Возвращение экс-президента. Республиканцы не готовы расстаться с Дональдом Трампом

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

Автор фото, Getty Images

Дональд Трамп отказался от планов по созданию собственной партии. Вместо этого бывший президент США готовится стать единственным лидером республиканцев, сохранив статус одного из самых влиятельных политиков в стране.

Охлаждение отношений между Дональдом Трампом представителями Республиканской партии в Конгрессе не продлилось и трех недель. После неудачной попытки штурма Капитолия лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что именно президент "должен нести ответственность" за организацию мятежа в столице страны, и призвал его публично признать свою вину. Глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, в последние четыре года считавшийся верным сторонником Трампа, не скрывал, что он возмущен действиями уходящего президента, и публично говорил о том, что именно он спровоцировал своих сторонников на штурм. Вице-президент Майк Пенс демонстративно не явился на церемонию проводов своего бывшего босса, отправившись вместо этого на инаугурацию нового президента США.

Рейтинги Трампа рухнули - согласно последним опросам, его действия одобряли менее 38% американцев. По данным местных избирательных комиссий, после событий в Вашингтоне 6 января 30 тысяч избирателей-республиканцев официально отказались поддерживать партию, перейдя в стан демократов.

Трамп, в свою очередь, не скрывал обиды на бывших соратников. Как утверждают американские СМИ, последней каплей для бывшего президента стал демарш десяти республиканцев в Палате представителей, поддержавших импичмент. До этого ни один представитель Республиканской партии в Конгрессе не голосовал за отстранение президента от власти.

По утверждению издания Wall Street Journal, перед тем, как покинуть Вашингтон, Трамп даже обсуждал со своими советниками планы по созданию новой политической партии под названием "Партия патриотов", которая должна была составить конкуренцию республиканцам.

Уже через неделю, правда, оказалось, что никакой необходимости в создании новой партии у Трампа нет.

Предвыборные доводы

На этой неделе сразу несколько влиятельных республиканцев, критиковавших экс-президента или старавшихся никак не комментировать события 6 января, публично выступили в поддержку Трампа.

Глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел, до этого старавшаяся никак не комментировать события 6 января в Вашингтоне, неожиданно опубликовала официальное заявление, назвав объявленный Конгрессом импичмент Трампа неконституционным.

"Объявленная лидерами демократов вендетта против президента Трампа всегда включала в себя импичмент, и многие из них обещали сделать это еще до того, как он вступил в должность", - заявила она, добавив, что эта инициатива лишь "отвлечет Конгресс от важных вопросов, которые заботят всех американцев".

Уже на следующий день после выхода этого заявления лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти, еще недавно призывавший Трампа взять на себя ответственность за попытку штурма Капитолия, провел с бывшим президентом дружеские переговоры в его гольф-клубе "Мар-о-Лаго" во Флориде.

Улыбающийся Маккарти сфотографировался вместе с Трампом, а во время разговора, как следует из официального заявления, оба политика пообещали "работать вместе для победы Республиканской партии на (промежуточных - Би-би-си) выборах 2022 года".

"Единое консервативное движение позволит нашим гражданам также объединиться ради защиты свобод в нашей стране", - говорится в заявлении конгрессмена, распространенном после этой встречи.

Как отметили потом американские СМИ, для сбора пожертвования на избирательную кампанию 2022 года предвыборный штаб конгрессмена Маккарти запустил сайт под названием "Большинство Трампа" (Trump's Majority).

"Мы нужны друг другу, - откровенно заявил изданию Politico член Комитета Республиканского партии штата Арканзас Джонатан Барнетт. - Мы нуждаемся с нем, в его советах и его избирателях. Но и он не сможет без нас обойтись".

Принуждение к миру?

По традиции, американские президенты, покинувшие свой пост, стараются не участвовать в политике. Барак Обама, например, в течение четырех лет никак не комментировал действия Дональда Трампа, позволив себе несколько резких заявлений лишь во время недавних выборов.

Эту традицию 45-й президент США нарушил, едва успев покинуть Белый дом. Уже через несколько дней после этого политический комитет Трампа под названием "Спасем Америку" опубликовал официальное заявление в поддержку кандидатуры бывшего пресс-секретаря президента Сары Сандерс на выборах на пост губернатора штата Арканзас.

Советники бывшего президента в интервью американским СМИ не скрывали, что Трамп намерен принять самое активное участие в предвыборной кампании 2022 года и уже составил список из нескольких десятков кандидатов на места в Конгрессе и Сенате, которых он собирается поддержать.

"Разногласия между Трампом и лидерами республиканцев никуда не делись, но продолжать это противостояние им просто не выгодно, - пояснил Русской службе Би-би-си преподаватель Колумбийского университета Ричард Фролик. - Да, после событий 6 января Республиканскую партию покинуло несколько тысяч сторонников, но в ноябре за Трампа проголосовали 74 млн избирателей. Республиканцы прекрасно понимают, что без этих голосов они не смогут выиграть ни одни выборы, и поэтому вынуждены идти на сотрудничество с Трампом".

То, что лидеры республиканцев предпочли забыть о своих недавних претензиях к экс-президенту, политологи объясняют и "особенностями характера" самого Трампа.

"Он никогда не скрывал, что будет мстить любому, кто попытается как-то ему помешать, - напомнил Русской службе Би-би-си эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб. - Даже после того, как он покинул Вашингтон, после того, как его лишили его главного рупора - "Твиттера" с 80 млн подписчиков, Трамп предельно ясно дал понять своим сторонникам и противникам, что он не собирается отказываться от этой мести".

Как утверждают источники сразу нескольких американских изданий, после того как Палата представителей объявила о втором по счету импичменте Трампа, советники уходящего президента составили целый список политиков, попавших в разряд личных "врагов" экс-главы Белого дома. Первыми в этом списке значились имена 10 республиканцев в Конгрессе, поддержавших импичмент. Кроме этого, в перечень персональных противников вошли губернатор Джоржии Брайан Кэмп, отказавший пересмотреть результаты выборов в штате, сенатор от Аляски Лиса Мурковски, потребовавшая от Трампа добровольно уйти в отставку, и некоторые другие политики.

Одним из главных "врагов" была назначена член Конгресса от штата Вайоминг, дочь бывшего вице-президента США Лиз Чейни, считающаяся третьим по статусу законодателем в иерархии республиканцев в Палате представителей. Она также поддержала импичмент.

По распоряжению Трампа в конце января в Вайоминг отправился конгрессмен Мэтт Гаец, который выступил на специально организованном митинге против Лиз Чейни. Одновременно сотрудники предвыборного штаба уже бывшего президента провели несколько опросов общественного мнения, которые должны были продемонстрировать крайне низкий уровень поддержки Чейни.