

"Призрак оперы"в знаменитом мюзикле оказался в конце концов человеком из плоти и крови. Что произошло в Баттерси, сказать сложно.

Подпись к фото, Расследователь паранормальных явлений Гарольд Чиббетт (в сериале его исполняет Тоби Джонс)

По словам последней оставшейся в живых свидетельницы, 65 лет назад она была обычной веселой старшеклассницей с массой друзей и подруг, может быть, слегка самоуверенной и избалованной, мечтала стать художницей, обожала недавно вошедший в моду рок-н-ролл и избытком воображения не страдала.

"Дональд" свалился ей на голову внезапно и, по ее словам, "лишил нормальной юности": сначала она "до смерти перепугалась", потом стала бояться угодить в психиатрическую клинику, какое-то время за девушкой по пятам ходили репортеры и фотографы.

Ширли уверяет, что иногда ей удавалось общаться с "Дональдом", задавая ему вопросы, на которые она просила отвечать одним стуком вместо "нет" и двумя вместо "да". В ходе такого "общения" он якобы сообщил, что не оставит ее в покое, но вреда не причинит.

И сейчас пожилая леди признается, что не очень хочет говорить о "Дональде": вдруг он услышит и вернется?

Единственное, в чем остался убежден Роббинс - она верит в реальность всего, что с ней случилось.

Полтергейст часто объясняют естественным потрескиванием старых домов и мебели или проделками мышей и крыс, но здесь звуки были такими громкими, что их слышали многочисленные соседи.

Подпись к фото, Юная Ширли Хитчинс в своей комнате

Может быть, герои этой истории все-таки сговорились и много лет всех дурачили, а Ширли Хитчинс продолжает делать это по сей день? Но для чего?

Профессор О'Киф заявил, что как ученый в потусторонние силы не верит, зато знаком со случаями психических расстройств, когда люди не испытывают тени сомнения в своих галлюцинациях, особенно если они возбуждены или испуганы.

Для убедительности психолог устроил эксперимент: привез автора передачи Дэнни Робинса в свою лабораторию в Букингемширском университете, поместил в "комнату ужасов", а затем оставил одного в обычном помещении, предупредив, что он может услышать необычные звуки, и напряженно ожидавший журналист действительно что-то услышал, хотя никаких звуков не было.

Но Ширли никто предварительно не пугал, к тому же как одинаковые галлюцинации могли возникнуть одновременно у всей семьи?

Мнение Ивлин Холлоу - на свете есть много непознанного. "Да, я верю, что существуют духи, которые выбирают себе конкретного человека и питаются его энергией", - сказала она.

"Лично я в духов не верю, но история такова, что даже у скептиков возникают сомнения", - подытожил ожививший эту старую историю журналист Дэнни Робинс.