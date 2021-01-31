“Гораздо больше народу”. Как акции протеста в регионах стали масштабнее, а задержания - рекордными

Сергей Горяшко, Тимур Сазонов, Ростов-на-Дону; Елена Бердникова, Курган

Би-би-си

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Дышать не могу, парни!". Как прошли протесты 31 января

Вторая неделя всероссийского протеста в поддержку Алексея Навального запомнилась более жесткими действиями силовиков и новым рекордом по числу задержанных.

Уже к вечеру воскресенья правозащитники зафиксировали новый рекорд протестных акция в России - полиция, по подсчетам "ОВД-Инфо" задержала на митингах более 5 тыс. человек. В прошлую субботу число задержанных перевалило за три тысячи. Силовики по всей стране взяли на вооружение московский опыт перекрытия центра города, и в региональных столицах полиция делала то же самое. Помимо Москвы и Петербурга в тройку лидеров по числу задержанных попал Красноярск - там полиция задержала едва ли не всех участников митинга - 194 человек. Рекордно много задержанных также в Нижнем Новгороде (173 человека) и в Твери (124). О самых ярких акциях оппозиции в регионах - в материале Би-би-си.

Дальний Восток

На Дальнем Востоке, как и в субботу, 23 января, наибольшую протестную активность продемонстрировал Владивосток. Там же отличилась и полиция - по числу задержанных город попал в десятку рекордсменов, в отделениях полиции оказались 122 человека (данные "ОВД-Инфо").

Автор фото, PAVEL KOROLYOV/AFP via Getty Images

Протестующих ОМОН вытеснил на лед Амурского залива Охотского моря. Два полицейских приехали на снегоходе МЧС уговаривать собравшихся вернуться на берег, где "безопаснее". Когда снегоход МЧС неожиданно заглох, молодежь начала водить вокруг него хоровод, с криками "Счастья!", "Мирный протест!" и "Полиция с народом!". Девушки пытались подарить полицейским цветы, но те от подарка отказались. Протестующие не выходили на берег, так как их там ждал ОМОН с дубинками.

На берегу в одного из участников митинга, как сообщила "Новая газета" со ссылкой на ОВД-инфо, "полицейский в штатском дважды выстрелил из травматического пистолета".

Корреспондент "Новой газеты" Валерия Федоренко записала на видео момент, когда молодой человек с забинтованным бедром отдает в отделении полиции №4 заявление по поводу действий ОМОНа.

Значительно менее яркой оказалась акция в Хабаровске - с лета он был главным протестным городом дальневосточного региона, люди несколько месяцев подряд выходили на акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В воскресенье у площадь Ленина вышли только несколько десятков человек, полиция задержала 13. Неделей ранее в городе на улицы вышли 200-300 протестующих.

Автор фото, Vadim Skryabin\TASS via Getty Images Подпись к фото, Жителям Якутска не помешал митинговать мороз, но помешала полиция

Около 50 человек вышли на акцию в Якутске - не помешал и 40-градусный мороз. Несколько десятков протестующих собрались на акцию и в Петропавловске-Камчатском, там, по данным "ОВД-Инфо" задержанных восемь.

Сибирь

Самыми массовыми задержаниями в регионах отличился Красноярск. Там полиция предприняла беспрецедентные меры, чтоб не пустить протестующих на место сбора - площадь Мира. Общественный транспорт проходил мимо нее без остановок, близлежащие дворы были либо перекрыты, либо их охранял ОМОН. Сугробами в человеческий рост завалили не только подходы к площади, но и парковки для инвалидов.

На акцию собрались 200-300 человек. При минус 30 градусах они водили хороводы в окружении силовиков, которые взяли толпу в "коробочку" силовиков, и скандировали "Свободу политзаключенным!", "Аквадискотека!", "Россия будет свободной!".

Автор фото, Andrei Samsonov\TASS via Getty Images Подпись к фото, Так водили хороводы в Красноярске

В полицию забрали практически всех участников акции - Красноярск третий по числу задержанных город России. В отделениях полиции, по данным "ОВД-Инфо" оказались 194 человека, больше задержанных только в Москве и Петербурге.

"Новая газета" столь жесткий разгон митинга объяснила тем, что операцией руководил начальник межмуниципального УМВД "Красноярское" Геннадий Березин. Ранее он служил на юге России, на Кавказе и в Москве. В столице он отличился "обеспечением охраны общественного порядка при проведении значимых спортивных событий и культурно-массовых мероприятий", сообщается на сайте МВД.

Автор фото, Kirill Kukhmar\TASS via Getty Images

В Новосибирске, по данным местной полиции, на улицы вышли 1,3 тысячи человек. Штаб Навального в городе сообщил о 10 тысячах участников. Протестующие прошлись по центральным улицам города, полиция пыталась препятствовать соединению протестных колонн в одну группу. Полиция перекрыла пешеходное движение по Красному проспекту перекрыто и улицы возле областного правительства, а на центральной площади города - площади Ленина - поставили заграждения и машины Росгвардии, писал "Коммерсантъ". Задержали более 150 участников акции.

Автор фото, Kirill Kukhmar\TASS via Getty Images

У новосибирцев есть и "местная" причина выходить на улицы: в городе идет кампания за отставку мэра-коммуниста Анатолия Локтя. Оппозиция на выборах мэра в 2019 году поддерживала депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко, руководителя штаба Навального в регионе.

В Томске на улицы, по оценке новостного портала ВТомске.ru, вышли около 3 тысяч. Задержали 11 человек.

В Омске, где 20 августа экстренно приземлился самолет с Алексеем Навальным, которому стало плохо на борту, и откуда его в состоянии комы транспортировали в Германию, акция по численности была такой же, как в прошлую субботу. В отделениях полиции оказались 22 человека.

Урал

Среди уральских регионов, наибольшую протестную активность, как и обычно, показал Екатеринбург. Акция запомнилась и тем, что протестующие, уходя от полиции, вышли на лед реки Исеть, и по ней, спасаясь от задержаний, цепочками перешли на другой берег.

Автор фото, Znak.com Подпись к фото, Так екатеринбуржцы убегали от полиции через реку

Бывший мэр города, уральский оппозиционный политик Евгений Ройзман заявил Би-би-си, что по его оценке, в воскресенье "вышло гораздо больше народу, чем в прошлый раз". Издание Znak.com оценило численность шествия в 7 тысяч человек. Значительно меньшую оценку дало ГУВД Екатеринбурга - 2300 участников. Для сравнения на митинге 23 января Znak.com насчитал 3 тысячи человек.

"Резонанс очень серьезный. Смысл момента - люди перестали бояться", - так подвел итоги акции в разговоре с Би-би-си Ройзман.

Автор фото, Donat Sorokin\TASS via Getty Images

Он также отметил, что городская полиция и ГИБДД, вели себя достаточно корректно, но Росгвардия и ОМОН "загоняли людей в тупики, провоцировали их". "Выгнать несколько тысяч человек на лед - это преступление", - заявил Ройзман. Полиция задержала 45 человек.

В Челябинске шествие протестующих продлилось больше трех часов - силовики перекрывали дороги, а люди гуляли по всему центру города. Через мегафон собравшимся грозили штрафами, обязательными работами или арестом на срок до 15 суток. От угроз силовики переходили к действиям - причем одного из протестующих задерживали десять омоновцев. Он в ответ кричал: "Вы преступники, вы нарушаете закон!".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Жесткие задержания на митингах в поддержку Навального. Видео

Жители Кургана впервые увидели росгвардейцев в полном обмундировании - акцию в прошлую субботу разгоняли силовики в обычной полицейской форме. В автобусах, следовавших через Центральную площадь, - место сбора протестующих - женщины-кондукторы смеялись над бойцами в сверкающих на солнце зеркальных шлемах.

Выдавив собравшихся с площади перед кинотеатром "Россия", силовики начали выхватывать людей из толпы, которая переместилась к зданию главпочтамта. Задержали, по данным ОВД-инфо, шестерых.

Юг

В Ростове на акцию пришло несколько сотен человек. Силовики оцепили весь центр города. Заграждения и цепи из омоновцев стояли на Театральной площади, вдоль тротуаров на Садовой, также полиция заблокировала проход на территорию возле областного правительства. По улицам бродили кинологи с собаками.

Автор фото, Erik Romanenko\TASS via Getty Images)

На территорию возле публичной библиотеки людей пропускали свободно, но около заграждений стоял мужчина, который снимал всех входящих в "зону" митинга на видеокамеру. Выборочно у некоторых проверяли паспорта и содержимое рюкзаков.

Сама акция у библиотеки продлилась недолго - спустя 15 минут протестующие двинулись маршем по улице Пушкинской, где почти сразу начались задержания. Полицейские быстро и жестко выхватывали из толпы людей и уводили - так в автозаки попало не менее десятка человек.

После того, как один парень вырвался из рук омоновцев и попытался убежать, его скрутили и избили по ногам дубинкой.

Автор фото, Erik Romanenko\TASS via Getty Images

Несмотря на наличие журналистских удостоверений и бейджи на груди, полиция задержала двух корреспондентов портала Donday.

После начала задержаний толпа разбилась на несколько групп - они прорвались в разных направлениях и двигались по центру города, скандируя: "Отпускай! Он не боится, и я не боюсь! Ростов, выходи!". За ними двигались грузовики с ОМОНом. Периодически силовики выхватывали кого-то из группы протестующих и уводили в автозаки.

Автор фото, Erik Romanenko\TASS via Getty Image

На этот раз митингующие не решились перекрывать дороги, переходя улицы по светофору. Портал 1rnd сообщил, что на Садовой полицейские остановили водителя авто, который на полную громкость включил песню Виктора Цоя "Перемен", и полчаса проводили с ним беседу.

Около четырех часов дня шествие, по сути, закончилось: "разрезая" толпу на мелкие группы, полицейские выдавливали их в переулки, где люди в итоге и растворились. Напоследок силовики задержали несколько человек, пришедших посидеть на лавочке возле городского центрального рынка.

"По нашим данным на 19.00, после митингов было задержано в общей сложности 79 человек, - рассказал Русской службе Би-би-си координатор ОВД-инфо в Ростове-на-Дону Ростислав Павлищев. - Но это только те, чьи данные и контакты у нас есть. В реальности, думаю, цифра больше сотни".

К вечеру число задержанных выросло до 93.

"Задержанные участники митинга раскиданы по шести отделам полиции, адвокатов к ним не пускали. Часть людей повезли в суд, все наши адвокаты уже там, чтобы защищать их", - сообщил Павлищев.

В числе задержанных оказалась 84-летняя гражданская активистка Лидия Ольшанская. Несмотря на почтенный возраст, ее тоже доставили в отделение в автозаке. Ее дело рассматривает суд.

Как рассказал Би-би-си один из участников митинга, судьи уже выносят первые постановления об административных арестах от пяти до десяти суток, и это пока основной вид наказания: "Всех везут в Кировский районный суд Ростова, причем поначалу туда доставили слишком много людей - и их пришлось отправить обратно в отделение".

Десять суток ареста получила редактор местной газеты "Батайское время" Светлана Шишканова. Она стала третьим журналистом, кого задержали на сегодняшней акции. Неделю назад представителей прессы на митинге сторонников Навального не задерживали.

В Краснодаре возле Александровской триумфальной арки собралось около двух тысяч человек - в основном молодые люди, среди которых встречались семьи с колясками и люди с собаками. После начала акции все они двинулись в сторону главной площади города, скандируя "Победа будет за нами! Долой царя! Мы здесь власть! Россия будет свободной!". Рядом по улице ехали полицейские машины, и силовики через громкоговоритель призывали прекратить митинг.

Добравшись до здания краевой администрации, народ остановился. Какое-то время собравшиеся выкрикивали требования сменить власть в стране и призывы освободить политзаключенных. Под конец акции начались задержания. По свидетельству журналистов "Кавказского узла", их проводили люди в штатском под "присмотром" силовиков.

"Непонятна тактика властей и силовиков. Они дали нам пройти по всему центру города, высказаться у здания администрации, а когда люди стали расходиться, вдруг начались задержания", - рассказал изданию один из активистов. Другой обратил внимание, что сотрудники штаба Навального не координировали эту акцию, и люди сами проявляли инициативу.

"Если на прошлом митинге они с мегафонами направляли шествие, то сегодня люди самостоятельно двигались. Самоорганизация была чёткая, все понимали, что нужно вести себя законно и мирно, пресекать провокации".