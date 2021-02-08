Обвиняли в оскорблении Аллаха, а в итоге причислили к исламистам. Странная история с пропажей чеченцев в Нижнем Новгороде

Марина Катаева

Би-би-си

Автор фото, Valery Matytsin/TASS

В Нижнем Новгороде 4 февраля пропали двое уроженцев Чечни - Салех Магомадов и несовершеннолетний Исмаил Исаев. Позже стало известно, что их увезли в Гудермес, где сначала отпустили, а потом снова задержали, обвинив в пособничестве членам незаконных вооруженных формирований.

По версии чеченских властей, Магомадов и Исаев были связаны с разгромленной недавно группой Аслана Бютукаева. После встречи с замглавы МВД по Чечне отец задержанных (по версии СМИ, они являются братьями, у Магомадова фамилия матери) отказался от услуг адвоката.

Версия 1: "Бесстыдные люди" из телеграм-канала

Магомадова и Исаева ранее уже задерживали - это случилось весной 2020 года. На видеозаписях, которые распространились тогда в соцсетях, молодые люди рассказывали, что они состояли в телеграм-канале Osal Nakh 95 ("Бесстыдные люди"), пропагандировали безбожие и оскорбляли ислам и чеченские традиции.

"Я Магомадов Салех Сайпудинович. Я из города [Грозного]. В этой группе я критиковал власть, весь мир, закидывал чужие фотографии. Если вы будете это делать, вас тоже раскроют. Я не мужчина, я пустое место. Вас тоже раскроют, если вы будете это делать", - говорит молодой человек.

На второй записи молодой человек говорит, что его зовут Исмаил Исаев, что он оскорблял власть, Аллаха и вел себя не по-мужски. "Я вёл себя как дешевка. Хотел бы сказать вам, чтобы вы этого не делали". Исаев говорит, что он жил в Санкт-Петербурге и думал, что его не найдут, "в итоге поймали, и вот я здесь". На записи слышно, как молодым людям задают вопросы на чеченском языке, но лиц, снимающих видео, не видно.

"Новая газета" пишет, что весной прошлого года были задержаны 27 человек, все они имели отношение в телеграм-каналу Osal Nakh 95. Как рассказал Би-би-си активист российской ЛГБТ-сети Давид Истеев, молодые люди содержались в полку ППСП (патрульно-постовой службы полиции) №6 имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Их заставляли учить Коран из-под палки", - рассказывает Истеев. По словам активиста, ребят отпустили с условием, что они будут состоять в другом телеграм-канале, который назывался "Путь праведных". Братьям была поставлена задача "ловить таких же, как они, и сообщать сотрудникам полиции".

Автор фото, Ruslan Kasumov/TASS Подпись к фото, Полк им. Кадырова, в котором, по информации ЛГБТ-сети, содержали Исаева и Магомадова весной 2020 года

Версия 2: Связь с ЛГБТ

Давид Истеев рассказал Би-би-си, что с младшим из задержанных братьев, Исмаилом Исаевым, он знаком еще с 2019 года. По словам Истеева, юноша связался с ЛГБТ-сетью и рассказал, что его задержали, нашли в его телефоне аниме на ЛГБТ-тематику и держали 7 дней. "После этого мать заплатила за него 300 тысяч рублей, и его отпустили", - говорит Истеев.

Чеченец уехал в Санкт-Петербург, жил у знакомых и оставался на связи с сотрудниками ЛГБТ-сети до повторного задержания за активность в телеграм-канале. По словам Истеева, когда юноша жил в Петербурге, организация не могла оказывать ему помощь, поскольку он был несовершеннолетним.

Со вторым братом, Салехом Магомадовым, сотрудники организации не были знакомы. Он обратился за помощью вместе с братом уже после освобождения из полка им. Кадырова летом 2020 года. Братья были перевезены в Нижний Новгород, откуда планировалось отправить их за пределы России.

4 февраля 2021 года Истееву позвонил один из братьев. "Там были крики и сложно было что-либо разобрать. Потом было одно сообщение от Исмаила - "помогите", и больше на связь из них никто не выходил", - вспоминает Истеев.

Через 40 минут сотрудники ЛГБТ-сети в Нижнем Новгороде приехали в квартиру, которая была разгромлена. От консьержа активисты узнали, что братьев увезли люди в черной форме. Во всех дежурных частях города, куда обратились сотрудники организации, сказали, что никого не задерживали.

Приехавший на место адвокат написал заявление о похищении людей. Только тогда местная полиция сообщила, что Магомадов и Исаев были задержаны сотрудниками ОМОНа по запросу чеченской полиции, и их везут в Чечню.

Автор фото, Russian LGBT network

Версия 3: "Пособники террористов"

Адвокат Александр Немов в тот же день прилетел в Чечню и поехал в Гудермес, куда должны были доставить братьев. Немову сообщили, что они задержаны как свидетели по некоему уголовному делу, подробности которого не были раскрыты. Исаева и Магомадова допросили в присутствии адвоката и сказали, что отпускают.

Давид Истеев рассказывает, что адвокат во время допроса писал ему, что "вокруг бегают полицейские и открыто говорят, что их нельзя отпускать". "Так и произошло. Как только они вышли из отдела в Гудермесе, их тут же взяла другая полиция и увезла в село Серноводское якобы как свидетелей уже по другому уголовному делу", - говорит Давид Истеев.

Адвоката, который поехал вслед за полицейскими и задержанными, к подзащитным не пустили. Позже Немов узнал, что пока он добивался допуска, Исаев и Магомадов дали показания с признанием вины. В ту же ночь, в 23:00 из отдела полиции вышел отец задержанных и сообщил адвокату, что семья отказывается от его услуг. "Он прямо говорил, что приехал заместитель начальника полиции Чечни и угрожал, что будет позорить [семью] по чеченским телеканалам, если они сейчас не откажутся от всех адвокатов", - рассказывает Давид Истеев.

7 февраля министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что Исаев и Магомадов были задержаны за пособничество бандгруппе. "Они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену НВФ Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева", - заявил Дудаев, добавив, что все действия проведены в строгом соответствии с требованием закона, "поэтому дальнейшие попытки раскачивания этой темы бессмысленны и тщетны".

Аслан (Хамзат) Бютукаев был одним из лидеров запрещенной в России исламистской террористической организации "Имарат Кавказ", СМИ называли его организатором нескольких терактов на территории России. В конце января этого года Рамзан Кадыров отчитался о ликвидации Бютукаева и его группы в ходе спецоперации в чеченском селе Катар-Юрт.

В настоящее время российская ЛГБТ-сеть не знает, где сейчас находятся Исаев и Магомадов. "Никаких официальных обвинений мы не видели, материалов дела не видели, пацанов больше не видели", - говорит Давид Истеев.