Навального могли отправить в колонию-поселение. Что не так в решении суда

Анна Пушкарская

Би-би-си, Петербург

Автор фото, Moscow City Court Press Office Подпись к фото, Юристы называют колонии-поселения, куда судья могла отправить Навального вместо колонии общего режима, "пионерлагерем"

Симоновский суд Москвы мог отправить политика Алексея Навального в колонию-поселение, но выбрал для него колонию общего режима, "исходя из общественной опасности", выяснила Би-би-си. Чем еще мотивировала судья свое решение и что о нем говорят юристы?

2 февраля суд вынес постановление о замене Навальному условного срока лишения свободы, назначенного в 2014 году приговором по "делу Ив Роше", на реальные три с половиной года.

Политик должен провести в колонии общего режима около трех лет - ему зачтут в срок отбывания наказания 10 месяцев домашнего ареста в 2014 году - плюс время пребывания в СИЗО (с момента задержания в аэропорту 17 января до рассмотрения апелляции, если решение вступит в силу).

Би-би-си изучила мотивировочную часть решения.

Почему не отправили в колонию-поселение?

Режим лишения свободы для Навального судья выбрала из двух вариантов, предусмотренных п."а" ч.1 статьи 58 УК РФ для осужденных за преступления небольшой и средней тяжести и ранее не отбывавших реальный срок.

По общему правилу п."а" ч.1 статьи 58 УК РФ суды отправляют осужденных за такие преступления в колонии-поселения. Это самый легкий режим - там можно жить с семьей, носить свою одежду, свободно перемещаться по территории и даже работать за ее пределами, возвращаясь только ночевать.

Добираться до колонии-поселения осужденные могут самостоятельно. Юристы называют эти учреждения "пионерлагерем".

Но в отдельных случаях тот же п."а" ч.1 статьи 58 УК РФ позволяет суд у выбрать более жесткие условия отбывания наказания по тем же статьям и отправить осужденного в колонию общего режима. Такой выбор судья вправе сделать "с учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного", но должен указать мотивы ужесточения.

Навального в деле "Ив Роше" приговорили по статье 159.4 УК РФ о мошенничестве в предпринимательской сфере (небольшой тяжести) и статье 174 УК об отмывании денежных средств (средней тяжести). Сам политик доказывал, что он был осужден за обычную предпринимательскую деятельность.

Статья 159.4 УК РФ уже утратила силу: дело "Ив Роше" возбудили через несколько дней после ее принятия в 2012 году, а после вынесения приговора Навальному ту же статью отменил Конституционный суд России.

Судья при выборе исправительного учреждения для Навального учла не только его личность и дело "Ив Роше". Отправить политика за решетку вместо поселения судья решила, исходя из количества "совершенных им умышленных преступлений", а также "характера и степени общественной опасности", следует из решения суда. Хотя УК РФ учитывать эти критерии не требует.

"Вот здесь власти проговорились", - считает адвокат и основатель "Центра содействия международной защите" Каринна Москаленко. Указание на общественную опасность в решении суда, по ее мнению, явно выходит за рамки экономического дела о договорных отношениях с "Ив Роше", тем более, что Навальный условный срок полностью отбыл.

"Сейчас ему вменяют, что в период испытательного срока он плохо отмечался - при чем тут общественная опасность? Это явно политическая мотивация", - рассуждает Москаленко.

"У судьи был выбор, а обосновала она его не только предусмотренными данной нормой, но и избыточными мотивами", - соглашается бывший судья Мосгорсуда в и бывший член президентского совета по правам человека Сергей Пашин.

"По правилам назначения наказаний Навального должны были направить в колонию-поселение. Однако у суда остается возможность усилить наказание и назначить более суровый вид исправительного учреждения - колонию общего режима", - знает руководитель практики уголовного права и процесса юридической фирмы "Инфралекс" Артем Каракасиян.

"Получается, что суд посчитал Навального закоренелым преступником, не заслуживающим облегченного режима лишения свободы", - говорит он.

Почему отменили условный срок?

Навальный лишился свободы из-за своего "отношения к возложенным на него на период испытательного срока обязанностям", говорится в решении суда.

При сохранении условного срока цели наказания, предусмотренные ч.2 ст. 43 УК РФ (восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений) не могут быть достигнуты, считает судья.

Навальный был обязан не менять постоянное место жительства без уведомления Федеральной службы исполнения наказаний, заблаговременно уведомлять инспекцию о его фактической перемене и дважды в месяц являться на регистрацию - в дни, указанные ФСИН.

Но судья сочла установленным "факт систематического уклонения" Навального от этих обязанностей. Систематическими, по статье 190 Уголовно-процессуального кодекса, считаются нарушения, которые осужденный допустил более двух раз в год или на протяжении более 30 дней.

Симоновский суд Москвы ссылается на семь неявок Навального в инспекцию "по неуважительным причинам в конкретные даты". ФСИН зафиксировал их с января по июль 2020 года. Кроме того, с 17 августа по 28 декабря, ФСИН при "неоднократных проверках по месту жительства" не могла найти осужденного. По "известным уголовно-исполнительной инспекции" адресам он отсутствовал.

Только "впоследствии", как отмечает судья, ФСИН стало известно, что с 20 августа по 23 сентября политик находился на лечении в стационарах - в Омске и берлинской "Шарите", чьи сведения это подтверждают.

16 октября ФСИН послал Навальному уведомление о явке 23 октября, но он не пришел. О причинах не сообщил. Адвокатов и родственников Навального ФСИН не уведомляла. По какому адресу была направлена повестка политику, суд не уточнил.

23 ноября - спустя два месяца после выписки - Навальный сообщил ФСИН, что проживает в отеле в Берлине, говорится в решении суда. Но с 27 ноября по 28 декабря ФСИН из-за отсутствия "официальных данных" о его местонахождении провела розыскные мероприятия.

"Предпринятыми мерами" - телефонными звонками, заказными письмами и выходами к месту проживания в Москве - найти Навального оказалось невозможным. Суд признал, что политик более 30 дней скрывался от контроля, вследствие чего 29 декабря он был объявлен в розыск.

Доводы защиты о том, что Навальный не скрывался, а ФСИН не извещал о розыскных мероприятиях адвокатов или родственников, судья отвергла. Осужденный не являлся в инспекцию в конкретные даты без уважительных причин и до госпитализации, говорится в решении, а после выписки из "Шарите" сведений о своем местонахождении не представил. Извещать других лиц о дате явки ФСИН не обязан.

Отклонил суд и доводы защиты, что испытательный срок Навального уже истек.

Закон позволяет принимать решения об исполнении приговора и после истечения испытательного срока, если во время него осужденный во скрывался от контроля. А ФСИН обратилась по этому поводу в суд за день до истечения испытательного срока, указано в решении.

Что говорят юристы

Оснований, на которые сослался суд, формально достаточно для замены условного срока реальным, признает адвокат Каракасиян. Странно, по его мнению, другое: "Если Навальным действительно было допущено столько неявок в инспекцию, то почему ФСИН не обратилась с требованием об отмене условного срока ранее?"

По ведомственной инструкции, уголовно-исполнительная инспекция должна была представить представление в суд в течение трех суток после третьего нарушения, объясняет адвокат.

То есть, если условно осужденный дважды не отметился в январе 2020 года, то уже как минимум в феврале инспекция должна была обратиться в суд. Но ФСИН сделала это только в декабре, за один день до истечения испытательного срока.

Второй момент: решение суда о замене условного срока может быть принято после его истечения, только если осужденный скрывался и был объявлен в розыск.

Рассматривая ходатайство ФСИН, "суд обязан проверить, действительно ли человек скрывался, имелись ли основания для его розыска", говорит Каракасиян. "Если таких оснований не было, то есть человек не скрывался и отсутствовал по уважительной причине, даже при наличии нарушений режима отправить его в тюрьму нельзя", - уверен он.

Суд в деле Навального признал розыск обоснованным, основываясь на том, что сотрудники инспекции формально осуществляли выходы к месту проживания, звонили и направляли заказные письма. Но возникает вопрос, насколько добросовестно инспекция исполнила свои обязанности, полагает Каракасиян.

"Для стороннего наблюдателя в данном случае может возникнуть впечатление об умышленной слепоте сотрудников инспекции, - считает Каракасиян. - Ведь ситуация с отравлением Навального получила огромное освещение, даже о поправках в Конституцию говорили меньше".

Юрист напоминает, что сотрудники инспекции тоже очевидно были в курсе местонахождения Навального - или даже читали статьи в журнале Lancet о его отравлении. Поэтому довод, что они не обнаружили Навального, после чего объявили его в розыск, он называет "несколько натянутым".

"Доводы Навального и его защиты суд счел ничего не значащими. Значащими сочтены абсолютно надуманные обстоятельства, направленные на то, чтобы выполнить задачу лишить Навального свободы", - комментирует Москаленко.

А как же ЕСПЧ?

17 октября 2017 года Европейский суд по правам человека ( ЕСПЧ) признал, что суд над Навальным по делу "Ив Роше" проходил с нарушением статей 6 и 7 Конвенции по защите прав человека.

Статья 6 Конвенции гарантирует право на справедливое судебное разбирательство. Статья 7 запрещает назначать осужденным наказания, не основанные на законе. ЕСПЧ пришел к выводу, что разбирательство в России было "фундаментально несправедливым" и "омрачено произволом".

Вывод защиты, что приговор поэтому "является незаконным" и рассматривать вопрос о его исполнении нельзя, Симоновский суд Москвы отклонил. Судья указала, что ЕСПЧ признал лишь нарушение статей конвенции, но "не высказался о незаконности приговора", а президиум Верховного суда России в 2018 году приговор пересматривал, но отменять не стал.

Уголовно-процессуальный кодекс России требует пересматривать приговоры по проигранным в Страсбурге делам на основании решений ЕСПЧ, но отменять их суды не обязаны, напоминает Пашин.

Москаленко считает, что в силу обязательств России исполнять конвенцию нарушение статьи 6 должно было повлечь отмену приговора и пересмотр дела в условиях, обеспечивающих справедливое разбирательство. Так произошло в деле "Кировлеса", хотя в новом приговоре были опять допущены нарушения, напоминает она.

Статья 7 запрещает наказывать за действия, которые по закону не являлись преступными, но ЕСПЧ почти никогда не рискует так глубоко погружаться в национальную юрисдикцию. Признание нарушение этой статьи в деле "Ив Роше", по мнению эксперта, уникально и говорит о том, что ее нарушение слишком очевидно. По смыслу этой статьи приговор должен быть отменен, а дело прекращено, уверена Москаленко.

Что дальше?

По мнению Пашина, при обжаловании решения Симоновского суда Москвы защита вправе ссылаться на нарушение основополагающих принципов Конвенции - разумности, адекватности и соразмерности наказания содеянному.

Суд может проверить, чем было продиктовано поведение Навального, умышленно или по неосторожности он допустил вменяемые ему нарушения, адекватны ли они избранной судом мере лишения его свободы, говорит бывший судья Пашин. Такая оценка, по его мнению, могла бы сработать в апелляции.

Очевидные перспективы есть и для обжалования нарушения прав Навального в ЕСПЧ, полагает Москаленко. Обращаться при этом следует не только в суд, но и в комитет министров Совета Европы, который контролирует исполнение Россией решений ЕСПЧ. У комитета министров есть все основания пожаловаться на отказ России исполнить решение ЕСПЧ по делу Ив Роше, считает адвокат.

Такая процедура предусмотрена статьей 46 Конвенции о правах человека, но применялась она лишь однажды после отказа Азербайджана освободить заключенного оппозиционера Илгара Мамадова. Азербайджан тогда дожидаться рассмотрения вопроса не стал и освободил политика.

Кроме того, сам Навальный может пожаловаться в ЕСПЧ на нарушения своих прав, которые ранее в деле "Ив Роше" признаны не были. Это статья 5 конвенции о запрете незаконного содержания под стражей и статья 18, которая запрещает властям преследовать граждан по политическим мотивам.