"Молчание ягнят" без Ганнибала Лектера и президент Скала: какие сериалы смотреть в феврале

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

Автор фото, Getty Creative

Возвращение в опасный Берлин, новые приключения Клариссы Старлинг, юность Дуэйна "Скалы" Джонсона и другие сериалы, которые не стоит пропускать в феврале.

"Улица светлячков". 3 февраля, Netflix

Успех "Хода королевы" и "Бриджертонов" убедительно доказал, что современный зритель с огромным желанием бросается на проекты, сделанные в темпоритме классической мыльной оперы - или, если угодно, киноромана.

Сентиментальное путешествие героев - их любви, страсти и дружбы - дарит столь необходимое в наше время (пусть и временное) успокоение нервам. Netflix традиционно держит нос по ветру, так что прогулка по "Улице светлячков", скорее всего, вновь поднимет сервису рейтинг.

Речь в этой десятисерийной экранизации одноименного романа Кристин Ханны идет о двух подругах. Начинается история в середине 1970-х, и впереди у героинь Кэтрин Хайгл и Сары Чок целых четыре десятилетия, каждое из которых зрителям будет интересно, а то и приятно вспомнить.

"Великий уравнитель". 7 февраля, CBS

Первый сериал под названием Equalizer (величия "уравнителю" придали уже при переводе) появился на канале CBS в 1985 году и выходил четыре года - до конца десятилетия.

В центре повествования там был таинственный седовласый гражданин Роберт МакКолл, который крайне ловко помогал униженным и оскорбленным восстанавливать справедливость.

Делал он это при помощи боевых и прочих навыков, полученных на секретной правительственной службе - название ведомства ни разу не произносилось.

Спустя почти три десятилетия МакКолл вернулся уже на широкий экран - в двух фильмах Антуана Фукуа, где герой сменил цвет кожи благодаря исполнителю главной роли Дэнзелу Вашингтону.

Возвращение на телевидение вновь связано с метаморфозами внешности: на сей раз "уравнителем" стала Робин МакКолл, которую сыграла актриса и певица Куин Латифа. Действие вновь развернется в Нью-Йорке - по-прежнему одном из самых кинематографичных городов на свете.

Съемки первого сезона были приостановлены в связи с пандемией коронавируса, но теперь сериал, наконец, выходит на экраны. Тем более что и поводов для наведения порядка за это время накопилось немало.

"Кларисса". 11 февраля, CBS

Последняя попытка вернуть к экранной жизни прославленного людоеда-интеллектуала Ганнибала Лектера потерпела фиаско на третьем сезоне - сериал NBC превратился в трэш-гиньоль, который не смогли терпеть даже самые преданные зрители.

Однако франшиза, начатая "Молчанием ягнят", продолжает манить кинематографистов - в ее центральных героях есть какая-то непреходящая темная тайна, обращаться к которой хочется вновь и вновь.

На сей раз на экран возвращается незаслуженно обделенная вниманием агент ФБР Кларисса Старлинг. Действие развернется между событиями "Молчания ягнят" и "Ганнибала", а в фокусе окажутся как новые маньяки, так и рассказ о тяжелом прошлом героини, которую сыграла Ребекка Бридс.

Создателями "Клариссы" стали Алекс Куртцман (сценарист "Трансформеров" и "Звездного пути") и Дженни Люмет (дочка великого Сидни Люмета, написавшая для постановщика "Молчания ягнят" Джонатана Демме сценарий фильма "Рейчел выходит замуж").

Авторы говорят, что не смогли разобраться с правами на появление и даже упоминание в кадре Ганнибала Лектера, что несказанно развязало им руки в выстраивании сюжета, которому не нужно было соотноситься с классическими фильмами.

В России сериал будет легально доступен на сервисе more.tv.

"Молодой Скала". 16 февраля, NBC

В силу природных данных и успешного рестлерского прошлого Дуэйна "Скалу" Джонсона, который, покинув ринг, решил стать артистом, по-прежнему не воспринимают всерьез.

Скала воспринимает снисходительные оценки философски и уже многие годы выстраивает одну из самых удивительных карьер в современном Голливуде.

Он запросто берется за роли в фильмах, в сюжете которых не могут разобраться даже критики (великолепные "Сказки Юга" Ричарда Келли), а теперь дозрел до того, чтобы рассказать о себе от первого лица.

Ситком "Молодой Скала", как следует из названия, будет посвящен детству и юности будущего артиста - сериал основан реальных событиях, как и другой аналогичный ситком - "Все ненавидят Криса" с однофамильцем Дуэйна Крисом Роком.

Фактически Скалу в молодости будут играть три самостоятельных артиста (Адриан Гру, Брэдли Констант и Ули Латукефу). Сам же Джонсон появится в кадре в качестве рассказчика из будущего, причем вещать он будет из фантазийного 2032-го года, когда решит принять участие в предвыборной гонке за пост президента США.

"Племена Европы". 19 февраля, Netflix

Нет, это не историческая вампука и не научно-популярная продукция канала Discovery. Просто создатели нового мини-сериала Netflix полагают, что история человечества имеет свойство повторять некоторые свои сюжеты.

В данном случае речь идет о (не таком уж отдаленном) будущем - в 2074 году уже случилась некая ужасная катастрофа, разделившая жителей просвещенной Европы на дикие, воюющие друг с другом племена.

Среди всего этого трое героев - двое братьев и сестра - становятся обладателями загадочного артефакта, который может изменить судьбу человечества, а потому представляет интерес сразу для нескольких воюющих группировок.

"Племена Европы" - одна из самых ожидаемых февральских премьер Netflix, но она же и самая загадочная - о проекте толком ничего не известно.

Отчасти нагнетание интриги, очевидно, связано с успехом на сервисе других немецких сериалов (прежде всего "Тьмы"). Вполне вероятно, что и здесь нас ожидает новый хит.

"Мы дети станции Зоо", 19 февраля, Amazon Prime Video

В 1981 году вышел фильм Ули Эделя "Я Кристина" - экранизация мемуаров Кристианы Фельшеринов о жизни в Западном Берлине конца 1970-х.

Картину традиционно считают одним из самых выдающихся произведений о вреде наркотиков, но сегодня она смотрится как портрет поколения жителей самого удивительного города Европы тех лет.

Восьмисерийный фильм "Мы дети станции Зоо" - это не столько ремейк, сколько переосмысление книги Фельшеринов и поставленного по ней фильма.

Действие на сей раз разворачивается уже в современном Берлине, где компания молодых людей отправляется в непрерывный загул по клубам и притонам.

Зрителей, судя по трейлеру, ждут, среди прочего, цитаты из фильмов уровня "На игле". Сделано все с размахом: по словам продюсеров, на первые серии ушло 25 млн евро.