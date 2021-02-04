Без шпилек, но с чипсами. Как потребители меняют привычки из-за ковида

Андрей Козенко

Би-би-си

Подпись к фото, Рождественские распродажи остались для многих несбыточной мечтой

Связанные с коронавирусом ограничения во всем мире продолжаются почти год, и, судя по прогнозу, реальных послаблений стоит ждать только летом. За это время люди полностью поменяли свои потребительские привычки, став меньше следить за собой и больше - за домом.

Не до себя любимых

Продажи туфель на высоком каблуке в США и странах Европы упали более, чем на 40%. В них просто больше некуда ходить.

Супермаркеты не распродали готовые еще к весне запасы солнцезащитных кремов. Ими было негде пользоваться.

Покупки профессиональной косметики и средств для мейкапа упали на 25%. Идеальный у человека макияж или нет - в зуме все равно не очень видно.

Подпись к фото, Продажи обуви на каблуках рухнули - в ней некуда ходить

Крупнейшие западные аудиторские компании и банки в течение года мониторили ситуацию на потребительском рынке и фиксировали ранее казавшиеся невероятными скачки.

Например, продажи обуви упали на 30%, продажи одежды - в среднем на 20%. Один из крупнейших мировых брендов одежды, шведский H&M, отчитался по итогам 2020 года о падении продаж на 18%.

В исследовании консалтинговой компании Deloitte говорится, что новую мебель стали покупать на 25% меньше, часы и украшения - на 20%. Аналитики связывают это с тем, что этот тип товара люди любят выбирать в магазинах лично, но с марта 2020 года у них практически не было такой возможности.

Международное энергетическое агентство, которое с середины 1970-х годов ведет мониторинг потребления всех видов энергии, говорит, что в целом ее потребление упало за счет закрытых офисов и торговых центров на 20%.

Страны Евросоюза поставили рекорд по потреблению солнечной и ветряной энергии - и в агентстве говорят, что второго такого шанса перейти на возобновляемые источники энергии может и не быть.

Алкогольные рекорды

Граждане Великобритании изменили способ приобретения продуктов и некоторые привычки. Онлайн-заказы выросли с 9% до 60%, и это привело к тому, что во многих сетях супермаркетов все слоты для отправки курьеров заняты на три-четыре недели вперед, и бизнес до сих пор не справляется с наплывом.

Продажи мяса выросли на 10% вопреки четкой тенденции последних лет: все больше людей, особенно, молодых предпочитают быть вегетарианцами и веганами. Но отсутствие спроса с их стороны компенсировали те, кто стал работать из дома и перестал покупать ланчи в кафе и ресторанах рядом с офисом.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Би-би-си, резко выросли продажи свежих овощей и молочных продуктов. Британцы потратили на них в 2020 году на 257 млн фунтов больше, чем в 2019-м.

Точно так же работой из дома эксперты объяснили то, что в стране было продано на 2 млн меньше флаконов дезодоранта для тела. Объяснить, почему в стране было продано зубных щеток на 28 миллионов фунтов меньше, чем годом раньше, эксперты не смогли.

Исследователи из инвестиционной группы JP Morgan констатировали аномальный спрос на чистящие средства для дома, кухонь и ванных - плюс 33% к прошлому году. Рост продаж посудомоечных машин составил 40% - они стали самой популярной бытовой техникой 2020 года в США и Европе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вынужденно оставшись дома, люди решили, что больше всего им не нравится мыть посуду

Краску для волос в 2020 году покупали на 30% чаще, чем в 2019-м - парикмахерские большую часть года простояли закрытыми, да и просто было скучно.

И, судя по всему, главной проблемой 2020 года стал рост употребления алкоголя. В США JP Morgan констатировал 40-процентный рост спроса на крепкие напитки и 20-процентный рост - на вино и пиво.

В Великобритании отраслевое издание The Drink Business дает еще большие цифры. Рост покупок крепкого алкоголя - 64% к 2019 году, пива и вина - 49%.

Каждый год организации, которые помогают бороться с алкогольной зависимостью, объявляют в Великобритании "Сухой январь" - месяц без алкоголя в противовес праздничному декабрю.

В акции, по разным оценкам, собирались участвовать от 6 до 10 миллионов жителей королевства, и уже после первой недели не менее четверти из них признались, что не удержались.

Таблоид Sun привел данные, по которым крупнейший в стране онлайн-магазин алкоголя The Drop Store за первые 12 дней 2021 года продал в восемь раз больше спиртных напитков, чем в аналогичный период 2020 года.

Россия экономит на всем, кроме семечек и Нового года

Говорить об изменившихся потребительских привычках в России сложнее по двум причинам: здесь проведено значительно меньше таких исследований. Плюс в стране ни разу не вводился полноценный локдаун, только на пике первой волны коронавируса в апреле-мае президент Владимир Путин объявлял "каникулы", при этом правила их проведения в регионах значительно различались.

В апреле 2020 года, по данным исследовательского холдинга "Ромир", граждане России резко сократили повседневные расходы - падение по сравнению с мартом составило 16,6%. Это сравнимо с США, где весной граждане стали тратить на 15% меньше - из-за полной неопределенности.

Граждане России стали больше тратить на еду и средства гигиены - на 3% (по данным "Ромир"). Резкий рост онлайн-заказов в магазинах спровоцировал рост покупок специализированных автомобилей для курьеров. Но разница с Западом все равно осталась большой.

По результатам опроса консалтинговой компании EY, лишь 10% россиян назвали поход в супермаркет "крайне некомфортным". В США так считали 23% граждан, в Западной Европе - 40%.

В отличие от стран Запада российские власти фиксировали лишь незначительный спрос на употребление алкоголя. Весной министр здравоохранения страны Михаил Мурашко говорил, что спрос растет на 2-3% равномерно по всем регионам.

В ноябре 2020 года директор Института имени Сербского Татьяна Клименко также сказала, что потребление алкоголя растет, но точных данных она не приводила.

В целом, по опросам "Ромир", 22% граждан планировали сократить расходы на косметику, 15% - на игры и игрушки, 13% - на средства по уходу за телом.

А по данным исследовательской компании "Nielsen Россия", с переходом на удаленную работу в магазинах упал спрос на кофе и пирожные, зато резко, на 31 и 22% соответственно вырос спрос на семечки и чипсы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Граждане России и в пандемию остались верны семечкам как виду досуга

Зато, пережив все случившееся в 2020 году, россияне решили потратить на встречу 2021 года рекордные суммы. По данным Deloitte, в среднем они потратили на празднования 25% больше, чем годом ранее.