“Ершик Путина - годовая пенсия моей мамы”. Как протестовал Петербург - один из лидеров по задержаниям и по жестокости силовиков

Анна Пушкарская, Мария Киселева

Би-би-си, Петербург

В Санкт-Петербурге сторонники Алексея Навального провели шествие по историческому центру города с массовым стоянием на трех крупных площадях, в том числе прямо у стен городского парламента на Исаакиевской площади. Митинги сопровождались жесткими задержаниями, в рядах омоновцев взорвали петарду, а один полицейский направил на протестующих пистолет.

Все свои ресурсы петербургские силовики еще накануне бросили на то, чтобы протестующим не удалось повторить беспрецедентное десятитысячное шествие по Невскому проспекту, состоявшееся 23 января. Утром у активистов прошли обыски. Уже за два часа до начала несогласованной акции, стали закрывать станции метро в районе Невского "в связи с обнаружением бесхозного предмета".

Одновременно полиция заблокировала выходы на Невский проспект и Дворцовую площадь со всех прилегающих к ним улиц и набережных. Возле оцепления из военных грузовиков священник лютеранской церкви Святой Екатерины рассказал корреспондентам Би-би-си, что не смог найти дорогу к храму и опоздал на воскресную службу.

В результате место встречи протестующих перенесли по "плану Б" на Пионерскую площадь (бывший Семеновский плац, где в царское время проводились публичные казни). Поскольку об этом стало известно буквально перед началом акции, тысячи людей успели туда добраться до того, как власти закрыли соседние станции метро (с той же версией о "бесхозном предмете") и перебросили туда подразделения силовиков.

От Театра Юного зрителя к автобусам номер "О"

Собравшиеся на площади и на ступенях Театра Юного зрителя (ТЮЗа) скандировали те же лозунги, что и неделю назад: "Свободу Навальному", "Долой царя", "Мы здесь власть" и различные нелицеприятные высказывания в адрес президента. Многие держали в руках флажки "Один за всех и все за одного". Подтянувшийся ОМОН бросками задерживал людей под крики "Позор!". Особенно жестко полиция задержала человека в белой футболке с надписью про Путина.

Постояв на площади, народ двинулся к Московскому проспекту через сквер, попутно пытаясь отбить несколько задержанных. Один из них упал на снег, а следом за ним - тот, кто пытался его оттащить. Куча-мала закончилась задержанием всех участников.

В сквере анархисты и марксисты раздавали буклеты. Один из них оказался инструкцией под названиями "Одного презика снимай, как снять следующего примечай". Другой говорил о широком спектре политических взглядов участников акции: заголовок гласил "За освобождение Навального и всех политзаключенных", но далее уточнялось: "Против Путина и Навального"

Толпа растеклась на ручейки и снова собралась на Звенигородской улице, прямо на проезжей части. Периодически люди начинали бежать, практически с той же скоростью, что и двигавшийся между ними трамвай. Но у полиции явно не хватало личного состава и автозаков: на перекрестке одному из задержанных с легкостью удалось сбежать из автозака прямо из-за спины уже находившегося там омоновца.

"Когда мы на автобусе утром ехали - просто оккупация Парижа, 39 год", - обсуждали по ходу шествия парень и девушка на Загородном проспекте.

В этот момент мимо них тоже ехали на вид обычные рейсовые автобусы с номерами маршрутов. Но над лобовым стеклом перед электронной надписью "Заказной" высвечивался номер автобуса - "0". "Заказной" маршрут под таким номером увозил задержанных в полицию.

Посреди трассы стоял полицейский, который подгонял бойцов: "Быстрее, быстрее!". Те перебежками подтаскивали или несли за руки и за ноги задержанных, закидывая их в автобусы номер "О".

Рассредоточившись по соседним улицам и набережным Фонтанки, протестующие через мосты устремились на Сенную площадь.

От Сенной к парламенту

На этой площади протестующих впервые за день поджидало оцепление силовиков в защитной форме со щитами. Они проводили задержания и хаотично выдавливали людей с площади то в соседний переулок, то в противоположную от него сторону.

Несмотря на реальную опасность попасть "под раздачу" люди кидали в бойцов снежки под крики "Позор России". "Фонтанка" опубликовала видео, на котором полицейский в одной из схваток достал пистолет и направил его на протестующих. "Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились", - прокомментировали позднее инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу. В ведомстве отметили, что сотрудник достал оружие в соответствии с законом "О полиции" из-за угрозы своему здоровью.

Следующим местом встречи был назначен Мариинский дворец на Исаакиевской площади, где заседает законодательное собрание Санкт-Петербурга. Колонны беспрепятственно стекались параллельными улицами к площади.

Когда народ столпился у стен парламента, заняв высокое крыльцо дворца и все близлежащее пространство и скандируя "Долой царя!", "Путина в отставку", мимо дворца под общий смех проехала легковая машина с надписями "Отдел по борьбе с дворцами" и "Федеральная служба стирки белья". Полиция в мегафон впервые в этот день стала предупреждать об ответственности за участие в несогласованной акции и угрозе применения спецсредств. В ответ люди кричали "Это наше право!"

Силовики за ними явно не успевали и догнали колонну почти у самой площади в обычно тихом переулке Антоненко - куда выходит боковой фасад парламентского дворца. В 1939 году переулок назвали в честь Никиты Антоненко, члена революционного судового комитета на мятежном крейсере "Очаков". Он призывал матросов к вооруженной борьбе с самодержавием.

31 января в переулке имени матроса-мятежника в одной колонне оказались красно-черные флаги и флаги партии "Яблоко", лозунги в защиту политзаключенных и одно из главных слов этой акции - "Аквадискотека". Это слово неслось из колонок в песнях, было написано на плакатах и звучало в лозунгах.

В итоге один кордон полиции отгораживал переулок Антоненко, а второй начал зачищать Синий мост перед Мариинским дворцом. Толпа отступала, оставаясь под защитой любого крыльца, арки, или выемки в стене. В какой-то момент людей крепко прижали к решетке в арке, и тут прямо в толпе раздался хлопок петарды или шашки. Раздался короткий вскрик, но толпа не разошлась.

Колонна полицейских в шлемах и защите разделилась на две: одна из них продолжила зачищать переулок, другая развернулась и стуча дубинками по щитам, пошла на площадь, где было множество протестующих. Выкрик из толпы в сторону полиции "Сдавайтесь парни, вы окружены" не казался таким уж нереальным.

Автобусы для задержанных выстроились возле памятника Николаю Первому, возле них с сосредоточенным видом согласовывал по мобильному телефону какие-то оперативные действия депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов с двумя сопровождающими его крепкими парнями. В его адрес протестующие также кричали нелицеприятные лозунги.

Люди стали перетекать на мост и набережную канала Грибоедова, ведущую к Невскому. Молодежь, услышав звон щитов, отступала назад под выкрики "Аквадискотека".

Когда площадь зачистили, бойцы оцепления со щитами совершили несколько перебежек, развернулись и направились вслед за колонной в ту же точку, где утром начиналась акция, - обратно на Пионерскую площадь.

Круг замкнулся

После четырехчасовой прогулки народ вернулся к зданию ТЮЗа, где в сумерках, силовики с ожесточением принялись задерживать и избивать тех, кого они все это время преследовали.

Крики окружающих, что у валявшегося на земле под памятником Грибоедову парня в голубой куртке, голова в крови, избивавших его дубинками не останавливали.

К театру многие пришли с плакатами. Один плакат напоминал о 31 статье Конституции, другой призывап "Свободу политзаключенным" с цитатой про "Русь под кровавыми сапогами и шинами черных Марусь", а на третьем было написано "Ершик Путина - годовая пенсия моей мамы".

Кого-то из державших плакаты задержали в первую очередь, после чего толпу стали оттеснять в противоположный утреннему направлению сквер. Протестующих вытеснили к Подъездному переулку. Штаб Навального объявил о завершении шествия, а силовики прижали к стене пару десятков человек, взяли их в кольцо и по громкой связи стали вызывать "автотранспорт" - грузить задержанных было некуда.

К этому моменту из скверов справа и слева от фасада с вывеской ТЮЗа выстроились две блестящие металлом цепи силовиков - они плотно сомкнули щиты и растянулись в шеренгах на сотни метров до самого крыльца театра.

В колонну силовиков, по данным издания 47news, попытался встроиться одетый в полицейскую форму школьник, но полиция его задержала.

На Загородном проспекте в финале акции в полной темноте выстроились бронированные грузовики, автозаки и автобусы для задержанных. В течение полутора часов после окончания акции полицейские продолжали хватать уходивших с площади к метро людей.

В ГУВД количество участников и задержанных на акциях 23 и 31 января не называли. По данным "Бумаги" ряд СМИ сообщал о применении газа при задержаниях, а РИА Новости - о том, что полиция применение перцового газа опровергала. Следственный комитет сообщил о возбуждении двух уголовных дел о насилии в отношении правоохранителей - на Пионерской и Сенной площадях.