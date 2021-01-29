"Запомните лица тех, кто продает вас": как в "ТикТоке" появились проплаченные посты против митингов

Наталия Зотова

Би-би-си

Арест Алексея Навального и новости о "дворце Путина" всколыхнули прежде аполитичный российский "ТикТок". На увлеченных оппозиционной повесткой блогеров стали выходить посредники с "методичками" - за несколько тысяч рублей тиктокерам предлагают рассказать о рисках на митингах и уголовных делах Навального.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как "политические" деньги раскололи "ТикТок".

Перед объявленным сторонниками Навального митингом 23 января российский "ТикТок" стремительно политизировался. Ролики про дворец в Геленджике, задержание Навального и митинги заполняли ленты даже аполитичных пользователей. Подростки стали наперебой снимать видео с советами, как готовиться к акциям.

Власти ответили на внезапное увлечение молодежи в соцсетях протестной повесткой “скупкой” блогеров.

Как рассказали Би-би-си четверо специалистов по "ТикТоку" и пользователей соцсети, перед очередным митингом 31 января блогерам стали предлагать платные ролики с критикой Навального и митингов.

В одном из техзаданий, которые получили блогеры, приводятся четыре главные темы для такого видео.

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"На жизнь зарабатывают, но не много"

Коммерческая реклама в "ТикТоке" - дело обычное, именно так блогеры монетизируют свои просмотры. В октябре Forbes собрал рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров в России.

Например, Алексей Савко, рекламировавший Coca Cola, Uber, "Сбербанк", McDonald’s, "Мегафон" и другие крупные компании, зарабатывает 2 млн рублей в месяц.

Но сверхвысокие доходы могут получать только самые топовые тиктокеры - с миллионами подписчиков, рассказал Би-би-си продюсер, исполнительный директор агентства NÉRPA agency Ренат Янбеков.

"А если средние агентства и средние блогеры - от 300 тысяч подписчиков - там и гонорары небольшие: 10-15-20 тысяч [рублей] блогеру за пост, - продолжает Янбеков. - То есть на жизнь они зарабатывают, но не много".

Однако масштабной политической рекламы в соцсети раньше не было. Возможно, поэтому блогеры и аудитория сразу обратили внимание на заказные ролики. Тиктокеры рассказывают, как им предлагали несколько тысяч рублей за ролик против митингов, и высмеивают взявших деньги.

Руководитель крупного рекламного агентства блогеров Wildjam Ярослав Андреев заявил, что агентство не занимается пропагандой и политической рекламой, а однотипные посты с критикой Навального в "Инстаграме" - инициатива самих блогеров.

Позже пресс-служба Wildjam объявила о прекращении сотрудничества с блогерами, которые были замечены в проплаченных постах о политике. Впрочем, конкретные имена в компании не назвали.

"Мои же налоги мне отдают обратно, чтобы я свое мнение продал"

"Политическая реклама в "ТикТоке" просто не работает. Путин среди молодежи считается "зашкваром", и люди просто смахивают ролики в его поддержку, - объясняет Би-би-си тиктокер Петр Тюрин, он ведет юмористический "ТикТок" @Likefam вместе с женой. - А значит, алгоритмы считают, что этот ролик неинтересный, и его уже не покажут большой аудитории. А про Навального любое мнение интересно дослушать. Люди досматривают до конца, платформе это удобно, и просмотры растут в геометрической прогрессии".

Тюрин увидел объявление с пометкой "срочный заказ" на бирже рекламы, которой активно пользуются тиктокеры. Уточнил, что надо рекламировать: оказалось, надо советовать не ходить на митинг и рассказывать, что Навальный на самом деле уголовник.

За это блогеру предложили пять тысяч рублей. Цена меньше рыночной, говорит блогер: с учетом количества подписчиков за рекламу он берет не меньше семи.

Аккаунт, с которым переписывался блогер в "Телеграме", называется "Союз молодежи". "Мы общественная организация по делам молодежи, мы хотим предостеречь детей от участия в несогласованных акциях", - было написано в техническом задании, ссылку на которое прислали Тюрину.

Петр признается, что внезапно появившиеся политические ролики и споры в "ТикТоке" его "уже заколебали": "Я не за Путина и не за Навального. Но тот факт, что мои налоговые бабки, которые я как блогер плачу, мне же отдают обратно, чтобы я свое мнение продал, меня возмутил".

Петр так рассердился, что решил пойти на митинг 23 января: там он вел трансляцию в свой "ТикТок", рассказывая подписчикам, что происходит на площади и кто там собрался.

"Они запачкались - и сразу получили"

В "ТикТоке" можно записать свое видео на уже существующую звуковую дорожку: так в соцсети возникают, например, флешмобы с танцами, а еще таким образом блогеры подчеркивают, что делают контент по одной теме.

Заказные ролики можно найти по звуку: "ТикТок" - это не место для политики". "Это место для танцев, фуд челленджа, для того, чтобы дарить добро", - продолжают фразу одни блогеры: это десятки однотипных роликов, построенных по одному сценарию.

Другие записывают на этот же звук свою критику таких постов. "ТикТок" - это не место для политики. Это место для продажных блогеров, - говорит в ролике тиктокер @Sirius_frost: - Запомните лица тех, кто продает вас же. Друзей не меняют на бабло".

Другой блогер взял гитару и спел про продажных блогеров на мотив песни "Айя" Канги: "Это место для продажных блогеров, которых только помани монетой с круглым номером, и Кремль вас запомнил бы".

В "методичке", попавшей в общий доступ, предлагалось ставить к платным роликам хештеги "нетреволюции" и "нехочуреволюцию". В итоге в топе этих хештегов появились ролики с разоблачениями проплаченных блогеров.

"Стоит ли идти на митинг? Это карается уголовной ответственностью, вы можете попасть в СИЗО", - рассказывает 16-летняя блогерша Катя Джин с 8 миллионами подписчиков.

"Потом своим друзьям стыдно будет в глаза смотреть", "Упс, продалась", "Кремль: +1000 рублей", - пишут ей в комментариях, а кто-то прямо там призывает на "прогулку" 31 января.

Би-би-си обратилась к Кате Джин и ее менеджменту за комментарием, но не получила ответа.

Следующий по популярности ролик по этому хештегу явно пародирует однотипный "темник": "Стоит ли тебе идти на митинг? Конечно же нет, ведь вы можете попасть в СИЗО! - передразнивает тиктокерша @Ideniza. - Знакомый текст? Да-да, именно за этот агитационный текст блогеры продали вас".

"То есть они запачкались - и сразу получили, - говорит о согласившихся на политическую рекламу Петр Тюрин. - Все уже знают, что это проплаченные ролики, их разоблачили".

"Мне говорят, что я пропагандирую свои взгляды, - сообщает в своем "ТикТоке" блогерша @Tololomo с 1,5 млн подписчиков. - Ведь я блогер, меня смотрят "неокрепшие умы", и я на них влияю".

Дальше девушка показывает скриншоты с "методичкой" про вред митингов, которую ей тоже предложили выполнить, и заключает: "Лучше я буду доносить до аудитории свободу выбора, чем продавать ее". Фоном играет протестная песня “Смерти больше нет” группы Ic3peak и звучит голос Алексея Навального: "Мы здесь власть!"

"Зачем власти такой рупор правды?"

В Кремле сильно встревожены всплеском политического контента в "ТикТоке" и других молодежных соцсетях и экстренно попытались что-то предпринять в ответ. Об этом рассказали Би-би-си два собеседника, вовлеченные в эту работу, но не уполномоченные давать официальные комментарии.

Проблема в том, что в самой власти нет специалистов по экосистеме молодежных социальных сетей, сходятся оба источника Би-би-си. А те стратегии, что им предлагали немногочисленные специалисты, власти на протяжении не одного года отвергают.

"Там все настолько отстало, что в принципе никто не понимает что такое "ТикТок". Они не понимают как он работает. Они серьезно пытаются доказать, что если у человека 300 подписчиков, то у него не может быть миллион просмотров, он накрутил", - приводит пример один из собеседников.

"На всех платформах власти пытаются действовать неуклюже и топорно. Людям совсем не нравится топорное вмешательство в контент блогера, это высмеивается и не работает: никто после этой агитации не идет голосовать", - убежден "ТикТок"-продюсер Ренат Янбеков.

Но другие соцсети, например, "Инстаграм", по самой своей структуре лучше подходят для распространения "заказухи", считают эксперты.

"В "Инстаграме" таргет запустил, ботов в комменты нагнал - и можно на общественное мнение влиять, - рассуждает Петр Тюрин. - Здесь такое не получится. В рекламе "ТикТока" жесткие рамки, политические посты нельзя делать. Если запустить ботов - сразу забанят. Так что это пока открытая площадка. Но ее могут и прикрыть: зачем власти такой рупор правды?".

Ренат Янбеков тоже опасается, что власти искусственно ограничат интернет-трафик или даже заблокируют нелояльные площадки. Но "это лучший способ взбесить россиян, наезжать на "ТикТок" - это ошибка", уверен он.