Как искусственный интеллект может забраковать ваше резюме без участия человека

Автор фото, Pymetrics

Если честно, было немного некомфортно думать о том, что мою заявку рассматривает не человек, а компьютер.

Я, профессиональный журналист, недавно подала резюме на новую работу. На первом этапе собеседования издатель попросил меня поиграть из дома в несколько онлайн-игр.

Я должна была сосчитать точки в двух квадратах на экране, надуть шарик так, чтобы он не лопнул, и получить деньги, а также соотнести эмоции с выражениями лиц. После этого искусственный интеллект должен был оценить мои личные качества и решить, прошла ли я тест. Люди в процессе не участвовали.

И я подумала: а справедливо ли, что нас принимают на работу компьютеры?

Добро пожаловать в быстро растущий мир ИИ-рекрутинга.

В службах подбора персонала используют искусственный интеллект, но за последние годы эти технологии стали намного совершеннее. Спрос на них вырос с началом пандемии: это удобные программы, которые обеспечивают быстрый результат, в то время как сотрудники могут, например, массово уйти на больничный.

Программа, которая меня тестировала, сделана компанией из Нью-Йорка под названием Pymetrics.

Вопросы, которые задает программа, нацелены на оценку нескольких аспектов личности соискателя, например, толерантности к риску и умения быстро реагировать на возникающие ситуации.

Программа, как пишет Pymetrics, "справедливо и точно оценивает когнитивные и эмоциональные характеристики всего за 25 минут".

Сегодня программы Pymetrics на искусственном интеллекте используют транснациональные корпорации, такие как McDonalds, банк JP Morgan, консалтинговая компания PWC и продовольственный концерн Kraft Heinz. Если соискатель проходит тестирование, на следующем этапе его ждет собеседование уже с человеком.

"Смысл в том, что фирмам это позволяет обрабатывать гораздо большее число заявлений, получая сигналы, что тот или иной кандидат будет успешным", - говорит основательница Pymetrics Фрида Полли.

Автор фото, Frank Ellis Подпись к фото, Фрида Полли говорит, что ИИ-тест говорит о кандидате больше, чем резюме или анкета

"Все хотят найти подходящую работу или подходящего человека на позицию. Если что-то не сходится, проигрывают все. А от разумного применения этих ИИ-систем все выигрывают", - говорит она.

Компания HireVue из штата Юта - еще один производитель программного обеспечения для рекрутинга. Ее ИИ-система записывает ответы соискателей на вопросы на видео, через камеру и микрофон их ноутбука.

После этого аудио конвертируется в текст, и алгоритм анализирует его по нескольким параметрам, например, по количеству местоимений "я" вместо "мы" в ответах на вопросы о работе в команде. Компания получает выбор - отсеять кандидата без дополнительной проверки человеком или пригласить его на личное интервью.

В HireVue говорят, что к сентябрю 2019 года компания провела 12 млн собеседований - 20% с помощью ИИ-программы, 80% - с живым интервьюером. К сегодняшнему дню цифра выросла до 19 миллионов с теми же пропорциями ИИ и "живых" собеседований.

Впервые HueVue стала предлагать собеседования с применением ИИ-программ в 2016 году. Среди клиентов компании - турагентство Sabre.

Как следует из опубликованной в 2019 году статьи в профильном журнале, применение ИИ растет настолько быстро, что к 2029 году искусственный интеллект заменит до 16% сотрудников рекрутингового сектора.

Глава HireVue Кевин Паркер говорит, что искусственный интеллект беспристрастнее человека. "Есть запрос на то, чтобы сделать процесс найма на работу справедливым, а ИИ может логично и последовательно оценить множество кандидатов", - говорит он.

Автор фото, HireVue Подпись к фото, В системе HireVue соискатели загружают видео с ответами на вопросы

В Pymetrics тоже говорят, что их программа обеспечивает справедливость процесса найма, и "каждый алгоритм тщательно проверяют на предрассудки".

"Резюме может дать вам только информацию о навыках кандидата, но исследования и здравый смысл говорят нам, что для успеха в работе важны также гибкие навыки, или "soft skills," - говорит она.

Значит ли это, что нам не нужно волноваться о системах с искусственным интеллектом? В гиганте онлайн-ритейла, компании Amazon, так не считают.

В 2018 году СМИ сообщили, что Amazon отказывается от собственной системы на основе ИИ, из-за того, что она демонстрирует предвзятость к женщинам. Как писало агентство Рейтер, система Amazon "научилась предпочитать кандидатов-мужчин", потому что у них в резюме чаще было больше опыта работы в индустрии технологий. Amazon не комментировала сообщения об отказе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Amazon, по слухам, отказалась от собственной системы ИИ-рекрутинга в 2018 году

Джеймс Мичин - специалист по индустрии рекрутинга в агентстве Pearn Kandola, которое предоставляет психологические консультации компаниям. Он считает, что ИИ-системы пока не вполне совершенны.

"Первый шаг в отборе кандидатов - правильно понять, что они говорят, - считает он. - На этом простейшем уровне ведущие голосовые помощники от Google, Apple и Amazon по-прежнему часто не понимают, что им говорят. Например, для них трудны шотландские акценты и необычные обороты и фразы."

"Если ИИ-системе удается правильно понять, что говорят, то вторая, более сложная задача, в том, чтобы понять смысл слов полностью - семантику, нюансы и контекст. Здесь системы на искусственном интеллекте могут ошибаться, а человек, напротив, интуитивно поймет, что имеется в виду".

Старший научный сотрудник Оксфордского университета Сандра Вахтер говорит: "Я бы начала очень сильно волноваться, если бы мне кто-то сказал, что применение в рекрутинге ИИ имеет только хорошие последствия".

"Все машинное обучение работает одинаково - машина анализирует массив данных на паттерны и сходства".

"В рекрутинге массив данных - это параметры успешных кандидатов прошлого. Кем были прошлые главы компаний, кем были прошлые профессора Оксфорда? Алгоритмы будут искать мужчин", - говорит она.

"Риск в том, что если тесты недостаточно хороши, программа не будет уделять достаточно внимания женщинам и людям не с белым цветом кожи", - говорит она.

Чтобы помочь компаниям, применяющим ИИ-системы, этого избежать, и не только в рекрутинге, профессор Вахтер в прошлом году написала на эту тему научную работу. Впоследствии в Amazon прислушались к ее советам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выбрать удачного кандидата сложно при любом подходе

Но есть в рекрутинге и более благородное применение искусственному интеллекту.

Компания Textio из Сиэттла, например, делает программы, которые помогают компаниям писать тексты, понятные широкому кругу людей, делая язык более инклюзивным и понятным. Ей пользуются все - от Всемирного банка до Dropbox, Spotify и Tesco.

Есть компания Korn Ferry из Лос-Анджелеса. Ее программы ищут кандидатов на работу в интернете, чтобы нанимателям не нужно было ждать, пока лучшие люди подадут резюме.