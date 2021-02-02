"Мы для этого и существуем": зачем западные дипломаты пришли в суд по Навальному

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На суд по делу Алексея Навального пришли дипломаты почти двух десятков стран, в том числе Канады, Японии и Швейцарии. Би-би-си попросила бывших дипломатов объяснить, почему представители посольств иногда приходят в суды - и как интерпретировать такие визиты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поведение западных дипломатов - это "не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства, а саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России".

Дипломаты европейских стран и раньше приходили на суды по резонансным в России делам. Например, сотрудники представительства Евросоюза в России посещали заседания по делу журналиста "Новой газеты" Али Феруза. Западные дипломаты также были на слушаниях по делу гражданской активистки Валентины Череватенко.

Энтони Брентон, бывший посол Британии в России

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"Да, это политика. Я согласен, что это политическое заявление. Я был послом, когда была убита Анна Политковская. И с нашей стороны это был знак того, что мы не одобряем тот процесс, который привел к ее смерти. Это часть работы дипломата - появляться в каких-то местах, где их присутствие демонстрирует позицию их государства.

Я не удивлен, что сегодня несколько западных дипломатов пришли в суд по делу Навального, потому что мы все довольно негативно относимся к тому, что российское государство делает с Навальным. Но вообще такие визиты происходят довольно регулярно. В каком-то смысле дипломаты для того и существуют, чтобы представлять интересы своего государства. Иногда это нужно делать публично.

Предыдущий российский посол в Британии (речь об Александре Яковенко - прим. Би-би-си) публиковал довольно подстрекательские твиты о вещах, которые происходили в Британии. Так что не только западные дипломаты публично выражают свои взгляды на то, что происходит в стране, в которой они находятся".

Александр Баунов, бывший дипломат российского МИД, ныне - аналитик Московского центра Карнеги

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"Посещение дипломатами судов - это, безусловно, жест. Расшифровать его можно просто: "Мы не считаем, что ваш суд такой же, как наш. Мы следим, и у нас по этому поводу у вас есть претензии. Мы не доверяем вам и решениям ваших судей настолько, что присылаем своих людей посмотреть на процесс, чтобы понять, что там у вас реально происходит".

С точки зрения Марии Захаровой такое поведение - не нормальное. Но вообще в истории мы уже много раз такое наблюдали. Посольства демократических государств уже много раз проявляли внимание к судебным процессам против оппозиционеров в недемократических странах. И речь не только про Россию.

Это происходило и в тех государствах, которые были союзниками Запада. Например, при Франсиско Франко в Испании. Так называемый "Процесс 1001", на котором судили руководителей нелегальных независимых профсоюзов. Очень похожая картина. Заявления Европарламента, хождения сотрудников посольств в суды, походы дипломатов в правительство - все это тоже было.

Тут важно понимать следующее: демократические режимы хотят, чтобы все были как они. А авторитарным режимам глубоко наплевать, какой там строй у соседей, им важно самим быть такими, как им удобно. Именно поэтому представители демократических стран в авторитарных режимах очень внимательно следят за трендами: приближается данная страна к демократии или отдаляется. Причем режимы эти могут быть и враждебными, и дружественными".

Заявление представителя посольства США в Москве

"Мы запросили разрешение наблюдать за процессом дистанционно, но не получили ответа от российских властей.

Однако американские дипломаты в Москве внимательно следят за делом Навального и следят за сообщениями СМИ о слушаниях.

Это стандартная практика для дипломатических миссий во всем мире наблюдать за судебными заседаниями в принимающей их стране".