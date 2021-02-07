"Катастрофа и унижение". Европейские комментаторы - о визите Борреля в Москву

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Anadolu Agency

Европейские специалисты по России и политики демонстрируют редкое единодушие в отношении итогов визита главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля в Москву. Прекраснодушная попытка Борреля протянуть России руку обернулась позорным провалом, говорят они.

Жозеп Боррель отправился в Москву в то самое время, когда в Евросоюзе обсуждают новые санкции против российских высших чиновников и магнатов как ответ на преследования Алексея Навального и подавление мирных акций протеста.

Сам глава Службы внешних действий Евросоюза объясняет, что поехал в Россию, поскольку, с одной стороны, уверен, что контакты с ней нужно поддерживать, несмотря на разногласия, а с другой - счел необходимым собрать информацию перед саммитом ЕС в конце марта, на котором будет обсуждаться политика в отношении России.

Но, по мнению критиков Борреля, то, как он выступил в Москве и что говорил, позволяет назвать его визит катастрофическим провалом.

"В целом выступление Борреля было катастрофой. Он признал, что ЕС не сделал никаких шагов в сторону принятия новых санкций в отношении России в связи с делом Навального. Затем Боррель, бывший министр иностранных дел Испании, стоял и молчал с полуулыбкой на лице, когда [глава МИД России Сергей] Лавров в заключительном слове обругал ЕС, назвав его "ненадежным партнером", - пишет европейская версия международного издания Politico.

"Боррель сказал, что он передал недовольство ЕС арестом Навального, - продолжает Politico, - но его слова оказались в тени напористого ответа Лаврова, который снова заявил о сомнениях в выводах Запада об отравлении Навального боевым нервно-паралитическим веществом - выводах, которые канцлер Германии Англеа Меркель лично огласила в Берлине, где лечили Навального. Лаборатории во Франции и Швеции, как и Организация по запрещению химического оружия, подтвердили выводы немцев".

От имени крупнейшей фракции в Европарламенте, фракции Европейской народной партии, визит Борреля жестко раскритиковала ее вице-председатель, бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете.

"Выступать на совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в то время, когда ведущий оппозиционный политик Алексей Навальный снова под судом по политически мотивированным обвинениям, не помогает его делу. Это - пощечина всем, кто защищает демократию", - заявила Калниете.

"Визит [...] имел бы смысл только в том случае, если бы он посетил Алексея Навального и провел обстоятельную беседу с теми, кто стоит за демократию. В реальности Боррель даже не попытался встретиться с Навальным. И даже не попытался напомнить о Крыме. Мы ожидали от Верховного представителя ЕС по иностранным делам, что он будет защищать европейские ценности, а не станет инструментом кремлевской пропаганды", - возмущена Калниете, которая отвечает во фракции ЕНП за внешнеполитическую повестку.

Известный политолог и специалист по России и Восточной Европе Марк Галеотти в статье в британском журнале Spectator напоминает, что многие призывали Борреля отменить визит. Боррель, с точки зрения Галеотти, зря не послушался.

"Это был мастер-класс всего наихудшего в дипломатии Евросоюза. Спорный визит Борреля в Москву стал триумфом. Правда, к сожалению, триумфом для русских", - пишет Галеотти.

Галеотти, как и многие другие комментаторы, отмечает, что Боррель не попытался встретиться ни с Навальным, ни хотя бы с его соратниками, что порадовал россиян заявлениями о отстуствии (пока) конкретных планов насчет новых санкций, но в ответ услышал от Лаврова обвинения в "ненадежности", и что вдобавок Россия в день визита объявила о высылке дипломатов трех стран ЕС, обвинив их в участии в акциях протеста.

"Кремль хочет доказать, что его не запугать и что он не станет из-за санций менять свою политику. Учитывая, что русские, кажется, опасаются лезть в драку с администрацией Байдена, возможно, она почувствовала, что можно безнаказанно покуражиться над Боррелем и ЕС. Посмотрим, окажутся ли они правы", - пишет Марк Галеотти.

Автор фото, Anadolu Agency

Первая возможность "посмотреть" предоставится 22 февраля на очередном совещении министров иностранных дел Евросоюза.

Глава русской редакции "Немецкой волны" Кристиан Триппе предполагает, что результаты визита Борреля обязательно повлияют и на дискуссию глав МИД стран Евросоюза, и на решения саммита в конце марта.

"Руку, которую Боррель столь явно протянул Москве, та так же демонстративно оттолкнула. Правительства некоторых стран ЕС поначалу проявили нерешительность, когда рассматривался вопрос о введении новых санкций против России в связи с несправедливым судебным приговором Навальному. Теперь, когда Боррель возвращается из Москвы оскорбленным и с пустыми руками, дальнейшие санкции неизбежны", - пишет Триппе.

Глава комитета по внешней политике парламента Эстонии Марко Михкельсон считает, что вся атмосфера в отношениях ЕС и России с учетом судов над Навальным и прочих событий сейчас очень неудачна для визита в Москву.

"Поехать в Москву и слушать там лекцию Лаврова о том, какой Евросоюз неконструктивный и ненадежный партнер, и как в Евросоюзе обходятся с демонстрантами еще жестче, чем в России, и как Россия защищает международное право - это все были очень агрессивные заявления. Я бы даже сказал, недостойные со стороны Лаврова в отношении Борреля, который все-таки прилетел в Москву искать хоть какие-то возможности диалога", - цитирует Михкельсона эстонская телерадиокомпания ERR.

Британская газета Telegraph назвала визит Борреля "унизительным" и процитировала пожелавшего остаться неназванным бывшего высокопоставленного чиновника администрации США (при президенте Бараке Обаме), который сказал, что Боррелю не следовало ехать в Москву, не обеспечив заранее хоть какой-нибудь осязаемый результат визита.

"Не слишком хорошее выступление Борреля. Он оказался неподготовленным. Лавров играл по своим правилам и получил все, что хотел", - сказал газете европейский дипломат, также пожелавший остаться неназванным.

А один из видных и решительных британских евроскептиков, бывший лидер Консервативной партии Иэн Данкан Смит высказался коротко и без дипломатических оборотов.