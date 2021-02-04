“Закон не работает ни в суде, ни здесь”: что происходит с задержанными и их близкими в Сахарове

Наталия Зотова

Би-би-си

Задержанные на протестах оказываются в миграционной тюрьме в деревне Сахарово в Новой Москве: в обычных спецприемниках закончились места. В очереди на въезд стоят автозаки, в очереди в комнату передач - родственники и друзья. Русская служба Би-би-си рассказывает, что происходит внутри и снаружи тюрьмы.

У центра временного содержания для мигрантов в Сахарове под Троицком все заставлено машинами. Парковка занята полностью, автомобили припаркованы в том числе на подъездной дорожке, где стоять не положено. Туда второй день подряд приезжает эвакуатор, пытаясь навести порядок, 3 и 4 февраля там эвакуировали несколько автомобилей.

Машины - единственная форма комфорта, которую могут здесь позволить себе родные арестованных. Им приходится ждать на морозе целый день с самого утра. "Можно греться", - приклеено рукописное объявление на заднем стекле одной из машин: она стоит ближе всего к комнате передач.

Комната передач находится в маленьком домике с частоколом свисающих с крыши сосулек. "Вход строго по одному", - написано на двери. Все, кто привез близким вещи, ждут на улице. Для них здесь построен сарайчик, похожий на большую автобусную остановку: скамейка по периметру сарая заставлена пакетами с едой, одеждой, постельным бельем, средствами гигиены - в Сахарове арестованным не хватает всего.

"Надо молиться за находящихся в темницах"

На рыхлый снег поставили пакеты студенты "Вышки": они не поддерживают несогласованный протест, но выехали из Москвы в шесть утра, чтобы передать вещи для товарищей.

Женщина средних лет волнуется за друга, с которым вместе ее задержали 31 января: ее саму отпустили со штрафом, так как у нее двое маленьких детей, а другу дали 12 суток, хотя дома его тоже ждет ребенок. "Он отец-одиночка, у него даже в протоколе написано: вдовец!" - сердится она. Ребенок в результате остался с бабушкой.

Пенсионерка в старомодной розовой шапке принесла передачу для вовсе незнакомых людей: ее попросили помочь, а живет она неподалеку. Желание помочь она объясняет по-христиански: "Надо молиться и за находящихся в темницах. К сожалению, не всегда праведный суд у нас".

- А какой номер прошёл? - раз в пару минут кто-то обязательно подбегает к двери комнаты передач с этим вопросом.

- Двенадцатый, - терпеливо отвечает мужчина, дежурящий у двери со списком.

Произнесенная цифра всякий раз огорчает ждущих, потому что она до смешного маленькая - уже к 13 часам дня в списке больше 140 человек. Все приезжающие записываются, чтобы иметь возможность отойти в машину погреться, а Юрий взялся упорядочивать очередь и вызывать номера. У Юрия в спецприемнике сын-студент, задержанный 31 января на акции протеста, недалеко от Комсомольской площади. Сына он поддерживает: "Стремление к свободе как не поддерживать? Жалко, конечно, что это ему так аукается, но, надеюсь, Россия все-таки будет свободной".

Без очереди здесь никто пролезть не пытается, скандалов не слышно, выкрикивают только: "Из сто двенадцатой есть кто?" Если человек ближе по очереди несет передачу в ту же камеру, есть шанс отдать ему пакеты и для другого заключенного.

Никита - 89-й в очереди. Молодой человек признается, что нормально не спит и совсем не работает уже три дня - все его время уходит на попытки помочь задержанной в воскресенье девушке Лене. По его словам, она просто гуляла с подругами, а увидев ОМОН, девушки начали фотографировать силовиков - и Лену, крайнюю из группы, увели в автозак.

"Она осталась на ночь в ОВД. Я пытался передать вещи, подушку - взяли только гигиенические принадлежности, сказали, что все есть. А оказалось, что в это время она спала на лавке, укрываясь курткой", - рассказывает Никита. Дальше был суд, свидетели-подруги, которых даже в зал суда не пустили, и решение - 10 суток.

Вчера Никита приехал в 14:30 и чуть-чуть не успел по очереди: когда в восемь вечера комната передач закрылась, перед ним оставалось буквально пять человек. Сегодня он решил приехать пораньше, к половине одиннадцатого, но народу оказалось намного больше, чем накануне, и Никита понимает, что до него очередь точно не дойдет. Он собирается на ночь остаться в гостинице неподалеку, чтобы утром рано-рано приехать сюда.

Особенно ему обидно то, что он ходил на митинг 23 января и сам фотографировал ОМОН - по-разному, даже "держа" его на ладошке - так снимаются с закатным солнцем курортники. Он не знает, пойдет ли на митинг снова. "Нам всем хочется как-то повлиять на ситуацию, но душат очень сильно, и мы беспомощны, - грустно говорит замерзший Никита. - Закон не работает, ни в суде, ни здесь".

"Тут хотя бы кормят"

Само здание миграционной тюрьмы, ставшей спецприемником для "политических", родственникам почти не видно: только зеленый забор с колючей проволокой и иногда открывающимися воротами.

Именно здесь регулярно выстраивается очередь из автозаков: 2 февраля арестованных не могли разместить в спецприемнике всю ночь, им пришлось спать в автозаке, где на всех не хватало сидячих мест. Люди записали видеообращение, рассказав, что им не дают ни еды, ни воды и не выпускают даже в туалет.

В ночь на 4 февраля такая ситуация повторилась. В Сахарово привезли следующую партию задержанных - уже после приговора Навальному 2 февраля. По сообщению "Медиазоны", один автозак стоял у ворот три часа, другой - пять часов.

На пятачке между въездом для автозаков и комнатой передач есть еще одна точка притяжения - контрольно-пропускной пункт, где появляются те, кто свое отсидел.

Дама в ватных штанах ждет на крыльце девушку своего сына - у нее истек срок ареста, а самому сыну еще несколько суток сидеть. Пока ждет, рассказывает, как с боем передавала им передачу в ОВД: "Я перекрыла машиной им шлагбаум, где выезд из отделения, и сказала: вызывайте эвакуатор! Тут-то они забегали!"

"Респект", - с уважением кивает подошедший послушать бородатый парень.

После пяти вечера, когда начинает смеркаться, запертая дверь КПП наконец открывается. На крыльце то и дело появляются освобожденные.

Впечатления о спецприемнике разные. "Выдали матрас, ужасно грязное одеяло, одноразовое постельное белье - что-то типа салфеток. Тарелки, чашки из алюминия. 3 раза в день выдавали еду - кормят примерно как в больнице", - рассказал об условиях Игнат: он отсидел 7 суток после митинга 23 января и освободился несколько дней назад. Проблема была с тем, чтобы связаться с близкими: административно задержанным обязаны давать телефоны на 15 минут в день. В Сахарове же арестованным не возвращали их мобильные, а лишь давали в камеру кнопочный телефон, в который разрешали вставить свои сим-карты. Те, кто не помнил наизусть номера близких, воспользоваться телефоном не смогли.

Некоторых вообще не предупредили, что, сдавая свой мобильный, они должны оставить сим-карты при себе.

Кажется, Игнату повезло, что он уже вышел на свободу: людей в Сахарове становится больше, и тех, кого привозят 4 февраля, размещают в гораздо более тяжелых условиях. Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, которому 3 февраля присудили 25 суток ареста якобы за призывы на акцию, привезли ночью и разместили в камере с 27 другими людьми. Рассчитана камера на восемь человек. Автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов, находящийся в этой же камере, смог сфотографировать, как люди спят на голых металлических нарах без матрасов по два человека на кровати. Те, кому мест не хватило, пытаются спать сидя, положив голову на стол. Новоприбывших разместили там временно, только до утра, чтобы они не ждали в автозаке, когда их оформят. Утром всех распределили по камерам, а после приезда ОНК даже выдали тапочки и шампунь.

Похожая ситуация сложилась в камерах предварительного заключения для женщин. Задержанная Мария Силантьева выложила в свой "Инстаграм" видео из камеры: никаких матрасов на кроватях, задержанные спят прямо на металлической решетке. Ее сокамерницы рассказали, что так ждут распределения по камерам уже в течение полутора суток. Особенно Марию впечатлил туалет: дырка в полу ничем не огорожена, ходить в нее приходится на глазах у сокамерниц.

И все-таки в отделениях полиции Москвы было гораздо хуже. "Условия здесь лучше, чем везде, где мы были до этого, - рассказала о спецприемнике Ксения, выйдя из КПП в Сахарове. Ее с товарищами по несчастью после 31 января возили по разным ОВД, так что она успела оценить разные условия содержания задержанных. - Тут хотя бы кормят. Здесь нас никто морально не унижал, в отличие от ОВД". А вот в полиции, рассказала Ксения, одна смена их покормила, но когда сотрудники сменились, стало сложно даже упросить их выпустить задержанных в туалет.

"Мы сидели без воды и еды с самого задержания", - рассказала Екатерина, задержанная 31 января: она провела в ОВД двое суток, ее привезли в Сахарово и сразу же выпустили - закончилось время административного ареста. "Еду в итоге принесли - это была гречка из армейских сухпайков. Воды мы так и не дождались. Но на следующий день, когда один из наших друзей написал жалобу, все стало хорошо: нам выдали матрасы, одноразовое постельное белье, воду, начали передавать передачи", - говорит девушка об отделе полиции.

"ОВД-Инфо" сообщает, что осужденных на несколько суток активистов больше 12 часов держат в автозаке. После суда оказалось, что везти их некуда, даже в Сахарове закончились места, сказал арестованный Владимир Коновалов.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что ездила в Сахарово и на размещение ей никто не жаловался. "Спросила у задержанных, сколько они были в автозаке, - кто-то два часа, кто-то три. Руководство меня проинформировало, что процесс оформления каждого занимает определенное время, поэтому он затягивался", - сказала омбудсмен.

"Действительно, задержанных больше, чем, скажем так, можно оформить в сжатые сроки, - признал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Коммерсант-FM". - И именно этим вызвана эта ситуация. Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями. Эта ситуация спровоцирована участием в несанкционированных акциях. В первую очередь нужно говорить об этом".

Игнат, недавно освободившийся из Сахарова, 23 января ходил совсем не на митинг, а с друзьями на каток. Компания пришла в Сокольники, где они обнаружили вместо катка коронавирусный госпиталь. Расстроившись, Игнат пошел встретиться с другом, чей дом находится в паре кварталов от "Матросской тишины": туда как раз в это время и шли протестующие.

Так они с другом оказались в зоне активных действий, и их задержали: полиция, заметил Игнат, забирала тех, кто медленнее всех убегал.

За неделю Игната один раз сводили в душ и один раз - на прогулку. "Там было, как в голливудских фильмах про тюрьму: кружок мигрантов, кружок тех, кого арестовали за езду без прав, а большинство - политические", - вспоминает он.