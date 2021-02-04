Глава хунты Мьянмы Мин Аун Хлаин. История генерала, которому нравятся парады в Москве

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вся карьера 64-летнего генерала Мин Аун Хлаина связана с армией

Главнокомандующий могущественной армии Мьянмы Мин Аун Хлаин фактически возглавил страну после военного переворота, который произошел 1 февраля. Что о нем известно и почему о нем говорят как о стороннике дружбы с Россией?

Всю свою жизнь Мин Аун Хлаин посвятил Татмадо - так называются вооруженные силы Мьянмы. Он не новичок на политической сцене: командует армией с начала процесса демократизации в стране, который начался с 2011 года, и принял эту роль у предыдущего военного диктатора Тан Шве (управлявшего Мьянмой с 1992-го по 2011-й).

В ООН его обвинили в причастности к преследованиям мусульманской народности рохинджа, в результате чего погибли по меньшей мере 10 тыс. человек, а 700 тыс. стали беженцами.

Теперь Мьянма возвращается к военному правлению под его руководством, и Мин Аун Хлаин, похоже, намерен расширить свою власть и определять ближайшее будущее страны.

Путь к власти

64-летний генерал провел всю свою карьеру в армии Мьянмы, куда он пришел как курсант. Он был студентом юридического факультета Янгонского университета, а в 1974 году поступил в Академию оборонной службы с третьей попытки.

Хлаин служил в пехоте и регулярно получал повышения по службе, но больших заслуг за ним не значилось. К 2009 году он дослужился до главы Второго бюро спецопераций.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У Мьянмы вторая по численности армия Юго-Восточной Азии

В этой роли он руководил операциями на северо-востоке Мьянмы, в результате которых десятки тысяч беженцев из этнических меньшинств бежали из восточной провинции Шан и региона Кокан, расположенного неподалеку от китайской границы.

Несмотря на обвинения в убийствах, изнасилованиях и поджогах домов в адрес его военных, Мин Аун Хлаин в августе 2010 года был назначен руководителем Объединенного штаба вооруженных сил.

Менее чем через год его назначили на высший пост в армейском командовании - главнокомандующего вооруженными силами, в обход старших по званию генералов. В этой роли в марте 2011 году он сменил Тан Шве, руководившего страной с 2002-го. Преемником Тан Шве в качестве гражданского главы государства стал следующий президент Мьянмы Тейн Сейн.

Когда Мин Аун Хлаин стал главнокомандующим, блогер и писатель Хла Оо рассказал, что они знали друг друга в детстве. Он описал Мин Аун Хлаина как "закаленного в боях воина жестокой бирманской армии", но также назвал его "джентльменом и исследователем".

А вот что говорил о себе сам Мин Аун Хлаин в интервью российскому изданию "Аргументы и факты" в июне 2020 года: "Начинал с младшего лейтенанта, сейчас - Верховный главнокомандующий. Служил в армии, когда Бирма (прежнее название Мьянмы - Би-би-си) строила социализм, при военной администрации, сейчас служу при демократическом правлении. Командовал взводом, ротой, батальоном, полком, военным округом".

Мин Аун Хлаин подтвердил журналистам, что ему принадлежит высказывание: "История Мьянмы - это история Вооруженных сил, история Вооруженных сил - это история Мьянмы", и заявил, что на территории страны армия борется с террором.

Правление военных в Мьянме до 2011 года он описал так: "Военные никогда не стремились владеть всей полнотой политической власти. Проблема была в том, что до поры до времени ее было некому передать. Это не значит, что Вооруженные силы правили страной по своему усмотрению. Они всегда прислушивались к мнению народа. Все эти годы в стране работал парламент, проводились выборы ".

Политическое влияние и "геноцид"

Мин Аун Хлаин начал свою деятельность на посту верховного главнокомандующего, когда Мьянма перешла к демократии в 2011 году после почти 50 лет военного правления. Но Тамадо по-прежнему в значительной степени определяла политические процессы в стране.

Политическое влияние Хлаина и его популярность в соцсетях росли, пока партия "Союз солидарности и развития", которую поддерживали военные, руководила правительством.

Но в 2016 году к власти пришла Национальная лига за демократию во главе с Аун Сан Су Чжи, лауреатом Нобелевской премии мира, которая во времена военной диктатуры много лет провела под домашним арестом. На первый взгляд казалось, что Хлаин приспособился к новой ситуации: он часто появлялся вместе с Аун Сан Су Чжи на публичных мероприятиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Выборы 2015 года: Хлаин жмет руку Аун Сан Су Чжи

Несмотря на перемены, 25% депутатских мест в обеих палатах парламента Мьянмы и ключевые должности в правительстве, связанные с безопасностью, по-прежнему занимали представители вооруженных сил - и не без помощи Хлаина. В то же время, он противостоял попыткам партии Аун Сан Су Чжи изменить конституцию и ограничить власть военных.

В 2016 и 2017 годах военные усилили репрессии против этнического меньшинства мусульман рохинджа на севере штата Ракхайн, в результате чего многие из них бежали в соседнюю Бангладеш.

В августе 2018 Совет ООН по правам человека заявил: "В отношении высокопоставленных военных генералов Мьянмы, в частности, верховного главнокомандующего генерала Мин Аун Хлаина, необходимо провести расследование и судить за геноцид на севере штата Ракхайн, а также за преступления против человечности и военные преступления в регионах Ракхайн, Качин и Шан".

После этого заявления "Фейсбук" удалил аккаунт генерала, а также учетные записи других лиц и организаций, которые, по данным ООН, "совершили или потворствовали серьезным нарушениям прав человека в стране".

В 2019 году США дважды ввели против Мин Аун Хлаина санкции за его вероятное участие в "этнической чистке" и нарушениях прав человека. В июле 2020 Великобритания также наложила на него санкции.

Переворот

На выборах в ноябре 2020 года, по официальным данным, победила партия Аун Сан Су Чжи. Но военные и партия, которую они поддерживали - "Союз солидарности и развития", оспорила результаты.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Диаспоры мьянманцев во всем мире проводят акции в поддержку Аун Сан Су Чжи. На фото - акция в Токио

Проигравшая партия выдвинула обвинения в широкомасштабной фальсификации выборов. Эти утверждения отклонила избирательная комиссия перед запланированным на 1 февраля заседанием парламента, на котором планировалось утверждение нового правительства.

Слухи о подготовке переворота росли на фоне противостояния между правительством и вооруженными силами. 27 января Мин Аун Хлаин предупредил, что "конституцию отменят, если ее не будут соблюдать", приведя пример предыдущих военных переворотов в 1962 и 1988 годах.

К 30 января его администрация сменила риторику, заявив, что СМИ неправильно интерпретировали слова военных чиновников об отмене конституции.

Однако уже утром 1 февраля были задержаны глава правящей партии и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.

Мин Аун Хлаин объявил, что берет на себя всю полноту власти на переходный период. На заседании Совета национальной обороны и безопасности, которое он провел, было объявлено, что в стране состоятся новые выборы, а нарушения на выборах 2020 года будут расследовать.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Демонстрация в Токио

Сначала Мин Аун Хлаин должен был уйти с должности главнокомандующего после достижения 65-летнего возраста в июле этого года, но теперь он обеспечил себе по крайней мере еще год власти - и, возможно, дольше - с явным возвращением Мьянмы к военному правлению.

Дружба с Россией

Мин Аун Хлаин известен как сторонник сотрудничества Мьянмы с Россией. Он не менее шести раз посещал ее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мин Аун Хлаин и министр обороны России Сергей Шойгу, 2018 год

В июне 2020 Мин Аун Хлаин вместе с командующими ВМС, ВВС и Сухопутных войск Мьянмы посетил военный парад в Москве. Он дал интервью российскому изданию "Аргументы и факты", в котором заявил, что на парад его лично пригласил Сергей Шойгу.

"Российские военные парады - это нечто грандиозное", - отметил генерал.

И рассказал о сотрудничестве с Россией. "Мы покупаем прекрасное российское оружие и для ВВС, и для ВМС, и для Сухопутных войск. Однако главное в ВТС - это даже не закупка истребителей, танков, подводных лодок как таковых. ВТС - это в том числе и военное образование. Деньги могут закончиться, военная техника рано или поздно устареет, а знания останутся", - говорил он.

"Офицеры, которые учились в России, которые говорят по-русски, знакомы с вашими технологиями, имеют у нас хорошие перспективы служебного роста", - подчеркнул он и сообщил, что шесть тысяч военных страны уже получили образование в России.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сергей Шойгу неоднократно посещал Мьянму. На фото - визит 2018 года

Накануне военного переворота, 21-22 января, Мьянму посетил Сергей Шойгу. Как сообщает пресс служба Минобороны России, во время визита Шойгу поблагодарил генерала за участие в параде в Москве в 2020 году и заявил, что две страны вместе боролись с фашизмом.

По итогам визита Шойгу Мьянма решила купить у России зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С-1" и беспилотники "Орлан-10Е".

В Мьянме работает технический центр обслуживания авиатехники и бронетехники, которую поставляет Россия. По данным российского оборонного ведомства, Москва поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы.