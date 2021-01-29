На Тиму Белорусских завели дело по наркотической статье

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В Минске завели уголовное дело на певца Тиму Белорусских, сообщил Следственный комитет Беларуси. Там утверждают, что 22-летнего исполнителя задержали с менее чем одним граммом гашиша. Сам Белорусских комментирует это противоречиво.

"По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство - гашиш, массой 0,4 грамма", - говорится в комментарии СК изданию Onliner.

В ведомстве сообщили, что в отношении Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Белоруссии, максимальное наказание - до пяти лет колонии.

Певца отпустили под залог, сказали в СК.

До появления официальной информации в телеграм-каналах в пятницу распространялись сообщения о том, что Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша, которые он якобы хранил у себя дома. Также утверждалось, что он под домашним арестом.

После этого певец заявил, что это не так. "Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете и где-то видите, - неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом", - написал он в "Инстаграме".

Артист добавил, что наркотики - "это плохо".

"Не знаю, что вы там прочитали, но расходимся", - написал Белорусских.

Тима Белорусских приобрел популярность в 2018 году, его самые известные песни - "Мокрые кроссы" и "Незабудка".