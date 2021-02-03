"Предлог для атаки на Россию": как российские телеканалы комментировали суд над Навальным

Каринэ Мирумян

Би-би-си

Автор фото, 1TV

Присутствие почти двух десятков иностранных дипломатов на суде по делу оппозиционера Алексея Навального стало фокусом дневных политических ток-шоу на российских федеральных телеканалах. Именно этот факт трактовался гостями студий как попытка Запада "спасать своего агента" и оказать давление на суд.

"Крылатая ракета, направленная в Россию"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил по видеосвязи в эфире Первого канала в программе "Время покажет".

"Не случайно сейчас съехались все послы, и все машины с дипломатическими номерами находятся рядом со зданием суда. Это с одной стороны попытка оказать давление и сделать все для того, чтобы было по их, и тем самым они вмешиваются, безусловно, в дела суверенного государства - Российской Федерации", - сказал он.

По словам Володина, такое внимание со стороны западных стран объясняется тем, что они "теряют такого ценного кадра, агента влияния". Если Западу не удастся защитить Навального, то другие откажутся "вот так вот отрабатывать их задания", утверждает Володин.

Гость программы Владислав Шульгин назвал Навального "крылатой ракетой", которую Запад "вмазал в Россию" для проверки политической системы страны на прочность.

"Если раньше мы гадали: откуда уши растут, то теперь показался зад, зад автомобилей с дипломатическими номерами", - шутит Михаил Маркелов, гость программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Соведущая программы Ольга Скабеева назвала внимание Запада чересчур пристальным, добавив, что некоторые страны внаглую называют это нормальной практикой.

Автор фото, Rossiya 1

Другой гость программы, Игорь Коротченко, заявил, что дипломаты присутствовали на слушании, чтобы показать, что они держат руку на пульсе и в случае чего, готовы нажимать на те или иные рычаги, в том числе и санкционные. Он также предположил, что среди дипломатов могли быть сотрудники иностранных спецслужб под дипломатическим прикрытием.

Еще один гость программы, Алексей Мартынов, пророчил перед оглашением решения суда, что Навальный "поедет варежки шить, и никакие и никакие послы его не спасут".

"Из вора сделали политика"

В эфирах дневных политических программ многократно упоминалось, что оппозиционер нарушил требования ФСИН о явке и регистрации.

Ведущий программы "Время покажет" Артем Шейнин подчеркнул, что суд по делу Навального не является политически мотивированным. "Никаких политических составляющих в сегодняшнем процессе, вокруг которого так много внимания, нет", - заявил он.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, участвовавший в программе, сообщил, что Европейский суд по правам человека не признал Навального невиновным по делу "Ив Роше". "То есть он даже в глазах европейского правосудия жулик и вор", - сказал Толстой.

Европейский суд по правам человека в 2017 году единогласно признал, что в ходе рассмотрения дела "Ив Роше" были нарушены статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 7 (наказание исключительно на основании закона) Европейской конвенции. Российские власти выплатили Алексею Навальному и его брату Олегу компенсации, которые им присудил ЕСПЧ.

По статистике, в России 15 тысяч человек в год нарушают порядок условного срока и отправляются в колонию, сообщил зрителям Толстой. "Почему для Навального должно быть сделано исключение?"

Автор фото, 1TV

Другой гость, Владислав Шульгин, утверждает, что историю с делом Навального политизировали. "Он стал страдальцем. Из вора сделали политика", - полагает Шульгин.

"Историю с Навальным используют как предлог для атаки на Россию, для атаки на власть для поддержки этих псевдорасследований, основанных на неких звонках и биллингах. Сделано это только для одного - для того, чтобы коренным образом изменить политическую повестку в России и чтобы заставить власть оправдываться", - сказал Толстой, заверив, что власть делать этого не будет.

В ток-шоу подчеркивалось, что российский суд проявил "излишнюю гуманность" к Навальному, отсрочив исполнение приговора по делу "Ив Роше", а также по другому делу - о "Кировлесе".

"Навальный получил такие скидки у российского законодательства, на которые никто из граждан Российской федерации претендовать до этого не мог", - сказал Шейнин.

"Он должен сидеть в тюрьме!"

Участники программ обвинили Навального в служении интересам западных стран.

"Он превратился, к сожалению, в инструмент чужой политической воли, цели и задачи которой - осуществить государственный переворот в России, насильственный захват власти путем того, что мы видели в результате цветных революций на постсоветском пространстве", - сказал Коротченко.

Политик Захар Прилепин в эфире "Время покажет" заявил, что, по его мнению, определенные финансово-политические группировки на Западе поддерживают Навального так же, как они поддерживали лидеров Украины, Армении, Грузии, пришедших к власти в результате революций.

Участник ток-шоу "60 минут" Олег Нилов назвал Навального "Троянским конем", настаивая, что оппозиционера нужно судить за государственную измену. В качестве наказания Нилов предложил "пожизненный срок, а лучше к стенке".

Другой гость программы, Алексей Журавлев, раскритиковал действия Навального, отметив, что он ведет себя, будто на него не действуют законы.