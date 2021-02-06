Как сохранить снежных барсов? Это дело молодых, говорят ученые

Автор фото, Altaisky Nature Reserve/WWF Подпись к фото, Ученые не могут сойтись во мнении, сколько именно снежных барсов осталось в дикой природе, поэтом решено было провести глобальный подсчет этих животных

Экологи уверяют, что сохранить от вымирания снежных барсов (их еще называют снежными или дымчатыми леопарадми или ирбисами) можно лишь с помощью молодежи, мотивированной и готовой работать в самых трудных условиях.

По мере того, как специалисты пытаются вычислить популяцию барсов в дикой природе, они все больше полагаются на помощь местной молодежи.

"Без этих молодых людей все усилия по изучению и спасению снежных барсов были бы напрасны, - заявил в интервью Би-би-си международный координатор Глобальной программы защиты снежного барса и экосистем (GSLEP) Кустуб Шарма. - Работа в поле подразумевает работу в труднодоступных местах, в тяжелых погодных условиях азиатского высокогорья и включает постоянные выходы, наблюдения и поверки. Специалисты не могут всего этого делать, поэтому нуждаются в помощи на местах".

Журналисты Би-би-си встретились с некоторыми из молодых помощников ученых из России, Монголии и Непала чтобы узнать, как они помогают находить и защищать этих "духов гор".

Цеванг Гурунг, Непал, 19 лет

Автор фото, Chnadra Jung Hamal, WWF Nepal Подпись к фото, В задачу Цеванга Гурунга входит установка камер-ловушек и их регулярная проверка

Цеванг Гурунг вот уже три года ставит фотокамеры-ловушки для барсов в отдаленном регионе Верхний Долпо на западе Непала.

"Я расставляю камеры в 20 с лишним точках, иногда на высоте более 5 километров над уровнем моря", - рассказывает недавний школьник, который из-за финансовых трудностей вынужден был оставить учебу и сейчас живет с матерью.

"Первую камеру я установил еще в 2017 году, меня научили этому специалисты из Всемирного фонда дикой природы, - продолжает Цеванг. - Я поставил ее почти на вершине самой высокой горы в регионе, и мне тогда казалось, что я сделал что-то выдающееся. Мне было очень интересно, потому что меня еще научили, как искать помет барсов и метки, которые они оставляют, и как по этим признакам находить этих скрытных животных".

Когда Цеванг достал из камеры флэш-карту, он обнаружил, что старался не зря.

"На фотографиях был снежный барс, который заинтересовался камерой и стал ее обнюхивать", - говорит он.

По приблизительным подсчетам в Непале обитает от 300 до 400 снежных барсов, и чаще всего они встречаются именно в Верхнем Долпо.

Но снегопады и сильные ветры могут замести или опрокинуть камеры-ловушки, поэтому каждые 10 дней Цеванг должен их проверять.

За каждый день работы он получает 15 долларов.

"Я изорвал свою обувь о камни, часто соскальзываю и падаю, это трудная работа, но все равно я очень счастлив, что делаю ее, - говорит Цеванг. - Люди знают, чем я занимаюсь, и относятся ко мне с уважением. Мне очень нравится, когда ко мне обращаются "товарищ ученый".

По словам экологов, молодые люди, хорошо знающие местность, играют ключевую роль в отслеживании и защите ирбисов.

"Благодаря их знаниям мы смогли надеть на двух барсов ошейники с радиомаяками и в апреле планируем оснастить маяками еще четырех барсов", - говорит Сародж Пудел, исполняющий обязанности директора национального парка Шей-Пхоксундо, на территории которого живет и работает Цеванг.

Баярмаа Чулуунбат, Монголия, 20 лет

Автор фото, Bayarmaa Chuluunbat Подпись к фото, Баярмаа говорит, что самое трудное - это убедить местных скотоводов не ставить капканы на снежного барса

За 2500 км к северу от Непала, в Монголии, молодой начинающий эколог ведет работу среди скотоводов в горной провинции Ховд, рассказывая им, как жить бок о бок со снежными барсами.

Именно здесь, несколько лет назад Баярмаа и ее друзья, активисты-экологи, убрали больше 250 капканов, расставленных на барсов.

"Но местные жители и браконьеры по-прежнему представляют угрозу для снежных леопардов, - сетует она. - Мы все еще находим капканы, и это очень печально. И если я ничего не могу поделать с браконьерами, я могу убедить местных жителей, что спасти барсов - в их же интересах".

В Монголии находится самая большая после Китая популяция барсов, около тысячи особей.

Но экологи указывают на то, что в регионе в последнее время резко возросло поголовье домашнего скота, а это значит, что участились и конфликты с этими хищниками.

Обилие скота означает также, что низинные пастбища оскудевают, и теперь пастухи гонят стада выше в горы, где находится природная среда обитания барсов.

Домашний скот вытесняет с пастбищ диких животных, к примеру гималайских горных козлов ибексов, на которых охотится снежный барс. В результате хищники вынуждены переключаться на домашних животных, что, разумеется, не нравится пастухам, которые травят барсов ядами или ставят капканы.

"И тогда, и сейчас отговаривать местных жителей очень нелегко, - говорит Баярмаа. - даже когда удается убедить их не убивать барсов, они продолжают ловить силками сурков, но в эти же силки попадают и барсы".

Баярмаа начала помогать спасать ирбисов, когда была еще подростком. Она просто не могла оставаться в стороне, когда увидела фотографию снежного барса, попавшего лапой в капкан.

"Я не могла уснуть всю ночь, - признается она, - меня преследовал вид этой лапы в капкане, и я думала, как должно было быть больно этому зверю. Я была очень расстроена, потому что когда я была совсем маленькой, отец показывал мне снежных барсов в горах. Он говорил мне, что барсы - это символ мира, что если они в безопасности, то и мы тоже".

Баярмаа решила, что нужно что-то делать. Когда ей было всего 15, она организовала своих друзей по школьному эко-клубу, и они отправились убирать капканы в горах.

Сейчас она изучает экологию в монгольском университете и работает волонтером, рассказывая в городских и сельских школах о том, как нужно охранять снежных барсов.

"Мы приглашаем ее в школы, чтобы она рассказала о своей работе, и она уже повлияла на многих молодых людей", - говорит представитель WWF в Монголии Селенге Гантумур. - Нам нужно больше таких, как Баярмаа, чтобы продолжать спасение снежных барсов".

Эркин Тадыров, Россия, 23 года

Автор фото, Erkin Tadyrov Подпись к фото, Без помощи таких молодых и хорошо подготовленных людей, как Эркин Тадыров, экологи не смогли бы проникнуть в труднодоступные места, где обитают барсы

Во время подсчета популяции снежных барсов в России в прошлом году тяжелые погодные условия не позволили ученым исследовать большую часть территории, на которой обитают эти животные.

В результате эксперты насчитали лишь 51 барса, почти на четверть меньше, чем в 2019 году.

Одним из таких труднодоступных мест оказался Сайлюгемский национальный парк в Кош-Агачском районе республики Алтай, поскольку реки там не схватились льдом.

В феврале ученые вновь хотели попасть туда, однако неожиданно пошел дождь, и вместо снега все покрылось толстой коркой льда.

Впрочем, погода никогда не останавливала одного из работников парка Эркина Тадырова.

"Я могу работать даже при -40 градусах, потому что я местный, я знаю здесь каждый уголок, - говорит он. - Зоологи научили меня узнавать следы от когтей барсов на дереве и камнях и ставить камеры-ловушки".

По оценкам WWF, в России живет от 70 до 90 ирбисов, и почти половина из них обитает на Алтае.

"Заниматься мониторингом и подсчетом снежных барсов в нашем регионе можно лишь благодаря таким молодым местным жителям как Эркин, который так хорошо знает и эту местность, и животных", - говорит директор Сайлюгемского национального парка Денис Макилов.

В задачу Эркина входит также предупреждение рейнджеров парка о возможных браконьерах.

Эркин сам вырос в семье охотника, но в 2010 году их регион, граничащий с Монголией, Казахстаном и Китаем, был объявлен национальным парком, и отец пошел работать егерем в заповедник.

"О работах по сохранению снежных барсов, которые ведутся у нас в регионе, я узнал от отца", - говорит Эркин.

После того, как отец в 2015 году вышел на пенсию, Эркин сам стал гидом в заповеднике.

Он часто находит капканы, которые ставят местные жители и браконьеры. Обычно в них ловят волков, которые нападают на домашний скот, но в такие капканы могут попасть и барсы.

"Я бы хотел покончить с этими капканами, но для этого мне нужно больше полномочий. Я хотел бы стать егерем, чтобы лучше защищать снежных барсов", - говорит Эркин.

Почему так трудно посчитать барсов?

Автор фото, WWF Mongolia Подпись к фото, По словам ученых, спасая снежного барса, мы защищаем всю горную экосистему, жизненно важную для здоровья нашей планеты

Глобальная программа защиты снежного барса и экосистем (GSLEP) действует в 11 странах, от Гималаев и Центральной Азии до России, и занимается подсчетом снежных барсов, живущих на воле.

Ученые пока не могут прийти к единому мнению о численности мировой популяции, поэтому исследования ведутся в более чем ста районах их обитания.

По данным на 2018 год, в мире насчитывалось от 7 до 8 тыс. ирбисов, однако многие специалисты полагают, что эта цифра чересчур завышена.

Среда обитания снежных леопардов простирается на два миллиона квадратных километров, к тому же эти животные способны преодолевать очень большие расстояния, что сильно затрудняет работу исследователей.

Этим прекрасным животным грозят и браконьеры, и скотоводы, оберегающие свои стада, и сокращение потенциальной добычи и среды обитания, и даже климатические изменения.

Без должной защиты, предупреждают эксперты, барсы могут исчезнуть в дикой природе.