Универсальный солдат. Как близко мир подошел к созданию "идеального бойца"?

Том Пул

BBC News

Автор фото, Getty Images

Американская разведка полагает, что Китай уже давно пытается создать собственного "универсального солдата", или "Капитана Америку", то есть бойца, тактические возможности которого значительно улучшены за счет современных технологий. Впрочем, эта идея далеко не нова, не столь уж диковинна - и интерес к ней проявляют не только китайцы.

Армии стран мира уже давно стали движущей силой технологического прогресса, поскольку у них, как правило, есть значительные финансовые возможности и желание опередить конкурентов.

Возьмем, например, такую простую вещь, как скотч, или липкая лента. Она появилась после письма президенту США Франклину Рузвельту, которое написала работница завода по производству боеприпасов в штате Иллинойс Веста Штудт. Ее волновало, что солдатам трудно открывать коробки с патронами, завернутые в бумагу, поэтому она предложила запечатывать их прочной клейкой лентой на матерчатой основе. Непосредственное начальство инициативу не оценило, но дело двинулось после того, как она написала главе Белого дома.

На что еще способна военная необходимость?

Анонсируя в 2014 году новый проект, тогдашний президент США Барак Обама заявил репортерам: "В общем и целом, мы создаем Железного Человека". Ответом стал дружный смех, но в словах Обамы была только доля шутки. На самом деле к тому времени американские военные уже работали над защитным костюмом под названием Talos (английская аббревиатура для названия "легкий тактико-наступательный костюм"). Похожий на видеоигру рекламный видеоролик демонстрировал человека в защитном костюме, врывающегося в неприятельский окоп, и пули, рикошетирующие от его брони.

Через пять лет проект закрыли, но отдельные его элементы найдут применение, надеются создатели.

Автор фото, USSOCOM Подпись к фото, Армия США показала экзоскелет Talos в промо-видео, но до этапа производства проект не дошел

Экзоскелеты, разработка которых шла в рамках проекта Talos, - это только одна из многообещающих технологий, которыми занимаются военные в надежде расширить возможности солдата.

С античных времен боевые возможности войск старались увеличить, улучшая оружие, снаряжение и подготовку. Но сегодня военный прогресс заключается не только в том, чтобы дать солдату более современный автомат. Он может означать, что изменится сам боец.

В октябре 2017 года российский президент Владимир Путин на встрече с молодежью заявил, что человечество скоро может создать нечто "страшнее ядерной бомбы". "Представьте, что человек сможет создавать другого человека с заданными характеристиками, не только теоретически, но и практически. Это может быть гениальный математик или музыкант, но это может быть и солдат, который будет воевать без страха, без чувства сострадания, сожаления и без боли", - сказал он.

В прошлом году теперь уже бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф прямо обвинил КНР в попытках реализовать подобные планы. "Китай уже ставит опыты на военнослужащих Народно-освободительной армии с целью создания солдат с усиленными биологическими возможностями. Стремление Пекина к власти не знает этических ограничений", - написал он в Wall Street Journal.

Китай назвал статью "набором измышлений".

Назначенную новым президентом Байденом преемницу Рэтклиффа Эврил Хейнс спросили, разделяет ли она эти опасения. Ее аппарат не дал прямого ответа, однако заметил, что Хейнс неоднократно предупреждала об угрозах со стороны Китая.

Хотя администрация Байдена отбрасывает значительную часть наследия Дональда Трампа, трения с Китаем наверняка останутся особенностью американской внешней политики.

Амбиции и реальность

В армиях всего мира очень обрадовались бы появлению суперсолдата, не чувствующего боли, способного переносить сильный холод, или, скажем, долгое время не спать. Но, как показал опыт американского "Железного Человека", технические ограничения возвращают военных с небес на землю.

Автор фото, Fonds de dotation Clinatec Подпись к фото, Этот экзоскелет, который контролируется силой мысли, призван помочь парализованным пациентам

В 2019 году двое американских ученых написали статью, в которой утверждали, что армия КНР "активно изучает" потенциальные возможности генной инженерии, экзоскелетов и систем, совмещающих человека и машину. Материал основывался главным образом на попавших в открытый доступ высказываниях китайских стратегов.

Одна из авторов документа, Эльза Канья, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, скептически воспринимает оценки Джона Рэтклиффа.

"Надо понимать, что китайские военные действительно обсуждают такие вещи и хотели бы воплотить их в жизнь, но от желаемого до реальности - большое расстояние, - говорит она. - Даже если генералы по всему миру чрезвычайно интересуются перспективой создания суперсолдат, успех ограничивается уровнем современной науки".

Джон Рэтклифф говорил об экспериментах на взрослых людях. Но самый эффективный путь к "универсальному солдату" - это изменение ДНК эмбрионов.

Доктор Элен О'Нил, молекулярный генетик из Университетского колледжа Лондона, говорит, что для ученых это вопрос больше нравственной допустимости, чем практической возможности.

"Технологии редактирования генома в сочетании с искусственным воспроизводством - обычная практика в сельском хозяйстве, но их применение в отношении к человеку сегодня считается неэтичным", - говорит она.

В 2018 году китайский ученый Хэ Цзянькуй сделал сенсационное заявление: ему далось успешно изменить ДНК девочек-близнецов, чтобы предотвратить их заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Автор фото, AFP Подпись к фото, Хэ Цзянькуй на конференции в Гонконге

Реакцией было возмущение. Подобное редактирование генома запрещено в большинстве стран, включая Китай. Допускаются лишь опыты над эмбрионами, полученными путем искусственного оплодотворения вне организма женщины, при условии, что они затем уничтожаются и не используются для выращивания младенца.

Ученый отстаивал свою позицию, но в конце концов угодил в тюрьму.

Многие из опрошенных автором данной статьи экспертов считают случай Хэ Цзянькуя ключевым моментом с точки зрения этики биологических исследований.

Китайский исследователь применил к близнецам технологию CRISPR (короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами), которая позволяет желаемым образом менять ДНК живых клеток, убирать одни черты и добавлять другие. По данным ученых, помимо защиты от ВИЧ, операция может также улучшать когнитивные способности организма.

Потенциально технология CRISPR сулит человечеству лечение или даже полное избавление от наследственных болезней. Но что она может дать военным?

Старший научный сотрудник Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, Кристоф Галише, называет CRISPR революцией. Но, говорит он, надо знать меру. Эксперт сравнивает изменение генома с автоматическим редактированием текста в компьютере по принципу "найти и заменить": то, что сработает в одном месте страницы, в другом приведет к бессмыслице.

"Неверно думать, будто каждый ген отвечает за одно конкретное свойство, - объясняет он. - Удалив определенный ген, вы сможете получить человека с большой мускульной силой или, скажем, способного дышать разреженным воздухом. Однако не факт, что в результате у него потом не разовьется рак".

Некоторые особенности организма сложно привязать к определенному гену - например, целый набор генов определяет рост. И, наконец, все внесенные в организм изменения передадутся потомству.

Некоторые аналитики полагают, что китайские усилия являются ответом на американские. Так, в 2017 году газета "Гардиан" писала, что американское оборонное ведомство выделило несколько десятков миллионов долларов на генетические исследования с целью ликвидации чужеродных растений и животных, и предположила, что программа могла иметь и военные цели.

Китай и США не единственные, кто занимается данной проблематикой. Французские вооруженные силы дали добро на работу по созданию суперсолдата, правда, сразу определив этические рамки для экспериментов.

"Нужно реально смотреть на вещи. Не все щепетильны так, как мы, и надо быть готовыми ко всему", заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, С помощью генетических модификаций можно помочь солдатам легче переносить экстремальные условия

Даже если ученым удастся изменить индивидуальные качества солдата, их боевое применение ставит новые вопросы. К примеру, сможет ли такой солдат идти на повышенный риск добровольно?

По сообщениям, и Китай и Россия испытывали вакцины от коронавируса на своих военнослужащих.

"Армия существует не для защиты интересов солдата, она существует, чтобы обеспечивать стратегическое преимущество или побеждать в войне, - говорит эксперт по этике из Оксфордского университета Юлиан Савулеску. - Имеется предел риску, которому можно подвергать солдата, но он значительно выше, чем в нормальном обществе".

Для обычного человека важно взвешивать степень опасности и получаемую выгоду. "Но на военной службе это не так, - говорит профессор Савулеску. - Там человек рискует, часто не получая ничего взамен".

Что же касается мер, которые человечество должно предпринимать для контроля за исследованиями в этой области, по мнению экспертов, главная проблема здесь в том, что это технологии двойного назначения. "Например, разработки по созданию экзоскелета были изначально призваны помочь больным: скажем, снова поставить на ноги парализованных пациентов", - объясняет философ Патрик Лин из Калифорнийского политехнического университета.