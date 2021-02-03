Украина закрыла "пророссийские телеканалы". Зеленскому грозят импичментом

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

Автор фото, SOPA Images/LightRocket

Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной Рады Тараса Козака и трех принадлежащих ему информационных телеканалов, после чего они прекратили вещание. Козак входит во фракцию пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, и именно Медведчука на Украине часто называют реальным собственником каналов, которые исчезли из эфира немедленно после объявления о введении санкций.

Владимир Зеленский в "Твиттере" назвал санкции "сложным решением", добавив, что "борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности".

Заблокированные каналы в своем совместном заявлении назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ", а Виктор Медведчук заявил, что его партия инициирует процесс импичмента президента Зеленского.

Би-би-си разбиралась, с чем связаны проблемы попавших под санкции каналов и чем они чреваты для Украины.

Что за каналы

"112 Украина", ZIK и Newsone входят в число примерно десятка общеукраинских информационных телеканалов. Их формальным владельцем является бизнесмен и депутат Рады Тарас Козак, однако реальным собственником часто называют одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. "Каналами Медведчука" их называет в одной из своих возмущенных записей на "Фейсбуке" и другой видный депутат от этой партии Вадим Рабинович.

Заблокированные вещатели входили в пятерку самых популярных информационных каналов Украины, имея суммарный среднесуточный рейтинг в размере около 5% аудитории. Однако, как сказал Би-би-си медиаэксперт Отар Довженко, скромные рейтинги этих каналов не должны вводить в заблуждение о масштабе их влияния на информационное поле страны.

"Их влиятельность состояла не в рейтингах телепросмотра, а в том, что они производили огромное количество эксклюзивного контента, который затем распространяли самыми разными каналами: в телеграм-каналах, местных группах "Фейсбука", региональных СМИ. В нескольких регионах есть местные издания, которые практически полностью наполнялись контентом, скопированным [с сайтов этих телеканалов]", - говорит он.

Формально гостями программ на этих каналах были представители всех партий, представленных в украинском парламенте, кроме "Голоса", основанного певцом Святославом Вакарчуком.

Однако многие украинские зрители замечали определенную корреляцию между контентом этих программ и политическими взглядами собственников. Пророссийский нарратив этих каналов подтверждали и мониторинги СМИ, говорит Отар Довженко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из лидеров ОПЗЖ и кум Владимира Путина Виктор Медведчук считается одним из самых влиятельных пророссийских политиков на Украине

"Их пророссийскость не была откровенной, это были скорее утверждения вроде того, что на Украину никто не нападал, тут продолжается гражданская война, в которой виновата Украина, нужно просто взять и начать дружить с Россией, Крым ушел сам, потому что мы его не любили, на Майдане произошел вооруженный переворот и так далее", - утверждает эксперт.

Зачастую свои политические взгляды в эфире этих каналов озвучивали не только гости студий, но и журналисты этих СМИ. Пожалуй, самым известным подобным примером можно назвать признание известного журналиста Newsone Вячеслава Пиховшека в январе прошлого года: "Я работаю над тем, чтобы максимальные электоральные успехи получила "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Телезрители могли отметить, что интервью представителей ОПЗЖ на этих каналах чаще всего превращались в "теплые ванны", а во время одной из бесед журналистов с Вадимом Рабиновичем этот политик говорил 15 минут без перерыва.

За что закрыли?

Наблюдатели предрекали "каналам Медведчука" проблемы еще летом 2019 года. Тогда канал Newsone заявил о намерении провести телемост между Украиной и Россией. Российским партнером этого проекта должен был стать государственный телеканал "Россия 24", а впервые сообщил об этом ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев.

В итоге телемост в запланированном формате так и не состоялся. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что против "каналов Медведчука" стоит ввести санкции - "для недопущения реализации государством-агрессором антиукраинской информационной кампании".

Вскоре по этому поводу высказался и украинский президент Владимир Зеленский. "Партия господина Медведчука - еще большой вопрос, его ли это партия… и кто за этим стоит - есть большой вопрос, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы, откуда и с какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил он.

Впрочем, тогда на год с лишним история затихла. Чтобы неожиданно взорвать информационное пространство вечером 2 февраля.

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Президент Украины Владимир Зеленский предрекал проблемы "каналам Медведчука" еще в 2019 году

После скупого сообщения о том, что президент Зеленский своим указом ввел в действие решение Совбеза о наложении санкций, зрители по всей Украине начали сообщать об исчезновении сигнала этих каналов на их телевизорах. Три отключенные канала немедленно начали совместный спецэфир на своих платформах в YouTube: они продолжают вещать там и сейчас. Однако неизвестно, долго ли это будет продолжаться: министерство культуры Украины уже заявило, что обратится к платформе с просьбой заблокировать каналы этих вещателей.

О конкретных причинах блокировки этих каналов известно меньше.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что блокировка "не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова", а связана с тем, что они "стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности".

В одном из первых комментариев к этой записи в "Фейсбуке" у Мендель спросили, зачем в таком случае она в июле прошлого года дала одно из своих немногочисленных интервью именно каналу ZIK, принадлежащему к "пулу Медведчука". Ответа на этот вопрос не последовало.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отвечающий за медиа-сопровождение администрации Зеленского, в ответ на введение санкций дал пространный комментарий, в котором речь шла о том, что "Пул Медведчука - это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия, а чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие пиар-обертки пропаганда, которая ещё и перешла в ту стадию, где работа - на оккупантов".

Возможно, определенный намек на формальные причины закрытия "каналов Медведчука" стоит искать в посте Владимира Зеленского в "Фейсбуке", в котором он выразил "отдельную благодарность" за работу Службы безопасности Украины в процессе введения санкций.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На Украине уже проходили протесты против вещания каналов, попавших под санкции Владимира Зеленского.

Единственный комментарий главы СБУ Ивана Баканова сводится к тому, что "свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины".

Никаких дополнительных сведений о работе СБУ в этом деле, а также отношения "каналов Медведчука" к посягательству на территориальную целостность Украины пока не было. "Часть документов [относительно причин введения санкций] является тайной", - сказал журналистам секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов.

Однако днем в среду сразу несколько СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что расследование СБУ показало, что финансирование заблокированных каналов осуществляется через компании из непризнанной "Луганской народной республики", что напрямую запрещено украинским законодательством и теоретически может подпасть под статью Уголовного кодекса о содействии терроризму.

"Это все предположения, и это все может не соответствовать действительности", - туманно ответил Данилов на прямую просьбу прокомментировать эту информацию.

Впрочем, косвенно эти данные подтвердил представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано, заявивший, что Киев объяснил закрытие каналов Брюсселю тем, что проведенное украинскими властями расследование показало: Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами.

"Политическая расправа"

В оперативно опубликованном совместном заявлении трех заблокированных телеканалов они связали санкции против себя с президентом Зеленским и назвали их "политической расправой над неугодными СМИ". "Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут лгать народу Украины о "невиданных ранее успехах", - говорится в заявлении.

Обеспокоенность закрытием этих каналов выразил и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко: его тревожило, что не прописанный в законодательстве способ выключения вещателей может быть перенесен на любое другое СМИ.

Известный юрист и частый гость заблокированных каналов, бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов также говорил об опасности такого прецедента. "Он означает, что по такой же схеме, без суда и следствия, любого украинского гражданина можно лишить бизнеса из-за его неугодной политической позиции", - сказал он.

Эмоциональнее всего отреагировали на закрытие телеканалов в Верховной Раде.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Свое возмущение закрытием "каналов Медведчука" фракция ОПЗЖ в Верховной Раде высказывала, стоя за парламентской трибуной в полном составе

Уже в начале ее заседания в среду фракция ОПЗЖ в полном составе вышла к парламентской трибуне, а один из лидеров Вадим Рабинович разразился речью, которая закончилась так: "Сегодня фашизм в нашей стране получил новый цвет - зеленый. Но как наши деды и родители в свое время остановили и победили фашизм, мы, их потомки, сделаем то же самое и победим. Но пасаран! Фашизм не пройдет, и вы все погибнете, потому что вы - дьявол, фашистский дьявол".

В этой же речи Рабинович заявил, что его партия будет инициировать импичмент президента Зеленского. И если этот пассаж можно было объяснить эмоциональностью политика и не воспринимать всерьез, то аналогичное заявление Виктора Медведчука в кулуарах парламента не оставило сомнений в том, что в ОПЗЖ настроены серьезно.

Впрочем, для того, чтобы довести эту процедуру до конца, на финальном этапе за решение об отстранении президента с должности должны проголосовать 338 депутатов Верховной Рады. В нынешнем составе парламента, где формальным большинством обладает партия Зеленского "Слуга народа", такой вариант развития событий представляется крайне маловероятным.

Зато наверняка можно прогнозировать затяжной судебный процесс, в ходе которого запрещенные телеканалы будут оспаривать наложение на себя санкций.

Поддержка США и осуждение Москвы

Апелляции попавших под санкции каналов к журналистскому цеху о солидарности со всей очевидностью не нашли адресатов. Более того, многие журналисты делились в соцсетях довольно злобными шутками на тему происходящего.

Однако в первой половине дня в среду самой большой интригой было то, как отреагируют на события вокруг "каналов Медведчука" западные партнеры Киева, ранее пристально следившие за состоянием свободы слова на Украине.

И, как следует из их реакции, украинская власть может вздохнуть с облегчением: ее не раскритиковали за вопиющие нарушения свободы слова, о которых говорят в закрытых телеканалах.

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Протестующие против вещания канала Newsone обвиняли его в "пророссийской" позиции

"США поддерживают усилия по противодействию враждебному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не позволять применять дезинформацию в качестве оружия в информационной войне против суверенных государств", - говорилось в заявлении американского посольства, размещенном на "Фейсбуке" диппредставительства.

Более осторожной была реакция Брюсселя. Представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано напомнил Киеву о том, что Евросоюз придает огромное значение свободе слова, а любые принимаемые правительством меры относительно независимых СМИ должны быть пропорциональны цели.

"Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации. ЕС будет продолжать взаимодействовать с украинскими властями и делиться своим опытом в этом отношении", - резюмировал Стано.

Прогнозируемо раскритиковали решение украинских властей в Москве. "Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "(Санкции) не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ", - добавил он.

Навальный и рейтинги

Немногословность российской реакции на происходящее со СМИ, которые многие Киеве считают пророссийскими и которые связаны с Виктором Медведчуком (кумом президента России Владимира Путина), заставила некоторых комментаторов признать: украинская власть рассчитала время операции по отключению телеканалов практически идеально.

Конечно, представители официального Киева убеждают: решение Совбеза и президентский указ появились ровно в момент, когда спецслужбы положили на стол неопровержимые доказательства, позволяющие ввести санкции.

Но, говорит медиа-эксперт Отар Довженко, по всей видимости, куда более реальным поводом для введения санкций выглядят события в Москве, где в эти дни проходят акции протеста против осуждения оппозиционера Алексея Навального. В этой ситуации, считает он, российская власть не может предоставить "своим людям" на Украине полномасштабную поддержку, поскольку уделяет все внимание купированию демонстраций и не слишком конструктивному диалогу с Западом, который обвиняет Кремль в преследовании оппозиции и нарушении прав митингующих.

Дополнительной причиной для радикальных действий украинской власти вполне могло стать и обнародование влиятельным Киевским международным институтом социологии данных последнего опроса, который не приносит Зеленскому и его партии хороших новостей.

Да, Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга. Однако впервые с момента избрания на пост главы государства лидером рейтинга политиков, которым украинцы больше всего доверяют, оказался не он, а мэр Киева Виталий Кличко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сегодня рейтинги Владимира Зеленского и его партии далеки от пика. Возможно, это причина его решительных действий против "каналов Медведчука"

Президентская партия "Слуга народа", в одни ворота победившая на парламентских выборах 2019 года и впервые в истории Украины сформировавшая монобольшинство в Верховной Раде, в этом электоральном рейтинге занимает лишь вторую позицию с 18,2% поддержки электората. Это на 2,6 процентных пункта больше, чем у "Европейской солидарности" Петра Порошенко. На первом же месте расположилась "Оппозиционная платформа - За жизнь", за которую готовы проголосовать 24,1% опрошенных.

Теоретически введение Зеленским санкций против "каналов Медведчука", играющих немалую роль в рейтинговом подъеме ОПЗЖ, могло бы позволить президенту Украины достичь сразу двух целей. Во-первых, предположительно остановить рост популярности партии Виктора Медведчука, вырвав у нее из рук ключевое орудие агитации. Во-вторых, повысить свои акции среди избирателей, негативно относившихся к самому факту вещания на Украине "пророссийских" каналов.

Один из ключевых мотивов критики Зеленского его патриотически настроенными оппонентами - это упреки в слишком миролюбивой политике по отношению к Москве. Президента и представителей его ближайшего окружения иногда даже называют даже внедренными в украинскую власть агентами Кремля.