После брексита: Лондон выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за Северной Ирландии

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, David Young/PA Подпись к фото, Таможенные проверки в портах Северной Ирландии приостановлены. Из-за предполагаемой опасности для таможенников фотоагентство даже "замазало" их лица, что очень нетипично для британской прессы

Проблемы, заложенные в условиях брексита, уже через месяц после окончательного выхода Британии из ЕС привели к ссоре из-за Северной Ирландии, приостановке таможенных проверок в портах и ультиматуму Лондона Брюсселю.

В среду сопредседатели Совместного комитета Британии и ЕС Майкл Гоув и Марош Шевчович на срочно организованных переговорах попытались найти выход из кризиса.

Перед этим, во вторник, министр Гоув в письме вице-председателю Европейской комиссии Шевчовичу потребовал от ЕС продлить льготный порядок ввоза многих товаров в Северную Ирландию из остальной Британии, а местные власти Северной Ирландии из-за угроз таможенникам приостановили проверку грузов в портах.

"Если договориться так, как мы предлагаем, окажется невозможным, то Соединенное Королевство рассмотрит возможность применить все инструменты, имеющиеся в его распоряжении [...] Сейчас нужны политические, а не технические решения", - написал Майкл Гоув, изложив на трех страницах требования Лондона.

События в последние несколько дней развивались так:

В пятницу, 29 января, Еврокомиссия объявила, что хочет ввести частичный таможенный контроль на границе Ирландии и Северной Ирландии, чтобы через эту границу в Британию не вывозились вакцины от ковида. Поводом к этому решению стал конфликт Евросоюза с производителем вакцины, компанией AstraZeneca, которая заявила, что не сможет поставить Евросоюзу заказанный объем в оговоренный срок.

Это решение ЕС крайне возмутило и Лондон, и Дублин, и Белфаст: по "североирландскому протоколу", который стороны с таким трудом согласовали в ходе переговоров о брексите, физической таможенной границы на острове быть не должно, а какие-то чрезвычайные меры, если они понадобятся, нужно согласовывать с партнерами.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Соратник Бориса Джонсона Майкл Гоув написал Евросоюзу письмо в необычно жестком тоне

Еврокомиссия тут же, в тот же день, отменила вызвавшее гнев на британских островах решение. Но возмущение у Лондона и его сторонников в Северной Ирландии не прошло.

В последние дни в двух главных портах Северной Ирландии, Белфасте и Ларне, на стенах появились надписи-угрозы в адрес таможенников. В эти порты прибывают паромы из остальной Британии.

Полиция заверяет, что информации о причастности боевиков-лоялистов к этим граффити у нее нет. Власти Северной Ирландии, однако, приостановили таможенные проверки в этих портах.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Надпись с угрозами на стене рядом с портом Ларн быстро смыли

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сразу связал эти надписи-угрозы с пятничным решением Еврокомиссии, написав в "Твиттере": "Недавние шаги ЕС подорвали (североирландский) Протокол и спровоцировали понятную озабоченность". В среду примерно то же он заявил и в парламенте.

Во вторник соратник Джонсона Майкл Гоув написал свое письмо Шевчовичу. В нем он требует от ЕС, в частности, продлить до конца 2022 года льготный режим ввоза из Британии в Северную Ирландию грузов продовольствия, которые отправляют торговые сети, медикаментов и частных посылок.

По соглашению о брексите этот льготный режим действует и сейчас, но только до конца марта, а затем ЕС планировал начать полную проверку грузов, для ввоза которых на таможенную территорию Евросоюза нужны различные сертификаты и таможенные декларации.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Юнионисты возмущены. Одинаковые надписи "Нет - границе по Ирландскому морю" можно увидеть и в Белфасте (на фото), и в других местах Северной Ирландии

Дублин в лице министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковни поддержал предложения Лондона.

В среду вечером переговоры о путях выхода из кризиса провели Гоув и Шевчович с участием руководительниц Северной Ирландии от ДЮП и Шинн Фейн.

Проблема Северной Ирландии была самой трудной из тех, что Британия и Евросоюз решали на переговорах о выходе, и остается таковой даже после того, как стороны согласовали условия выхода.

По "Соглашениям Страстной пятницы" 1998 года, положившим конец многолетнему кровавому конфликту в Северной Ирландии, границы между этой частью Соединенного Королевства и Республикой Ирландия фактически нет - она виртуальна. На острове говорят, ссылаясь в том числе на данные социологов, полиции и спецслужб, что если на границе снова появятся таможенные пункты, конфликт возобновится.

Поэтому стороны договорились, что пока таможенные проверки будут проходить на условной границе между Великобританией и Северной Ирландией, которая останется в едином рынке и таможенном пространстве ЕС, а через несколько лет парламент Северной Ирландии сможет проголосовать за продление или отмену этого положения.

Но юнионистов в самой Северной Ирландии и многих политиков в Лондоне возмущает это частичное экономическое отделение провинции от остального Соединенного Королевства.

Перед Лондоном, Брюсселем и двумя частями острова Ирландия стояли и стоят две трудносовместимые задачи: избежать таможенного контроля на сухопутной границе, но так, чтобы Северная Ирландия при этом не оказалась в экономическом плане отделена от всего остального Соединенного Королевства - и они по сути решили отложить окончательное решение на потом.

Юнионисты Северной Ирландии призывают отменить или радикально пересмотреть "североирландский протокол". Глава МИД Республики Ирландия Саймон Ковни ответил им в эфире Би-би-си, что корень проблем не в этом, а в брексите.