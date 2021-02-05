"Аморальный поступок". Участников протестных акций в России увольняют или принуждают уйти с работы

Алексей Ильин, Мария Давтян

Би-би-си

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/Tass

Участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального для некоторых россиян обернулось потерей работы. Некоторых арестовали за участие акциях, а потом уволили из-за отсутствия на рабочем месте. Кто-то был уволен за идеологические взгляды или поддержку Навального в социальных сетях.

Русская служба Би-би-си рассказывает истории тех, кто недавно потерял работу за политические взгляды и участие в протестах.

Артем Назаров, работал преподавателем в Институте театрального искусства

Актер и театральный режиссер Артем Назаров вышел на Пушкинскую площадь в Москве 23 января. Во время протестного митинга его задержали и доставили в отделение полиции, где он провел двое суток. В итоге суд приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей за участие в несогласованной акции.

Об аресте Артема узнали в Институте театрального искусства имени Кобзона (ИТИ), где он работал преподавателем. Как рассказал Назаров в беседе с Би-би-си, руководство вуза обвинило его в совершении аморального поступка и решило расторгнуть с ним трудовой договор.

"Мне выплатили зарплату до конца срочного договора. Формально работодатель вправе это сделать. Но я и раньше не скрывал своих взглядов и не пытался подстраиваться под начальство", - говорит уволенный преподаватель.

Назаров отмечает, что пока не видит для себя возможности вернуться к преподаванию в институте, так как после широкого общественного резонанса, которое вызвало его увольнение, руководство вуза вряд ли решится восстановить его в должности.

В заявлении ректора ИТИ Дмитрия Томилина отмечается, что при приеме на работу преподаватель был ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка института, включая правовые, нравственные и этические нормы поведения, и обязался их неукоснительно соблюдать.

"Совершение преподавателем сознательного преступления никоим образом не соответствует ни морали, ни этике преподавателя и, с моей точки зрения, является аморальным проступком", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте института.

В пресс-службе ИТИ Би-би-си пояснили, что процедура увольнения Назарова прошла с соблюдением всех правил и норм Трудового кодекса России.

Дарья Кустова, работала в хореографическом ансамбле "Березка"

Сотрудницу отдела по реализации творческих проектов ансамбля "Березка" Дарью Кустову, по ее словам, попросили уволиться после того, как она опубликовала репортаж с митинга 31 января на своем канале в YouTube.

В беседе с Би-би-си Дарья рассказала, что репортаж был опубликован в рамках совместного онлайн-проекта с телеканалом "Дождь" под названием "А дальше чё?", которым она занималась в свободное от работы время. Один из выпусков Дарья решила посвятить показу протестного митинга.

"Мы выложили это [видео] 31-го вечером, а 1-го я прихожу на работу, и меня тут же вызывает директор. Я так понимаю, он хотел принудить меня отказаться от участия в передаче, чтобы я сказала, что больше никогда не пойду на митинги. Но я сказала: "Если я вас действительно подставила, то я готова уволиться". Потом он меня спросил: "2-го числа пойдешь на митинг?" Я ответила "Да". "Ну тогда иди в отдел кадров", - рассказывает Дарья.

В итоге девушке предложили расторжение договора по обоюдному соглашению сторон. Дарья говорит, что не жалеет о своем поступке и намерена и дальше посещать протестные акции. Она признается, что больше не хочет работать в госорганизации и намерена попробовать себя в независимой журналистике.

Автор фото, Dasha Kustova/Facebook Подпись к фото, Дарье Кустовой предложили уволиться после публикации видео с митинга в YouTube

2 февраля на канале "А дальше чё?" появился фрагмент аудиозаписи разговора Дарьи с художественным руководителем ансамбля "Березка" Василием Стодушным, в котором слышно, как девушка требует компенсации за срочное увольнение, а руководитель в ответ называет ее "зомбированной".

Государственный хореографический ансамбль "Березка" был создан в 1948 году, сейчас его деятельность курирует Управление делами президента России. Би-би-си попросила представителей ансамбля прокомментировать увольнение Дарьи Кустовой и ожидает ответа.

Станислав Семенюк, работал светооператором Московской филармонии

Перед началом дневного концерта в концертном зале имени Чайковского 31 января на стене мелькали стандартные анонсы будущих выступлений. Однако некоторые внимательные зрители заметили странность в составе объявления, а именно на приписку в конце: "Свободу политзаключенным". Кое-кто из посетителей концерта успел сфотографировать "протестное" объявление, и оно быстро разлетелось по соцсетям.

Вскоре стало известно, что светооператор Московской филармонии Станислав Семенюк, который и спроецировал надпись на стену, уволился из учреждения. Станислав говорит, что идея дополнить объявление пришла к нему спонтанно, потому что "накипело".

"Я с утра следил за процессами, которые проходили по всей России в воскресенье, и это, видимо, была точка невозврата, когда я больше не смог молчать и притворяться. Я хотел как-то высказаться, тем более что в силу своей профессии я всегда нахожусь в тени. Но я не думал, что будет такой резонанс, у меня не было цели пиарить таким образом филармонию и тем более себя", - рассказывает Би-би-си Семенюк.

После этого светооператору, по его словам, объявили выговор за то, что он "повредил образу филармонии". "Мне сказали, что больше не допускают до компьютеров и до света, дали только техническую работу. Мне стало некомфортно, я понял, что не могу дальше работать так", - продолжает Станислав.

В пресс-службе филармонии пояснили, что светооператор спроецировал на сцену зала политический лозунг и тем самым нарушил нормы служебной этики и должностные инструкции.

"В любой организации, где коллеги с уважением относятся друг к другу, подобный поступок не может не вызвать реакции. Было принято решение временно отстранить Станислава от доступа к пульту управления, сохранив за ним остальные должностные обязанности и заработную плату", - говорится в заявлении на сайте филармонии.

В организации добавили, что узнали о решении светооператора уволиться из сообщений в СМИ и лишь потом получили от него заявление. "Мы не ставим под сомнение профессиональные качества Станислава и надеемся, что он не останется без работы", - отмечается в заявлении.

Александр Рябчук, работал школьным учителем в Ростове-на-Дону

30-летний Александр Рябчук работал сразу в двух учебных заведениях Ростова-на-Дону, а в прошлом году стал победителем городского конкурса "Учитель года" и готовился к участию в региональном этапе.

23 января Рябчук вышел на митинг в поддержку Алексея Навального в своем городе и в ходе акции вел прямые эфиры на своей странице в "Инстаграме". 29 января Александр написал, что отработал свой последний день в частной школе и в муниципальном лицее, где он трудился 7 лет.

"Влиятельные люди позвонили директору частной школы, после чего она сказала, что продолжение нашего сотрудничества возможно при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения. В муниципальной системе мне сказали то же самое", - написал учитель.

Александр выполнять эти требования отказался и решил написать заявление на увольнение. "Все время я преподавал детям свои предметы, акцентируя внимание на том, как важна свобода! Когда передо мной стал выбор между карьерой и свободой - я выбрал то, чему учил сам", - объяснил он свой поступок.

В переписке с Би-би-си Рябчук также отметил, что руководство школы требовало от него, в частности, удалить записи в "Инстаграме" и "Тик-токе", посвященные протестным митингам.

"Пока я провожу индивидуальные консультации как самозанятый. Я не жалею о том, что сделал: хочется легальным путем прийти к изменениям в нашей стране, и я буду делать для этого все, что в моих силах", - говорит уволенный педагог.

В управлении образования Ростова-на-Дону сообщили, что Рябчук с 2014 года работал в лицее №11 и 29 января приказом минобра "был уволен с занимаемой должности на основании личного заявления по собственному желанию".

Однако увольнением история учителя не закончилась. 3 февраля Рябчук сообщил в своем "Инстаграме", что рано утром в квартиру, где живут его бывшая жена и пятилетняя дочь, пришли с обыском. Позднее сотрудники полиции пришли в квартиру к нему и его матери, однако он не стал открывать им дверь, потребовав прислать официальную повестку.

В четверг ростовский городской портал "Город N" сообщил, что Рябчук был арестован на 10 суток за участие в двух акциях в поддержку Навального.

Феона Варданян, работала в Пятигорском техникуме торговли, технологий и сервиса

22-летняя жительница Пятигорска Феона Варданян работала в городском техникуме и получала зарплату в размере 12 тысяч рублей. Почти половину этой суммы она была вынуждена отдавать за квартплату, учитывая, что жилье ей предоставлял работодатель. 23 января Феона впервые в жизни вышла на протестный митинг. По словам девушки, ей главным образом хотелось выступить против бедности, в которой живет большая часть населения города.

"Во время митинга не было агрессии ни со стороны людей, ни со стороны полиции. Однако в какой-то момент подключился ОМОН. Меня задержали, повалили на землю, вывернули руки и увели. Изначально оформляли по статье о неповиновении власти, но суд был по статье об участии в несанкционированных митингах. В итоге мне назначили штраф 10 тысяч рублей", - рассказывает Феона.

Автор фото, Feona Vardanyan Подпись к фото, Варданян утверждает, что ее уволили задним числом

После этого руководство вуза предложило ей уволиться по статье или по собственному желанию. Феона выбрала второй вариант, хотя признается, что потом пожалела об этом, так как статьи, по которой ее могли бы уволить, "просто нет".

В итоге девушка заметила, что ее уволили задним числом. В трудовой книжке Феоны, копия которой есть в распоряжении Би-би-си, поставлена дата расторжения договора - 22 января, за день до протестного митинга. "То есть 23 числа я как бы была свободным человеком и делала все, что хочу", - говорит она.

Помимо работы Феона лишилась и служебного жилья, где проживала со своим ребенком. На выплату штрафа денег у нее тоже не было. Ей пришлось обратиться за помощью через соцсети, и в итоге удалось собрать деньги на штраф и съем новой квартиры. Сейчас Феона ищет новую работу, но уже не в госструктурах. "В госучреждениях люди продолжают получать копейки, а нагрузка постоянно увеличивается", - сетует она.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса и ожидает ответа.

Анна Велликок, работала в Высшей школе экономики

Преподавательница московской Высшей школы экономики (ВШЭ) Анна Велликок не участвовала в январских акциях протеста, однако 29 января ее все равно вызвали на допрос к следователю.

"Допрос окончен, меня задержали сразу же на выходе из кабинета и доставляют в Тверской ОВД для составления протокола по административному делу. По какому - я не знаю. Даже интересно, ведь в акциях 23 числа я не участвовала", - написала она в тот день у себя в "Фейсбуке".

Позднее стало известно, что Анна арестована на 14 суток по статье о призывах к участию в несанкционированных митингах: она ретвитнула сообщение своего друга, сотрудника ФБК Георгия Албурова.

31 января имя Анны Велликок пропало из списка преподавателей на сайте ВШЭ, а 2 февраля пресс-служба вуза сообщила, что трудовой договор с преподавательницей расторгнут. В ВШЭ пояснили, что Анна должна была читать серию лекций в феврале, однако не сможет этого сделать из-за двухнедельного административного ареста.

"В связи с этим университет вынужден расторгнуть договор, заведомо неисполнимый со стороны исполнителя. При этом обязательства университета перед студентами будут выполнены в полном объеме", - говорится в сообщении.

В вузе также подчеркнули, что Велликок не была штатным сотрудником учебного заведения и привлекалась к работе по гражданско-правовому договору для чтения краткого курса в магистратуре.

В четверг ректор университета Ярослав Кузьминов опубликовал обращение к студентам, в котором подчеркнул, что правила внутреннего распорядка вуза запрещают "участие в политической борьбе с использованием ресурса университета" и что учебное заведение "не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов".

"В результате реализации такой политики "Вышка" сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования", - посетовал Кузьминов.

Связаться с самой Анной Велликок, которая находится под административным арестом, Русской службе Би-би-си не удалось.

Александр Мочалов, учился в Архангельском государственном университете

29 января ректор Астраханского государственного университета (АГУ) Константин Маркелов опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" обращение к студентам, в котором сообщил, что "с болью в сердце" подписал приказы об отчислении трех студентов, которые принимали участие в несогласованных митингах и нарушили правила внутреннего распорядка учебного заведения.

"Подумайте сто раз, когда вас зовут принять участие в несанкционированных митингах, шествиях или совершить ещё какие-то противоправные действия. В толпе могут быть провокаторы, и последствия могут быть очень печальными. Выражать свое мнение можно и даже нужно разными способами, но хочу подчеркнуть, что они должны быть исключительно законными", - написал Маркелов, прикрепив к своему посту памятку для студентов с перечислением уголовных статей за участие в митингах.

Заявление ректора вызвало бурный резонанс, и вскоре после этого администраторам официальной страницы АГУ в соцсети даже пришлось закрыть комментарии ко всем публикациям из-за обилия нецензурной брани.

Один из отчисленных студентов - первокурсник факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры Александр Мочалов - рассказал Би-би-си, что 23 января впервые вышел на протестную акцию.

"Я не знаю, сколько человек вышло [на митинг] в Астрахани 23 числа, но это была очень крупная акция для нашего города. Думаю, около двух тысяч. Об отчислении я узнал от однокурсницы, она прислала мне слитые в интернет приказы. После этого была беседа с проректором", - рассказывает отчисленный студент.

Теперь Александр намерен попытаться обжаловать свое отчисление в суде, как и отчисленные вместе с ним студентки Вера Иноземцева и Виолетта Емельяненко.

"По поводу отчисления. Готовим иск в суд, на этой неделе подаю. Ректор Маркелов и другие люди, причастные к приказу, потеряли все уважение в моих глазах, и, надеюсь, в глазах общественности тоже", - написала на своей странице "ВКонтакте" Вера Иноземцева.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в пресс-службу вуза и ожидает ответа.