22-летний студент создал центр для вакцинации в США и сделал уколы своим друзьям

Автор фото, The Washington Post Подпись к фото, Ожидающие вакцинации в центре Philly Fighting Covid

В Филадельфии прокуратура изучает деятельность компании, возглавляемой 22-летним бизнесменом. Студент магистратуры Андрей Дорошин основал компанию Philly Fighting Covid, которая выиграла грант на вакцинацию от коронавируса. Вскоре выяснилось, что Дорошин забрал домой несколько доз вакцины и сделал уколы своим друзьям.

Утрата доверия

В Филадельфии, где живет чуть больше полутора миллионов человек, 109 тысяч переболели коронавирусом и около 3 тысяч умерли. Власти города предупреждали о высоком риске передачи инфекции.

Девять месяцев назад 22-летний Андрей Дорошин, студент магистратуры университета Дрекселя в штате Пенсильвания, создал стартап Philly Fighting Covid для производства защитных масок с помощью 3D-принтера. Позже компания занялась тестированием на коронавирус, а вскоре получила от властей грант на управление клиникой массовой вакцинации.

Решение департамента здравоохранения выбрать партнером стартап, которому не исполнилось и года, удивило многих. "Почему мы должны полагаться на организацию, которая существует менее девяти месяцев и основана студентами для производства средств индивидуальной защиты? А не на организации, которые имеют проверенный послужной список помощи людям? - сказала журналистам член городского совета Кэтрин Гилмор Ричардсон. - Я в полном изумлении и не могу понять, как это произошло".

Какое-то время у властей Филадельфии не было претензий к компании Дорошина, но вскоре стало известно, что Philly Fighting Covid перешла с некоммерческой модели на коммерческую, обновив свою политику конфиденциальности и не известив администрацию.

К этому моменту стартап собрал личные данные нескольких тысяч жителей города, в том числе благодаря властям, которые активно рекомендовали горожанам регистрироваться на сайте Philly Fighting Covid, чтобы заранее получить уведомление, когда до них дойдет очередь.

Власти города начали опасаться, что компания Дорошина начнет продавать личные данные вакцинированных жителей, и заявили об утрате доверия к организации.

Пакет, полный вакцин

Обновление политики конфиденциальности - не единственный скандал вокруг Philly Fighting Covid. Медсестра Катрина Липински, работавшая в центре вакцинации, которым руководила компания, написала в "Твиттере", что видела, как Дорошин забирает домой пакет, полный вакцин.

“Я рассказала об этом начальнику медперсонала. Ответ был по сути такой: "Департамент здравоохранения не против, потому что так мы не выбрасываем вакцины". Но что-то мне подсказывает, что департамент не в курсе, что сотрудники складывают вакцины в карман", - написала она.

После этих обвинений Андрей Дорошин дал интервью Today Show и признался, что 23 января забрал домой четыре дозы вакцины, которые остались в центре. Он также признался, что лично поставил уколы четырем своим друзьям, хотя у него нет соответствующей медицинской квалификации.

"Вы отдали вакцины вашим друзьям, молодым людям. Почему вы не могли найти кого-то, кто больше в этом нуждается? Есть пожилые люди, которые пока не имеют доступа к этой вакцине", - спросили у Дорошина журналисты.

"Мы позвонили всем, кого знали, - ответил Дорошин. - Каждому! Но у этих доз заканчивался срок годности”.

Автор фото, Philly Fighting Covid Подпись к фото, Андрей Дорошин

В этом же интервью он признался, что не является медбратом, соответственно, не имеет права ставить уколы. "Я понимаю, что совершил ошибку. Это ошибка, с которой мне предстоит жить всю жизнь. Но это не ошибка моей организации".

Дорошин взял на себя ответственность за обновление политики конфиденциальности компании и опять же признал, что это была ошибка. Он уверял, что его компания никогда не продавала персональные данные, правда, не скрывал, что Philly Fighting Covid стремилась в конечном итоге получить прибыль. На сегодняшний день, заявил Дорошин, никакой прибыли проект не принес.

"В признании Андрея все еще есть ложь, - прокомментировала интервью Катрина Липински. - Моим долгом как медсестры было рассказать об увиденном, и он признался”.

“Станем миллионерами”

Журналисты нашли в кэше поисковиков удаленную страницу с сайта организации Дорошина. На ней говорилось, что Philly Fighting Covid не может бездействовать во время пандемии и хочет помочь всеми возможными способами. Один из приятелей Дорошина рассказал радиостанции WHYY, что глава компании говорил: "Это прямо как Илон Маск! Это та самая высокая цель, которую нужно перед собой поставить".

Один из волонтеров, работавших в центре для вакцинации, заявил изданию: "Они [сотрудники компании] говорили, что станут миллионерами".

По данным американских СМИ, Philly Fighting Covid начала выставлять счета страховым компаниям за вакцинацию их клиентов, несмотря на то, что вакцина распространяется бесплатно. Дорошин в попытке защитить это решение заявил, что пожертвований, которые получала компания, недостаточно для покрытия расходов на содержание клиники по вакцинации.

На данный момент у властей Филадельфии много вопросов к компании Дорошина. Их волнует и то, что под руководством компании центр вакцинации позволял любому человеку, вне зависимости от возраста, записаться на прививку. Вакцина от коронавируса стала доступна в Филадельфии недавно, и город решил в первую очередь провакцинировать людей старше 75 лет. По словам медсестры Катрины Липински, не все пациенты, которым ей приходилось делать укол, соответствовали этим условиям.

"Доверие - это самое важное, что у нас есть в вопросе распределения вакцины. И мы не могли просить жителей Филадельфии довериться организации, которой мы сами больше не доверяем", - сказал Джеймс Гарроу, представитель департамента здравоохранения города.

29 января на официальном сайте компании появилось заявление Дорошина: "Сегодня Philly Fighting Covid должна провакцинировать тысячи людей. Но вместо этого я вынужден защищать нас от еще одного примера грязной политики Филадельфии. Сначала они использовали отвлекающий маневр, заявив, что мы продаем или начнем продавать персональные данные. Это ложное обвинение. Без малейших доказательств глава департамента здравоохранения внезапно безо всякой причины разорвал наши отношения".

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Из-за скандала вокруг вакцинации в отставку уже подала заместитель главы департамента здравоохранения Филадельфии Кэролайн Джонс. Как заявил пресс-секретарь департамента Джеймс Гарроу в разговоре с Си-эн-эн, Джонс могла предоставить Philly Fighting Covid и еще одной организации, участвовавшей в отборе, дополнительную информацию, "доступную не всем потенциальным кандидатам", которые хотели организовать вакцинацию в городе.

Никакого официального контракта с властями города на получение вакцины выигравшие компании не подписывали: представитель департамента здравоохранения пояснил, что организации просто заполняли анкеты, после чего производился отбор.

Еще недавно американские СМИ с большим воодушевлением относились к Дорошину, называя его человеком, придумавшим уникальную систему вакцинации, которая позволяла делать прививки большему числу людей, чем в других центрах. За недолгое время существования этой системы было сделано около семи тысяч уколов.

Теперь некоторые люди, получившие только первую дозу вакцины, волнуются, что останутся без второй. Today цитирует медработницу Стейсию Чиак: "Мы с коллегами обсуждали это, и мы чувствуем себя брошенными. Это очень расстраивает". Департамент здравоохранения Филадельфии заявил, что у них есть данные всех людей, которые все еще должны получить вторую дозу, и прививка будет сделана.